DHA YURT BÜLTENİ - 9

Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonuna 6 tutuklama



GAZİANTEP'te, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ait şifreli haberleşme uygulaması olan 'ByLock' kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis tarafından FETÖ/PDY'ya yönelik soruşturma kapsamında örgütün mesajlaşma uygulaması olan 'ByLock' kullanan kişilere yönelik çok sayıda adrese geçen hafta sonu operasyon düzenlendi. Operasyonda, adreslerinde arama yapılan 6 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdrlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu'da 3 kişi, terör örgütü propagandasından adliyede(2)

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Bolu'da, sosyal medya hesaplarında PKK terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen üç şüpheli savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden Ahmet K. ile Doğan Y. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, Tayfun Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Mutlu YUCA / BOLU, ()

Mersin'de Iraklı gence 14 kurşun



MERSİN'de Irak uyruklu 23 yaşındaki Yasir Muvvafoğ Cabbar, sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü.

Olay, gece saat 00.30 sıralarında merkez Toroslar İlçesi Kurdali Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 2 ay önce Irak'tan Mersin'e gelerek kiraladığı evde tek başına yaşamaya başlayan Yasir Muvvafoğ Cabbar, sokakta henüz kimliği saptanamayan bir kişi tarafından tabancayla kurşun yağmuruna tutuldu. Vücuduna 14 kurşun isabet eden Cabbar olay yerinde öldü. Cabbar'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, kaçan saldırganı arıyor.

Haber: Mustafa İNSAN/MERSİN, () -

Eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde boşanma davası açtığı eşi B.Y. (Bahadır Yönyül) (46) tarafından bıçaklanarak öldürülen Aygün Y.'nin (Yönyül) (38) cenazesi, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Olayın ardından Akçay Mahallesi'nde polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan B.Y. ise tutuklandı.

Geçen 11 Ocak akşamı polisi arayan Aygün Y., kendisini aldattığı için boşanma davası açtığı, bir süredir ayrı yaşadığı eşi B.Y.'nin Camivasat Mahallesi, Gaziilyas Caddesi, Çıkmaz Sokak'taki bir apartmanın üçüncü katında bulunan evinin kapısına dayandığını belirtip, yardım istedi. Ancak, adrese gelen polis ekipleri, B.Y.'yi bulamayınca, ayrıldı. Aynı apartmandaki erkek kardeşinin evine girdiği ve geceyi burada geçirdiği belirlenen B.Y., iddiaya göre eşinin evden çıkmasını bekledi. Sabah evinin az ilerisindeki, garson olarak çalıştığı lokantaya gitmek için evden çıkan Aygün Y.'nin apartmanda önünü kesen B.Y., barışmak istediğini söyledi. Ancak Aygün Y., boşanma davası açtığı eşinin bu teklifini geri çevirdi. Sinirlenen B.Y., kardeşinin evinden aldığı ekmek bıçağıyla iki çocuğunun annesini 17 yerinden bıçaklala yaraladı. Kanlar içinde kalan Aygün Y. yere yığılırken, B.Y. koşarak kaçtı. Komşularının haber vermesi üzerine gelen ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aygün Y., doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Aygün Y.'nin cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayın ardından kaçan B.Y.'yi aynı gün Akçay Mahallesi'nde yakalıp, gözaltına aldı.

CENAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Aygün Y.'nin otopsinin ardından bugün yakınları tarafından alınan cenazesi, Edremit'in kırsal Kızılkeçili Mahallesi'ne getirildi. Aygün Y. için öğlende, buradaki Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ertaş, Cumhuriyet Halk Partisi Edremit İlçe Başkanı Yusuf Sel, Aygün Y.'nin Erdemit Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi olan kızı Merve Y., onun öğretmenleri ve öğrenci arkadaşları ile ailenin yakınları katıldı. Cenaze cami avlusuna getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Merve Y.'yi, öğretmenleri ve öğrenci arkadaşları sakinleştirip, teselli etmeye çalıştı. Kılınan cenaze namazının ardından, tabutu omuzlarda taşınan Aygün Y., Kızılkeçili Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

Aygün Y.'nin katil zanlısı olarak gözaltına alınan eşi B.Y. ise polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. B.Y., Burhaniye Cezaevi'ne gönderildi.

İnegöl’de İmalathaneyi Yanmaktan Kurtaran Müdahale

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi Ağaç İşleri Bölümünde bulunan mobilya aksesuarı imalathanesinde çıkan yangın korkuttu. Büro bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle imalathane kısmına sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, İnegöl Ağaç İşleri Bölümü 16. Sokak üzerinde faaliyet gösteren mobilya aksesuarı imalathanesinin 3. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Büro kısmında çıkan yangın firma içerisinde bulunan bayan çalışanlar tarafından fark edildi. Dumandan etkilenmemek içinde kendilerini dışarıya atan çalışanların haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen İnegöl itfaiye ekipleri yangına dört bir yandan müdahale ettiler.

İmalathane kısmına sıçrama tehlikesi olan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu söndürüldü.Yangın söndürme çalışmaları sırasında Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini alarak, meraklı vatandaşların yaklaşmasını engelledi. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangın ile ilgili soruşturmaya başlandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı



MERSİN'de bir çok iş yerlerine girerek hırsızlık yapan 3 zanlı, güvenlik kamerasına yakalandı.

Polis, merkez Akdeniz ve Toroslar ilçesinde kasap ve beyaz eşya dükkanlarında gerçekleştirilen hırsızlık olaylarını araştırmaya başladı. İş yerlerinin kamera kayıtlarını incelemeye alan ekipler, zanlıların hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası olan Ö.D., M.A., F.K. olduğunu belirledi. Polis takibe aldığı şüphelileri Akbelen Bulvarı'ndaki kasaba girince suçüstü yakaladı. 1 ay içerisinde 20'ye yakın iş yerinden hırsızlık yaptığı saptanan 3 zanlının sattığı eşyaları alan R.S. de gözaltına alındı. 4 şüpheli ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Ocak'ta bahar havasının yaşandığı Marmaris'te sahiller doldu

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde hava sıcaklığının 18 dereceye kadar yükselmesiyle sahil ve sokaklara dolup taştı.

Marmaris İlçesi'nde 1 haftadır etkisini sürdüren soğuk hava ve esen lodosun ardından bugün güneş yüzünü gösterdi, sıcaklar yükseldi. Vatandaşlar ve ilçede yerleşik yaşayan yabancı uyruklular, 18 derece sıcak havayı görünce sahillere ve parklara akın etti. Sahilde bulunan Uzunyalı Mevkii'ndeki açık mekanlarda oturacak yer kalmadı. Aileleriyle sahile gelen çocuklar, denize girip kumlarla oynadı. Atatürk Caddesi'nden Turban Mevkii'ne kadar sahil yürüyüş yolu insanlarla doldu. Bazıları bisiklet ve koşu sporu yaparken, kimileri Marmaris manzarasının öz çekimini yaparak anı ölümsüzleştirdi. Hafta sonu tatiline gelen bazı vatandaşlar ise deniz bisikleti kullandı, kimileri jet sky keyfi yaptı. Saman İskelesi'ndeki parklar çocuklarla dolarken, ebeveynler çay bahçelerinde deniz manzarası eşliğinde güneşli havanın tadını çıkardı.

Marmaris'te yerleşik yaşayan İngiliz Jane Glorian, "Marmaris çok güzel. Eşsiz denizi ve doğası mevcut. Dostlarımla beraber eşsiz güzelliğinin tadını çıkartmak için kafeteryada oturuyoruz. Kış ayında bahar havasını yaşıyoruz, dostlarımla beraber çok mutluyum" dedi.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri ise, "Hava sıcaklıkları hafta başına kadar devam edecektir. Gündüz 15-20, gece ise 10-7 derece arasında sıcaklıklar hakim olacak" bilgisini verdi.

