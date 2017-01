DHA YURT BÜLTENİ-9

DHKP/C'Lİ TERÖRİSTİ FETÖ’CÜ ZANNEDİP POLİSE İHBAR ETMİŞLER

1)CENAZESİ KAMYONET KASASINDA GÖTÜRÜLDÜ

TEKİRDAĞ'ın Muratlı İlçesi'nde ölü ele geçirilen DHKP/C'li Bilgehan Karpat'ın çatışmaya girmeden önce polislerin üzerine el bombası attığı ve bunun şans eseri patlamadığı ortaya çıktı. Sağ yakalanan terörist Şerif Turunç ile birlikte Tekirdağ’da 3 noktada keşif yaptıkları belirlenen Bilgehan Karpat’ın cenazesi İstanbul Adli Kurumu’ndaki otopsinin ardından Muratlı İlçesi Aydınlı Köyü’nde toprağa verildi. Bilgehan Karpat’ı, mesire alanındaki metruk binada alkol alan 3 kişi tarafından 'FETÖ’cü' zannedilerek polise ihbar ettiği de ortaya çıktı.

İstanbul’da geçen cuma gecesi AK Parti İl Başkanlığı ve Vatan Caddesi'ndeki İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne düzenlenen lavlı saldırıları gerçekleştirdiği belirlenen DHKP/C'li terörist Şerif Turunç dün Tekirdağ’da polisin düzenlediği operasyonda sağ ele geçirildi. Birlikte hareket ettiği belirlenen DHKP/C örgüt üyesi Bilgehan Karpat ise kaçtığı Muratlı İlçesi’nde polisin 'teslim ol' çağrısına ateş ederek karşılık verince çıkan çatışmada ölü olarak ele geçirildi.

3 NOKTADA KEŞİF YAPMIŞLAR

Tekirdağ ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonların ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı. İstanbul’daki saldırıların ardından Tekirdağ’a gelen Şerif Turunç ve Bilgehan Karpat’ın, biri Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü binası olmak üzere 3 farklı noktada saldırı planladıkları ve bunun için keşif yaptıkları belirlendi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü önünde keşif yapmaları, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde önde giden Şerif Turunç’u yaklaşık 50 metre geriden Bilgehan Karpat’ın takip ettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan araştırmaların ardından 3 noktada saldırı planlayan Şerif Turunç ve Bilgehan Karpat’ın, daha sonra birlikte Yunanistan’a kaçmak için plan yaptıklarını tespit edildi.



FETÖ’CÜ ZANNEDİP POLİSE İHBAR EDİLMİŞ



Muratlı İlçesi’nde vurularak etkisiz hale getirilen Bilgehan Karpat’ı, İnanlı mesire alanındaki metruk binada alkol alan 3 kişinin, FETÖ’cü zannederek polise ihbar ettiği ortaya çıktı.

Muratlı İlçesi’ne geldikten sonra İnanlı mesire alanına giden Karpat’ın burada alkol alan 3 kişinin yanına gittiği ve sohbet etmeye çalıştığı belirlendi. Alkol alan kişilerden biri polisi arayıp 'Burada şüpheli biri var, FETÖ’cü olabilir' diyerek eşkalini verdiği ve polis ekiplerinin bu alana operasyon düzenlediği anlaşıldı. Polisin mesire alanına geldiğini görünce içerisinde el bombası ve Kalaşnikof tüfek çıkan çantasını alamadan kaçan Karpat’ın üzerindeki el bombasını çatışma sırasında polis ekiplerinin üzerine attığı ancak, şans eseri bunun patlamadığı belirlendi.

CENAZESİ KAMYONET KASASINDA GÖTÜRÜLDÜ

Ölü ele geçirilen Bilgehan Karpat’ın cesedi dün akşam yapılan incelemelerin ardından otopsi için İstanbul Adli tıp Kurumu’na sevk edildi. Bu sabah babası Zeynel Karpat tarafından alınan DHKP/C’li teröristin cenazesi Muratlı Devlet Hastanesi’ne getirildi. Terörist Karpat'ın tabuta konulan cenazesi daha sonra kamyonet kasasına konulduktan sonra götürüldüğü Aydınlı Köyü’nde toprağa verildi. Cenaze törenine babası Zeynel Karpat’ın yanı sıra yaklaşık 20 kişi katıldı. Cenaze nedeniyle Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince ilçede ve köy girişinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

SAVCIYA SALDIRIYI İTİRAF ETTİ

Bacağından vurularak etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan Şerif Turunç, dün Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne teslim edilmişti. Turunç’un İstanbul’daki bir savcıya düzenlenen silahlı saldırıyı kabul ederek itiraf ettiği bunun dışında ise susma hakkını kullandığı ifade edildi. Soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

------------------

-Tekirdağ Muratlı İlçe Devlet Hastanesinden görüntü

-DHKP C li Karpat ın cenazesinin hastaneden alınması

-Jandarmanın güvenlik önlemleri

-Toprağa verilmesi

Mehmet YİRUN/MURATLI (Tekirdağ), ()-

======================================================

2)CHP’Lİ AĞBABA, "SEÇİLECEK KİŞİ KEMAL KILIÇDAROĞLU DA OLSA BİZ BAŞKANLIĞA KARŞIYIZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, anayasa değişikliğine ilişkin, "Burada seçilecek kişi Kemal Kılıçdaroğlu da olsa biz başkanlığa karşıyız." dedi. Ağbaba, partisinin Malatya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta ülkenin ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin çok yoğun bir dönem geçirdiğini belirtti.

TBMM'nin kuruluşundan bu yana belki de en önemli yasanın tartışıldığını ve kabul edildiğini kaydeden Ağbaba, Türkiye'nin önünde bir referandum sürecinin göründüğünü söyledi.

Anayasa değişikliğiyle milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkarılacağını ifade eden Ağbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Meclisin gensoru yetkisi, işlevleri, en önemli hakkı olan bütçe yapma yetkisi elinden alınıyor, milletvekili sayısı artıyor. Hangi ilde milletvekili sayısının azlığıyla ilgili problem var? Bu yasa geçtikten sonra milletvekilinin hiçbir anlamı olmayacak. 5 yıl için 50 milletvekilinin Türkiye bütçesine yükü 184 milyon lira. 5 yıl sonra emekli olacaklar, sağlık, özlük hakları da devam edecek."

Cumhuriyet Halk Partisi olarak anayasa değişikliğini isimler üzerinden tartışmadıklarını kaydeden Ağbaba, "Burada seçilecek kişi Kemal Kılıçdaroğlu da olsa biz başkanlığa karşıyız. Bizim partimiz de olsa biz başkanlığa karşıyız. Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisine almadığı yetkiyi, meclisin Atatürk'e vermediği yetkiyi bir başkası tarafından bir başkasına veriliyor. İsmi önemli değil kim olursa olsun. Bu bile hayır vermemize yeterli." diye konuştu.

Ağbaba, bir gazetecinin "CHP ne zaman meydanlara inecek?" sorusu üzerine, "Referandum kampanyası öncesi ilk önce Anayasa Mahkemesine başvuracağız, buradan umutluyuz. Oy kullananlar açık oy kullandı. Bunların hepsini kanıtıyla beraber Anayasa Mahkemesine Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra başvuracağız. Umarız Anayasa Mahkemesi anayasa kurallarına uyar. Eğer bozmaz ise CHP referandum kampanyasına hazır, her türlü hazırlığımızı yaptık." ifadelerini kullandı.



Görüntü Dökümü



--------------



-Ağbaba nın açıklamaları

Mikail PELİT/MALATYA, () -

=====================================================

3)FETÖ'YE FİNANS SAĞLADIĞI İDDİA EDİLEN 17 KİŞİ DAHA ADLİYEDE

MERSİN'de Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, örgüt faaliyetlerine devam ettikleri ve finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişi daha adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Mersin'de 46 işadamının 17-25 Aralık 2013'ten sonra FETÖ/PDY adına faaliyetlerine devam ettiği ve bu örgüte finans sağladıkları belirlendi. TEM ekiplerince geçen hafta içinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 31 kişi gözaltına alındı, adreslerinde bulunamayan 15 kişi hakkında da yakalama kararı çıkartıldı. İfadeleri tamamlanan 31 şüpheliden 17'si, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartıldı. Savcının tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk ettiği 17 şüpheli, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Savcının itirazı üzerine serbest kalan 17 kişi tutuklandı. Kalan 14 kişinin sorgusu sürerken aranan 3 kişi daha yakalandı. Gözaltındaki toplam 17 şüpheli ise bugün güneş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.



Soruşturma kapsamında ise halen 12 kişinin yakalanması için çalışma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü



-------------------------



- Çevik kuvvete ait otobüs adliyeye gelirken



- Zanlılar otobüsten inerken



- Polisler kollarına girerek zanlıları götürürken



- Zanlıların yüzlerini kapatması



- Hasta iş adamı ağzında maske ile giderken



- Polisler çevre güvenliğini alırken



- Adliyenin dış görüntüsü

SÜRE: 01'49" BOYUT: 60 MB

Haber-Kamera: Mustafa İNSAN/MERSİN,()

==================================================

4)UŞAK'TA FETÖ'DEN 28 POLİS ADLİYEDE

UŞAK merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 emniyet personeli, adliyeye sevk edildi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturmada, geçen 13 Ocak'ta, Uşak merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 emniyet müdürü, 2 komiser, 7 komiser yardımcısı, 1 başpolis ve 13 polis memuru olmak üzere toplam 28 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 28 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından Uşak Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle meslekten ihraç edildiği, örgütün kriptolu haberleşme programı olan 'ByLock'u kullandıklarının tespit edildiği belirtildi. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen bir polis memuru, elleri kelepçeli polis midibüsüne götürülürken, basın mensuplarına, '20 senelik terörcüyü çekin arkadaşlar, 20 senelik terörcüyü' dedi.

Görüntü Dökümü



-------------------------



- Şüphelilerin hastaneye getirilişi



- Şüphelilerin sağlık kontrolüne götürülmesi



- Şüpheli polisin konuşması



- Şüphelilerden görüntü

(Haber-Kamera: Yavuz KUŞDEMİR / UŞAK, ()







======================================================

5)BAŞKALE'NİN KAYYUM BAŞKANI GÖREVE BAŞLADI

VAN'ın Başkale İlçesi Belediye Başkanı DBP'li İhsan Güler'in İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine kayyum olarak atanan Kaymakam Abdulselam Öztürk, belediye binasına gelerek göreve başladı.



Van'ın Başkale İlçesi Belediye Başkanı DBP'li İhsan Güler, 'örgüt üyeleği' suçundan yargılandığı dava nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde görevden alındı. Güler'in görevden alınmasının ardından Başkale Kaymakamı Abdulselam Öztürk Belediye Başkan Vekili olarak atandı. Kayyum Belediye Başkanı Kaymakam Öztürk, bugün belediye binasına gelerek görev başladı. Makam odasına geçmeden önce belediyedeki birimleri gezerek çalışanlarla tek tek tokalaşan Öztürk, "Bizler Başkale halkı için buradayız. Başkaleli hemşerilerimize, vatana, millete hayırlı olsun temennisinde bulunuyorum Başkale halkı ne derse bizler onu yapacağız. Bizler halk için varız" dedi.

VAN/

==============================================================

6)HDP GRUP BAŞKANVEKİLİ YILDIRIM: CHP'NİN "HAYIR"KAVRAMINI CİDDİ BİR ŞEKİLDE ELEŞTİRİYORUZ

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin referandumda yapacağı "Hayır" kampanyasına eleştirilerini yönelterek, "CHP, 100 yıllık statükoyu korumak için 'Hayır' diyor. Değişikliliği yapmak isteyenler de ülkeyi 200 yıl geriye götürmek istiyor. Biz ikisini de redediyoruz" dedi.

Tukuklu bulunan Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk'ün Diyarbakır'da KCK anadavasında görülen duruşmasını HDP Milletvekilleri Osman Baydemir, Meral Danış Beştaş, Nadir Bingöl, Feleknaz Uca, Nimettullah Erdoğmuş ile birlikte takip eden HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, duruşmanın ardından Adliye önünde bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ahmet Türk'ün yargıladığı KCK ana davasının düşürülmesi gerektiğini dile getiren Yıldırım, Balyoz, Odatv, Şike davasının düşürüldüğünü hatırlatarak, şunları söyledi:

"8 yıl önce başlatılan operasyonunun Ahmet Türk, Ferhat Debe ve Ferhan Türk adlı Kürt siyasetçilerin ifadesinin alınması üzerine duruşması vardı. Ama şu bina maalesef, Kürtlerin söylediği her sözün, attığı her adımın, yaptığı her siyasetin, yerel yönetim hizmetlerinin dava konusu haline getirilmeye ve yargıya dönüştürülmeye çalıştığı bir binaya dönüştürülmüştür. Yani Kürdün normal yaşamı bile siyasi dava konusu yapılmaktadır. Bu yönüyle de bunların büyük bir çoğunluğu normal yaşamın günlük akışı içinde kabul edilebilecek söylem ve fiilerdir. Bir de bu davanın bir özelliği var. Aynı dönemde açılmış olan ve ülkenin batısında görülen davaların hepsi ya yerel mahkemeler ya da temyiz mahkemeleri tarafından bir bir düşürülüp, sanıkların tamamı beraat ettiği, iddianameler ise neredeyse rejime dönük hazırlanmış bir kumpas iddianemeleri olarak kabul edildi. O dönem siyasi iktidarın ortakları yargıda, kollukta örgütlenmiş olan Gülen cemaatinin mensupları, ne zaman ki iktidara benzer bir yönelimi gerçekleştirdi ve iktidarla ortaklıkları bozuldu. Balyoz, kumpas, Odatv, şike davası ve adını sayamadığımız bir çok dava düşürülürken, siyasi iktadar tarafından terörist olarak adlandırılan savcıların hazırladığı iddianameler, hakimlerin sürdürdüğü mahkemeler bir tek sıra Kürde gelince hala devam ediyor ve siyasi iktadarla olan ortaklıkları bugün dahi sürüyor. Yani bunların Gülen cemaatinin devletin kurulu düzenine karşı bir darbe giriştiği doğru, ama iktidar söz konusu Kürtler olunca bugün dahi Gülen cemaatiyle ortaklığı sürdürdüklerini bu gibi davalarda görüp, izliyoruz."

"ADLİ TIP'A TÜRK'ÜN TAHLİYE EDİLMESİ İÇİN RAPOR ULAŞTI"

HDP'li Yıldırım, Ahmet Türk için hazırlanan sağlık raporunda tahliye edimesi gerektiği belirtilerek Adli Tıp'a ulaştığını, ancak mahkemenin henüz karar vermediğini de dile getirerek, "Bugünkü duruşmaya ilgi göstermemizin nedeni, Kürt siyasetinin ak saçlı, ak sakallı değerli büyüğü Ahmet Türk'ün duruşması olmasıydı. Ama, Ahmet Türk, bu davadan zaten tutuklu değil, Mardin'de görülmekte olan bir başka dava dosyasından tutuklu. O dosya ile alakalı da bizim gerek Ankara'dan takip ettiğimiz, gerekse de hukukçu arkadaşlarımızın Mardin'den takip ettiği bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Ahmet Türk, 74 yaşında. Sağlık sorunları yaşayaşan ve bu sağlık sorunları tutuklanmadan kamuoyunca biliniyordu. Ahmet Türk'ün hazırlandığı sağlık raporları Adli Tıp'a ulaştı ve tahliye edilmesi gerektiği yönde kanaatler açığa çıkmasına rağmen, bugün mahkemece bırakılmayışının bizim tarafımızdan yine siyasi bir kararın devamıdır. Elimizdeki bilgi Ahmet Türk'ün sağlık raporunun hazırlandığı ve Adli Tıp'tan geçtiğini ve mahkemenin hala neden bu raporun gereğini yerine getirmediğini anlamakta güçlük çekiyoruz. Bugünleri biz atlatacağız. Hem de siyasi mücadelemizle halkımızla, kurumlarımızla birlikte atlatacağız. Biz bugün tuksak olduğumuz için hiç bir zaman utanmayacağız. Toplumsal barışı bu ülkeye hediye etmek için bedel ödediğimizin farkındayız. Ama bu kadar hukuk dışılığı, bu darbe anayasasına aykırı uygulamaları devreye sokanlar yarın birgün az biraz barış koşullarına sahip olduğumuz zaman asla bugünkü uygulamaları savunamayacaklar, bundan büyük utanç duyacaklar. Ahmet Türk'ü yaklaşık 45 dakika görme şansımız oldu. 1-2 dakika da milletvekili arkadaşlarımızla birlikte yanına uğrayıp merhabalaştık. Sağlık durumun çok iyi olduğunu da ifade edemeyez, ama çok kötü bir sağlık koşullunun olduğunu da söyleyemeyiz" diye konuştu.

HDP'DEN CHP'NİN "HAYIR" KAMPANYASINA TEPKİ

Bir gazetecinin, CHP'nin Anayasa değişikliğinde referandumda "Hayır" kampanyasını destekleyip desteklemeyecekleri ile ilgili bir soru üzerine Yıldırım, "Biz böyle bir cümleyi kabul etmiyoruz. CHP'nin 'Hayır' kavramını ciddi bir şekilde eleştiriyoruz. CHP, 100 yıllık statükoyu korumak için 'Hayır' diyor. Değişikliliği yapmak isteyenler de, ülkeyi 200 yıl geriye götürmek istiyor. Biz ikisini de red eden bir noktadan, bu ülke insanlarının kalıcı ve onurlu barışı barındıran, 80 milyon insanın kendini içinde gördüğü bir toplumsal sözleşmeyi hak ettiğine inanıyoruz. Buradan hareketle bizim çok güçlü bir 'Hayır' kampanyasını tüm halkımız ve kurumlarımızla birlikte yürüteceğiz. Bu çalışmalarımızın CHP ile anılmasını çok doğru bulmayız" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü



---------------------



-Adliyeden görüntü



-HDP'lilerin adliyeye gelişi



-HDP'lilerin adliyeden çıkışı



-Yıldırım'ın konuşması



-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, ()

===============================================

7)ŞUBE MÜDÜRÜ ATEŞ DEFNEDİLDİ

ANTALYA’nın Kemer İlçesi’nde motosikletiyle geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Teknik Destek Şube Müdürü 33 yaşındaki Murat Ateş, son yolculuğuna uğurlandı.



Kumluca’ya bağlı Adrasan Mahallesi’ne motosikletli 2 arkadaşıyla gezmek için giden Murat Ateş, dün dönüşe geçtikleri saat 16.00 sıralarında Kemer’e bağlı Tekirova Mahallesi Yarıkpınar mevkiinde 07 GKE 74 plakalı motosikletinin kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkıp kayalıklara çarpan motosikletten fırlayan Murat Ateş, kayalıklara uçtu. Başında kask olduğu belirtilen Murat Ateş ağır yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Murat Ateş’e ilk müdahaleyi yaptı. Kalp masajı yapılan Ateş ambulansa alınarak Kemer’deki özel bir hastaneye doğru götürüldü. Bu sırada da kalp masajının sürdüğü belirtilen Murat Ateş, yolda yaşamını yitirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Teknik Destek Şube Müdürü Murat Ateş’in cenazesi savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.Evli ve 1 çocuk babası, eşi de 5 aylık hamile olan Ateş, son yolculuğuna uğurlandı. Ateş için öğle vakti Kızıllı Mahallesi'ndeki Manavlar Camii'nde tören düzenlendi. Törene Büyükşehir Beldiye Başkanı Menderes Türel, Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer, şube müdürleri, mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı. Eşi Filiz Esma Ateş, eşininin tabutuna kapanarak, tabutu öptü. Baba Mehmet Ateş de tabuta sarılıp, "Oğlum bütün müdürlerin bak burada" diye gözyaşı döktü.Cenaze namazının ardından Murat Ateş'in cenazesi, Manavlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Cenazenin omuzlarda taşınması

- Cemaatten görüntü

- Eş Filiz Esma'nın tabuta kapanması

- Cenaze namazından görüntü

- Baba Mehmet Ateş'in tabuta kapanması

- Cenazenin toprağa verilmesi

- Murat Ateş'in opak fotoğrafı

104 MB /// 03.16ö

( HABER- KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, ()

============================================

8)FABRİKA İŞÇİSİNİN OTOMOBİLDE SIR ÖLÜMÜ

KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde fabrika işçisi 40 yaşındaki Burhan Yaman otomobilinde ölü bulundu. Burhan Yaman'ın kafasına dayadığı tabancayı ateşleyerek ettiği tespit edilirken, neden intihar ettiği ise belirlenemedi.Olay, Gölcük Kadırga yolu üzerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde yol kenarında duran 34 UM 4931 plakalı otomobilde hareketsiz duran kişiyi gören bir vatandaş 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi, Burhan Yaman'ın kafasına ateş edilmesi sonucu öldüğünü belirledi. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri olay yerinden inceleme yaparken, Burhan Yaman'ın kızı, annesi ve kardeşi Adnan Yaman olay yerine geldi. Burhan Yaman'ın sinir krizi geçiren yakınlarını jandarma ve 112 Acil ekipleri güçlükle sakinleştirmeye çalıştı.

Burhan Yaman'ın bir iş arkadaşı ile dün akşam saatlerine kadar otomobilde oturduğu, daha sonra arkadaşının yanından ayrıldığı öğrenildi. Burhan Yaman'ın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, ilk belirlemelere göre intihar ettiği tespit edildi. Burhan Yaman'ın neden intihar ettiği araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

------------------

-Olay yerinden görüntüler



-Yakınlarından görüntü



-Jandarmanın incelemeleri

HABER: Faruk KIYAK/KAMERA: Orhan UZUN-GÖLCÜK(Kocaeli), () -

===========================================

9)EVDE ÇIKAN YANGINDA ÖLDÜ

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'ndeki bir evde buzdolabından çıktığı sanılan yangında, içeride bulunan Alzheimer hastası 77 yaşındaki İsmet Çakıcı, yanarak yaşamını yitirdi.



Bugün saat 01.00 sıralarında, Yakacık Mahallesi'ndeki İsmet Çakıcı'ya ait, altı ağıl olarak kullanılan 2 katlı evde yangın çıktı. Uyurken evde yangın çıktığını fark eden İsmet Çakıcı'nın kızı Aynur Aydilek, aynı odada uyuduğu annesi Ayşe Çakıcı'yı da yanına alarak dışarı çıkmayı başardı. Ancak yangının başladığı odada uyuyan babası İsmet Çakıcı'ya ulaşamadı.



23 KEÇİ TELEF OLDU



Aydilek'in yardım çağrıları üzerine evden alevler çıktığını gören komşuları, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği itfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra Çakıcı'nın cesedine ulaşıldı. Yangında evin alt katındaki ağılda bulunan 23 keçi ise telef oldu. Yangının çıkış nedenini araştıran itfaiye ekipleri, eskiyen buzdolabındaki elektrik kaçağından kaynaklanmış olabileceği sonucuna vardı.



"KAPININ CAMINI KIRARAK, DIŞARI ÇIKTIK"



Yanmaktan son anda kurtulduklarını belirten Aynur Aydilek ise uzun zamandır çalıştırmadıkları buzdolabının fişini takarak uykuya daldıklarını söyledi. Buzdolabının bulunduğu odada uyuyan babasını kaybettiklerini belirten Aydilek, "Yangını fark ettiğimizde alevler odayı sarmıştı. Dumandan göz gözü görmüyordu. Kapının kilidini bulamadım. Kapının camını kırarak dışarı çıkmayı başardık. Babamı kaybettik. Üstelik kış günü sokakta kaldık" dedi.



Yakacık Mahallesi Muhtarı Bayram Karataş ise çok acı bir olay yaşadıklarını belirterek aile için yardım beklediklerini söyledi.



Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

---------------

- Yanan evden görüntü



- Aynur Aydilek ile röp.



- Muhtar Bayram Karataş ile röp.

Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), ()

=====================================================

10)DATÇA DEVLET HASTANESİ HİZMETE AÇILDI

MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde geçen yıl yapımı tamamlandığı halde, 'Yapı Kullanma İzin Belgesi' alınamadığı için açılışı gerçekleştirilemeyen devlet hastanesinin yeni binası bugün itibariyle hizmete başladı.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Marmaris yolu üzerine yaptırılan Datça Devlet Hastanesi'nin yeni binası, 10 bin 348 metrekare arsa üzerinde ve toplam 6 bin 179 metrekare kapalı alanda yer alıyor. İki kat ve ayrıca bir bodrum katından oluşan hastanenin 34 yatak kapasitesi bulunuyor. Hastanenin 1'inci katta poliklinikler, idari bölüm, diyaliz ve acil üniteleri yer alıyor. Röntgen ve laboratuvar birinci katta bulunuyor. İkinci katta ise, servis alanları, doğumhane ve ameliyathane yer alıyor. Bekleme odaları, hasta bekleme alanları ve numara sistemi uygulaması ile modern bir hizmet verecek olan hastanenin ilk ziyaretçisi, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete oldu.

AK Parti Muğla İl Başkanı Mete, partisinin Datça İlçe Başkanı Mehmet Cennet, AK Partili Datça Belediye meclis üyeleri ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Devlet Hastanesi yeni binasında incelemelerde bulundu. Başhekim Dr. Çağatay İnan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, devlet hastanesinin yeni hizmet binasının, Cumartesi günü acil klinik, bugün itibaren ise poliklinik hizmetleri veremeye başladığını söyledi.

Devletin öncelikli hizmetlerinden birinin, vatandaşa ulaştırmak zorunda olduğu sağlık hizmetleri olduğunu hatırlatan Mete, "Sağlık hizmetleri hükümetimizin en önem verdiği konulardan biridir. Datça'ya da yeni bir hastane yapılması için çok ciddi çalışmalar yapıldı. Ve bugün itibariyle yeni devlet hastanesi hizmet vermeye başladı. Bu hizmetin bir an önce vatandaşa ulaşması için hükümet olarak gereğini yaptık. Ancak yerel yönetimin de özellikle kamu menfaatine olan inşaatlarda daha hasat davranması gerekiyor" dedi.

Hastanenin aylar önce hizmete açılabilir imkanı bulunduğu halde, bazı zihniyetler tarafından geciktirildiğine dikkat çeken Mete, "Hastane binasının yapım işini üstlenen, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın, 7 Haziran 2016 tarihinde, Datça Belediyesi gönderdiği bir belge var. Bu belge hastanenin neden geç açıldığını gösteriyor. TOKİ'nin herhangi bir firmaya yaptırdığı altyapı veya üst yapının geçici kabulünü alınmasından sonra süreç başlıyor. TOKİ burada, 7 Haziran'da yapı kullanma izin belgesi için başvuruda bulunduğunu belirtiyor. Belediyenin en geç 15 gün içerisinde yapı kullanma izin belgesini ermesi gerektiğini hatırlatıyor. Belediyeler, keyfi sebeplerle hizmeti geciktirme hakkına sahip değil. Belediye değişik bahanelerle sürekli başka evraklar isteyerek, bugüne kadar hizmetin vatandaşa ulaşmasını engellemiştir" diye konuştu.

TOKİ'nin 26 Mayıs 2016'da hastane inşaatının geçici kabulünü aldığını, 7 Haziran 2016 tarihinde yapı kullanma izin belgesi için belediyeye başvurduğunu hatırlatan Mete, "Datça Belediyesi ise bu talebe ancak, 30 Aralık 2016 tarihinde cevap veriyor. Arada geçen 6 aylık süre, belediye tarafından bu hizmetin vatandaşa ulaşmasını engelleyen süredir. AK Parti il başkanlığı olarak; Datça Belediyesi hakkında, yetkisini amacı dışında kullanarak, hizmetin vatandaşa ulaşmasını geciktirdiği için gerekli makamlara suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Mete daha sonra beraberindekilerle beraber, hastane binasını gezdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete'den açıklama

- Mete ve Başhekim Dr. Çağatay İnan ile birlikte hastanede inceleme

- Hastane dışından görüntü

Not: Görüntü Boyutu: 83.3 MB - Süre: 00.04.37 Dk.