DHA YURT BÜLTENİ-9

1)İZMİR'DEKİ TERÖR SALDIRISINI TAK ÜSTLENDİ





İZMİR Bayraklı Adliyesi'ne yönelik yapılan ve polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu, 9 kişinin de yaralandığı terör saldırısını, PKK terör örgütünün şehirlerde eylem yapan uzantısı TAK üstlendi. Bu arada İzmir'de, adliye çalışanlarının da aralarında bulunduğu 23 kişinin polis tarafından gözaltına alındığı açıklandı.

Geçen perşembe günü Bayraklı Adliyesi'ne saldırı için gelen iki terörist, hakim ve savcıların otoparkının bulunduğu alana girmek istedi. Burada görevli polis memuru Fethi Sekin, teröristlerle çatışarak, içeriye girmelerine izin vermedi. Otomobildeki bombayı uzaktan infilak ettiren teröristlerden birisini öldüren Fethi Sekin, kurşunu bitince diğer teröristin arkadan ateş açması sonucu şehit oldu. Güvenlik güçleri bu teröristi de ölü ele geçirdi. Aynı saldırıda, camdan olayları izleyen mübaşir Musa Can da şehit oldu. 9 kişi yaralandı.

Saldırıda teröristlerin planını canı pahasına önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin ile Musa Can'ın adları yaşatılması için birçok yere verildi.

23 GÖZALTI

Saldırı sonrasında terörle Mücadele Şube Müdürlüğü de operasyon yaptı. Aralarında adliye çalışanlarının da bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin sorgularının sürdüğü açıklandı. Bu kişilerin ifadelerinden sonra gözaltına alınanlarının sayısının artabileceği belirtildi.

Elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda da gözaltı sayısının artabileceği ifade edildi. Bu arada adliyeye yönelik hain saldırıyı da daha önce İstanbul ve Kayseri'deki saldırılarda olduğu gibi PKK terör örgütü uzantısı TAK üstlendi. PKK'ya yakın internet sitelerinde yer alan TAK açıklamasında, saldırıyı kendilerine bağlı bir grup tarafından yapıldığı ileri sürüldü.



-Güvenlik - Türkiye-İzmir - Taylan YILDIRIM

2)ÜNLÜ İSİMLERDEN KAHRAMAN POLİS FETHİ SEKİN İÇİN DUYGUSAL VİDEO

İzmir Bayraklı adliyesine yönelik yapılan PKK saldırısını büyük bir kahramanlıkla önleyen Şehit Polis Fethi Sekin için, hazırlanan video izleyenlere duygusal anlar yaşatıyor.Arda Turan, Kıvanç Tatlıtuğ, Murat Boz , Erhan Çelik gibi sanat, medya camiasının ünlü isimleri Kahraman polis Fethi Sekin için kamera karşısına geçti. İzmir Adliyesi önünde PKK'lı teröristlerin katliamını şehit olma pahasına önleyen Trafik Polisi Fethi Sekin için ünlüler kamera karşısına geçti. TRT 1 Ana Haber sunucusu Erhan Çelik tarafından şehit polisin ağzından yazılan ve şehadetine giden yolun anlatıldığı metni, ünlü simalar bölümler halinde seslendirdi.

İZMİR/

3)ŞEHİT POLİS FETHİ SEKİN'İN BESLEDİĞİ KÖPEK İÇİN KULÜBE YAPTIRILDI

İZMİR Adliyesi'ne bomba yüklü araçla saldıran PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in her gün beslediği 'Arap' isimli köpeğe Bayraklı Belediyesi ile hayvanseverler sahip çıktı. Belediye Arap'a soğuktan korunmak için patlamanın olduğu yere 'Arap' için kulübe koydu ve mama getirdi. Ancak 'Arap', kulübe yerine polis noktasından ayrılmadı.

Bayraklı'daki İzmir Adliyesi'ne yönelik olarak düzenlenen bombalı terör saldırısı sırasında teröristlerle son kurşununa kadar çatışıp şehit düşen 3 çocuk babası trafik polisi Fetih Sekin, görev yaptığı kulübenin yanına gelen 'Arap' isimli köpeği her gün besliyordu. Çatışma anında görüntülerde koşarken görülen köpek, olayın şokunu henüz üzerinden atamadı. Bayraklı Belediyesi patlamanın yaşandığı polis nöbet yerinin yanına 'Arap' için kulübe koydu. Arap ise kendi kulübesi yerine polislerin nöbet tuttuğu yerde duruyor. Altına serilen süngerin üstünde yatan Arap'ı, hayvanseverler de yalnız bırakmadı. Fetih Sekin'in şehit düşmesinin ardından onun yerine gelen Trafik Polisi Harun Kesici, Arap'a sahip çıktı. Kesici, patlama sırasında gözünden yaralanan Arap'a her gün veterinerin söylediği zamanlarda damlasını koyup, yemeğini veriyor. Kesici, “Fethi ağabeyin baktığı köpeğe artık ben bakacağım. Onun yokluğunu hissettirmeme ye çalışıyorum. Arap, patlamanın şokunu henüz üzerinden atamadı. Yaralı gözüne damla atıyorum. Yemek verip onu besliyorum" dedi.

Öte yandan Sekin'in görev yaptığı kulübe ile şehit düştüğü yer, ziyaretçi akınına uğruyor. Çiçek bahçesine dönen yerde vatandaşlar önce dua ediyor ardından da hatıra fotoğrafı çektiriyor.

4)YAYLA EVİNDE MAHSUR KALDILAR

BURSA’nın Karacabey ilçesinde Fazlıkonak yaylasında hayvanlarının bulunduğu ahıra çıkan ve aşırı yağışlardan dolayı geri dönemeyen 5 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı. Yaylaya çıkanlardan Mustafa Direnci ise hayvanlarının yanında kalmayı tercih etti.



Ekmekçi Mahallesi’nde ikamet eden Mustafa Söğünmez, Melek Söğünmez, Hüseyin Direnci, Mustafa Direnci, Ümmet Direnci ve Ali Keskin, dağ yamaçlarında bulunan ve köyün yaylası olarak bilinen Fazlıkonak'a ahırlara çıktı. Geri dönmek isteyen 6 kişi yolların kapalı olduğunu görünce köy muhtarı Adnan Eceler'i bilgilendirdiler. Muhtarın haber vermesiyle AFAD ekipleri dün 3 saat içinde paletli araçla yaylaya çıkarak mahsur kalanları mahalleye getirdi.

Yaylada çıkanlardan Mustafa Direnci ise hayvanlarının yanında kalmayı tercih etti.

5)ÇORUM'DA EKMEK OPERASYONU : 36 GÖZALTI

ÇORUM’da ekmek fiyatlarının belli oranda tutulması amacıyla ekmek üreticilerine baskı yaptıkları ve 'komisyon' adı altında haraç aldıkları iddia edilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda, aralarında polis ve infaz koruma memurunun da bulunduğu 36 kişi gözaltına alındı.Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ekmek fiyatları üzerinde baskı yapıldığı iddiasıyla, operasyon düzenledi. Ekmek fiyatlarının belli oranda tutulması için işadamlarına, fırın işletmecilerine, ekmek üreticilerine baskı yapıldığı iddiasıyla 36 kişiyi gözaltına aldı. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, fırın işletmecileri ve ekmek üreticileri başta olmak üzere iş adamları üzerinde baskı, tehdit ve cebir uygulayarak il genelinde ekmek satış fiyatlarının belli bir seviyede tutulduğu, nakliye ve servis işleri yapan kişilerle içkili mekanlardan komisyon adı altında haraç istendiği; anlaşmazlık çözme bahanesiyle haksız çıkar elde edildiği ve zorla senet imzalattırıldığı iddialarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.



Soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt faaliyetleri içerisinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, silahlı tehdit ve yaralama suçlarını gerçekleştirdikleri belirlenen 39 şüphelinin yakalanması için Başsavcılığın talimatıyla operasyon yapıldı. 36 kişi gözaltına alındı. 3 kişinin ise aranmasının sürdüğü belirtildi.



Gözaltına alınan şüphelilerden 4'nün polis memuru, 1'inin emniyet idari personeli, 1'inin de infaz koruma memuru olduğu ifade edilen açıklamada, şüphelilere ait değişik adreslerde yapılan aramalarda 23 tabanca, 5 kuru sıkı tabanca, 18 tüfek, 2 bıçak, 1 kılıç, 434 tabanca fişeği, 211 av fişeği ile 1 elektrikli cop ele geçirildiği kaydedildi.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülü

6)ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİNDEN ÖĞRENCİLERE DESTEK

MUŞ Alparslan Üniversitesindeki 'Hayırda Buluşanlar Topluluğu' üyeleri, Korkut ilçesinde öğrencilere giyecek ve kırtasiye hediye etti.

Alparslan Üniversitesindeki 'Hayırda Buluşanlar Topluluğu' üyeleri, ağır geçen kış şartlarında öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmak için harekete geçti. Gönüllü öğrenciler kendi imkanlarıyla topladığı giyecek ve kırtasiyeleri 5 köyde 1000'e yakın öğrenciye ulaştırdı.



Alparslan Üniversitesinden Hatip Erdoğmuş, yardımla ilgili olarak şunları söyledi: “Korkut ilçesine bağlı Konakdüzü ilk ve ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldik. Mont, bot, atkı, bere, çorap ve kalem, silgi, açacak, defter gibi desteklerimiz oldu. Topluluk olarak şimdiye kadar 5 köyde 1000 öğrenciyle ulaştık. Yardımlarımız, desteklerimiz sürecektir.ö

7)BAYGIN HALDE BULUNDUKTAN SONRA TEDAVİSİ YAPILAN AKBABA DOĞAYA BIRAKILDI

TUNCELİ'nin Pülümür İlçesi kırsalında baygın halde bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kara Akbaba kuşu, tedavisinin yapılmasının ardından yeniden doğal ortamına bırakıldı.



Pülümür İlçesi Kırmızıköprü Köyü yakınlarında vatandaşlar tarafından 1 hafta önce bulunan ve dünyada nesli tükenmek üzere olan kara Akbaba kuşu, Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine bir hafta süren tedavinin ardından uçabilecek ve kendi kendini besleyecek duruma geldikten sonra yeniden doğal ortamına bırakıldı. Yaklaşık 80 santimmetre boyunda olan ve 2.5 metre kanat genişliği olan kara Akbaba kuşu, Dünya'daki 4 Akbaba türünden biri olarak biliniyor. Ağırlıklı olarak Afrika kıtasında yaşayan ve son yıllarda doğal yaşam alanı bulduğu için Tunceli bölgesinde, Pülümür Vadisi civarında yaşayan kara Akbabaların, son yıllarda buradaki sayılarının arttığı belirtildi. Tunceli bölgesinde var olan ve yerleşik olarak yaşayan kara Akbabaların üremesi ve çoğalması için doğa koruma ve milli parklar il müdürlüğü yetkilileri özel bir program üzerinde çalışma yürütüyor.

