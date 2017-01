DHA YURT BÜLTENİ-9

1)ŞEHİT POLİS YENER ARSLAN, GAZİANTEP'TE TOPRAĞA VERİLDİ

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde şüpheli bir aracı kovalamaca sırasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Yener Arslan, memleketi Gaziantep'te gözyaşları içinde toprağa verildi. Geçen salı günü görevli olduğu Nazilli'de şüpheli bir aracı kovalayan polis aracının kaza yapması sonucu ağır yaralanan 2 çocuk babası 46 yaşındaki Yener Arslan, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. 19 yıllık polis memuru Yener Arslan için memleketi Gaziantep'te tören düzenlendi.

Asri Mezarlıkta bulunan Bahattin Nakıboğlu Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Durdu Yetkinşekerci, Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kamu kurumları yöneticileri ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Yakınları şehit polis Yener Arslan için gözyaşı dökerken annesi 68 yaşındaki Gönül Arslan, oğlunun bayrağa sarılı tabutuna kapanarak "vatan sağ olsun' dedi. Şehidin 70 yaşındaki babası Hasan Arslan ise cenaze töreni sırasında yakınlarının desteğiyle güçlükte ayakta durabildi.



ŞEHİDİN ÇOCUKLARINDAN SON DUA



Şehidin çocukları 16 yaşındaki Burak ve 14 yaşındaki Berat ise babalarının fotoğraflarını öperek son kez dua etti. Emine Arslan da şehit eşinin Türk bayraklı tabutuna kapanarak uzun gözyaşı döktü.

Şehit polis Yener Arslan'ın cenazesi öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıktaki şehitlikte toprağa verildi.

======================================================

2)REİNA SALDIRGANI İHBARI TOKAT'I ALARMA GEÇİRDİ

TOKAT'ta bir eczaneden sargı bezi ile enjektör alan kişinin, İstanbul'da yılbaşı gecesi Reina'da 39 kişiyi öldüren terör saldırısını gerçekleştiren zanlıya benzemesi polisi alarma geçti. Tokat'ta Mehmet Paşa Mahallesi'nde bulunan bir eczaneden sargı bezi ve enjektör alarak caddede yürüyen bir kişiden şüphelenenler, İstanbul'da Reina saldırısını gerçekleştiren zanlıya benzeterek, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Şüpheli kişinin en son Zincirlikuyu Caddesi üzerinde görüldüğünün belirlenmesinin ardından ekipler bu yöne sevk edildi. Polis telsizinden şüphelinin 20-25 yaş arasında ve çekik gözlü olduğu belirtildi. Şüpheli kişinin bulunması için ekiplerin şehirler arası otogar ve bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor.

3)TRABZON’DA ANNESİ VE 3 KARDEŞİNİ TÜFEKLE ÖLDÜREN ZANLI TUTUKLANDI

TRABZON'un Sürmene İlçesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aile arasında çıkan tartışmada annesi ve 3 kardeşini tüfekle vurarak öldüren 53 yaşındaki Ali Ragıpoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cinayet zanlısı Ragıpoğlu ifadesinde olay anını hatırlamadığını söyledi. Sürmene İlçesi Yukarı Çavuşlu Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yaşanan olayda Ali Ragıpoğlu ile annesi ve kardeşleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kendini kaybeden Ali Ragıpoğlu, 75 yaşındaki annesi Zehra ile kız kardeşi 50 yaşındaki Elmas, 48 yaşındaki Asuman ve 45 yaşındaki Ahmet Ragıpoğlu'na av tüfeği ile ateş etmeye başladı. Anne Zehra ile çocukları, kafalarına isabet eden saçmalarla olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından jandarma ekiplerine teslim olan Ali Ragıpoğlu, işlemlerin ardından ilçe adliyesine sevk edildi. Cinayet zanlısı Ragıpoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarmadaki ifadesinde susma hakkını kullanan Ragıpoğlu, savcılık sorgusunda pişman olduğunu anlatarak şunlar söyledi:

"Mahalledeki baba evimizi kardeşler arasında böldük. Elektrik sayacının bulunduğu kısım kardeşim Ahmet’in tarafında kaldı. Elektrik sayacının olmadığı kısma sayaç alabilmek için müracaat ettik. Söz konusu yere sayacının alınabilmesi için kardeşlerin imza atması gerektiğini öğrendim. Bunun üzerine konuyu kardeşim Ahmet’e anlattım. O da bana küfürlü konuşarak, ‘Sana burada kimse imza vermez’ diyerek beni kovdu. Ben de sinirlenerek odamdaki tüfeği aldım, fişek koyup ateş ettim. Sonrasını hatırlamıyorum. Kendimi kaybettim. Pişmanım.Savcının incelemesi sonrasında Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda otopsileri tamamlanan Elmas Ragıpoğlu' nun cenazesi toprağa verilmek üzere Samsun’a gönderildi. Zehra, Asuman ve Ahmet Ragıpoğlu ise Sürmene'de ikindi namazı sonrasında topağa verilecek.

4)BURSA'DA YAYLA YOLU KAPANINCA ÇOBAN MAHSUR KALDI

BURSA’nın Orhaneli İlçesi'ne bağlı Başköy’de yayladaki ahırda bulunan hayvanlarına yem götüren çoban Saim Oruç, yüksekliği 2 metreye ulaşan kar yüzünden mahsur kaldı. Bir haftadır köye inemeyen Oruç'un kurtarılması için Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan yol temizleme çalışması devam ediyor. Köy Muhtarı Hasan Acar, yaylada çatısı çöken ahırlarda bulunan hayvanların açlıktan telef olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.



Orhaneli İlçesi’ne bağlı Başköy’de oturan Saim Oruç bir hafta önce köye 2 kilometre uzaklıkta bulunan ahırdaki hayvanlara yem götürdü. Saim Oruç, yoğun kar ve tipi yüzünden geri dönemedi. Yaklaşık 2 metreye ulaşan kar kalınlığı yüzünden bir haftadır mahsur kalan Oruç'un kurtarılması için Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri yol açma çalışması başlattı.

BİR HAFTADIR MAHSUR

Çalışmalar güçlükle sürdürülürken, Başköy Muhtarı Hasan Acar kendisen telefonla ulaşan muhabirine şunları söyledi: "Köyümüzde 200'e yakın büyük ve küçükbaş hayvan 2 kilometre uzaklıkta bulunan Eskibağlar ile Belenler mevkisindeki ahırlarda bakılıyor. Hayvanlara kış aylarında köyden getirilen yemler veriliyor. Çobanlık yapan Saim Oruç bir hafta önce hayvanlara yem götürdükten sonra kar ve tipi yüzünden Eskibağlar'daki ahırda bir haftadır mahsur kaldı. Yiyeceğinin bittiğini söyledi. Şarzı azaldığı için kendisi ile sürekli olarak telefon görüşmesi yapamıyoruz. Kurtarılması için büyükşehir belediyesine haber verdik. Büyükşehir güçlükle çalışmalarını sürdürüyor."

AÇLIKTAN TELEF OLMA TEHLİKESİ

Muhtar Hasan Acar Belenler ve Eskibağlar'da bulunan 200 büyük ve küçükbaş hayvan ile köylerinde baktıkları çatısı çöken ahırlarda kalan çok sayına hayvanın açlık yüzünden telef olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu sözlerine ekledi.

5)VELİ AĞBABA: OHAL AKP’NİN KENDİ MUHALİFLERİ SUSTURMASINA YARIYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, ‘’Türkiye özellikle son bir yıldan beri terörün kol gezdiği, canlı bombaların patladığı bir ülke haline geldi. Gün geçmiyor ki Türkiye’nin bir ilinde canlı bomba patlamasın. Tam bir katliamlar ülkesi haline geldi Türkiye." dedi.CHP Malatya il binasında basın toplantısı düzenleyen CHP’li Ağbaba, son bir yıldan beri, fiili olarak yürütülen bir başkanlık döneminde Türkiye’nin bir çok ili artık Bağdat’tan, Kabil’den, herhangi bir Ortadoğu ülkesinden farkı kalmadığını söyleyen Ağbaba, ‘’Ortadoğu ülkesi demek, kanın gözyaşının olduğu, mezhep savaşının olduğu, etnik savaşların olduğu ülke demek. Türkiye’nin her yanında terör can almaya devam ediyor.’’ Şeklinde konuştu.CHP’li Ağbaba, Son bir ayda yaşanan olaylar son bir yılın da özetinin olduğunun altını çizerek cümlelerine şöyle devam etti: ‘’Türkiye’nin en büyük statlarından biri İnönü Stadı önünde canlı bombalar 50’ye yakın polis sivil birçok insanı katletti. Hemen ardından Kayseri’de bir canlı bomba, silahsız askerlerimizi katletti. Ardından bizim ülkemizde, bizim korumamızda olan Rus Büyükelçisi bir polis tarafından vurularak öldürüldü. Hemen ardından da, ülkemizde misafir olarak bulunanların da olduğu bir eğlence merkezinde, yeni yıla giren insanları eli kanlı bir katil silahla tarayarak öldürdü. Maalesef bunların arkasındaki güçler bulunamadı ve devlet bunlara çok ciddi bir şekilde tedbir alamadı. Hükümet bunun sorumluluğunu almalı. Dünya’nın herhangi bir ülkesinde böyle bir olay olursa istifa olur. Diyorlar ki Avrupa ülkesinde olur. Avrupa ülkelerinde her ay ortalama iki patlama olmuyor. Dışarıdaki Avrupa ülkeleri bunun tedbirini alabiliyor, ama bizde alınabilmiş değil. MİT 13-14 yaşındaki çocukların Facebook paylaşımlarını takip ediyor. Twitter paylaşımlarını takip ederek insanları gözaltına alıyor. Mutlaka istihbaratın devreye girerek bunları engellemesi gerekiyor.’’



“Yönetilemeyen bir ülke konumundayız. Bakanların ismini bilen kimse yok. Türkiye’de herhangi bir terör olayından sonra sorumluluk alan kimse yok. Ama bazı Ak-troller hala muhalefeti suçlamakla, hala insanları hedef göstermekle meşguller.ö



“Türkiye’de ilginç olaylar da oluyor. Erdoğan’a çay vermem diyen bir kantinci tutuklanıyor. Saray’a gitmem diyen Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinden bir muhtara soruşturma açılması isteniyor. Yıllarca FETÖ ile ilgili kitap yazan “Dokunan Yanarö diyen Ahmet Şık cezaevine atılıyor. Suriye politikası yanlış diyen gazeteci Hüsnü Mahalli tutuklanıyor ki bugün bir gazetede hükümet sözcüsünün açıklamaları var. Diyor ki “Suriye politikası baştan aşağı yanlışö. Günaydın. Senin yanlış politikaların sayesinde şehitler geliyor, Türkiye’nin bir çok yerine IŞİD denen barbar örgüt insanlarımızı katlediyor. Bunlar senin yanlış politikaların yüzünden. Bunları söylemeyecek miyiz? AKP’nin Suriye politikaları neticesinde bugün Türkiye bir ateş çemberinde, bir bataklıktadır.



“Biz dedik ki Suriye’deki ateşe benzinle gitme, karışma içişlerine dedik. Ama ateşe benzin döktüler. O ateş Türkiye’ye de sıçradı. Bugün Gaziantep’inde, Adıyaman’ında, İstanbul’unda, Konya’sında binlerce IŞİD’in hücre evleri var. Bunların burada yerleşmesinin sebebi de bu yanlış politikalardır.



“Buradan çağrı yapıyorum. Sen şimdi Suriye’de IŞİD’e karşı operasyon yapıyorsun. Ama bunu yaparken kol kola girdiğin insanları karşına alırken kendi ülkeni düşün, kendi ülkendeki IŞİD militanlarına operasyon yap. Onların yerlerini sen biliyorsun. Önce onları burada kurut. Sınır güvenliğini en üst düzeye çıkart ki burada insanlar katledilmesin.



“Bütün bu olaylar olurken laikliği savunan gençler tutuklanıyor. Ne demiş laiklik bu ülkenin çimentosudur demiş. Yalan mı demiş? Laiklik AKP’nin de güvencesidir. Laiklik bizi Suriye’ye benzetmeyen, Irak olmamamızı sağlayan, Mısır, Libya, Yemen, Suudi Arabistan olmamamızı sağlayan özelliktir. Laiklik birilerinin şeytanlaştırarak gösterdiği gibi değil, laiklik din ve vicdan hürriyetidir. Herkesin istediğine inanması, herkesin özgürce ibadetini yapmasıdır. Bugün her şeye rağmen birazcık barışımız varsa bu laiklik sayesindedir.“Birçok çocuk tutuklanıyor. 15 yaşında çocuk sadece Erdoğan’la ilgili, hükümetle ilgili bir şey yazdığı için, beğen butonuna bastığı için tutuklanıyor. Ama 31 Aralık gecesi 39 kişinin katledildiği olayı övenler, “oh olsun" diyenlere bir şey yapılmıyor. İyi ki IŞİD var diyenlere bir şey yapılmıyor. Ama laikliği savunan gençler tutuklanıyor.



“Maalesef bizim ülkemizde son bir ayda yaşanan, dünyanın herhangi bir ülkesinde 10 yılda yaşanmıyor. Beğenmedikleri Cumhuriyet döneminde böyle şeyler yaşamadık. Ne diyor AKP, yolları ben yaptım, köprüleri ben yaptım. Bunun sorumluluğunu üstleniyorsan bunun da sorumluluğunu alacaksın.



“Türkiye’nin her tarafında kan akıyor, göz yaşı var, ekonomi kötüye gidiyor, OHAL’i tekrar uzattılar. OHAL döneminde sanki terör azalmış gibi, işsizlik azalmış gibi, ekonomi iyiye gitmiş gibi OHAL’i uzattılar. OHAL AKP’nin kendi muhalifleri susturmasına yarıyor. Kendine muhalif gazetecileri, kendine muhalif yayın organlarını susturuyor. Ne yapıyor, Evrensel Kültür ve Sanat Dergisi’ni kapatıyor, Yol Tv’yi kapatıyor. Yandaş medyası, Atatürk’e, Cumhuriyete küfür eden televizyonlar bangır bangır yayın yaparken, muhalif televizyonlar, gazeteler kapatılıyor. Her tarafta baskı var. OHAL AKP’nin kendi muhaliflerini susturma operasyonuna dönmüş durumda. Amaç OHAL’de terörü azaltmak değil, düzeni sağlamak değil, amaç muhalifleri susturmak.

6)ÜNİVERSİTELİ GİZEM'İN ÖLÜMÜ GÜVENLİK KAMERASINDA

BURDUR'da üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Medine Gizem Çakal'ın geçen aralık ayında belediyeye ait asfalt kamyonunun altında kalarak yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.



Burdur kent merkezi Özgür Mahallesi Merkez Halk Pazarı Caddesi'nde geçen 7 Aralık'ta adı açıklanmayan bir arkadaşıyla yürüyen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Medine Gizem Çakal'a, Ramazan A.'nın kullandığı 15 NT 301 plakalı Burdur Belediyesi'ne ait asfalt kamyonu çarptı. Kamyonun üzerinden geçtiği Medine Gizem Çakal ağır yaralanırken, yanındaki arkadaşı olayın etkisiyle şoka girdi. Kamyon sürücüsü çevredekilerin bağrışmaları sonucu aracı durdururken, olay yerine gelen sağlık ekipleri Medine Gizem Çakal'ı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahaleye rağmen Çakal, kurtarılamadı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Medine Gizem Çakal'ın öldüğü kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Arkadaşıyla yol kenarında yürüyen Çakal'a arkadan gelen asfalt kamyonunun çarparak altına aldığı görüntülere yansıyor. Kamyonun altında sürüklenen Gizem'in birkaç metre sonra yerde hareketsiz kaldığı, kamyonun ise bir süre sonra durduğu görülüyor. Daha sonra kalabalığın olay yerinde toplandığı görüntülerde yer alıyor. Güvenlik kamerasının saatine göre kaza 15.51'de gerçekleşirken, 15.55'te ise ambulansın olay yerine geldiği görülüyor. Olayın ardından sürücü Ramazan A. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.





7)FRENİ BOŞALAN TIR DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ ÖLDÜ

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak devrilen TIR'ın sürücüsü öldü.



Kaza, saat 11.00 sıralarında Zonguldak-İstanbul Karayolu'nun Bozoklar mevkisinde meydana geldi. 43 yaşındaki Mesut Solmaz'ın kullandığı 27 C 0074 plakalı çakıl malzemesi yüklü TIR, iddiaya göre yokuş aşağıya inerken freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü Musut Solmaz, hurdaya dönen TIR'da sıkıştı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu çıkarılan Mesut Solmaz'ın yapılan kontrolünde öldüğü belirlendi. Acı haberi alan sürücünün arkadaşları kaza yerine gelerek gözyaşı döktü. Solmaz'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda yaklaşık 2 saat tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, çalışmanın tamamlanması ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

8)BUCAK'TA EV YANGINI

BURDUR'un Bucak İlçesi'nde tek katlı evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.



Bucak merkez Sanayi Mahallesi'nde Ramazan Şan'a ait tek katlı ahşap evden duman yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Bucak Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın büyümeden söndürüldü.



Evde kiracıların oturduğu ve yangının da soba küllerinden çıktığı tahmin ediliyor.

9)SAĞLIK SEN'DEN KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

SAĞLIK Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın, Kızılay'da kan stoklarının yetersiz olduğunu duyurması üzerine Antalya'da kan verip, bağış çağrısında bulundu.



Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulunan Metin Metiş, kan stoku ve eksikliği konusunda detaylı bilgileri olmadığını söyledi. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın stokların azaldığı yönündeki çağrısının kendileri için önemli olduğunu aktaran Metin Memiş, "Özellikle Suriye'de yaşanan iç savaş söz konusu. Ayrıca, yapılan bu açıklamalarla ülkemiz içerisinde de kan ihtiyacı olduğu aşikar. Kerem Kınık'ın bu açıklaması üzerine, bugün Antalya'dan Sağlık Sen ailesi olarak biz de desteğimizi veriyoruz. İnşallah, önümüzdeki hafta içerisinde de tüm Türkiye'de 81 vilayetimizde, başta sağlık çalışanlarımız ve onların aileleri olmak üzere bu seferberliğe sonuna kadar destek vereceğiz" dedi.



Kerem Kınık'ın çağrısının ardından, ciddi kan bağışı talebi yaşandığına dikkat çeken Metin Memiş, "Ben çok yakın zamanda bu stoğun yerine getirilebileceğini düşünüyorum. Çünkü saha çok hareketli, insanlar seferber oldular kan vermek için. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Sağlık Bakanı'nın da bu konudaki çağrıları söz konusu. Tabi süre vermek mümkün değil ama yakın zamanda kan stokunun mevcut stokların üzerine çıkacağını sanıyorum" diye konuştu.



Mülteci akınının kan stoğunun azalmasında çok fazla etkisi olacağını düşünmediğini söyleyen Metin Memiş, "Kan stoğunun azalması, kan vermede bir eksilme olup olmadığı sorusunu akıllara getiriyor. Büyük ihtimalle böyle bir eksiklik var" dedi. Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk ise bu çağrının Antalya'dan yapılmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.Türk Kızılay Derneği Antalya Şube Başkanı Cengiz Nizam da Akdeniz Anemisi merkezi, turizmin merkezi, organ nakli merkezinin Antalya olması nedeniyle kan ihtiyacının bu kentte daha da arttığına dikkat çekti.



Türk Kızılayı Batı Akdeniz Bölge Müdürü Dr. Haluk Uyanık ise 15 Aralık'tan sonra havanın soğuması ile birlikte kan bağış merkezlerine gelen vatandaş sayısında ciddi azalma olduğunu belirterek, "Genelde soğuk havalarda vatandaşlar kan vermekten kaçındığı için bu sorunu yaşıyoruz. Ancak ülkemizin yaşadığı terör nedeniyle biz her yere yetişmeye çalışıyoruz. Polisimize, askerimize, vatandaşlarımıza bunun da etkisi var. Antalya'da normalde bizim kritik bir stok seviyemiz var. Şu an bölgemizde 700-800 ünite kadar kanımız var. Bu, günlük alımlar dışında, birkaç gün hastanelere göndereceğimiz kanları ancak karşılayabiliyor. Bu seviyenin altına inmememiz gerekiyor. Bunun 2-3 kat daha fazla olması gerekiyor" diye konuştu.



Konuşmacılar organ bağışı ve kök hücre bağışına da dikkat çekti.

