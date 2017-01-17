DHA YURT BÜLTENİ-9

1)ŞEHİT POLİSİR CENAZESİ HAVAALANINDA MESLEKTAŞLARI TARAFINDAN KARŞILANDI

DİYARBAKIR'ın Sur İlçesinde Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesindeki hafriyat alanı yakınında bulunan mezarlık duvarının altına PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucunda şehit olan polis memurlarından 32 yaşındaki Ali Sevim'in cenazesi Solo Türk askeri kargo uçağıyla Eskişehir'e getirildi. Şehidin cenazesini havaalanında çok sayıda meslektaşı karşıladı.

Şehidin Türk Bayrağı'na sarılı tabutu Diyarbakır'dan Anadolu Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü'ndeki Hasan Polatkan Havaalanı'na getirildi. Aynı uçakla şehidin eşi demet Sevim ve 9 aylık oğlu Eyüphan da geldi. Havaalanında cenazeyi şehidin ikisi de işitme engelli olan babası Eyüp Sevim ve annesi Fatma Sevim, işitme engelli olmayan kardeşi Seyit Sevim ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, AK Parti Milletvekili Harun Karacan, Emniyet Müdürü Engin Dinç, çok sayıda emniyet mensubu karşıladı.Polisler uçaktan aldıkları şehidin tabutunu cenaze aracına kadar omuzlarda taşıdı. Şehidin cenazesi daha sonra eski Hava Hastanesi olan Yunus Emre Devlet Hastanesi 2 Eylül Hizmet Binası morguna götürüldü. Şehit polis için ikindi namazında Reşadiye Camii'nde tören düzenlenecek.

Görüntü Dökümü:



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-Askeri kargo uçağını gelişi,



-Uçaktan inenlerin,



-Tabutun uçaktan alınması ve polislerin omzunda cenaze aracına götürülmesinden çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,()



Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-Saadet YÖRÜKÇÜ / ESKİŞEHİR,()-

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2)İZMİR'DE, AİLE BOYU İNFAZ;4 ÖLÜ

İZMİR'in Buca İlçesi'nde, Hüseyin Tiryaki'nin yol kenarında cesedinin bulunmasından sonra ailesinden haber alamayan yakınlarının çilingir yardımıyla kapıyı açtırmaları korkunç olayı ortaya çıkardı. Evde Hüseyin Tiryaki'nin üç ay önce evlendiği üç aylık hamile olan eşi Fadime Tiryaki, annesi Aysel Aslan ile üvey kız kardeşi Behiye Aslan'ın bıçaklanıp öldürülmüş cesetleri bulundu. Polis, aile infazını aydınlatmak için çalışmaya başladı.



Buca'da telefon satışı yapan 27 yaşındaki Hüseyin Tiryaki'nin işyerini açmaması üzerine arkadaşları telefonla ulaşmaya çalıştı. Bu sırada Kaynaklar'da yol kenarında erkek cesedi bulundu. Dövüldükten sonra tabancayla öldürüldüğü belirlenen kişinin kimliğinin tespiti için polisin araştırması sürdüğü sırada, polise müracaat eden işyeri komşuları Hüseyin Tiryaki'nin cesedini teşhis etti. Bu cinayetle ilgili polisin araştırması sürerken Tiryaki'nin yakınlarına ulaşamayanlar, Menderes Caddesi 371 numaradaki eve gitti. Evin kapısının açılmaması ve telefonlara ulaşılamaması üzerine çilingir yardımıyla içeriye girildi. Evin içine girildiği anda korkunç olay ortaya çıktı. Evde, Hüseyin Tiryaki'nin üç ay önce evlendiği üç aylık hamile olan eşi Fadime Tiryaki, annesi Aysel Aslan ile üniversite öğrencisi üvey kız kardeşi Behiye Aslan'ın bıçaklanıp öldürülmüş cesetleri bulundu. Tiryaki ailesinin, birlikte yaşadığı, Aysel Aslan'ın iki evlilik yaptığı öğrenildi. Polis evin kapısında zorlama olmadığını tespit etti. İnfazı ailenin tanıdığı kişilerin yaptığı üzerinde duran polis, araştırmalarını bu yönde sürdürdü. Olayı Hüseyin Tiryaki'nin gerçekleştirme olasılığına yönelik de yine araştırmanın devam ettiği açıklandı.

Görüntü Dökümü



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-Ailenin yakınlarının görüntüsü.



-Tabutların evden çıkartılmasından görüntü.



-Polisin görüntüsü.



-Ölenlerin fotoğrafları

Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR ()

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3)OĞLUYLA KAVGA EDEN 9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU DÖVDÜ

AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesinde, ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Muhammed Osmanoğlu, iddiaya göre kavga ettiği 2'nci sınıf öğrencisinin babası tarafından dövüldü. Dudağı patlayan ve burnu kanayan çocuğun babası Fuat Osmanoğlu, darp raporu aldıklarını, şikayetçi olacağını söyledi.



Olay, dün Ağrı Caddesi'ndeki Nuh'un Gemisi Anaokulu önünde meydana geldi. Atatürk İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Muhammed Osmanoğlu, ismi henüz öğrenilemeyen 2'nci sınıf öğrencisi ile kavga etti. İddiaya göre, olayı öğrenen veli A. O. Nuhun Gemisi Anaokulu yakınında yakaladığı Muhammed’e vurdu. Veli, daha sonra çocuğunu alarak uzaklaştı. Yakınlarına haber verilen ve burnu kanayan öğrenci, devlet hastanesine götürüldü.



Muhammed Osmanoğlu'nun babası Fuat Osmanoğlu, önce çocukların kendi aralarında kavga ettiklerini sandığını söyledi. Daha sonra olayı öğrendiğini anlatan Osmanoğlu, "Muhammed ile kavga eden çocuğun velisiyle görüşmek için iş yerine gittim. Karşıma 40-45 yaşlarında bir adam çıktı ve daha ben bir şey sormadan 'Çocuğa ben vurdum' dedi. Sebebi ne dedim? O da çocuğuyla kavga ettiği için dövdüğünü söyledi. 'Çocuğa bir tokat atman farklı, ama çocuğun dudağı patlamış, burnu kanıyor' dedim. Burnunu kanatmadığını söyledi. Bunun üzerine ben de hastaneden darp raporu aldım, adli mercilere şikayet edeceğim"diye konuştu.

Öte yandan çocuğu dövdüğü öne sürülen veli A.O. ise "Çocuklar kavga etmişti. Ben de bir daha kavga etmesinler diye hem kendi çocuğuma hem de Muhammed’e birer tokat attım" dedi.

Görüntü Dökümü



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-Çocuk hastane olayı anlattı

-Çocuk hastaneden çıkarılırken

-Baba Fuat Osmanoğlu röportaj

( Haber-Kamera:Yusuf İBA/DOĞUBAYAZIT (Ağrı),()

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4)KAYMAKAM ÇELİKEL, MURADİYE BELEDİYESİ'NE KAYYUM OLARAK ATANDI

VAN'ın Muradiye İlçesi Belediye Başkanı DBP'li Mehmet Ali Tunç'un dün gözaltına alınması ardından yerine İlçe Kaymakamı M. Fatih Çelikel kayyum olarak atandı.



Muradiye Belediye Başkanı Mehmet Ali Tunç'un Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınması ardından, bugün ilçe Kaymakamı M. Fatih Çelikel'in kayyum olarak yerine atandığı açıklandı.

MURADİYE(Van), ()-

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5)BOLU'DA ÜNİVERSİTELİ DİLAY'I ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET HAPİS

BOLU'nun Gerede İlçesi'nde 13 Ekim 2015 tarihinde, arkadaşlık teklifini reddeden üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Dilay Gül'ü 19 yerinden bıçaklayarak öldüren sınıf arkadaşı 23 yaşındaki Uğur Aydemir, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.



Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede Meslek Yüksekokulu Kimya Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Dilay Gül, 13 Ekim 2015 tarihinde akşam okul çıkışında yurda giderken arkadaşlık teklifini reddettiği sınıf arkadaşı Uğur Aydemir tarafından 19 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.



Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 'tasarlayarak öldürme, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Aydemir, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada Dilay Gül'ün annesi Tülay Tuncer, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da hazır bulundu.



'BEN TEDAVİ OLMAK İSTİYORUM'



Adli Tıp Kurumu 4’üncü İhtisas Kurulu’nun akıl sağlığının yerinde ve cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde rapor verdiği sanık Uğur Aydemir, savunmasında, "Ben birisini öldürecek bir insan değilim. Benim de annem, kız kardeşim var. Bu olay tamamen benim akıl hastalığım nedeniyle gerçekleşti. Neler olduğunu anlatsam bile inanmazsınız. Ben tedavi olmak istiyorum" dedi.



Mahkeme heyeti karar için ara verdiği sırada Dilay Gül'ün annesi Tülay Tuncer, sanık Uğur Aydemir'e tükürerek, "Adi, aşağılık, pislik. Bırak artık palavra atmayı" diyerek tepki gösterdi.



MÜEBBET HAPİS



Aranın ardından tekrar salona gelen heyet, söz konusu eylemin, 'tasarlayarak öldürme, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' değil 'kasten öldürme' suçu kapsamına girdiğine hükmederek sanığa müebbet hapis cezası verdi. Verilen cezada indirim uygulanmadı.



Anne Tülay Tuncer, mahkeme salonundan çıkarken, "Ona bu ceza az. Daha fazlası olması gerekiyordu" dedi. Adliye önünde de açıklama yapan Tülay Tuncer, "Her ne olursa olsun benim kızım geri gelmeyecek. 'Anne kapıyı aç ben geliyorum' diyemeyecek. Kızım geri gelmeyecek, başka bir şey diyemiyorum" dedi.

Görüntü Dökümü



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-Uğur Aydemir'in cezaevi aracına bindirilmesi



-Avukat Leyla Süren, Bolu Baro Başkanı Ferit Atalay ve anne Tülay Tuncel ile röportaj



-Detaylar

Süre: 03.50 Boyut: 450.7 MB



Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

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6)FETÖ ŞÜPHELİSİ 13 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

SAMSUN merkezli FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli, sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin Samsun merkezli İsbanbul, Ankara, Kırklareli ve Kayseri'de 7 gün önce FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. 90 polisin katıldığı operasyonda, içlerinde 'ByLock' kullananlar, öğrenciler, daha önce ihraç edilen kamu görevlileri ve işadamının bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 5 şüpheli, 4 gün önce adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol olmak üzere 5'i de serbest bırakıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan şüphelilerden 3'ü kadın 13 şüpheli daha bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü :

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- Şüphelilerden detay

- Adliyeye çıkarılmaları

- Detaylar

(SÜRE : 1.22 - BOYUT : 47.57 MB)

Haber-Kamera : Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, ()-

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7)ÇALINAN KAMYONETİNİ YAKILMIŞ BULUNCA GÖZYAŞINA BOĞULDU

GAZİANTEP'te nakliyecilik yapan Suriye uyruklu Muhammed Hasan Fethi, dün gece evinin önünden çalınan kamyonetini öğle saatlerinde yakılmış halde bulunca gözyaşına boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde İncilikaya Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye'deki iç savaştan kaçarak 10 çocuğu ve eşiyle beraber Gaziantep'e gelen Muhammed Hasan Fethi, bir vatandaşın kendisine hediye ettiği 27 TE 276 plakalı kamyonetle nakliyat işi yapmaya başladı. Ancak, dün gece Fethi'nin evinin önüne park ettiği kamyonet kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Hırsızlığı ihbar eden Fethi, kendisi de kamyoneti aramaya başladı. Fethi ve 2 çocuğu, öğle saatlerinde çalınan kamyoneti evlerine yakın boş arazide yanmış ve bir lastiği çalınmış olarak buldu. Ailesinin geçimini sağlamak için çalıştığı kamyonetin yandığını gören Fethi, gözyaşlarına boğuldu. 10 çocuğun geçimini kamyonetle yaptığı işle sağladığını söyleyen Fethi, "Kamyonet yandı. İş bitti, çocuklarım aç kalacak" dedi.

Kamyoneti Fethi'ye hediye eden Müslüm Güçlü ise "Ben bu adama kamyoneti ailesini geçindirsin diye verdim. Birileri kamyoneti çalıp yakmış. Bu insanlar nasıl geçinecek. 10 çocuklu bir ailenin geçimini sağlayan kamyoneti yakmışlar. Bu nasıl bir vicdan" dedi.



Fethi'nin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polisler kamyonet üzerinde inceleme yaptı. Ekipler olayı gerçekleştiren kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü



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- Olayın meydana geldiği yer



- Yanan kamyonet



- Muhammed Hasan Fethi'nin konuşması



- Fethi'nin ağlaması



- Kamyoneti hediye eden Müslüm Güçlü'nün konuşması



- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Eyyüp BURUN -GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 124 MB