DHA YURT BÜLTENİ-9

1)BAKAN YILMAZ YAKINININ CENAZESİNE KATILDI

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, dayısı Ramazan Yılmaz'ın 80 yaşında vefat eden eşi Sevim Yılmaz'ın Gürün ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın dayısı Ramazan Yılmaz'ın eşi Sevim Yılmaz, dün gece saatlerinde Gürün ilçesine bağlı Güneş köyündeki evinde kalp yetmezliği nedeniyle fenalık geçirerek yaşamını yitirdi. Bakan Yılmaz, yengesinin cenaze törenine katılmak üzere bugün öğle saatlerinde karayolu ile memleketi Sivas'ın Gürün İlçesi'ne geldi. 6 çocuk annesi Sevim Yılmaz'ın cenaze törenine Bakan Yılmaz'ın yanı sıra Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy, bazı il protokol üyeleri ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Sevim Yılmaz'ın cenazesi öğle namazı sonrası Gürün Ulu Cami'de kılınan namazın ardından ilçedeki Pınarönü Mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:



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-Bakanın gelişi



-Cenaze namazına katılması



-Namaza katılanlar



-Cenazenin defnedilmesi



Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/GÜRÜN(Sivas), ()

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2)ALMAN FUTBOLCULARI TAŞIYAN UÇAĞA HAVA ENGELİ

ALMANYA 3. Ligi'nde mücadele eden Erfurt takımı futbolcu kafilesinin bulunduğu uçak, Antalya'daki hava muhalefeti nedeniyle Dalaman Havalimanı'na iniş yaptı. Uçağa şimşek çarptığı yönündeki iddialar yalanlandı.

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği yetkilileri, Antalya'da devam eden yoğun yağış nedeniyle bulut tabanının çok düştüğünü, bu nedenle Alman kafilesini taşıyan uçağın pisti göremediği ve pas geçerek en yakındaki Dalaman Havalimanı'na iniş yaptığını açıkladı. Alman futbolcuları taşıyan uçağın ineceği saatlerde havadaki görüş mesafesinin çok düştüğünü belirten yetkililer, havanın nispeten açıldığı ve inişe uygun olur olmaz Dalaman'dan yeniden uçağın Antalya Havalimanı'na yönlendirileceğini söyledidi.



Yetkililer, Alman futbolcuları taşıyan uçağa şimşek çarptığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını da aktardı.



Bugün saat 11.00 sıralarında uçakların inişi için görüş mesafesinin çok düşmesi nedeniyle Türk Hava Yolları'na ait 2 uçağın da Antalya Havalimanı'na iniş yapamadığı ve Dalaman Havalimanı'na yönlendirildiği kaydedildi.

BİLGİ İÇİN

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, ()

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İLKOKULDAKİ KANTİNİN ÇATISI ÇÖKTÜ



3)ÖĞRENCİLERİN DERSTE OLMASI FACİAYI ÖNLEDİ

MANİSA'da 2 bin öğrencinin eğitim gördüğü Akşemsettin İlkokulu'nun kantin çatısı, yoğun kar yağışı sebebiyle çöktü. Kadın güvenlik görevlisinin kendini son anda dışarı atarak yaralanmazken; çatının, ders saatinde çökmesinin büyük bir faciayı önlediği belirtildi. Şehzadeler İlçesi'nde 2 bin öğrencinin eğitim gördüğü Akşemsettin İlkokulu'ndaki kantinin çatısı, bugün saat 09.00'da yoğun kar yağışı sebebiyle çöktü. Okulda ders saati olması sebebiyle ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, çatının çöktüğü sırada altında bulunan güvenlik kulübesi de yan yattı. Kulübedeki görevli kadın güvenlik elemanı, kendini son anda dışarı attı. Çatının, ders saatinde çökmesi büyük bir faciayı önlendi.



Korku dolu anları anlatan güvenlik görevlisi Hafize Yüksel, "Bir anda oldu. Güvenlik kulübesi içerisindeydim. Bende çıkamadım dışarı. Şak diye çöktü. Öğrencilerin derste olması faciayı önledi" dedi.



Olayı gören bir öğrenci ise, "Bir ses duyduk. Güvenlik abla içerisindeydi. Çatı baya bir titreme

Görüntü Dökümü



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- Çöken çatıdan detaylar



- Öğrencilerden ve okuldan detaylar



- Güvenlik görevlisi ve öğrencinin olayı anlatması



Haber- Kamera: Ersan ERDOĞAN/MANİSA, ()

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MANİSALILAR BEYAZ ÖRTÜNÜN KEYFİNİ SÜRDÜ (EK )



4)SÜS HAVUZLARI BUZ TUTU

Manisa'da geçen cumartesi gününden bu yana 2 gün arayla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Gündüz ve gece hava sıcaklığı eksi değerlerde seyrettiği kentte, dondurucu hava süz havuzlarının buz tutmasına yol açtı. Kenti simge değerlerinin yer aldığı havuzların yanı sıra sitelerin dev yüzme havuzları da buz tuttu.



Yunusemre'nin Muradiye Mahallesi'nde ise bir sitenin yüzme havuzu dondu. Buz tutan havuzda oynayan site sakinleri, renkli görüntüler oluşturdu. Site sakinlerinden Kubilay Genç, "Daha önceki yıllarda hiç bu kadar soğuk olduğunu görmemiştim. Sitemizin havuzu hiçbir şekilde buz tutmamıştı. İlk defa bu sene buz tuttu. Üzerinde yürünebilecek seviyeye geldi. Çocuklar düşüp zarar görmesin diye de havuzun etrafına güvenlik şeridi çektim. Hava gerçekten çok soğuk ve karlar erimiyor bir türlü" diye konuştu.



ÇOCUKLARDA KAR SEVİNCİ



Kar yağışı nedeniyle merkezde Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde okulların tatil edildiği haberi üzerine öğrenciler, soluğu okul bahçelerinde aldı. Kar savaşına başlayan öğrenciler, doyasıya eğlendi. Yıllardır bu kadar fazla kar görmediklerini anlatan öğrenciler, okulların tatil edilmesine çok sevindiklerini söyledi. Aralıksız süren kar yağışının altında kartopu oynayan öğrencilere, öğretmenleri de eşlik etti.



BİR YANDAN TEMİZLİK BİR YANDAN KAR SAVAŞI



Esnaf dükkanlarının önlerindeki karları temizlemek için çalışmaya başladı. Karları küreyen esnaf, eğlenmeyi de ihmal etmedi. Kardan adam yapıp, kartopu oynayan esnaf, beyaz örtünün tadını çıkardı. Kentte trafik de ana caddelerde sorunsuz ilerlerken, bazı ara sokaklarda sürücüler zorlandı.



Ayrıca Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle bugün öğleden itibaren yarın saat 17.00'ye kadar engelli, hamile ve kronik hastalığı olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılacağı bildirildi.

Görüntü Dökümü



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-Okul bahçesinde çocuklardan genel ve detay görüntü



-Çocuklar kartopu oynarken görüntü



-Çocukların konuşması



-Esnafın temizliği ve kartopu oynaması, kardan adamlar



-Buz tutan yüzme havuzundan detay



-Buz tutan yüzme havuzu üzerine taş ve kartopu atan site sakinlerinden detay



-Site sakinlerinden Kubilay Genç, açıklama



-Kentteki süs havuzu detayı



Haber- Kamera: Nermin UÇTU- Ersan ERDOĞAN / MANİSA,()

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Tahtadan yaptığı fizik tedavi aletleri ile çocuğunu yürütmeye çalışıyor(HABERİNE EK)



5)'BABANIN YAPTIĞI ALETLER ÇOCUĞU ZARAR VEREBİLİR'

NİĞDE'de Serebral Palsi hastası 8 yaşındaki Ali İhsan Çakmak, Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde muayene edildi. Babası Furkan Çakmak'ın kendi yaptığı tahta fizik tedavi aletleriyle gündeme gelen küçük çocuğa sağlık taraması yapan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ender Salbaş, tahta aletlerin çocuğa zarar verebileceğini söyledi.



Niğde İl Sağlık Müdürlüğü'nün girişimi sonucu Ali İhsan Çakmak. babası Furkan ve annesi Canan Çakmak tarafından Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Ali İhsan Çakmak, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ender Salbaş tarafından muayene edildi. Serebral Palsi hastalığının doğum öncesi, sonrası veya doğum sırasında oksijensiz kalınması sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlık olduğunu belirten Dr. Ender Salbaş, "Bu hastalık kişiye göre değişen belirginlikler gösterebilir. Kimi hastalarda çok hafif bulgularla ortaya çıkarken kimi hastalarda yatalak seviyesinde oluşabiliyor ve ömürlerini bu şekilde sürdürmek zorunda kalabiliyorlar. Bu tür hastalara tedavi vermekteyiz. Birçok hastamız yüz güldürücü sonuçlara ulaşabiliyor. Bu hastalık sihirli bir değnek dokunuşuyla halledilebilecek bir tedavisi yok. Hasta ve hasta yakınlarının uğraşlarıyla bizim tedavimiz sonuç sağlayabilir"dedi.



BABANIN YAPTIĞI ALETLER ÇOCUĞA ZARAR VEREBİLİR



Ali İhsan için babasının yaptığı tahtadan fizik tedavi aletlerini de değerlendiren Dr. Salbaş şunları söyledi:



"Fizik tedavide kullandığımız cihazlar pek çok deneyden geçirilerek belirli sertifikasyonlarla üretilen egzersiz aletleri. Dolayısıyla babanın yapmış olduğu cihazların böyle bir standardizasyonu yok bu yüzden çocuğa zararı olabilir. Babanın çabası var ama eline sağlık diyemiyoruz. Diğer hasta ve sağlık yakınlarına böyle kendi imkanlarıyla yapın demiyoruz. Ali İhsan'ın rahatsızlığı Serebral Palsi rahatsızlığı 4 ekspertizinde de var. Elleri kolları ve ayaklarında var. Daha önce de tedavi görmüş yürüme potansiyeli var."



Görüntü Dökümü



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- Ali İhsan Çakmak’ın doktor odasına girmesi



- Doktorun aile ile konuşması



- Doktorun Ali İhsan Çakmak’ı muayene etmesi



- Dr. Ender Salbaş ile Röp.

SÜRE:03'45" BOYUT:239 MB

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,()

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6)VEZİRKÖPRÜ'DE YOL EYLEMİ

SAMSUN'un Vezirköprü İlçesi'ne 45 kilometre uzaklıkta bulunan 11 mahalle sakini, yollarının bozuk olduğunu belirterek hazırladıkları pankartlarla eylem yaptı.Samsun'un Vezirköprü İlçesi'nin Kumral, Yenidüzce, Kadıoğlu, Çorakderesi, Belalan, Bahçesaray, Susuz, Darıçay, Darıçayalanı, Kıranalan ve Mezra mahalleleri'nden yaklaşık 300 kişi, grup yollarının bozuk olduğu gerekçesiyle eylem yaptı. Ellerinde, 'Çorakdere'de hal kalmadı, gidilecek yol kalmadı, sanayiden çıkamaz olduk, veresiye defterlerinde yer kalmadı', 'Yiyin için fakat israf etmeyin diyen bir Peygamberin ümmeti olarak göz boyamalara israfa karşıyız', '70 yıldır yol çilemiz son bulsun', 'Kumral köyü yol istiyor Cumhurbaşkanım', 'Feriştahınız gelse biz o dereye yol yapmayız diyen Fen İşleri Daire başkanlarını istifaya, ilgili makamları göreve davet ediyoruz' yazılı pankartlarla taşıyan vatandaşlar tepkilerini dile getirdi.



Grup adına bir açıklama yapan Sebahattin Coşkun, "Bizler onlarca köyün 20 bin nüfuslu vatandaşlarıyız. Biran önce asfalt yol yapılmasını ve sorunlarımızın giderilmesini istiyoruz. Önce ödeneğin olmadığını, sonra da buraların kırsal kesim olduğunu söyleyerek bizi göndermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, sayın Başbakanımızdan bu konuyla ilgilenmesini yollarımızın asfalt yapılarak sıkıntılarımızın giderilmesini istiyoruz" dedi.



Grup yaklaşık 1 saat süren eylemlerinin ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü :



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- Eylemden detay



- Pankartlardan detay



- Konuşmalar



- Detaylar

Haber-Kamera : Suat PALA/ VEZİRKÖPRÜ(Samsun),() -

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7)TIR İLE KAMYON ÇARPIŞTI : 2 YARALI

ÇORUM’un Sungurlu İlçesi'nde sebze yüklü TIR'la kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.



Kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara'dan Çorum'un Sungurlu İlçesi yönüne giden 49 yaşındaki İsmail Sırtlı yönetimindeki 53 DN 477 plakalı sebze yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle önünde seyreden 51 yaşındaki Ercan Sözlü'nün kullandığı 19 DZ 400 plakalı kepek yüklü kamyona çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da şarampole devrildi.



Sırtlı ve Sözlü kazada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılar, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü :



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- Kaza yerinden detay



- TIR ve kamyondan detay



Haber-Kamera : Yusuf ÇINAR/SUNGURLU(Çorum), ( ) -

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8)İSLAHİYE'DE, BUZLANMA KAZALARI: 2 YARALI

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil ile TIR; bariyer ve duvara çarptı, sürücüleri yaralandı.Kaza; öğle saatlerinde İslahiye-Nurdağı karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. İslahiye yönüne gelen Mehmet Tosun yönetimindeki 27 Z 9360 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Bu sırada Tosun'un peşinde ilerleyen Teyfik Yılmaz yönetimindeki 31 RH 180 plakalı TIR'da, otomobile çarpmamak için direksiyon kırınca yol kenarındaki beton duvara çarptı. Otomobil ve TIR sürücüsünün yaralandığı kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler yaralı sürücülerin tedavisini ambulansta gerçekleştirdi. Araçların çekilmesi nedeniyle yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan yol, belediye ekiplerinin tuzlama çalışmasının ardından trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü



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- Olay yeri ve ekipler



- Kaza yapan TIR'ı kurtarma çalışması



- Kazayı görenlerin konuşması



- Belediyenin tuzlama çalışması



- Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 32 MB