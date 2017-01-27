DHA YURT BÜLTENİ-9

Fırat Kalkanı'nın 55'inci şehidi Ordu'ya uğurlandı (2)

CENAZESİ ORDU'DA TÖRENLE KARŞILANDI

Fırat Kalkanı Harekatı’nın sürdürüldüğü Suriye’nin El Bab kenti yakınlarında terör örgütü DEAŞ unsurlarıyla çıkan çatışmada yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan 25 yaşındaki Uzman çavuş Kerem Çalışkancı’nın cenazesi, askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı’na getirildi.

Şehit Uuzman Çavuş Kerem Çalışkancı’nın cenazesi, uçaktan askeri tören mangası tarafından indirilerek cenaze aracına taşındı. Havalimanındaki karşılama törenine Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Erzincan 3. Ordu Komutanlığı Garnizon Komutanı ve Kurmay Başkanı Tümgeneral Kemal Başak, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, milletvekilleri, şehidin annesi Nerman, babası Ahmet Ali Çalışkancı, kardeşleri ve yakınları katıldı. Şehidin tabutu taşınırken baba Ahmet Ali Çalışkancı, tekerlekli sandalyedeki annesi Nerman Çalışkancı ile ablası ve kardeşleri gözyaşına boğuldu. Şehit Kerem Çalışkancı’nın cenazesinaaşı daha sonra cenaze aracıyla törenin yapılacağı Fatsa İlçesi Hükümet Konağı Meydanı'na götürüldü.

Öte yandan Şehit Kerem Çalışkancı’nın, daha önce sosyal medya hesabından yazdığı 'Söz konusu vatanımsa merhaba azrail' paylaşımı da sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Görüntü Dökümü :

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- Şehidin uçakla havalimanına gelmesi,

- Şehit naaşının omuzda taşınması,

- Anne ve babanın tabutun peşinden koşup sinir krizi geçirmesi,

- Tekerlekli sandalyede anne ve abladan görüntü

- Diğer detaylar

Haber-Kamera : Nedim KOVAN-Ferudun ALTUNTAŞ / ORDU ()

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‘Şike Davası’ hakimi Mehmet Ekinci, Yalova’da yakalandı (2)

POLİSİ GÖRÜNCE "AVUKATIMI İSTİYORUM" DEDİ

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan 'Futbolda şike' ve 'Odatv' davalarının eski hakimi Mehmet Ekinci, gözaltına alındıktan sonra Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Mehmet Ekinci'nin eşinin yakınlarına ait gizlendiği evde yakalandı. Ekinci bir anda kmaşısında polisleri görünce, "Ben hakimim avukatımı istiyorum" dedi. Gözaltına alınan Ekinci'nin evde bulunan bilgisayarına el konuldu.

Arkadaşları ile yakınlarının üzerine kayıtlı olan telefonlar ile konuştuğu tespit edilen Ekinci'nin ifadesinden sonra kendisine yardım ve yataklık ettiği öne sürülen bazı kişilerin de gözaltına alınabileceği belirtildi

Görüntü Dökümü

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-Yakalanan Mehmet Ekinci'nin görüntüsü

Haber-Kamera: YALOVA ()

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Burun ameliyatında beyin kanaması geçiren Kübra öldü (4)



BAŞHEKİM: AMELİYATTA İHMAL GÖRMEDİK

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Murat Taner Gülşen, Kübra'nın burun ameliyatını yapan doktorlarla görüşüp ameliyat notlarını incelediğini ve bir ihmali görmediklerini söyledi.

Ameliyatta komplikasyon yaşandığını ve bu durumun sonunda Kübra'nın ölmesinin kendilerini de üzdüğünü ifade eden Doç. D. Gülşen şunları dedi: "Kübra için hepimiz yastayız. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok gerçekten ama ihmal kelimesi kabul edilemez. Komplikasyon başka bir durum, ihmal başka bir durum. Komplikasyon maalesef her ameliyatın peşine takılan korkunç bir yüzü. İyi yönü iyileşmesi, kötü yönü komplikasyon, ama ihmal dediğimiz zaman akan sular durur. Ben bu konuyu araştırdım. İhmal ile ilgili bir ipucu bulamadım. Kübra'ya bir burun ameliyatı yapılıyor. Burun boşluğu ile beyin arasında çok incecik bir tabaka kemik yapısı vardır. O ince tabaka bazen ameliyat esnasında kırılır. Bu kızcağızda da bu durum olmuş. Kırılınca beyin içi bir kanama gerçekleşmiş. Çocuk ameliyattan sonra beklenen sürede uyanmayınca doktorların dikkatini çekmiş. Yoksa ameliyat esnasında bir kanama yok. Bir komplikasyon belirtisi yok. Uyanmayınca bir tomografi çekiliyor ve beyin kanaması gözüküyor. Olayın hemen ardından beyin cerrahına haber veriliyor. Fakat çocuğun durumu çok hızlı ilerliyor ve ameliyat edilecek durumda olmadığı anlaşılıyor. Maalesef bugün beklemediğimiz bir şekilde çocuk kötüleşti ve kaybettik. Acımız çok büyük ama ameliyatlar her zaman bu riski taşır. İlk olan bir durum değildir. Kitaplarda bu tür komplikasyonların olduğu yazmaktadır. İstenmeyen bir olaydır. Bizim ameliyat notlarımız kayıt altındadır. Bu notları da herkesle paylaşabiliriz. Burada tıbbi konuda ihmal görmedik."

Gülşen, ön soruşturmada herhangi bir ihmale rastlamadıklarını ancak resmi başvuru olması durumunda detaylı soruşturma başlatabileceklerini de sözlerine ekledi.

Görüntü dökümü

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-Doç. Dr. Murat Taner Gülşen'in açıklamaları

Haber-Kamera: GAZİANTEP ()

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Bitlis’te 245 köy yolu ulaşıma kapandı

BİTLİS’te dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 245 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte dün başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının 117 santimetreye kadar ölçüldüğü kentte, 245 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri kapanan köy yollarını açmak için seferber oldu. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, karla mücadelenin aralıksız devam ettiğini belirterek acil durumlar için de ekiplerin hazır bekletildiğini söyledi.

Bitlis Meteoroloji Müdürü Rasim Saraç ise kent merkezinde kar kalınlığının 117 santimetreye ulaştığını belirtti. Kar yağışının aralıklarla Cumartesi gününe kadar devam edeceğini belirten Saraç, çığ ve don ve buzlanmalara karşı vatandaşların duyarlı olmalarını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kar yağışından detaylar

-Vatandaşlardan detay görüntüler

-Kar altında kalan araçlardan görüntüler

-Karda ilerleyen araçlardan detaylar

-Karla mücadele yapan ekiplerden detaylar

-Araçlarını çalıştırmaya uğraşan vatandaşlar

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, () -

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Elektrik kesintilerine tepki gösteren mahalleli yol kapattı

ŞANLIURFA’da, uzun süredir devam eden eletrik kesintilere tepki gösteren 100 kişilik mahalle sakini, Akçakale karayolunu trafiğe kapattı. Polislerin görüştüğü mahalleli, sorunun çözüleceği sözü verilmesinin ardından eyleme son verdi.

Hayati Harrani Mahallesi’nde sık sık yaşanan elektrik kesintilerine tepki gösteren 100 kişilik kalabalık, DEDAŞ merkez binası önünde toplandı. Burada sorunlarına çözüm isteyen mahalle sakinleri, kimseyle iletişim kuramayınca Şanlıurfa- Akçakale karayolunu trafiğe kapattı. Kısa süreliğine kapanan yol için bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polislerin görüştüğü mahalle sakinlerinden 4 temsilci seçilerek DEDAŞ yetkilileriyle görüştürüldü. Polislerin ve DEDAŞ yetkililerin görüştüğü mahalle sakinlerine, elektrik kesintisi sorunun çözüleceği sözü üzerine yolu kapatan kalabalık eylemlerine son verip evlerine döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- DEDAŞ binası ve toplanan kalabalık

- Vatandaşların yolu kapatması

- Kapanan yolda kalan ambulans

- Ambulansa yol verilmesi ve yolun tekrar kapatılması

- Polisin araya girmesi

- Vatandaşların yolu açması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-)

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Üniversiteli öğrenciler okul boyadı

ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, hukuk fakültesi öğrenciler okul boyadı.

İlçede oturan Hukuk Fakültesi öğrencisi olan üniversitelilerin kendi aralarında oluşturduğu kampanya ile Yalankoz ilkokulu ziyaret edildi, okulun onarımı yapılıp, boyandı.

Yalankoz ilkokulunun genel temizliğini yapan üniversiteli öğrenciler, naylonla kaplanan okul pencerelerinin camlarını takıp birleştirilmiş sınıfın boyasını taptı. Kırsal bölgelerde bulunan okulların boyama ve temizlik çalışmalarına devam edeceklerini belirten Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Ali Rıdvan Demirkapı, "Bizler gönüllü üniversite öğrencileri olarak esnaflarımızdan talepte bulunduk ve esnaflarımızdan aldığımız destek ile okullarımızda bakım onarım yaptık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Okula giden üniversiteliler

- Soba yakan çocuklar

- Sınıfta boya yapan öğrenciler

- Camların değiştirilmesi

- Konuşan üniversite öğrencisi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)

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İş yerindeki hırsızlık güvenlik kamerasında

KARABÜK'te, kimliği belirsiz bir kişi gece girdiği iş yerinde diz üstü bilgisayar, fotoğraf makinesi ve bin lira demir parayı alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bayır Mahallesi'nde faaliyet gösteren iş yerine gece giren kimliği belirsiz kişi, çekmeceyi kırarak açıp bin lira demir para ile masadaki dizüstü bilgisayar ve fotoğraf makinasını alarak kaçtı. Sabah iş yerine gelen Ertuğrul Taşlıoğlu, hırsızlığı fark ederek polise haber verdi. Polis ekibi, şüphelinin iş yerine arka taraftaki sac paneli zorlayıp açarak içeriye girdiğini belirledi. Polis, çekmecedeki demir paraları masanın üzerinde sayarken güvenlik kamerasına yansıyan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anı

-Polisin incelemeleri

-İş yeri sahibi Ertuğrul Taşlıoğlu’nun açıklaması

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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MERSİN'de 28 dernek ve sivil toplum kuruluşundan 'hayır' çağrısı

Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenleyen dernek ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, anayasa değişikliğine tepki göstererek uygulamanın adı konulmamış bir Başkanlık sistemi olduğunu savundu. 'Anayasa değişikliğine hayır' sloganları atanlar adına açıklama yapan Av. Şerife Arıcı, Türkiye'ye Başkanlık sistemi getirilmek istendiğini söyledi. Sistemin getireceği zararları sıralayan Arıcı, "Getirilmek istenen bu anayasa tek adam rejimini getirecek, millet egemenliğini partili bir Cumhurbaşkanına devredecek, anayasal kurumlara atama, kararname çıkarma, OHAL ilan etme, TBMM'yi feshetme, uluslararası anlaşma yapma, yasama, yargı ve yürütmeyi partili Cumhurbaşkanına bağlayacaktır. Üniter devlet federatif bölünmeye açık hale getirecektir. Karşılığında ise devletin denetimi imkansız hale gelecektir" dedi.

Vatandaşlara 'hayır' çağrıda bulunan Arıcı, "Bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin sorumlu yurttaşları ve sivil toplum kuruluşları olarak bu durumdan devletimizin, milletimizin ve nesillerimizin geleceği adına endişe duymaktayız. Milletin önüne konulan bu anayasa değişikliği, 150 yıllık demokrasi yolculuğundan, saltanata geri dönüştür. Kabul edilemez. Bizler demokratik hukuk devletinden vazgeçmiyoruz. Bu nedenle anayasa değişikliğine hayır diyor, bizimle aynı düşüncede olan tüm yurttaşlarımızı demokrasi için birliğe davet ediyoruz"diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Gazeteciler Cemiyetinin görüntüsü

- Katılımcılardan görüntüler

- Katılımcılar slogan atarken

- Şerife Arıcı'nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, ()

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Evden bir kamyon çöp çıktı

BURSA’nın merkez Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Muradiye Mahallesi’nde bulunan bir çöp evi temizledi.

Çevreye yaydığı kötü koku nedeniyle mahalle sakinlerinin şikayette bulunduğu Muradiye Mahallesi 7'nci Aralık Sokak’taki eve giden Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, evin eski eşya ve çöplerle dolu olduğunu tespit etti. 70 yaşındaki Zuhal Bir’in tek başına yaşadığı evi temizlemeye başlayan ekipler, evden 1 kamyon çöp çıkardı. Belediye ekipleri tarafından tamamen boşaltılan ev, ilaçlanarak dezenfekte edildi. Mahalle Muhtarı Vahide Kılıçkaya, “Zuhal Bir, tüm mahalle sakinlerinin sevdiği bir kişi. Tek başına yaşadığı için evini temizlemekte sıkıntılar yaşıyor. Maalesef eski eşyaları biriktirme gibi de kötü bir huyu var. Sokaklardan çöp toplamıyor. Eskiyen eşyaları atmayıp biriktirdiği için evi çöp eve dönmüş durumda. Mahalle sakinleri, biriken çöplerden yayılan kokudan dolayı büyük rahatsızlık duyuyor. Durumu Osmangazi Belediyesi’ne bildirdik. Belediye ekipleri, evi boşaltarak tamamen temizledi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruzö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Çöp evin boşaltılması

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: BURSA, ()-

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Gaziantep'te cinayet şüphelileri adliyede

GAZİANTEP'te, dün gece av tüfeğiyle vurularak öldürülen 51 yaşındaki Sabri Bül cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 2'si kayınbiraderi, 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yeşilkent Mahallesi'nde dün gece iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen av tüfeğiyle vurulan Sabri Bül yaşamını yitirdi. Cinayetiyle ilgili çalışma yapan polis, Sabri Bül'ün kayın biraderleri Faruk ve İbrahim Halil B. ile arkadaşları Haydar K. ve Gökhan A.yı gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan 4 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeyle sevk edildi. Yaşamını yitiren Sabri Bül'ün cenazesi ise yapılan otopsinin ardından Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Zanlıların hastaneye getirilmesi

- Adliyeye götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber -Kamera: Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-)