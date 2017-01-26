DHA YURT BÜLTENİ-9

1)YOĞUN SİS VE KAR SÜRÜCÜLERİ ZORLADI

DENİZLİ- Antalya Karayolu'nda yaşanan yoğun sis ve tipi şeklindeki kar yağışı, sürücüleri olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin 25 metreye kadar düştüğü Cankurtaran Mevkii'nde araçlar, ilerlemekte güçlük çekti.

Denizli- Antalya Karayolu'nda yoğun sis ve tipi şeklindeki kar yağışı etkili oldu. Cankurtaran Mevkii'nde ve Tavas- Serinhisar yolu arasında, sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, olumsuz hava şartları yüzünden zor anlar yaşarken; ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışıyla birlikte kayganlaşan yolda küçük çaplı kazalar yaşandı. Trafik ekipleri tarafından bölgede denetimler sürerken, oluşturulan kontrol noktalarında sürücüler dikkatli olunması konusunda uyarıldı. Karayolları ekipleri tarafından güzergah boyunca tuzlama ve kar küreme çalışmalarına devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



- Denizli-Antalya Karayolundan görüntü



- Yoğun sis detayı



- Küçük çaplı bir kaza yapan şoför röp.



- Trafik ekiplerinden görüntü



- Karayolları ekiplerinden detay

(Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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2)ABD ASKERİNE ÇUVAL EYLEMİ YAPAN TGB ÜYESİ SANIKLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

ADANA'daki İncirlik Üssü'nde, ABD askeri Nicholas Allen Rockwell'in başına çuval geçirmeye çalışan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi Yalçın Semir Akarsu ile Cenk Kızılırmak'ın 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmalarına devam edildi. ABD'li asker Rockwell, sanıklardan şikayetçi oldu. Çukurova Üniversitesi Kulübü öğrencileri, geçen yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'ndaki etkinliğe katıldı. TGB üyesi olan üniversite öğrencileri Yalçın Semir Akarsu ile Cenk Kızılırmak, etkinliğin sona ermesinin ardından üsten ayrılmadı. Akarsu ile Kızılırmak, askeri üs içerisinde karşılaştıkları asker Nicholas Ailen Rockwell'in yolunu kesti. Akarsu, iddiaya göre, "2003 yılında askerimizin başına çuval geçirdiniz. Bunun ve ülkemizdeki terör olaylarının sorumlusu sizsiniz" diyerek yanında bulunan çuvalı Amerikan askerinin başına geçirmeye çalıştı. Türk askerinin müdahale ettiği Akarsu ile bu sırada eylemi kamerayla kayda alan Cenk Kızılırmak hakkında hakaret, askeri bölgeye izinsiz girmek ve askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri kanununa muhalefet suçlarından 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



OLAY ANLIK GELİŞTİ



Davanın ilk duruşmasında savunma yapan Yalçın Semir Akarsu, eylemi tasarlayarak yapmadıklarını savundu. Akarsu, "ABD yıllardır ülkemizi bölme politikası izlemektedir. PKK ve PYD gibi terör örgütlerini desteklemektedir. Bunun yanı sıra Ortadoğu'da yıllardır katliamlar yapmaktadır. Bizim tepkimiz 2003 yılında Irak'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen çuval hadisesine yönelik tepkiydi. 15 Temmuz darbe girişiminde bu milletin gösterdiği irade bizim bu eylemi gerçekleştirirken gösterdiğimiz irade ile aynıdır" diye konuştu. Cenk Kızılırmak ise yaşanan olaylara tepki için böyle bir eylem yaptıklarını söyledi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Nicholas Allen Rockwell ise sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Kendileri bana yol tarifi sormuşlardı. Bir tanesi pantolonunun kemer kısmından beyaz renkli bir şey çıkardı. Bunun daha sonra çuval olduğunu anladım. Çuvalın ağız kısmını açarak üzerime yürüyüp kafamdan geçirmeye çalıştı. Bu esnada bana birkaç defa da yumruk atmak istedi. Bunu engelledim. Birisi de aramızda geçen bu olayı cep telefonuyla kayıt altına alıyordu."Duruşmanın ikinci duruşmasında Akarsu'nun avukatı müvekkilinin çok sayıda yakın dövüş sporlarında lisansı bulunduğunu, 'darp etme' gibi bir niyeti olması halinde bunu rahatlıkla yapabileceğini söyledi. Tanık olarak ifade veren etkinliğe katılan iki öğrenci de etkinlik sonunda otobüsün geride kalan öğrencileri almak için durduğu sırada sanıkların otobüsten indiklerini anlattı. Hakim, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.Yalçın Semir Akarsu, duruşma sonunda İncirlik Üssü'nde yaptıkları eylemle milletin iradesini ortaya koyduklarını belirterek, "Türk gençliği ve milleti teröre karşı tepkilidir. Amerikan emperyalizminin desteklediği FETÖ, PKK ve IŞİD terörüne, Türk gençliği İncirlik Üssü'nde askerinin kafasına çuval geçirerek 2003'te askerimize yapılan saygısızlığının öcünü alarak dile getirmiş bulunmaktadır. Kararlılığımız sürüyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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- Basın açıklanmasının okunması

SÜRE:02'41" BOYUT:301 MB

Haber-Kamera:Salih ÜÇTEPE/ADANA,()

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3)GAZİANTEP'TE, 2016'DA EĞİTİME 186 MİLYON LİRALIK YATIRIM

GAZİANTEP Vali Yardımcısı Uğur Aladağ, kentte 2016 yılında en çok yatırımın 186 milyon lira ile eğitime yapıldığını söyledi.Bu yılın 1'inci Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Yardımcısı Uğur Aladağ başkanlığında yapıldı. Gaziantep Valiliği Konferans Salonu'ndaki toplantıya kaymakam, belediye başkanları ve kurum ile kuruluşların temsilcileri katıldı. Vali Yardımcısı Uğur Aladğ, 2016 yılında il genelinde toplam 588 projenin yürütüldüğünü belirtti. Aladağ, projeler arasında en çok bütçenin 186 milyon liranın eğitime ayrıldığını kaydetti. Aladağ, eğitimin ardından en çok bütçenin ise enerji, ulaştırma, tarım, sağlık sektörünün izlediğini vurguladı. Aladağ'ın konuşmasının ardından kurum ve kuruluşların temsilcileri, projeleri hakkında bilgi verdi.

Görüntü Dökümü



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- Toplantıya katılanlar



- Halil Uyumaz'ın konuşması



- İl müdürlerinin konuşması



- Toplantıya katılanlar



- Genel ve detay görüntüler

Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Ahmet ÖZER -GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 144 MB

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4)TARTIŞTIĞI EŞİNİ BAŞINDAN SİLAH KABZASIYLA YARALAYIP KAÇTI

EDİRNE’de Aydın K., tartıştığı eşinin başına silah kabzasıyla vurarak yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mehtap K., ilk müdahalesinin ardından tedaviyi kabul etmeyip acil servisten ayrıldı.

Olay, Barutluk Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarında meydana geldi. BY-9 blok giriş katında oturan Aydın K., tartıştığı eşi Mehtap K.’nın başına silah kabzasıyla vurarak yaraladı. Daha sonra ise evlerinin kapısında havaya ateş ederek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerince ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Mehtap K. tedavi altına alındı. Başı sarılan Mehtap K., tedaviyi kabul etmeyip hastaneden ayrıldı. Polis, olaydan sonra kaçan şüpheli Aydın K.’yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü



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-Olay yeri ve polis ekipleri



-Apartman girişi kan izleri



-Olay yeri inceleme ekipleri



-Mehtap’ın babasının açıklaması



-Genel görüntüler



Haber-Kamera:Engin ÖZMEN/EDİRNE,()-

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5)FETHİYE'DE HAYVAN HIRSIZLIĞINA 2 TUTUKLAMA

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, yaklaşık bir ay içinde çok sayıda ev ve ağıldan hırsızlık olayına karıştıkları ileri sürülen 3 kişiden 2'si tutuklandı. Çalıntı küçükbaş hayvanları ağılında sakladığı belirlenen diğer şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geçen 1 Ocak'tan itibaren ilçenin farklı mahallelerindeki dört ayrı evden hırsızlık yapılması ve beş ağıldan küçükbaş hayvanların çalınması üzerine harekete geçti. Polis, evlerinin çevresindeki ağıllardan küçükbaş hayvanları çalınanların ifadeleri ve bölgedeki güvenlinlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından, iki şüpheli üzerine yoğunlaştı. İki şüpheli, takibe alındı.



SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR



Geçen 23 Ocak'ta, saat 23.30 sıralarında kiraladıkları otomobille, Çiftlik Mahallesi'ndeki bir ağıldan iki keçi çalan hırsızlar, kaçmaya çalışırken Çiftlik Kavşağı'nda durduruldu. Otomobilin bagajındaki keçilerle birlikte suçüstü yakalanan 30 yaşındaki S.V. ve 17 yaşındaki K.K. gözaltına alınıp, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheliler, polisteki sorgularında, çaldıkları küçükbaş hayvanları Çırpı Mevkisi'ndeki ağıla götürdüklerini itiraf etti. Bunun üzerine polis, ağılın sahibi 28 yaşındaki M.D.'yi de gözaltına aldı.



Şüphelilerin ağıl ve evlerindeki aramada ele geçirilen ve çalıntı olduğu anlaşılan bir televizyon ile 10 küçükbaş hayvana el konulup, tutanakla sahiplerine teslim edildi. Polisteki işlemlerinin ardından dün (çarşamba) akşam saatlerinde Fethiye Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden S.V. ve K.K. tutuklandı. Diğer şüpheli M.D. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü



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-Otomobilin bagajında ele geçirilen keçilerin fotoğrafı



-Şüphelilerin Fethiye Emniyet Müdürlüğü'nden çıkarılmasından görüntü



-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), ()