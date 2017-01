DHA YURT BÜLTENİ-9

===========================================

Ahmet Atakan davasında 24 sanığa yakalama kararı

HATAY'daki Gezi Parkı eyleminde Ahmet Atakan'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle İzmir'de izinsiz gösteriye katılan 81 kişi hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

Hatay'daki ODTÜ destek yürüyüşünde Ahmet Atakan'ın ölümünü protesto etmek için 10 Eylül 2013 tarihinde Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda toplanan çeşitli siyasi parti, sivil toplum örgütü, derneklere üye yaklaşık 3 bin kişi, daha sonra Basmane Maydanı'ndaki AK Parti Konak İlçe Başkanlığı önünde protesto gösterisi yapmak için yürüyüşe geçti. En önde kendilerine 'Şehir Bandosu' adını veren amatör bando grubunun olduğu kalabalık, 'Her yer Taksim her yer direniş' sloganı attı. Polis, grubun AK Parti Konak İlçe Başkanlığı'na ulaşmasını engellemek için Basmane Meydanı girişinde barikat kurdu. Burada polisle göstericiler arasında uzun süre olaylar yaşandı. Polis TOMA araçlarıyla göstericilere su sıkarken, protestocular da çevreden topladıkları banklarla barikat oluşturup, taş attı. Bir süre sonra polis, önde TOMA araçları arkasında çevik kuvvet ekipleriyle harekete geçti. Göstereciler Gazi Bulvarı üzerinden önce itfaiye kavşağına, ardından İkinci Kordon'a çekildi. Bu sırada bazı göstereciler polise taş atarken, trafik levhalarını kırdı, kamu ve özel bankalarla bazı işyerlerine zarar verdi. Olayda kimse gözaltına alınmadı.

Polis, kamera ve fotoğraflardan tespit ettiği 81 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na, fezleke gönderdi. Olayı soruşturan Cumhuriyet Savcısı, aralarında HDP İzmir İl Başkanı Cavut Uğur ile sedika temsilcileri ve öğrencilerin de bulunduğu 81 kişi hakkında dava açtı. İzmir 22'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya, bugün de devam edildi. Duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar Abdullah S. ile Veli A. ve tarafların avukatları katılırken, eski HDP İzmir İl Başkanı Cavit Uğur ise katılmadı. Duruşmada ifade veren her iki sanık da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Hakim Abdülkadir Certel, taleplerin dile getirilmesinin ardından, duruşmaya katılmayan 24 sanık hakkında yakalama kararı verip, duruşmayı 15 Mayıs'a erteledi.

Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Turgay Bozoğlu: Dört gençten biri işsiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanı Turgay Bozoğlu, resmi rakamlara göre yüzde 11.8 olarak açıklanan ekim ayı işsizlik oranına dikkat çekerek, "Neredeyse 4 gencimizden biri işsiz. Türkiye'nin önündeki en büyük tehlike genç işsiz oranının artmasıdır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanı Turgay Bozoğlu, TL'nin uzun süreden beri yabancı para birimleri karşısında değer kaybettiğini belirterek, Türkiye, Güney Afrika, Endenozya, Brezilya ve Hindistan'dan oluşan 'kırılgan beşli' olarak adlandırılan ülkeler içinde geçen yıl sadece Hindistan Rupisi ve TL'nin değer kaybettiğini söyledi. Bu ülkelerin yaptıkları reformlar ve aldıkları tedbirlerle kırılgan ekonomiler olmaktan çıktığına dikkat çeken Bozoğlu, “Ancak Türkiye'de hükümet sorunları görmezden gelip yönetiyormuş gibi yapmaya devam edince TL 2017 yılının ilk ayında da Amerikan Doları karşısında rekor düzeylerde erimeye devam ediyor. Artan siyasi risk ve yapılmayan reformlar nedeniyle TL, dolar karşısında son bir yılda yüzde 27 değer kaybetti" dedi.

Bozoğlu, para politikasının en önemli ayağının güçlü ve bağımsız bir Merkez Bankası'nın oluşturduğunu vurgulayarak, “İkincil piyasalarda yapılan düzenlemeler Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin erimesine sebep olmaktadır. Bu da Merkez Bankası'nın etkinliğine darbe vurmaktadır" diye konuştu. Merkez Bankası ne kadar yüksek rezerve sahipse alacağı tedbirlerin etkisinin de o denli güçlü olacağının altını çizen Bozoğlu, “Aynı tedbirin piyasalara etkisi, 200 milyar dolar rezervin varken farklı 60 milyar dolar rezervin varken farklı olacaktır. Zamanında alınmayan tedbirlerin faturası halka çıkmakta ve kabarmaktadır" dedi. Bozoğlu, ekonominin 2001 öncesinde olduğu gibi döviz kuru- enflasyon-beklentilerin kötüleşmesi sarmalına girdiği uyarısında bulunarak, “Yani döviz kuru yükseldikçe, enflasyon artmakta, enflasyonun artışı beklentileri bozmakta ve bunun sonucunda döviz kurunda yukarıya doğru hareket yaşanmaktadır. Döviz kurunun enflasyon üzerindeki olumsuz etkilerini şubat ayından itibaren güçlü bir şekilde hissedeceğimizi tahmin ediyorum" ifadesini kullandı.

"HÜKÜMET YÜZDE 70'LERE VARAN DOLAYLI VERGİLERLE GÜNÜ KURTARMAYA ÇALIŞIYOR"

Türkiye'de dolaylı vergilerin oranının yüzde 70'lere dayandığını ifade eden Bozoğlu, “Harcamalardan dolayı bütçe dengesinin bozulmaması için hükümet kolay yolu tercih etmekte ve dolaylı vergilere iyice abanmakta. Bu vergilerle ilgili düzenlemeler yapılırken 'Düzenleyici Etki Analizi' yapılmıyor. Bir başka deyişle düzenlemelerin piyasa ve tüketici üzerindeki etkileri konusunda bir çalışma yapılmıyor" dedi.

Bozoğlu, her alanda olduğu gibi herşeyin el yordamıyla yapıldığını savunarak, dolaylı vergilerin hem tüketim hem de gelir dağılımı üzerinde olumsuz etkileri olacağı uyarısında bulundu.

Döviz kurlarında yaşanan yükselişten dolayı ithal edilen her şeyin daha da pahayı hale geldiğini ifade eden Bozoğlu, “Bir de üzerine gümrük vergileri ve benzeri dolaylı vergileri koyduğumuzda maliyetler ve fiyatlar katlanmakta. Bu da tüketimi boğar ve talebi daraltır, sonucunda da vergi gelirleri ve büyüme üzerinde de olumsuz etkileri olur" diye konuştu.

"GENÇ İŞSİZLİKTE VAHİM TABLO"

Bozoğlu, büyümedeki yetersizliğin halka işsizlik ve yoksulluk olarak döneceğini belirterek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Nitekim ekim ayı işsizlik oranı resmi rakamlara göre yüzde 11.8 olarak açıklandı. Malesef ülkedeki işsizlik ordusu bırakın azalmayı giderek alarm verici şekilde artmakta. Bu rakamın çok daha vahim boyutu genç işsizlerinin oluşturduğu oranın yüzde 21.2 olması. Yani gerçekte durumun resmi rakamlardan daha da vahim olduğunu göz önünde bulundurursak malesef neredeyse 4 gencimizden biri işsiz. Türkiye'nin önündeki en büyük tehlike genç işsiz oranının artmasıdır."

İslahiye'de, cezaevi temeli atıldı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, 1500 kişi kapasiteli yarı açık ve T tipi cezaevinin temeline ilk kepçeyi Belediye Başkanı Kemal Vural vurdu

İslahiye-Nurdağı çevreyolu Leçe bölgesinde 100 dönüm arazi üzerine yapılacak olan cezaevinin temel atma töreninde başına baret takıp operatörlük yapan Belediye Başkanı Kemal Vural, ilk kepçeyi vurdu. 500 kişilik açık, bin kişilik T tipi kapalı alan, 5 lojman, idari bina, sosyal donatıların yer alacağı cezaevi inşaatının 2018 yılının Haziran ayında bitmesi hedefleniyor.

Cezaevinin temeline operatör olarak görev alarak ilk kepçeyi vuran İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, "T tipi cezaevinde bin kişilik kapalı, 500 kişilik açık bölüm olacak. İdari binalarla büyük bir komplekse dönüşecek. Açık cezaevi bölümü de bölgenin kalkınmasında açık cezaevi katkı sağlayacak. Bazı arkadaşlara cezaevi fikri hoş gelmeyebilir ama burada tarım cezaevi yapılacak, bölge tarımına katkı sağlayacak" dedi.

Kızılcahamam'da 12. Ankara Veteran Masa Tenisi Turnuvası

ANKARA Masa Tenisi Spor Kulübü Derneği tarafından Kızılcahamam Rıza Doğan Spor Salonu'nda düzenlenen 12. Veteran Masa Tenisi Turnuvası sona erdi. İki gün süren turnuvaya Türkiye'nin değişik illerinden 220 sporcu katıldı.

Kızılcahamam Belediyesi ve Kızılcahamam Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Ankara Masa Tenisi Spor Kulübü Derneği'nin düzenlediği 12. Veteran Masa Tenisi Turnuvası dereceye giren sporcular da belirlendi. Turnuvada Çift Erkeklerde 30-39 yaşta 1. Alp Kayman- Velihan Çayhan 40-49 yaşta Ensari Acar - Koray Er, 50-59 yaşta Savaş Ertufan-Engin Avcı, 60 + Ahmet Ertuğrul, Henden Fehmi Yavuzer birinci oldu.

Turnuvada Çift Kadınlarda 30 + Aynur Mutlu - Işık Ertufan birinci olurken, Tek Erkeklerde 30-39 yaşta Talha Alkaya, 40-49 yaşta Paata Pirstkhalava, 50-59 yaşta Ahmet Bitirmiş, 60-64 yaşta Yalçın Kalay, 65 + Kenan Atalay birinci oldu.

Tek Kadınlarda 30-49 yaşta Nur Sedef Erçen, 50 + Fulya Diker ve 70 + Nihat Zengin birinci oldu.Çekişmeli maçların oynandığı ve iki gün devam eden Turnuvada dereceye giren sporculara ödüllerini İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız ve organizatörler verdi.

