DHA YURT BÜLTENİ-9

1)FIRAT KALKANI'NDA YARALANAN 1 TÜRK VE 13 ÖSO ASKERİ KİLİS'E GETİRİLDİ

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda çıkan çatışmalarda yaralanan 1 Türk askeri ile 13 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askeri, Kilis'e getirilerek hastanede tedaviye alındı.Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü Suriye'nin El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ militanları ile girdikleri çatışmalarda yaralanan askerler önce sınır hattına ulaştırıldı. Yaralı askerler, burada ambulanslara taşınarak Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların hastanenin acil serisindeki tedavileri devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Ambulansların gelişi

- Yaralıların indirilişi

- Acil servis

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 143 MB

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2)TRAKYA'DA KAR YERİNİ BUZLANMAYA BIRAKTI

TRAKYA'da bid haftadır etkili olar kar yağışı yerini dondurucu soğuk ve buzlanmaya bıraktı.Balkanlar üzerinden gelen yağışlı ve soğuk havanın etkisinde olan Edirne'de kar yağışı son 1 haftadır aralıklarla sürüyor. Beş gündür okulların tatil edildiği kentte 9 metreküp/saniye debisi bulunan Tunca Nehri'nin yüzeyi özellikle gece saatlerinde sıfırın altında 12 dereceye kadar düşen dondurucu soğuk nedeniyle buz tuttu. DSİ verilerine göre Meriç Nehri'nin 90 olan debisi ise 1 hafta içerisinde 135 metreküp/saniye seviyesine kadar yükseldi.

KAR KALINLIĞI 37'YE YÜKSELDİ

Edirne Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, valiliğin 'ciddi kar uyarısı'ndan önce 27 santim olan kar kalınlığı, dün gece yarısına kadar süren yoğun kar yağışının ardından 37 santime yükseldi. Edirne Belediyesi ve karayolları ekipleri, yolların kapanmaması için aralıksız olarak çalışmalarını sürdürdü. Ana yollar tamamen trafiğe açık durumdayken, kar kalınlığı nedeniyle trafik ekipleri sürücülerin kar lastiği ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.



Edirne Valiliği meteorolojik tahminlere dayalı 'ciddi kar uyarısı' yapmıştı. Ancak kar yağışı dün gece yarısından sonra etkisini yitirdi. Hava sıcaklığının gündüz 1 dereceye yükseldiği kentte yeni bir kar yağışının beklenmediği belirtildi.



KEŞAN KARLA KAPLANDI



Edirne'nin Keşan İlçesi'nde bazı ağaçların dalları buz sarkıtlarıyla kaplandı, Şehitlik Anıtı’nda bulunan Türk bayrağı ise dondu. İlçede belediye, şehirlerarası yollarda ise karayolları ekipleri yolların trafiğe kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Yol kenarlarında park halindeki bir çok araç ise tamamen karla kaplandı.



Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde ise Çerkezköy karayolu üzerinde meydana gelen buzlanma nedeniyle Edirne istikametine yol bir süre kapalı kaldı. Karayolları ekiplerinin tuzlamada gecikmesi üzerine çok sayıda aracın karıştığı maddi hasarlı kaza meydana geldi. Karayollarının tuzlama ve kar küreme çalışmasının yapmasının üzerine yol tekrar trafiğe açıldı.



Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da ise ekipler, karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, don ve buza karşı sık sık sürücüleri uyarıyor.



Görüntü Dökümü



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(EDİRNE)

-Meriç köprüsü

-Köprü tabelası

-Artan nehir debisi

-Kar ve köprü manzarası

-Debi derecesi detay

-Köprüden geçen araçlar

-Tunca nehri

-Buz tutmuş alanlar

-Tunca köprüsü ve şehir manzarası

-Buzda kalmış sandal

-Kıyılardaki buz tutan yerler

-Genel görüntüler

(KEŞAN)

-Buz tutan ağaçlar

-Karlı ve buzlu yollar

-Buz tutan ağaçlar detay

-Karla kaplı araçlar

-Buz tutan bayrak

-Şehitlik Anıtı

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Ünsal YÜCEL/EDİRNE,()-

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3)BULGARİSTAN VE YUNANİSTAN'A AÇILAN KAPILARDA TIR KUYRUĞU



BULGARİSTAN ve Yunanistan'da yoğun kar yağışı nedeniyle Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarına çıkış için gelen TIR'lar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Türkiye’den ihraç yükleriyle birlikte Avrupa ülkelerine gitmek için Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen TIR’lar 14 kilometre, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 8 kilometre kuyruk oluşturdu. Yetkililer, Türk gümrük kapılarında sorun olmadığı, kuyruğun Bulgaristan’da aşırı kar yağışı nedeniyle sınırlı sayıda araçların aralıklarla geçişine izin vermesinden kaynaklandığını söyledi.

"YİYECEKLERİMİZ DONDU"

İstanbul’dan yüklediği ihraç yükünü Almanya’ya götürmek için 24 saaten bu yana kuyrukta beklediğini anlatan Hayri Gür, TIR'da bulanan dolaplarında yiyecekleri donduğu için aç susuz sınırda beklediklerini söyledi. Kar yağışı altında soğuk havada kimsenin kendilerine sahip çıkmadığını belirten Gür, şöyle dedi:"Burada neden beklediğimizi bilmiyoruz. Dün yollar kapalıydı, dolabımızdan yemek için yiyecek alalım dedik. Yiyeceklerimiz donduğu için karnımızı doyuramadık. Etrafta lokanta, tuvalet yok. Kendi memleketimizde perişan olduk. Buna bir çare bulunsun."Almanya'ya ihraç yükü götüren diğer TIR sürücüsü Hüseyin Kundakçıoğlu'da sırada beklerken diğer TIR'ların arkadan gelip solama yapmasından şikayetçi oldu.



İPSALA'DA KUYUK 3 KİLOMETRE, YOL KAPANDI



Edirne’nin İpsala Sınır Kapısı’ndan Yunanistan’a çıkış yapmak isteyen TIR’lar 3 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Etkili olan şiddetli kar yağışı sonrası gümrük sahasında kar yığınları oluştu. İpsala Sınır Kapısı’nı kullanarak Yunanistan’a çıkış yapmak isteyen TIR’ların duble yolda iki şeridi de kullanması üzerine yol trafiğe kapandı. İpsala yolu üzerinde kar küreme çalışması yapan karayolları ekibi de TIR’ların arasında kaldı. Sınır kapısının ulaşıma tekrar açılması için bölgeye iş makineleri gönderildi.



YUNANİSTAN SINIRINDA KAR 80 SANTİM



İpsala Sınır Kapısı'nın karşısındaki Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapısı'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 10 santimi geçti. Bu nedenle bir süre TIR alımlarını durduran Yunan gümrüğünde kar temizliği yaparak yeniden alımlara başladı.

Görüntü Dökümü:

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Yolda bekleyen TIR'lar

TIR kuyruğundan genel detay

Sürücüler ile röp

Muhabir Ali Can Zeray, anons

Kapıkule SInır Kapısı tabela

Türkiye tabelası

İpsala Sınır Kapısına giden kavşak

Tır araçların yoldan geri dönmeleri

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), ()

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4)BOLU DAĞI'NDA KAR ULAŞIMI YAVAŞLATTI

BOLU Dağı'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişinde etkili olan kar yağışı ulaşımı yavaşlattı.

Ankara-İstanbul arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı özellikle D-100 Karayolu'nun Elmalık, Seymenler ve Bakacak kesiminde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle ulaşım yavaşladı. Karayolları ekipleri kar yağışı nedeniyle ulaşımdaki olumsuzlukları en aza indirmek için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri de araç sürücülerini yavaş gitmeleri ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Görüntü Dökümü:

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-Kar yağışından görüntüler

-Araç geçişleri

-Kar küreme, tuzlama çalışmaları

-Detaylar

Süre: 01.48 Boyut: 211.7 MB



Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

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5)UŞAK'TA KAR YAĞIŞI

UŞAK'ta bugün sabah başlayan kar yağışı aralıklarla devam ederken, kent beyaza büründü.

Uşak'ta saat 10.30 sıralarında kar yağışı başladı. Kar yağışı nedeniyle yolların kapanma ihtimaline karşı il genelinde önlemler alındı. Karayolları ekipleri sürücülerin güvenliği için Uşak- İzmir, Uşak- Ankara ve Uşak- Denizli karayollarında, belediye ekipleri ise şehir merkezinde, İl Özel İdaresi ekipleri de köy yollarında hazır olarak bekletiliyor.

Uşak Valiliği tarafından il geneli ve ilçelerde okulların 2 gün tatil edilmesinin ardından okuldan çıkan çocuklar karın keyfini çıkardı. Hava sıcaklığının sıfır derece olduğu Uşak'ta, kar yağışının gün içinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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- Kar yağışından görüntü

- Karda insan manzaraları

Haber- Kamera: Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, ()

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6)ZONGULDAK'TA YAĞMUR ALTINDA KROS

ZONGULDAK'ta yağmur altında yapılan Okullar Arası Kros İl Birinciliği müsabakasında baygınlık geçiren öğrencilere sağlık görevlileri müdahale etti.

Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'nce Kozlu Parkuru'nda düzenlenen yarışlar, genç kızlar ve erkekler, yıldız kızlar ve erkekler olmak üzere 4 kategoride yapıldı. 43 okuldan 210 sporcunun katıldığı yarışta, öğrenciler 1500 ve 5000 metre arasında değişen parkurları tamamlamaya çalıştı. Soğuk ve sağanak yağmur altında yapılan mücadelede öğrencilerden bazıları parkuru tamamlayamadan, bazıları da bitiş çizgisinde fenalık geçirip kendilerini yere attı. Öğrencilere, sağlık görevlileri ve öğretmenler müdahale etti. Müsabaka sonunda dereceye giren sporculara başarı belgesi verildi. Kategorilerinde ilk 3 sırayı alanların, daha sonra düzenlenecek iller arası grup müsabakalarında Zonguldak'ı temsil edeceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Koşudan detaylar

-Bitiş çizgisinde bayılan kız

-Fenalaşan sporculara müdahale

-Bir öğrencinin ambulansta tedavisi

Süre: (3.11) Boyut :(101 MB)



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()

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7)NESLİ TÜKENMEKTE OLAN BALABAN KUŞU AÇLIKTAN BİTKİN HALDE BULUNDU

MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde, dünyada nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında yer alan Balaban kuşu açlık ve yorgunluktan bitkin düşmüş halde bulundu.



Erdemli Belediyesi'nde çalışan çevre mühendisi Hasan Emre Aslan ve temizlik görevlisi Ömer Gevikler tarafından, Limonlu Mahallesi'nde yol kenarında bulunan Balaban kuşu Çevre ve Doğa Koruma ekiplerine teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği görevlisi Muharrem Keskin, kuş türünün dünyada nesli tükenmekte olduğunu kaydederek, "Balaban, Türkiye'de az sayıda bulunan göçmen kuşlar arasında yer alıyor. Bu kuşlar Sibirya'dan gelirken Türkiye üzerinden geçiyorlar. Büyük ihtimalle kuşumuz yorgunluktan ve açlıktan halsiz düşmüş ve ölmek üzere iken bulunmuş. Kuşun gerekli tedavisinin yapılmasının ardından doğaya yeniden bırakılacak"dedi.

Görüntü Dökümü



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- Balaban Kuşu görüntüsü



- Vatandaşlar balaban kuşunu incelerken



- Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Balaban kuşunu incelerken



- Belediye Başkanı ile röportaj



- Doğa koruma memuru Muharrem Keskin ile röportaj



Boyut:118 MB Süre: 03'40"

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER / ERDEMLİ(Mersin), ()

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8)DENİZLİ'DEKİ O EVİ GÖREN SİBİRYA SANDI

DENİZLİ'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ortaya kartpostallık kareler çıkardı. Kar kalınlığı 80 santimetreye kadar çıkan kentin en yüksek ilçesi Çameli'de yaşayan bazı vatandaşlar, Eskimolara özgü kardan ev yaptı.

Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 80 santimetreyi buldu. Etkili kar yağışı kimi vatandaşlar için çileye dönerken, kimi vatandaşlar ise kar birikintisinin tadını çıkardı.

Denizli'nin en yüksek ilçesi durumundaki Çameli'de şiddetli kar yağışının ardından vatandaşlar kardan ev yaptı. Yeni Mahalle'de yaşayan Kerem Can, arkadaşlarıyla birlikte Eskimolara özgü bir yapı olan iglo inşa etti. İlçede yaşanana yoğun kar yağışını fırsat bildiklerini ve eğlenmek ve vakit geçirmek için iglo yaptıklarını belirten Can, "İlçemize o kadar çok kar yağdı ki kardan adam yapıp eğlenmek sıradan bir şey olurdu. Biz de arkadaşlarla kalınlığı 80 santimetreyi bulan kardan yararlanıp iglo yaparak eğlendik" dedi.

Görüntü Dökümü



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- İglo'dan detay



- Kerem Can'ın iglodan çıkışı

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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9)KAZDAĞLARI'NDAKİ YABAN HAYVANLARI İÇİN YEM BIRAKTILAR

ÇANAKKALE'de, beş gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Kazdağları'nda aç kalan yaban hayvanları için bölgedeki çeşitli noktalara buğday, arpa, yulaf, mısır, yonca ve ot balyaları bırakıldı.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Sameteli, Yaykın, Karakoca Yenice ilçesine bağlı Çal ve Yukarı Karaaşık köylerinden toplam 40 avcı ile

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2'nci bölge yetkilileri, Kazdağları'ndaki yaban hayvanları için seferber oldu. Beş gündür devam eden kar yağışı nedeniyle yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanları için bölgedeki 20 ayrı noktaya 500 kg buğday, 300 kg arpa, 300 kg mısır ve 20 yonca ile ot balyasından oluşan dört traktör dolusu yem bırakıldı. Etkinliğe katılan avcılara Orman ve Su İşleri Bakanlığı yetkilileri tarafından teşekkür belgesi verildi.

Görüntü Dökümü



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-Kazdağları'na yaban hayvanları için yem bırakılmasından görüntü



-Etkinliğe katılan avcılardan görüntü



-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ (Çanakkale), ()

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10)NİZİP'TE, GÜNEŞLİ HAVA KEYFİ

GAZİANTEP'in Nizip İlçesi'nde, güneşli fırsat bilen vatandaşlar, Osmanlı Parkı’na akın etti.

İlçede etkisini yitiren soğuk havalar bugün yerini güneşli havaya bıraktı. Vatandaşlar da güneşli havayı fırsat bilip parklara akın etti. Park içerisinde bulunan oyun alanlarında gönüllerince eğlenene çocuklar ise, çeşitli hayvan figürlerinin bulunduğu oyun alanlarında güneşli günün tadını çıkardı.



Görüntü Dökümü



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- Parkta oyun gruplarına binen çocuklar



- Parkta oturan ve dolaşan vatandaşlar



- Parkta hayvan figürlerine binen çocuklar



- Park çeşitli detaylar



- Vatandaşlar ile röp.

Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 62 MB



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11)SOĞUKTA ÜŞÜMESİN DİYE DENİZLİ'DE KEDİLERE EV

DENİZLİ'de bir araya gelenler, soğuk geçen kış aylarında kedilerin korunması için ortak bir proje geliştirerek kedi evi yaptı. Kadınlar ve gençler, Kent Konseyi'nde biraya gelerek yaptıkları 20 tane kedi evini, kentin çeşitli bölgelerine kedilerin soğuktan korunması için bıraktı.

Ülke genelinde olduğu gibi Denizli'de bu yıl kış daha sert ve soğuk geçiyor. Kar yağışının yanı sıra sıcaklık değerlerinin düşük olması, özellikle geceleri ısının eksi değerlere düşmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın ve Gençlik Meclisi ile Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği'ni harekete geçirdi. Sokakta barınan kediler için ortak bir projeyi hayata geçirdi, kedi evi yapıldı.



Kent Konseyi binasında bir araya gelen Kadın ve Gençlik Meclisi üyeleri ile Sokak Hayvanları Kliniği çalışanları, sokakta yaşayan kediler için 20 kedi evi yaparak kentin belirli bölgelerine bıraktı.



Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği veteriner hekimi Hasan Kılınç, "Kent Konseyi Kadın ve Gençlik Meclisi ile beraber kedi evleri yapıyoruz. Yaptığımız kedi evlerini uygun olan alanlara bırakacağız. Bu çalışmamızla sokak hayvanlarımızı soğuktan ve dondan koruyacağız" dedi.



Toplumsal duyarlılığın artması için farkındalık oluşturmak istediklerini kaydeden Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen ise, havaların son günlerde oldukça soğuduğunu belirterek, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi Denizli'de de hava oldukça soğudu. Geceleri eksilere düşüyor. Bu nedenle bahçemizdeki, kapımızın önündeki kedilerin çok üşüdüğünü gördük. El ele verip sokak hayvanlarımızı korumak istedik" diye konuştu.



Gençlik Meclisi Başkanı Şeniz Yılmaz ise yapılan kedi evlerine Denizli halkının sahip çıkmasını istedi.

Görüntü Dökümü



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- Kadın ve gençler kedi evlerini yaparken,



- Hasan Kılınç evlerin nasıl yapılacağını gösterirken,



- Gençler kedi evi yaparken,



- Hasan Kılınç açıklama



- Bilsen Özen açıklama



- Şeniz Doğan açıklama

Haber- Kamera: Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, ()

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12)ALKOLLÜ SÜRÜCÜ OTOMOBİLLE LOKONTAYA GİRDİ

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde alkollü sürücünün kullandığı otomobil lokantaya girdi. Araçta ve iş yerinde hasar oluştu.

Kaza, gece saatlerinde Erdemir Caddesi, Eski Tekel Sokak'ta meydana geldi. 34 yaşındaki Barış Açıkgöz yönetimindeki 67 LB 701 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımdaki elektrik panosuna çarpıp lokantaya girdi. Lokantanın cam ve kapı bölümü parçalandı. Araçta ve iş yerinde hasar oluştu. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, telefonda aradığı arkadaşına, "Arabayı sen kullanıyordun. Buraya gelsene" diyerek polislere sürücünün kendisi olmadığını ileri sürdü. Çevredekilerin "Sürücü oydu" demesi üzerine Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürülen Barış Açıkgöz'ün yapılan alkol testinde 1.70 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem uygulanırken, araç çekiciyle kaldırıldı.

Görüntü Dökümü



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-Kaza yeri



-Dükkana giren otomobil



-Polisi gören sürücünün telefonla arkadaşına arabayı kullandığını ve gelmesini söylemesi



-Mahalle halkının sürücüyü yalanlaması



-Polisin sürücüyü hastaneye götürmesi



-İşyeri sahibi



-Dükkandaki hasar



-Kaza yapan otomobilin kaldırılması

Süre: 3.50 Boyut: 118 MB



Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), ()

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