DHA YURT BÜLTENİ-9

MERSİN'DEKİ SEL FELAKETİNDE KAYBOLAN MİRAY VE SULTAN'I ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

MERSİN'de geçen 29 Aralık'ta meydana gelen sel felaketinde kaybolan 2 yaşındaki Miray Genç ile 25 yaşındaki Sultan Uncu'yu arama çalışmaları havadan, denizden ve karadan yapılan çalışmalarla sürüyor.

Mersin'de 29 Aralık 2016'da meydana gelen sel felaketi nedeni ile kaybolan iki kişinin arama çalışmaları sürüyor. Sel sırasında merkez Toroslar İlçesi'nde suya kapılarak Yalınayak Deresi'ne düşen otomobildeki Serkan ve Fatma Genç çiftinin cesetleri bulunmuş ancak yanlarındaki kızları Miray ile komşuları Sultan Uncu'ya ulaşılamamıştı. AFAD, Mersin itfaiyesi ile polis ve Sahil Güvenlik dalgıçları dere yatağında arama çalışmalarını sürdürürken, ekipler 9 kilometrelik alanda yoğunlaştı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopter ise havadan arama çalışmalarına destek veriyor. Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ndeki 8 dalgıç polis, 2 bin 300 metre uzunluğundaki kanalizasyonda arama yaptı. 2 kişiye dair bir ipucuna rastlanmazken, zorlu arazi koşulları ve su içinde gerçekleştirilen arama çalışmaları ekipleri zorluyor.

'ATEŞ' VE 'BARBY' ARIYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı'na bağlı Köpek Eğitim Merkezi Ceset Arama ekibine ait 'Ateş' ve 'Barby' adlı dedektör köpekler de arama çalışmaları için getirildi. 'Ateş' ve 'Barby', sabah saatlerinde Yalınayak Deresi'nin Mersin Liman D kapısında denizle buluştuğu bölgede arama yaparken, bir sonuca ulaşılamadı.

Arama çalışmalarını ekiplerle birlikte takip eden, Miray'ın dedesi Ali Kırmızı, "Allah devletimize zeval vermesin. Şu anda torunum Miray ve diğer kadının aranmasına devam ediliyor. Bulunacağına inanıyorum. Ben de her gün ekiplerle birlikte arama çalışmalarına katılıyorum. Polisimiz, Sahil Güvenlik, AFAD elinden geleni yapıyor" dedi. Sel felaketinde selfie çekerken denize düşerek kaybolan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi 19 yaşındaki Soner Yılmaz'ın cesedi 3 gün sonra bulunmuş ve ailesi tarafından toprağa verilmişti.

Görüntü Dökümü

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- Arama köpeklerinin görüntüsü

- Köpekler çalılar arasında gezerken

- Polisler ve AKUT kurtarma ekiplerinin çalışması

- Köpeklerden detay

- Eğitmen polis köpeği ile birlikte görüntüsü

- Miray'ın dedesi Ali Kırmızı'nın görüntüsü

- Ali Kırmızı ile röp.

- Polisler suyun ve çalıların içerisinde arama yaparken

- Su içerisinde arama yapılması

- Sazlık aralarında arama çalışması

- Genel ve detaylar

Haber : İbrahim MAŞE -Kamera: Mustafa İNSAN /MERSİN ()

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YAŞLI KADINA GASPA TUTUKLAMA

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, evine doğru yürüyen 72 yaşındaki Dudu Arslan'ı döverek çantasını gasp ettiği öne sürülen 22 yaşındaki K.G. (Kasım Günay), polis tarafından yakalandı. K.G., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, Kemeraltı Mahallesi 112 sokak üzerinde meydana geldi. Dudu Arslan, üretici pazarında alışveriş yaptıktan sonra 100 metre mesafedeki evine doğru yürümeye başladı. Arkasından yaklaşan K.G., Arslan'ın omzunda asılı çantayı almak için hamle yaptı. Durumu fark eden Arslan, çantayı vermemek için direndi. Bunun üzerine K.G., iddiaya göre, Arslan'ı tokatlayıp, elleriyle ittirerek yere düşürdü. Ardından çantasını alıp, koşarak kaçmaya başladı. Arslan'ın yardım çağrısını duyan bir vatandaş, K.G.'nin peşinden koştu. Yakalanacağını anlayan K.G. elindeki çantayı yere attı. Takibi bırakan vatandaş, çantayı Arslan'a teslim etti. Çağrılan sağlık ekipleri Dudu Arslan'ı ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kol ve bacaklarından yaralanan Arslan, tedavisi sonrası taburcu edildi.

BİR SAATTE YAKALANDI

Polis, olayın ardından çalışma başlattı. MOBESE ve çevredeki işyerlerinin güvenlik kameraları incelemeye alındı. Kimliği tespit edilen K.G., yakalandı. Yapılan araştırmada uyuşturucu madde kullanma ve evden hırsızlık suçundan hakkında 3 ayrı yakalama kararı olduğu belirlenen ve suçlamayı reddeden K.G., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Öte yandan; bir vatandaşın K.G.'nın peşinden koşma anı, bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yaşlı kadının bağırma sesleri (Kadın kameralarda gözükmüyor bağırması duyuluyor)

- İşyeri güvenlik kamerasından kapkaççının kaçışı arkasından vatandaşın koşması

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()

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YILBAŞINDA CİNAYETE 3 GÖZALTI

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde yılbaşı gecesi 40 yaşındaki Ramazan Yiğit'i 8 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya'ya bağlı Kadıpaşa Mahallesi Sugözü Caddesi'nde yılbaşı gecesi saat 02.00 sıralarında yolda yürüyen Ramazan Yiğit kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken vatandaşın yaralı halde bulduğu Ramazan Yiğit, ihbar sonrası gelen ambulansla Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunun 8 yerinde bıçak darbesi belirlenen Yiğit, kurtarılamadı.

Olayın ardından cinayet mahali yakınındaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis 26 yaşındaki Mithat A. ile ikisi de 25 yaşında Doğan B. ve Müslüm S.'yi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından adresleri belirlenen şüpheliler dün akşam evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise cinayette kullanıldığı düşünülen bıçak ile ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve 50 gram esrar maddesi ele geçirildi. 3 şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Adliye binası genel ve detay görüntüler

-Şüphelilerin polis nezaretinde adliyeye getirilmesinden görüntü

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

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HAVADAN TESPİT EDİLEN 37 SURİYELİ YAKALANDI

İZMİR'in Dikili İlçesi'nden umut yolculuğuna çıkma hazırlığındayken sahil güvenlik ekiplerince havadan tespit edilen 37 Suriyeli, jandarma tarafından yakaladı.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekiplerinin geçen pazartesi günü havadan uçakla yaptığı denetimde, Hayıtlı Koyu'nda bir grubun, Yunan adalarına geçmek için hazırlık yaptığını belirledi. Bunun üzerine bölgeye sahil güvenlik botu gönderilirken, durumdan haberdar edilen jandarma ekipleri de Hayıtlı Koyu'na hareket etti. Yola çıkmak için hazırlık yapan Suriye uyruklu 37 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Suriyelilerin havadan tespit edildiği o anlar, kemarayla da kaydedildi. Süriyeliler ise jandarmadaki işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Havadan tespit anından görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamere DİKİLİ (İzmir), ()

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EŞİNİN ULAŞAMADIĞI KADIN İÇİN EKİPLER İTFAİYE ARACIYLA 9'UNCU KATA ÇIKTI

ŞANLIURFA’da, telefonla aradığı eşinden haber alamayan inşaat işçisi İsmail Çil’in ihbarı polis ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. İhbar üzerine Çil ailesinin yaşadığı apartmanın 9'uncu katına itfaiye aracının merdiveniyle çıkan ekipler, evde kimseyi bulamadı.

Olay, öğle saatlerinde Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi İsmail Çil, cep telefonuyla aradığı ismi öğrenilemeyen eşinin ulaşamadı. Defalarca aramasına rağmen telefona yanıt alamayan Çil, eşinin hayatından endişe ederek durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Çil ailesinin yaşadığı apartmana giden ekipler, 9'uncu kattaki dairenin kapısını çaldı ancak yanıt alamadı. Kapının açılmaması üzerine itfaiye aracının merdiveni yardımıyla balkona ulaşılarak içeri girildi. Ancak, ekiplerin evde yaptığı aramada Çil'in ulaşamadığını söylediği eşi bulunamadı. Evde kimsenin olmadığı anlaşılınca ekipler olay yerinden ayrıldı. İsmi öğrenilmeyen genç kadının nerede olduğu konusunda da bilgi edinilemedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İhbarın yapıldığı apartman

- Olay yerine polis ve itfaiye ekiplerin gelmesi

- Sağlık ekiplerinin olay yerinde beklemesi

- Merdivenle itfaiye ekiplerinin binaya girmesi

- İtfaiye ekiplerinin binadan çıkması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

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PROJE OKULDAN SONRA ŞİMDİ DE TEMATİK OKUL İSYANI

BALIKESİR Karesi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 'tematik okul' olarak belirlenmesi ve Elektrik- Elektronik Bölümü ile Matbaa Bölümü'nün 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne taşınacağı yönündeki açıklamalar tepkileri de getirdi.

Bu karara karşı çıkan öğretmenler, öğrenciler ve veliler bugün okul önünde gerçekleştirdikleri eylemle bu karardan vazgeçilmesini istedi.

Yüksek puanlarla bu okula girdiklerini belirten öğrenciler, "Biz iyi eğitim almak ve üniversiteye gitmek için özellikle bu okulu seçtik. Bu uygulama hayata geçerse yıllarca verdiğimiz emekler boşa gidecek. Bu okuldan başka bir okula taşınacağız. İMKB yerine bir başka okuldan diploma alacağız. Bugüne kadar onlarca mezununu mühendislik fakültelerine gönderen bir okul yok olacak ve bizlerin hayatı kararacak. Lütfen bizlerin geleceğine kıymayın" dedi. Öğrenciler "biz okulumuzu istiyoruz", "İMKB elele, vermez okulu kimseye" diye sloganlar attılar, kararı alkışlarla protesto ettiler,

VELİLER DE EYLEMDEYDİ

Öğrencilerin eylemine veliler de destek verdi. Velilerden İsmail Küçük, "Benim çocuğumun hayali bu okuldu. Ortaokul ikinci sınıftayken bu okulu istiyordu. Çalıştı, çabaladı, bu okulu kazandı. Projeyi duyunca Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü aradım. Oradaki yetkililer 30 okulun tematik okul olarak belirlendiğini ve İMKB'nin de Gıda Meslek Lisesi'ne dönüştürüleceğini söylediler. Eğer yeni bir okul düşünüyorlarsa, gitsinler yeni bir okul açsınlar. Niye bu okuldaki öğrencileri, öğretmenleri mağdur ediyorlar. Sonuna kadar çocuğumun hakkını arayacağım. Bu kararın uygulanmaması için her türlü yasal yola başvuracağım ve dava açacağım" dedi.

"TÜRKİYE BİRİNCİSİ OKULA BU YAPILIR MI?"

Okulun öğretmenlerinden, Eğitim-İş Sendikası Balıkesir Şubesi Eğitim Sekreteri Filiz Aygün de "Bu uygulama kaş yaparken, göz çıkarmaya dönüştü" dedi. İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 2009, 2010, 2011, 2013 ve 2015 yıllarında üniversiteye giriş sınavlarında Türkiye'nin en başarılı meslek lisesi olduğunu belirten Aygün, okulun İTÜ ve ODTÜ gibi üniversitelerin düzenlediği uluslararası robot yarışmalarında da çok sayıda birincilik kazandığına dikkat çekti. Aygün sözlerini şöyle sürdürdü:

"Balıkesir'in gururu bu okulun şimdi Gıda Meslek Lisesi'ne dönüştürüleceği söyleniyor. Başarının ödülü bu mu olmalı? Görünen o ki bu dönüşümün sonuçları yeterince iyi değerlendirilmemiş. Zira eğer uygulama hayata geçirilirse öncelikle mevcut 300'e yakın elektronik bölümü öğrencisinin okulu değişecek. Yıllarca hazırlandıkları TEOG sınavlarıyla kazandıkları okuldan alınıp başarı sırası çok daha aşağıda olan başka bir okula nakilleri söz konusu olacak. Bütün bu sakıncaların yanı sıra söz konusu uygulamanın en çok da Balıkesir'e zarar vereceğine inanıyorum. Büyükşehir statüsü kazanan, sanayisini geliştirmeye çalışan ve fabrika sayısı her gün artan Balıkesir'de Türkiye'nin en başarılı elektronik bölümünün fiili olarak yok edilmesi orta ve uzun vadede ciddi sakıncalara yol açacaktır. Balıkesirlilerin, Balıkesir halkının ve yetkililerin bu okula sahip çıkmasını istiyorum" Emniyet güçlerinin de önlemler aldığı eylem öğrencilerin sloganlar atıp, okula dönmesiyle birlikte olaysız sona erdi.

EYLEM SYAL'İ HATIRLATTI

Bir süre önce de 'Proje okul" olarak belirlenen Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi'nde (SYAL) öğrenciler eylem yaparak, öğretmenlerin bir başka okula atanmasına tepki göstermişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

-Öğrenciler okuldan çıkıyor

-Velilerden İsmail Küçük'ün açıklamaları-

-Öğretmen Filiz Aygün ile röp.

-Öğrencilerin slogan atmaları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Coşkun YAMAN / BALIKESİR, )

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RAKKA OPERASYONUNDA KANADA'LI YPG'Lİ DE ÖLMÜŞ

SURİYE'de, DEAŞ'in merkez olarak kullandığı Rakka'ya yönelik Koalisyon güçlerinin hava desteği ile süren operasyonda, İngiltere vatandaşı YPG'li Ryan Lock ile birlikte arkadaşı olan Kanada uyruklu Nazzareno Antonio Tassone'nin de öldüğü belirtildi.

Suriye'deki internet sitelerinde yer alan habere göre, Koalisyon güçlerinin hava desteği ile Demokratik Suriye Güçlerinin yürüttüğü Rakka operasyonunda dün öldüğü açıklanan İngiliz YPG'li Ryan Lock ile Caber köyü yakınlarındaki aynı çatışmada arkadaşı Kanada vatandaşı Nazzareno Antonio Tassone'nin de yaşamını yitirdiği belirtildi. Ryan Lock ile arkadaşı olan Nazzareno Antonio Tassone'nin birlikte çekilen fotoğraflarını da yayımlayan siteler, ikisinin iyi arkadaş oldukları ve birlikte operasyonlara katıldıklarını belirtiler. Lock'un cenazesinin İngiltere'ye, Tassone'nin cenazesinin ise Kanada'ya gönderileceği öğrenildi.

Haber: Ferit ASLAN / DİYARBAKIR, () -

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SELİN ARDINDAN GÜNEŞLİ GÜNLER



MERSİN’in Erdemli İlçesi’nde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, tarihi ve turistik Kızkalesi Mahallesi’nde ise güneşli hava hakim.

Meteoroloji verilerine göre bugünlerde hava sıcaklığı 8-13 derece arasında değişen Mersin, geçtiğimiz günlerdeki sel felaketinin ardından güneşli günler yaşıyor. Vatandaşlar Erdemli İlçesi’nin Kızkalesi Mahallesi’nde sahile giderek güneşin tadını çıkarıyor. Aileler sahildeki çay bahçelerinde sohbet ederken, çocuklar da oyun alanlarında eğlenceli vakit geçiriyor.

Haber: Ali Rıza EREN/ERDEMLİ(Mersin), ()