DHA YURT BÜLTENİ-9

1)HDP'Lİ BAYDEMİR VE YILDIRIM, DİYARBAKIR'DA GÖZALTINA ALINDI





HDP Grup Başkanvekili ve Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ile Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, KCK davasının duruşması için geldikleri Diyarbakır Adliyesi'nde gözaltına alındı. Bugün duruşması yapılan KCK ana davasının sanıkları arasında bulunan HDP'li Ahmet Yıldırım ile Osman Baydemir milletvekili oldukları için dosyaları ayrılmıştı. Baydemir ve Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 8 milletvekili için mahkeme zorla getirilme kararı vermişti.

Baydemir' in gözaltına alınmadan bir iki saat önce yaptığı açıklamanın görüntüsü geçildi

DİYARBAKIR/

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2)AHMET TÜRK, RAPOR İÇİN ELAZIĞ'DA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ



MARDİN Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye başkanı Ahmet Türk, bulunduğu Elazığ Cezaevi'nden sağlık raporu alınması için hastaneye kaldırıldı. Çıkarılacak olan raporun Adli tıp kurumuna gönderileceği belirtildi.



Mardin'de tutuklandıktan sonra İstanbul Silivri Cezaevine gönderilen ve sağlık sorunları nedeniyle tahliyesi beklenirken Elazığ Cezaevi'ne nakledilen Mardin eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün, bugün cezaevinden hastaneye götürüldüğü belirtildi. Türk'ün sağlık sorunları ile ilgili daha önce Silivri cezaevinden eksik kalan tetkiklerinin yapılması için hastaneye götürüldüğü ve kendisi için hazırlanan sağlık raporunun Adli Tıp kurumuna gönderileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü



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-Hastane dış plan görüntüsü



Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, ()

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3)DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKİ EŞ BAŞKANI ANLI: YARGILAMALAR, "PATRON BÖYLE İSTEDİ' DİYE BAŞLADI

DİYARBAKIR 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen KCK ana davasında savunması alınan ve başka bir soruşturmadan tutuklu olan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Eş Başkanı Fırat Anlı, "Her dönemde düşüncelerimizden dolayı yargılandık. Düşüncelerimiz iktidarı ya da başka birilerini rahatsız edebilir, ancak biz düşüncelerimizi ifade etmekten vazgeçmeyeceğiz" dedi.



Diyarbakır 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 154 sanıklı KCK/TM ana davasının duruşmasına devam edildi. Davanın bugün görülen 72'nci duruşmasında başka suçtan tutuklu sanık olan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Eş başkanı Fırat Anlı'nın ifadesi alındı. Anlı, KCK yargılamalarının 'Patron böyle istedi' denilerek başladığını ileri sürdü.



'HAYAT YARGILANAMAZ'

Soruşturmayı yürüten polis ve savcıların dinlenmesi gerektiğini belirten Fırat Anlı şöyle konuştu:

"Sözün hiç bir değerinin olmadığı bir dönemden geçiyoruz. İddiaların tamamen kurgulama olduğu ortadadır. Benimle ilgili herhangi bir işlem olmamasına rağmen yıllardır bu salonlarda sanık olarak bulundum. Dosyada yer alan iddialar ya belediye çalışmalarımızdır, ya siyasi parti çalışmalarımızdır. Bunun dışında bir iddia da yoktur. Her dönemde düşüncelerimizden dolayı yargılandık. Eğer Türkiye'de düşünce özgürlüğü varsa, bunu demokratik yol ve yöntemler ile kullanmak suç değildir. Düşüncelerimiz iktidarı ya da başka birilerini rahatsız edebilir, ancak biz düşüncelerimiz ifade etmekten vazgeçmeyeceğiz. Demokratik taleplerimizi ifade edeceğimiz yer mahkeme salonları olmamalı. Bu anlamda mahkemenin vereceği karar önümüzdeki dönemin belirleyicisi olacaktır. Biz hayat mücadelesi veriyoruz, hayat yargılanamaz."

Felat BOZARSLAN-DİYARBAKIR/



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4)DENİZDE 'CESET' ALARMI

ANTALYA'da denizde ceseDe benzer bir cisim olduğu görenlerin ihbarı üzerine yapılan incelemede, suyun içindeki cismin erkek montu olduğu ortaya çıktı.



Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa İlçesi, Atatürk Parkı'nda meydana geldi. Falezlerden denizi izleyenler, sahilden 300 metre açıklarda bir ceset olduğu ihbarıyla polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye karadan ve denizden polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre içinde belirtilen yere gelen deniz polisi, denizde ceset aramaya başladı.



Yapılan çalışmalar sonucu kısa sürede ceset sanılan cisme ulaşıldı. Polis, bulunan cismin bir erkeğe ait şişme mont olduğunu belirtti. Sudan çıkartılan mont, deniz polisi tarafından Kaleiçi Yat Limanı'na getirilerek çöpe atıldı.

Görüntü Dökümü



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- Deniz polisinin belirtilen yere gelmesi



- Deniz içinde arama yapması



- Polisi falezlerden yönlendirmesi



- Denizden çıkartılan montun görüntüsü



- Detaylar



87 MB /// 02.47



HABER- KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, ()

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5)ŞANLIURFA’DAN HALEP’E 20 TIR’LIK YARDIM

ŞANLIURFA’da Valilik, Belediye ve İnsani Yardım Platformu tarafından düzenlenen 'Haydi Şanlıurfa Halep için yardım zamanı' kampanyasıyla toplanan 20 TIR’lık yardım, Halep’e gönderildi.

Şanlıurfa'da düzenlenen 'Haydi Şanlıurfa Halep için yardım zamanı' kampanyası kapsamında; 20 TIR’lık yardım toplandı. Paşabağı Mahallesi'nde TIR'ların Halep'e gönderilmesi nedeniyle düzenlenen törene; Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsa Kızıldemir, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, İl Jandarma Komutanı Mustafa Kemal Timuroğlu, Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, bürokratlar, STK temsilcileri katıldı. Toplanan yardım malzemeleri protokol üyeleri tarafından TIR’lara yüklendi.



Yapılan konuşmaların ardından İl Müftü Vekili Rıfat Çevik’in okuduğu dualarla TIR’lar yola çıktı.

Görüntü Dökümü



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- Yardım TIR’ları ve törene katılanlar



- Yardım malzemelerinin TIR’lara yüklenmesi



- Duaların okunması ve TIR’ların yola çıkması



- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-)





GÖRÜNTÜ BOYUTU: 98 MB