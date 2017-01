DHA YURT BÜLTENİ-9

Bakanı Arslan: Dedeler, Yatırımlarımızı Torunlarından Önce Görüyor (3)



BÖLGE HASTANESİ GÜZERGAHINA 4.7 KİLOMETRELİK RAYLI SİSTEM

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Koordinasyon Kurulu toplantısı ardından yapımı devam eden bölge hastanesi güzergahına 4.7 kilometrelik raylı sistem yapılacağını söyledi. Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda yapılan Koordinasyon kurulu toplantısına Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları ve daire müdürleri katıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Arslan, "Bugün yapılan toplantı bize önemli görevler verdi. Bu açıdan çok verimli bir toplantı oldu. Toplantının sonuçlarını sonrasında uygularsak faydası olur. Allah’a şükür bu açıdan bizim sicilimiz temiz" dedi.

ayseri’ye raylı sistem müjdesi veren Bakan Arslan, "Bölge hastanesi tarafına 4.7 kilometrelik bir raylı sistemin yapılması konusu var. 4,7 kilometrelik raylı sistem özellikle hastaneyi içine alarak yapılacak. İnşallah bu yapılan çalışmalar hayırlar getirir" diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise, "Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı en yüz akı olan bakanlıklarımızın başında geliyor. Biz Kayseri olarak bakanımıza isteklerimizi söyledik. Şuan 18 projeden bahsediyoruz. Hızlı tren meselemiz var. Hızlı tren Ankara’dan başlayarak yapılmaya başladı. Projeler için çalışılıyor. Hızlı trenin Kayseri’ye gelmesi 3-4 yıldan aşağı olmayacak gibi görünüyor. İnşallah bu projeler büyür ve ülkeye yayılır. Ayrıca bölge hastanesi tarafına raylı sistem yapılacak" dedi.

Bugün yapılan çalışmanın faydalı geçtiğini belirten Özhaseki, “Allah milletimize dirlik versin. İnşallah önceki dönemlere dönmeyiz. O istikrarsız, herkesin perişan olduğu günlere dönersek hızlı tren ve diğer projeler burada kalırö dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nde ayrıca, Koordinasyon Kurulu toplantısı öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik makam odasında, Bakanlar Arslan ve Özhaseki'ye şehirdeki çalışmaları hakkında sunum yaptı.

Kaynak: Darbecilerin iade edilmemesi AB ve Yunanistan'ın utancıdır

BAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak, Yunanistan'ın 8 darbeci askeri iade etmemesine sert tepki göstererek, "Dün, Avrupa'nın demokrasinin, insan haklarının, özgürlük ve hukuk devletinin üzerine inşa edildiği söylenen Avrupa Birliği'nin utanç günüdür. Yunanistan'ın utanç günüdür, yüz karası bir günüdür" dedi.

Başbakan Yardımcısı Kaynak, Kahramanmaraş'ta partisinin Dulkadiroğlu İlçe Danışma Meclisi toplantısına katıldı. AK Parti milletvekillerinin de katıldığı toplantıda konuşan Kaynak, 15 Temmuz'daki darbe sürecinin ikinci ve üçüncü aşamalarına geçildiğini söyledi. Şu an Türkiye'nin bir ekonomik savaşla karşı karşıya olduğunu ifade eden Kaynak, bu çerçevede bir kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye'nin kredi notunu düşürdüğünü vurgulayarak şöyle dedi: "Gerçekten buna bir anlam vermek mümkün değil. Türkiye'nin döviz sıkıntısı yok, ödemeler dengesinde bir sıkıntısı yok, ithalatta, ihracatta, borçları çevirmekte bir sıkıntısı yok, Türkiye'de döviz bol, petrol bol ve her şeye ulaşılabiliyor, bütün dünya küçülürken Türkiye yeni yatırım hamleleri başlatıyor. Diyarbakır'da hükümet olarak Başbakanımız açıkladı terör nedeniyle zarar gören bölgede tam 73 milyar liralık bir yatırım hamlesi başlattı. Bu hafta da onun cazibe merkezine olan ilgili kısmını Başbakanımız Ankara'da bir kez daha icra etti. Bbu süreç içerisinde kendi yönetim şartları ve problemleri dışında bir batan şirket var mı Türkiye'de? Sosyal barış ayakta, yani bir işçi grevleri ve lokavt dalgaları yok. Türkiye'nin bütün ticareti gümrük birliği çerçevesinde ve yasal zeminde yürüyor. Dolayısıyla aslında biz, 15 Temmuz darbesine götüren sürecin arkasında hangi ağababalar olduğunu ve bugün hangi aşamalarını yerine getirdiklerine şahit oluyoruz. Dolayısıyla 15 Temmuz bitmedi, 15 Temmuz'un ileriki safhalarını hep beraber yaşıyoruz."

"YUNANİSTAN'IN YÜZ KARASI GÜNÜDÜR"

Konuşmasının devamında Yunanistan'ın darbeci askerleri iade etmemesini de değerlendiren Veysi Kaynak, Yunanistan Başbakan Yardımcısı Aleksis Çipras'ın o dönemde darbecileri hemen iade etmek istediklerini söylediği açıklamasını hatırlattı. Kaynak, şöyle devam etti: "Dün, Avrupa'nın demokrasinin, insan haklarının, özgürlük ve hukuk devletinin üzerine inşa edildiği söylenen Avrupa Birliği'nin utanç günüdür. Yunanistan'ın utanç günüdür, yüz karası bir günüdür. Bunlar gangster ya da banka soyguncusu falan değil, bunlar milletin iradesini çalmaya gelmiş, milletin seçtiği Cumhurbaşkanının, Başbakanın canına kastetmiş, milletin üzerine uçaklarla bombalar, roketler yağdırmış. Anlatırken gerçekten duygulanıyorum. 18 yaşındaki bir genç kızın tank ateşiyle kafası kopmuş ve külliyenin çatısındaysa buna insan haklarının, hukukun üstünlüğünün, demokrasinin mabedi sayılan Avrupa Birliği'nin dönüp bir bakması lazım. Bu kararlar her devletin her milletin uluslararası hukukunda suçluların iadesiyle ilgili özel hükümler vardır. Evet kararı yargı verir ama yargı tersinde iade kararı verse bile o ülkenin hükümeti, Adalet Bakanı, Hayır bu yargı uygun değil' diyebilir. Zaten böyle bir konu o ülkenin siyasi iktidarına danışılmadan bir karara bağlanamaz. Aynen ABD'nin bir başka şekilde yaptığınız dün Yunanistan daha çıplağını, daha gerçeğini gözümüzün içine soktu. İşte Trump, ABD'de Başkan seçildi. Şimdi öğreniyoruz ki, bu zamana kadar, 15 Temmuz'dan bugüne, yaklaşık 7 ay geçmiş, FETÖ'nün iadesiyle ilgili gönderdiğimiz 85 klasör evrakın, klasörünün kapağı bile kaldırılmamış. Trump ve yönetimi de bunu düşünmelidir."

Başbakan yardımcısı Veysi Kaynak, konuşmasının devamında TBMM'de kabul edilen referandumla milletin oyuna sunulacak olan anayasa değişikliğine de değindi. Meclisteki görüşmeler sırasında sürekli tek adam rejimi getirilmeye çalışıldığına dair iftiraların atıldığını kaydeden Kaynak, şöyle konuştu: "Kurulu düzen, kim seçilirse seçilsin iktidarını kaybetmeyenlerin düzenidir. Kim seçilirse seçilsin iktidarını kaybetmeyenlerin düzenine şimdi çomak sokuyoruz. O yüzden yeni anayasa metni asla millet iradesinin bundan sonra kimsenin dışlayamayacağı bir metindir. En büyük iftirayı atıyorlar 'Tek adam rejimi, dikta rejimi' diye. Siz, kendisine vade biçen, bir diktatör gördünüz mü? ben 5 yıllığına seçileceğim, eğer ben istersem, millet isterse 5 yıl daha başkanlık yapacağım sonra emekli olacağım. İlk defa, milletin kendisinin belirleyeceği sivil bir yönetim, bunu sağlayacak bir anayasa metni önümüzdedir. Mecliste o yüzen büyük kavgalar verdiler, engellemeye çalıştılar. Konuşmalar içinde de 'Bu tek adam rejimidir, bu diktatör getirecektir, bu bütün meclisi, yargıyı bir adam bağlamaktır' iftirası dışında söyledikleri hiçbir argüman yok."

Bakan Eroğlu yaban hayvanlarına yem bıraktı, göle balık saldı



ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı çevresinde kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı, göle de endemik anaç Abant Alası balığı saldı. Bakan Eroğlu, yaban hayvanları için doğaya yılda 410 bin kilogram yem bırakıldığını söyledi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, kar kalınlığının 50 santime ulaştığı Gölcük Tabiat Parkı'nın alt tarafındaki ormanlık alanda yaban hayvanları için doğaya buğday ve yonca bıraktı. Bakan Eroğlu, görevlilerin hazırladığı yonca balyaları ile çuvallar içindeki buğdayları, yaban hayvanlarının geçiş noktalarına serpti. Bakan Eroğlu, daha sonra Gölcük Tabiat Parkı'na geçti. Bakan Eroğlu, Abant Gölü'ne özgü endemik Abant Alası yetiştirilen Abant Alabalık Üretme İstasyonu'nda sağımları yapılan anaç Abant Alası balıklarını Gölcük Gölü'ne saldı. Bakan Eroğlu, yaklaşık 150 balığı görevlilerin üzerindeki buz tabakasını kırdığı göle saldı.

'410 BİN KİLOGRAM YEM'

Gazetecilere açıklama yapan Bakan Eroğlu, yaban hayvanları için yılda doğaya 410 bin kilogram yem bıraktıklarını bealirterek şöyle dedi: "Özellikle bazı bölgelere araç çıkmadığı zaman helikopterle atıyoruz. Dolayısıyla yaban hayatını koruyoruz. Çok yoğun ve ağır geçen kış koşullarında yaban hayvanları yiyecek bulamıyor. Onları da korumamız lazım. Ayrıca Abant Alası da Abant Gölü'ne özgü endemik bir tür. Bunu da korumak için üretim istasyonu kurduk. Burada sağılan anaç balıkları yeniden göle salıyoruz."

'SOKAK HAYVANLARINI KORUYORUZ'

Sokaktaki kedi ve köpek gibi hayvanlar için de belediyelere ciddi destekler verdiklerini belirten Bakan Eroğlu şöyle devam etti: "Bakım ve rehabilitasyon merkezleri konusunda belediyelere yüzde 40- 45 hibe destek veriyoruz. Pek çok ilde bu tür merkezler kuruldu. Aşılama, kısırlaştırma, küpeleme gibi çalışmalar için 5 milyon TL ödenek ayırdık bu yıl. Toplamda 11 milyon 500 bin TL ayırdık. Ayrıca 22 milyon TL de destek verdik." diye konuştu.

Bakan Eroğlu, en çok hayvanseverlerden e-mail aldığını belirterek, "Hayvanlara işkence e-maili çok alıyorum. Bu benim mailimi çok meşgul ediyor. Bunun için özel bir e-posta adresi oluşturduk. 'Hayvanhaklari@ormansu.gov.tr' adresine bildirirlerse bu tür şikayetleri müdahale edilir. Hayvanseverlerden bunu rica ediyoruz. Oraya gönderenlere bakılır. Diğerleri silinir" dedi.

'150-200 BİN KANATLI HAYVAN ÜRETTİK'

Bakan Eroğlu, nesli kaybolan bazı hayvanları da ürettiklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"150-200 bin kanatlı, özellikle keklik, sülün gibi hayvan ürettik ve tabiata saldık. Bunlar çok faydalı. Örneğin keklikler, buğdayın düşmanı olan süne ile mücadelede etkili. Biyolojik mücadele yapıyoruz. Kimyasal mücadele yerine biyolojik mücadele faydalı oluyor dedi.

'İZMİR EVET DİYECEK'

Bakan Eroğlu, göl çevresinde yürürken tatilcilerle de sohbet etti. İzmir'den geldiğini söyleyen bir kadın Bakan Eroğlu'na, "İzmir bu sefer evet diyecek mi?" diye sordu. Bakan Eroğlu da İzmir'e çok büyük yatırımlar yaptıklarını, İzmir'in 'Evet' diyeceğine inandığını belirtti. Bakan Eroğlu, beraberindekilerle birlikte, "Güçlü bir Türkiye için biz de varız. Kararımız evet. Sen de var mısın Düzce?" diyerek, sosyal medyada başlatılan 'Evet' kampanyasına destek verdi.

Yaşlı kadın paletli araçla hastaneye kaldırıldı

KASTAMONU'nun Doğanyurt İlçesi'nde, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Gürmüdü Köyü'nde rahatsızlaşan yaşlı kadın paletli araçla hastaneye kaldırıldı.

İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle Gürmüdü Köyü'nün yolu ulaşıma kapandı. Köydeki Hatip Mahallesi'nde oturan 69 yaşındaki Nebiye Cantürk rahatsızlanınca yakınları 112 Acil'e haber verdi. AFAD ve UMKE ekipleri, yaklaşık 1 metre kar bulunan köye paletli araçla gece 02.00'de ulaşabildi. Bilinci kapanan yaşlı kadın AFAD'ın paletli aracıyla evinden alınıp saat 05.00 sıralarında İnebolu Devlet Hastanesi'ne ulaştırılabildi. Yaşlı kadın hastanede tedavi altına alındı.

Antalya kent merkezinde kartopu savaşı

ANTALYA kent merkezindeki bir çocuk parkına Toros Dağları'ndan kamyonlarla kar getirilerek döküldü. Kar gören çocuklar önce şaşkınlık yaşadı, ardından kartopu savaşı yaparak eğlendi.

Muratpaşa Belediyesi, geleneksel çocuk oyunlarının yer aldığı Teneffüs Park'a 10 kamyon kar taşıdı. Kar tepeciklerini gören birçok çocuk, büyük şaşkınlık yaşadı. Bazı çocuklar ilk kez buluştukları karda hemen kartopu savaşı yaparken, soğuk bulanlar ise uzak durmayı tercih etti. Bazı çocuklar kar tepeceğinde leğenlerle kaymaya çalıştı. Çocukların yanı sıra aileler de eğlenceli anlar yaşadı. Bazı aileler çocuklarına kardan adam yapmayı öğretti. Aileler, sıcak kentte yaşadıkları için kar görmediklerini belirterek, Muratpaşa Belediyesi'ne teşekkür etti.

YARIYIL TATİLİ HEDİYESİ

Teneffüs Park'ı işleten Muratpaşa Belediyesi şirketlerinden Falez A.Ş.'nin Genel Müdürü İbrahim Günay, yarıyıl tatilinde çocukları farklı bir eğlenceyle tanıştırmak istediklerini söyledi. Günay, Akdeniz kıyıları dışındaki birçok kişi kara alışık ama, biz Antalya'da yaşayanlar karı pek görmüyoruz. Çocuklar karı çok sevdi, tatilin keyfini çıkarsınlar" dedi.

Uludağ'da şenlik var

BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da düzenlenen 'Kış Şenliği' ilginç görüntülere sahne oldu. Şenlikler kapsamında yapılan atlı kızak yarışı ilgiyle izlendi.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Uludağ'da Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü ve B:ursa Kültür A.Ş. koordinasyonunda yapılan "Kış Şenliği" başladı. İki gün sürecek şenliğin açılış törenine, Uludağ'da düzenlenen Belediye Başkanları toplantısı için gelen aralarında Kocaeli, Antalya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanları ile İçişleri eski Bakanı Efkan Ala'da katıldı.

Burada konuşma yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, "Uludağ, şehrimizin en önemli değerlerindendir. Sadece Bursa'nın değil ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden biridir. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, Uludağ'ın şehirle bütünleşen bir cazibe merkezi haline gelmesi noktasında çalışmalar gerçekleştirdik. Kış şenliğide bunlardan biri. Burada iki gün sürecek etkinliklerde vatandaşlarımız, snowboard eğitim ve gösterileri, atlı kızak ve geleneksel kızak yarışmaları, zipline, karda hamburger ile kayma (snowtubing) etkinliklerine katılabilir, izleyebilirler" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe daha sonra startını verdiği şenlikler kapsamında atlı kızaka bindi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısı nedeniyle geldikleri Uludağ’da hem toplantı yaptıklarını ve deneyimlerini paylaştıklarını, hem de Uludağ Kış Şenliği’ne katıldıklarını söyledi. Karaosmanoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin Uludağ ile ilgili hassasiyetini ve çalışmalarını bildiğini ifade ederek, yerel yönetimlere yetki verildiği takdirde kalkınmanın etkin bir şekilde sağlandığını sözlerine ekledi

Başçiflik'te kar şenliği renkli görüntülere sahne oldu

TOKAT'ın Başçiftlik ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen kar şenliklerine katılanlar, gürgen ağacından yapılan ipli kayak ve kızak ile kışın keyfini çıkardı.

Başçiftlik Belediyesi, bu yıl üçüncü kez kar şenliği düzenlendi. 1600 metre yükseklikteki Ortayayla bölgesinde düzenlenen şenliğe Başçiftlik Kaymakamı Mehmet Özcan, Sağlık Sen Genel Başkanı Metin Memiş, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Gökçe ile yöre halkı katıldı.

Başçiftlik Kaymakamı Mehmet Özcan, "Bugün Başçiftlik için çok anlamlı bir gün, Başçiftlik Tokatımızın damında yer alan bir ilçe desek yerindedir. Kar buranın insanı için uzun yıllar bir çile olmuş. Biz bu esareti keyfe dönüştürmek için 2 senedir mücadele veriyoruz. Bu şenlik de bunun bir meyvesi. Bugün bu havaya rağmen bu kadar insanın katılmasından dolayı memnunuz" şeklinde konuştu.

Şenliğe katılanlar ipli kayak ve kızaklara kayarak kışın tadını çıkardı.

Etkinlikte ayrıca, İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Arena yakınında çevik kuvvet otobüsüne bombalı araçla düzenlenen saldırı sonrası, Şehitler Tepesi’nde 15 gün boyunca gün de iki saat nöbet tutan Saffet Gümüş ve Cemalettin Kaymakçı 1600 metre yükseklikteki Ortayayla bölgesinde de şehitler için nöbet tuttu.

Rektör Gündoğan: Zeka testi ihraç eden ülke olacağız

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, "2017 yılından itibaren Türkiye'de Anadolu Üniversitesi tarafından üretilen zeka testi ASİS kullanılmaya başlanacak. Bu testi 4 dile çeviriyoruz. İnşallah 2017 yılında bunu ihraç edeceğiz. Yani zeka testini ithal eden bir ülkeden, zeka testi ihraç eden bir ülke olacağız" dedi.

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'ndeki Personel Lokali'nde basın mensuplarıyla biraraya gelen Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan, 2016 yılında yaptıkları çalışmalar ile 2017 yılında hayata geçirecekleri projeler hakkında bilgi verdi. Gerçekleştirdikleri çok önemli projelerden bir tanesinin ASİS (Anadolu-Sak Zeka Ölçeği) adını verdikleri Türkiye'nin ilk yerli zeka testi olduğunu anlatan Rektör Gündoğan şöyle konuştu:

"Bu proje, Anadolu Üniversitesi öğretim elemanları tarafından Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında üretilen bir proje. 20 akademisyenimiz 2 yıl süreyle bu proje üzerinde çalıştı ve Türkiye'nin ilk yerli zeka ölçeği gerçekleştirildi. Bu şu anlama geliyor; Biz 100 yıldır İngilizceden tercüme, telifini ödediğimiz zeka ölçekleriyle çocuklarımızın zeka testlerini yaptırıyoruz. Türkiye'de yılda 4- 12 yaş grubu 500 bin çocuğumuza zeka testi uyguluyoruz. Bunlar Amerika'dan ithal ettiğimiz ve Türkçeleştirdiğimiz zeka testleri. Biz bunun için de telif ödüyoruz. Öğrenci başına yaptığımız her zeka testi için 10 ila 20 dolar arasında bir ödeme yapıyoruz. 10 dolardan 500 bin öğrenciye zeka testi yapsak 5 milyon dolar. Ben olayın ekonomik kısmından başladım. Aslında diğer yönü daha önemli. Zeka testleri aynı zamanda kültürel faktörleri de içeren testlerdir. Yani zeka testlerinde sorulan sorular Amerika'da bir çocuğa sorduğunuz soru ile Türkiye'de çocuğa sorduğunuz soruyu aynı tutamazsınız. Çünkü her ülkenin kendine özel kültürel bir yapısı var."

GÜVENİLİRLİK DERECESİ EN YÜKSEK

Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan, Türkiye'de 26 ilde toplam 6 bin 500 çocuğa Anadolu Üniversitesi'nin ASİS zeka testini uyguladıklarını açıkladı. Rektör Gündoğan şunları kaydetti:

"Örnekleme açısından bu test en çok örnekleme yapılmış bir testtir. Yani güvenilirlik derecesi en yüksek zeka testi. Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz ile 8 Aralık tarihinde İstanbul'da bunun lansmanını da gerçekleştirdik. 2017 yılından itibaren artık tüm Türkiye'de Anadolu Üniversitesi tarafından üretilen zeka testi ASİS kullanılmaya başlanacak. Bu testi 4 dile çeviriyoruz. Almanca, İngilizce, Fransızca ve Arapça olacak. İnşallah 2017 yılında bunu ihraç edeceğiz. Yani zeka testini ithal eden bir ülkeden, zeka testi ihraç eden bir ülke olacağız" diye konuştu.

İLK DEPREM İZOLATÖRÜ TEST MERKEZİ

Deprem İzolatörü Test Merkezi Projesi hakkında da bilgi veren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan şunları söyledi:

"İnşaat Mühendisliği bölümünde 2 arkadaşımız Amerika'da bu konu üzerinde doktoralarını gerçekleştirdiler. Döndüklerinde proje hazırlamak istediklerini söylediler. Bize anlattılar ve biz de ikna olduk. Bilimsel Araştırma Kurulu da bu projeye onay verdi. İki Eylül Kampüsü'nde bin metrekarelik bir bina inşa ediyoruz. Bu proje bir ilk. Türkiye'nin ilk kez bir Deprem İzolatörü Test Merkezi kuruluyor. Bu test merkezi Türkiye'de ilk, dünyada ise 5'inci merkez olmuş olacak."

Yaralı baykuş tedavi edilerek doğaya bırakıldı

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde avcılar tarafından vurulan baykuş, yaklaşık 1.5 ay süren tedavisinin ardından doğaya salındı.

Balı Mahallesi'nde mahalle halkı tarafından yaralı olarak bulunan peçeli baykuş, 1.5 ay önce veteriner kliniğine götürüldü. Veterinerler Hüseyin Demircan ve Hakan Türkoğlu'nun yaptığı kontrolde baykuşun kanadında saçmalar ve buna bağlı olarak 3 kırık belirlendi. Tedaviye alınan baykuş kanadına platin takıldı. İyileştikten sonra da platin alındı. Baykuş et ve tavuk ile beslendi. Baykuş, tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakıldı. Veteriner Hakan Türkoğlu, baykuşun yavruluktan olgunluğa geçiş döneminde olduğunu söyleyerek, "Kanadında saçma ve ateşli silah yaralanmasına bağlı kırık tespit ettik. Çekilen röntgenlerde 3 parça kırık vardı. 3 gün sonra ameliyata aldık. Kanadına platin taktık. Bu süre zarfında bizim misafirimiz oldu. Klinikte kaldı. İyileştikten sonra kanadından platini çıkarttık. Şu anda uçabilecek duruma geldi. Bizde doğaya bıraktık" dedi.

