DHA YURT BÜLTENİ-9

YURT BÜLTENİ-9

SÜRMENE' DEKİ ÇAMBURNU ORMANINDAN İYİ HABER

1)YANAN ALANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

TRABZON'un Sürmene İlçesi'nde, dünyada sarı çam ormanlarının deniz seviyesine inebildiği iki nadir alandan biri olan Çamburnu mevkiinde çıkan yangın sonrası bölgede teknik uzmanlar tarafından inceleme yapıldı. Yangının orman içindeki çalılık örtü alanında etkili olduğu ve kabukları yanan boylu sarı çam ağaçlarına kalıcı bir zarar vermediği belirlendi.

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Türkiye Orman Derneği üyelerinden oluşan teknik ekip Çamburnu mevkiinde incelemelerde bulundu. Orman Mühendislerinden oluşan heyetin incelemesinde, 5.1 hektarı Tabiat Parkı olan 100 hektarlık sarı çam ormanındaki yangının 25 hektarlık alanda etkili olduğu belirlendi. Yangının orman içindeki çalılık örtü alanında etkili olduğu ve kabukları yanan boylu sarı çam ağaçlarına kalıcı bir zarar vermediği ve ağaçların canlılığını koruduğu saptandı.

"ENDİŞE EDECEK BOYUT YOK"

Heyette yer alan Türkiye Ormancılar Derneği Trabzon Temsilcisi Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Cantürk Gümüş, sarı çamların büyük ölçüde sağlıklı olduğunu belirterek, "Bir örtü yangını şeklinde gelişmiş. Örtü yangını rüzgarın etkisiyle alana biraz zarar vermiş. Önümüzdeki bahardan itibaren alanın yeniden yemyeşil hale geleceğini değerlendiriyoruz. Büyük ölçüde endişe edecek bir boyut yok. Ağaç kabuklarında hafif yanıklar var. Esas ağacın su alış verişini ve canlılığını oluşturan kısmın yaşadığını görüyoruz. Mart ayından itibaren ağaçlar canlanacak ve yemyeşil olacak" dedi. Cantürk, kamuoyunda alanın farklı alanlar için kullanılacağı söylentilerinin yayıldığını belirterek, "Bunun doğru bir değerlendirme olduğunu düşünmüyoruz. Yanan alan orman kanununa göre hemen muhafaza altına alınır. Muhafaza ormanı ilan edilir ve kimse buraya dokunamaz. Başka bir amaçla kullanmak istiyorsanız yakmak en son düşünülecek formül olur" ifadelerini kullandı.

DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

, Çamburnu ormanını drone ile havadan görüntüledi. Çamburnu ormanı içerisinde yeşil örtünün yangın nedeniyle simsiyah hale geldiği görüldü.

Görüntü Dökümü



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Heyetin incelemesi ve açıklama



Orman sahası detayları



Anonslar



Drone görüntüleri



Haber-Kamera:Muhammet KAÇAR TRABZON-

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2)D-100 KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI, ARAÇLAR MAHSUR KALDI

TOKAT'ta etkili olan kar yağışı sonrası D-100 karayolunun Reşadiye-Niksar bölümü ulaşıma kapandı. Yüzlerce araç yolda kaldı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde dün öğleden başlayan kar yağışı bu sabahtan itibaren yeniden etkili oldu. Yoğun kar yağışı sonrası uluslararası D-100 karayolunun Niksar-Reşadiye bölümünün 35'inci kilometresinde bulunan Çakmak bölgesinde sabah saatlerinde bir TIR sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kayınca tek şeriti kapattı. Daha sonra olay yerine giden Karayollarına ait araçlar da yolda oluşan kar birikintisinden dolayı mahsur kaldı. İran'a kadar uzanan D-100 karayolu yolda kalan araçlar dolayısıyla trafiğe kapandı. Yaklaşık 6 saattir kapalı bulunan yolda yüzlerce araç uzun kuyruklar oluşturdu. Çok sayıda çekici, TIR, otomobil yolda mahsur kaldı. Kızılay Tokat Şubesi yolda kalan sürücülere su, meyve suyu ve kek ikramında bulundu. Sürücüler yol üzerinde bulunan özel bir istasyonda yolun açılmasını bekliyor. Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bölgede ekipler çalışmaları güçlükle yürütüyor. Sakarya'dan Van'a giden TIR sürücüsü Mehmet Şen, yaklaşık 6 saatir yolda beklediğini söyledi. Tokat Valisi Cevdet Can, yolun açılması için tüm ekiplerin seferber edildiğini söyledi.

Görüntü Dökümü:



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-Bölgeden görüntüler



-Yolda bekleyen araçlar



-Araçlarda bulunanlara yiyecek dağıtılması



-Sürücülerin konuşmaları



Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU/REŞADİYE(Tokat),()

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3)KAR TEMİZLİĞİ YAPAN İŞ MAKİNASININ SU BORUSU PATLADI, MEYDANA GELEN HEYELAN CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ



CANLARINI ZOR KURTARDILAR

ZONGULDAK'ta kar yağışı nedeniyle 72 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 72 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, 29 ekiple yolları açmak için çalışıyor. Kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava şehir içi yollarda buzlanmaya yol açtı. Belediye ekipleri tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri de sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı.



HEYELAN CEP TELEFONU KAMERASINDA



Çaydamar Mahallesi'nde kar temizliği yapan iş makinesi su borusunu patlattı. Hızla akan su ile birlikte heyelan meydana geldi. Heyelan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde kayan toprak hızla yokuş aşağıya akıyor ve iki kişinin sağ ve sola kaçtığı görülüyor. Kısa süren heyelanda, can ve mal kaybı olmadı.



KENT BEYAZA BÜRÜNDÜ



Önceki gün başlayan kar yağışı nedeniyle kent merkezi, Kozlu ile Kilimli İlçeleri beyaza büründü. Sabah saatlerinde güneşin yüzünü göstermesiyle beyaz güzellik, kartpostallık manzaralar oluşturdu. Karlı patikalarda yürüyenler güzel manzaranın fotoğraflarını çekti.

Görüntü Dökümü:

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-Cep telefonu kamerası heyelan

-Karlı yollarda ilerleyen araçlar

-Limanda bekleyen gemi ve tırlar

Süre: (1.43) Boyut: (109 MB)

-Kar manzarası detaylar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()

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4)ASTIM HASTASI 6 SAATE KURTARILDI

KAHRAMANMARAŞ'ın Ekinözü İlçesi'ndeki evinde rahatsızlanan astım hastası 65 yaşındaki Abdullah Kahraman, ekiplerin karla kaplı yolda 6 saatlik çalışmasıyla evinden alınıp hastaneye taşındı.

Ekinözü'nün Alişar Mahallesi'nde oturan Abdullah Kahraman, dün öğle saatlerinde fenalaştı. Aile fertleri Kahraman'ı hastaneye götürmek için yola çıktı ancak kar nedeniyle gidemedi. Bunun üzerine aile geri dönüp; Ekinözü Belediyesi ile 112 Acil Servis'ten yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi'ne bağlı ekipler ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki yaşlı adamın evine ulaşmak için çalışma başlattı. Yoğun çalışma sonunda iş makineleri yolu açarken, ambulans da peşinden ilerledi.



Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede yürütülen 6 saatlik çalışma sonunda hastaya ulaşılabildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Abdullah Kahraman, daha sonra Ekinözü Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan muayenenin ardından yaşlı adam Elbistan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Abdullah Kahraman'ın ailesi, sağlık ve kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

Görüntü Dökümü



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- Yaşlı adamın ambulansa getirilmesi



- Sedye konulması



- Yolda bekleyen araçlar



- Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: KAHRAMANMARAŞ, )



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 18.5 MB

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5)KAR KÜTLESİ HAFİF TİCARİ ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

MUŞ'ta park halindeki hafif ticari aracın üzerine düşen kar kütlesi maddi hasara yol açtı.

Olay, bugün Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir iş yerinin önünde meydana geldi. Özel bir firmaya ait 23 BJ 519 plakalı hafif ticari aracın üzerine çatıda biriken kar kütlesi düştü. Ölen ve yaralanın olmadığı olayda araçta maddi hasar oluştu. Kar kütlesinin büyük bir gürültüyle aracın üzerine düştüğünü söyleyen firma çalışanı Ömer Faruk Adanur, "Çatılardaki karlar temizlenmiş diye biliyorduk ama sadece ön tarafı temizlemişler. Aracı işyerinin önüne park ettik. İçeride oturuyorduk ve gürültüyle dışarı çıktık. Araçta kimsenin olmaması faciayı önledi" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Araçtan detaylar

-Röportaj

( Haber-Kamera: Eser AYDIN/ MUŞ, ()

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6)TEKİRDAĞ'DA AĞLARI DONAN BALIKÇILAR DENİZE AÇILAMADI

TEKİRDAĞ'da kar ve eksi 12 dereceye düşen dondurucu soğukta ağları ile bazı ekipmanları donan balıkçılar, denize açılamadı.

Tekirdağ sahilindeki balıkçı barınağındaki irili ufaklı 20'ye yakın balıkçı teknesi bir haftadır kar yağışının durmasını beklerken, ardından gelen dondurucu hava ile barınakta adeta mahsur kaldı. Hava sıcaklığının eksi 13 dereceye kadar düştüğü dondurucu soğukta teknelerindeki ağları ile bazı ekipmanları donan balıkçılar denize açılamadı. Balıkçılardan Engin Özdağ, "Bu kış çok ağır geçiyor. Şartlar baya ağırlaştı ve hala devam ediyor. Bu sezon palamut boldu ancak son zamanlarda azaldı. Şu an beş gündür denize açılamıyoruz. Hava çok ayaz yaptı. Ve dolayısı ile ağlarımız dondu resmen. Meteoroloji kar yağışının daha da devamı gelecek diyor. Böyle giderse herhalde sezona erken paydos yapılabilir. Normalde ara sezonumuz, Şubat ayının başında bitiyor ancak hava şartlarından dolayı ara sezonu erken bitirebiliriz. Hava şartları çok ağır geçiyor. Burada bulunan hiçbir tekne denize açılamıyor. Biz teknede 24 mürettebat ile çalışıyoruz ve bu sezon umduğumuzu bulamadık" dedi.

Balıkçılardan Cihan Güneş de, 25 Eylül'de Bartın'dan denize açılarak sırası ile Sinop, İstanbul ve Tekirdağ limanına geldiklerini ve bir haftadır burada hava şartları nedeni ile kaldıklarını söyledi. Güneş, "Hava şartları nedeni ile burada kaldık. Denize açılamıyoruz. Ağlarımızın hepsi dondu. Bir haftadır çalışamıyoruz. 24 kişilik grup olarak Bartın'dan geldik. Bir haftadır burada arkadaşlarla kaldık. Bu sezon umduğumuzu bulamadık. İlk başlarda Karadeniz'deyken iyiydi ama, sonra kesildi. Tekne kaptanı ve arkadaşlarla konuştuk. Böyle devam ederse sezonu erken kapatma durumu olabilir" dedi.

Görüntü Dökümü



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Limandaki irili ufaklı balıkçı tekneleri



-Teknelerden detay görüntüleri



-Donan balıkçı ağları



-Balıkçıların ağları çözmeye çalışması



-Balıkçılarla röportajlar



-Limandan detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

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7)AVCILAR, DOĞAYA YEM BIRAKTI

MALAZGİRT Avcılar Derneği üyeleri, atlarla kırsal alana gitti ve yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için kar üstüne yem bıraktı.

Malazgirt Avcılar Derneği Başkanı Fatih Yağcı, 5 grup halinde doğaya yem bıraktıklarını bildirdi. Yemleme çalışmalarına atlı 50 avcının katıldığını belirten Başkan Yağcı, yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanların yol kenarlarına kadar indiğini , bu yüzden vatandaşların duyarlı olmasını istedi. Başkan Fatih Yağcı, şunları söyledi:

"Bu sene çok yoğun bir kar yağdı. Keklikler, hayvanlar çok mağdur durumda. Biz Malazgirt Avcılar Derneği olarak bugün 3 ekip yemlemeye çıktık. Toplamda 2 gün boyunca 5 ekip, 5 bölgede yemleme yaptı ve bu yemleme faaliyetlerine 50 avcı katıldı. Yemleme konusunda bize yardımcı olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Tüm halkımızın duyarlı olmasını istiyorum. Yol kenarında hayvanlarımızı avlamasınlar. Herkes elinden geldiği kadar yem verse, sahip çıksa daha güzel olur. Yemleme çalışmalarımız sürecek ve hayvanlarımızı aç bırakmamak için uğraşacağız."



Görüntü Dökümü



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-Yemleme görüntüleri



-Atlarla ilerleme



-Başkan Yağcı Röp.



-Kar üstüne yem bırakma

Haber Kamera: Yusuf Özgür BÜLBÜL/ Muş, ()



Süre:02:17/73 MB)

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8)KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE SALDIRI PLANLAYANLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik eylem için keşif yaparak bölücü terör örgütüne bilgi verdikleri tespit edilen 6 kişi adliyeye sevk edildi.



Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi bölücü terör örgütü PKK'dan aldıkları talimat doğrultusunda geçen Ağustos ayında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün çevresinde keşif yapan kişileri tespit etti. Emniyet müdürlüğünün çevresinde fotoğraf çeken, çevredeki kişilerden bilgiler alarak Kuzey Irak'ta bulunan örgüt yöneticilerine bilgi veren L.A, M.D, F.A. ve C.A. Şırnak, Mardin, Yalova ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. 4 kişi Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, soruşturma kapsamında 2 kişi daha yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından 6 kişi bugün yoğun güvenlik önlemleri altında Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü



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Adliyeye sevk edilmeleri



Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli), () -



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9)VALİ ALTIPARMAK'TAN FETÖ AÇIKLAMASI

DENİZLİ Valisi Ahmet Altıparmak, 15 Temmuz darbe girişi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 1604 kişi hakkında adli işlem yapıldığını, bunlardan 755'nin tutuklandığını, 33 şirkete ise kayyum atandığını söyledi. Vali Altıparmak, FETÖ'nün 15 Temmuz'u planladıkları için önceden şirketlerinde iflas ertelemeye gittiklerini kaydetti.



Vali altıparmak'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü öncesinde, Polisevi'nde gazetecilerle biraraya geldiği toplantıya Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Denizli İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yıldız, Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Varol da katıldı. Gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Vali Ahmet Altıparmak, her şehrin bir ruhunun olduğu gibi Denizli'nin ruhunun da girişimcilik olduğunu söyledi. Bir kentte huzur atmosferinin ve çalışma huzurunun sağlanmasında valinin önemli bir görevi olduğunu belirten Altıparmak, "Vali kendi başına ne kadar çalışırsa çalışsın, verimliliği ne kadar iyi olursa olsun, çalışma iklimi sağlanamıyorsa, bütün kurumları harekete geçiremiyorsa, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları ortak hareket edemiyorsa, kendi başına kalır ve kimseye faydası olmaz. Birlikte basınıyla, iş dünyasıyla ve STK'larıyla 'ne yapabiliriz' arayışında olmamız lazım" dedi.



FETÖ/PDY SORUŞTURMALARINDA 755 KİŞİ TUTUKLANDI



Vali Altıparmak, 15 Temmuz darbe girişi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Denizli'de bugüne kadar 1604 kişi hakkında adli işlem yapıldığını belirtip, "Bunlardan 755 kişi tutuklandı, 216 kişi firari. Tutuklananların içinde mülki idare amiri, öğretim görevlisi, asker ve emniyet personeli, milli eğitim personeli ve işadamları var. 33 kayyum atanan şirket var. Bu şirketler hakkında herhangi bir satış, devir söz konusu değil. Bunun duyurusu basın vasıtasıyla yapılacaktır. 17 eğitim kurumu ve 15 yurt da kamuya geçti" bilgisini verdi.



"ŞİRKETLERDEKİ PARALARI TOPLAMIŞLAR, İFLAS ERTELEMEYE GİTMİŞLER"



Denizli'de 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 33 şirkete, mahkeme kararıyla kayyum atandığını belirten Altıparmak, "Her şeyden önce şebekenin kendi şirketi olması, tamamen ağın içinde olması, girdisinin, çıktısının kayıtlarının tamamen onların kullanımında olan şirket olmasına öncelik veriliyor. Yoksa bireysel olanların şahsi olarak kazancı olan firma da zaman zaman yardım etmiş, Bu değil. Yani bizzat toplanan paralarla büyümüş, genişlemiş bunlara ağırlık verildiğini düşünüyorum. Bunlar kapatılmıyor, tam tersine işletiliyor. Biliyorsunuz, 15 Temmuz'u önceden planladıkları için önce iflas ertelemeye gitmişler. Hızlı bir şekilde, paraları toplamışlar, içeriden çekmişler. Bir zamanlar bankaların boşaltılıp, mevduatların içeriden toplanıp, kendi şirketlerinde kullanılması gibi bunlar da çekmişler parayı, iflas ertelemeye gidiyor. Bakıyorsunuz, 'İflas ertelemeye gidecek mali portresi var mı' diye, kimse bilmiyor. Kapalı gizli. Hala kayyumlar çözmeye çalışıyor. Nasıl bir ağ örmüşler ki, kim kime ne vermiş, nasıl vermiş, nasıl almış belli değil. Hatır senetleri, çekleri dolaşıyor ortada. Normal olarak basiretli bir tüccarın asla kullanmayacağı yöntem ama kendi aralarında, hem devleti kandırmaya yönelik olarak hem de hukuku, hakimi, savcıyı kandırmaya yönelik olarak inanılmaz yöntemler bulmuşlar. Bir söz vardır ya hırsız içerideyse kapı kilit tutmaz. Dolayısıyla hırsız, evin içindeydi kapı kilit tutmadı. Kayyumlar da gidip, malına el koyma, malı satıp, tasfiye yoluna gitmiyor. Şimdi tedarikçinin parası ödeniyor, çalışanların maaşları, sigorta ve vergi borçları ödeniyor. Sonra da ne yapılacağına karar verilecek. Bunlar kamu malı kabul edilip, satılacaksa, ona göre açık satış olur" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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-Validen görüntü



-Gazetecilerden görüntü



-Vali Ahmet Altıparmak'ın konuşması



(Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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10)ŞEHİT POLİS FETHİ SEKİN’İN İSMİ YENİ DOĞAN BEBEĞE VERİLDİ

İZMİR adliyesindeki terör saldırısında büyük bir kahramanlık örneği göstererek teröristlerle çatışan ve hain saldırıyı önleyerek şehit olan polis memuru Fethi Sekin’i ismi Konya’nın Ereğli ilçesinde yeni doğan bebeğe verildi.



Konya’nın Ereğli İlçesi’nde, şoförlük yapan Hidayet Ölmez ile eşi Fadime Ölmez yeni doğan dördüncü çocuklarına, İzmir Adliyesi’ndeki terör saldırısında teröristlerle çatışarak hain saldırıyı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin’in ismini verme kararı aldı. Ölmez çiftinin aldığı kararı öğrenen Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven ve beraberindeki heyet aileyi evinde ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Agah Taşkın, 3 gün önce dünyaya gelen bebeğin kulağına ezan okurken, Belediye Başkanı Özgüven de bebeğin kulağına 3 kez ‘Fethi Sekin’ ismini tekrarlayarak adını koydu.



"BİZ BİRİZ’



Bebeğe çeyrek altın takan Özgüven, ‘’3 gün önce dünyaya gelen yavrumuza İzmir’de yaşanan hain saldırıyı önleyen şehidimiz Fethi Sekin’in adını verdik. Öncelikle aileyi tebrik ediyorum. Kahraman polisimiz Kürt asıllı. Yine başka bir kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir ise Türk. Biz Kürt, Türk, Çerkez, Laz ayırt etmeyiz. Biz biriz. Fethi Sekin’ler şehit olacak ve yeni Fethi Sekin’ler geliyor. Düşmanlar bunu görsün. Bebeğimize isminin hayırlı olmasını diliyorum.’’ dedi.



‘İNŞALLAH VATANA VE MİLLETE HAYIRLI EVLAT OLUR’



Bebeğin annesi ev hanımı Fadime Ölmez de ‘’Belediye başkanımızdan Allah razı olsun. İnşallah devletimize milletimize hayırlı bir evlat olur. Daha çok ‘Fethi Sekin’ler doğacak.ö diye konuştu. Fethi Sekin Ölmez’in dedesi Ahmet İlter de torununun vatana ve millete hayırlı evlat olmasını diledi.

Görüntü Dökümü:



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-Ailenin görüntüsü



-Belediye Başkanı ve beraberindekiler aileyi ziyareti



-Bebeğin adının konması



-Yapılan röpler

Haber-Kamera: Atilla ATMACA/EREĞLİ, (Konya), ()

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