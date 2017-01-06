DHA YURT BÜLTENİ-9

Kazada şehit olan askerin acı haberi babaevine ulaştı (EK)

1)TOPRAĞA VERİLDİ

Çorum’un Laçin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bilal Ekinci’nin cenazesi, Kayseri’nin Sarız ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından Damızlık mahallesinde toprağa verildi. Sarız Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazına Vali Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yasin DALKILIÇ-KAYSERİ/

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2)ANTALYA'DA WHATSAPP SES KAYDI HUZURSUZLUĞU

ANTALYA'da whatsapp üzerinden hızla yayılan bir ses kaydı, korkuya yol açtı. 2 alışveriş merkezi otoparkında bombalı araç tespit edildiği ve Antalya Havalimanı’nda canlı bomba yakalandığı iddia edilen kayda itibar edilmemesi istendi.

Whatsapp üzerinden hızla yayılan bir ses kaydı Antalya’da vatandaşları huzursuz etti. Birçok kişiye gönderildiği anlaşılan bir kadına ait ses kaydında, emniyetten edindiği bilgiye göre kent merkezinde faaliyet gösteren 2 alışveriş merkezinin otoparkında bombalı araç tespit edildiği, Antalya Havalimanı’nda ise canlı bomba yakalandığına yönelik asılsız bilgiler aktarıyor. Ses kaydında, 'Bu bilgileri ciddiye alın, çok tehlikeli durumdayız' ifadeleri kullanılıyor. Ses kaydının ulaştığı vatandaşlar ise tanıdıkları polisleri arayarak bu bilgilerin doğru olup olmadığını sordu.



AMAÇ PSİKOLOJİYİ BOZMAK



Antalya Vali Yardımcısı Mehmet Kurdoğlu, ses kaydının ortalığı karıştırmak amacıyla yapıldığını söyledi. Bu ses kaydını yayınlayanların insanların psikolojisini bozma niyeti taşıdığını dile getiren Vali Yardımcısı Kurdoğlu, "Dün geceden beri bu ses kaydını insanlara göndermeye başlamışlar. Emniyet yetkililerimiz ses kaydının kaynağına ulaşmaya çalışıyor. Vatandaşlarımız ses kaydına itibar etmesinler" dedi.

Görüntü DÖkümü

Whatsapp ta dolaşan ses kaydı



Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, ()

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3)BODRUM'DA RÜZGAR HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde dün (perşembe) akşam başlayıp sabahtan itibaren etkisini arttıran lodos, hayatı olumsuz etkiliyor. Sahil kesimindeki restoran, kafeterya ve evlerde su taşkını nedeniyle baskınlar yaşandı. Ahşap iskeleler ise rüzgardan parçalandı.Bodrum'da dün akşam (perşembe) başlayan rüzgarın saatteki hızı, 60 kilometreye ulaştı. Muğla Valiliği, Sahil Güvenlik, Liman Başkanlığı ve zabıta ekiplerinin, öncesinde yaptığı şiddetli rüzgar uyarısı sayesinde teknelerin liman ve kapalı koylara alınması nedeniyle batma olayı yaşanmadı. Ancak bazı balıkçı kayıkları ve bir tur teknesi, karaya sürüklendi. Güllük'ten İsrail'e kuru yük götüren gemiler, Kara Ada önlerine sığınmak zorunda kaldı. Kumbahçe, Paşatarlası ve Gümbet'te dev dalgalar saatlerce sahili dövdü. Sahil kesiminde 6 metreye kadar yükselen dalgalar nedeniyle işyerleri ve evlerde su baskınları yaşandı. Sandalye ve masalar, denize sürüklendi. Esnaf ise restoran malzemelerini denizden topladı.



Şiddetli lodos ilçede hayatı felç ederken, bazı vatandaşlar da lodosta dev dalgaların fotoğrafını çekti, selfie yaptı. 5 yıl önce Almanya'dan Bodrum'a yerleşen 42 yaşındaki Hülya Wunderlich, "Bodrum gördüğünüz gibi her mevsim güzel şiddetli lodos bile harika manzaralar yaratıyor. Bu anı yaşatmak için bol bol fotoğraf çekiyoruz" dedi.



Açık denizde dalga yüksekliğinin 4-5 metreye ulaşması nedeniyle Sahil Güvenlik ve Liman Başkanlığı, denizcilere ve balıkçılara sık sık uyarı yaptı. Bölgedeki şiddetli lodosun aralıklı sağanak yağış ile birlikte 2 gün daha etkisini sürdüreceği belirtildi.

Görüntü Dökümü



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- Dalgaların sahile vurması işyerlerinin sular altında kalması



- Binalarda 10 metreye kadar yükselen dalgalar



- Sahillerdeki ev ve işyerlerine çarpan dalgalar sürüklenen malzemelerden görüntü

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()