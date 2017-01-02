DHA YURT BÜLTENİ-9

1)REİNA SALDIRISINDA ŞEHİT OLAN POLİS, GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

İSTANBUL'un ünlü gece kulübü Reina'da yılbaşı eğlencesi sırasında düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru 21 yaşındaki Burak Yıldız, memleketi Mersin'de gözyaşları arasında toprağa verildi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi morgundan alınan şehidin cenazesi, helallik alınması için baba evine götürüldü. Ardından törenin yapılacağı Muğdat Camisine getirilen Yıldız'ın cenazesi gözyaşlarıyla karşılandı.

Bekar olan Burak Yıldız'ın babasının bir süre önce vefat ettiği belirtilirken, anne Aslı Yıldız gözyaşlarına boğuldu. Cenaze namazı öncesi yakınlarının desteğiyle oğlunun tabutunun yanına giden acılı anne, fotoğrafını alıp öptü. Şehidin annesi kısa süre sonra bayılarak düştü. Yanındakilerin müdahale etmesiyle sedyeye alınıp ambulansa götürülen anne, sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Polis parkası giyen şehidin dayısı Ahmet Dursun ise tabutun yanında bulunan fotoğrafını defalarca öperek, "Dik duracağım, ağlamayacağım" dedi. Cenaze törenine Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve eşi Hülya Elvan, Vali Özdemir Çakacak, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, şehit polisin yakınları ve vatandaşlar katıldı.



ELVAN ÇİFTİNDEN ACILI AİLEYE DESTEK

Bakan Elvan, şehit polisin dayısı Ahmet Dursun'un elini tutarak tören boyunca destek oldu. Zaman zaman Dursun'u teselli eden Bakan Elvan, ailenin yanında oldukları mesajını verdi. Törenin ardından kardeşinin tabutunun arkasından giden Leyla Yıldız'a Lütfi Elvan'ın eşi Zeliha Elvan ve Vali Özdemir Çakacak'ın eşi Kevser Çakacak destek oldu. Elvan ve Çakacak, acılı kızkardeşin koluna girip tören geçidini tamamlarken, Aslı Yıldız, ağabeyi Murat Yıldız'a sarılıp uzun süre gözyaşları döktü. Şehidin cenazesi daha sonra omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Şehit polis memuru Burak Yıldız, Şehir Mezarlığı'nda yer alan şehitlikte toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Bakan Lütfi Elvan'ın şehitin yakınlarına baş sağlığı dilemesi

- Bakan Lütfi Elvan'ın cenaze töreninde görüntüsü

- Müftü Ali Melek'in cenaze namazını kıldırması

- Cenaze namazından görüntüler

- Şehit polisin annesi ve yakınlarının ağlaması

- Cenaze omuzlardan taşınırken

- Cenaze aracına konulurken

- Bakan Elvan, cenaze töreninde şehitin yakınları ile birlikte yürürken

- Şehit polisin ablasının ağlaması

SÜRE: 12'00" BOYUT: 428 MB



Haber : İbrahim MAŞE -Kamera: Mustafa İNSAN /MERSİN, ()

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2)TERÖR KURBANI SEYMEN SON YOLCUĞUNA UĞURLANIYOR

İSTANBUL Ortaköy’deki bir eğlence mekânındaki terör saldırısında hayatını kaybedenlerden 32 yaşındaki Mustafa Sezgin Seymen, Trabzon’un Sürmene ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor. Kasığına aldığı kurşunla yaşamını yitiren Seymen’in naaşı helallik alınması için babaevine getirildi, yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Yılbaşı gecesi İstanbul'da ünlü bir gece kulübünde gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlerden Mustafa Sezgin Seymen'in cenazesi, öğle saatlerinde baba evine getirildi. Türk bayrağına sarılı tabut eve yaklaşınca abla Didem Seymen, 'Mustafam' diye bağırarark feryad etti, acılı anne Saime Seymen de, “Oğlum, ballım, tatlım. Sen şehit mi oldun? Arkadaşların düğününe gelecekti, cenazene geldiö diyerek gözyaşı döktü. Mustafa Sezgin Seymen’in tabutunun başından ayrılmayan 3 aylık nişanlısı Sezen Arseven de sürekli gözyaşı döktü.

Helallik alınması sırasında din görevlisince yapılan dua sırasında kalabalıktan birinin, “Hocam, Mustafa şehit. Kurban olayım sana, Mustafa’nın şehit olduğunu söyle. Çekinme, söyleö diye seslenince din görevlisi, “Cenabı Allah inşallah şehitlerden yazar" diyerek duasına devam etti.

Görüntü Dökümü



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-Cenazeden helallik alınması



-Ailenin ağlamaları



-Yapılan dua ve şehitlik söylemi



-Detaylar

(Haber: FATİH TURAN-Kamera: Osman ŞİŞKO-

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3)REİNA KATLİAMINDA ÖLEN ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ HATİCE'Yİ MİNİK KIZI UĞURLADI

İSTANBUL Ortaköy’deki ünlü gece kulübü Reina'da yılbaşı eğlencesi sırasında düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren özel güvenlik görevlisi 27 yaşındaki Hatice Koç Karcılar, Balıkesir’in Erdek İlçesi’nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Hatice Koç Karcılar’ın 3 yaşındaki kızı Akmer Hiranur da akrabalarının kucağında annesinin cenaze törenine katıldı.

Ortaköy’deki gece kulübü Reina'da yeni yılın ilk saatlerinde gerçekleşen terör saldırısında yaşamını yitiren özel güvenlik görevlisi Hatice Koç Karcılar’ın cenazesi dün akşam Erdek’e getirildi. Aslen Gümüşhane’nin Şiran İlçesi Yeşilbük Köyü nüfusuna kayıtlı olan ve 20 yıldan beri Erdek’te yaşayan Abdullah- Döndü Koç’un üç çocuğunun en büyüğü olan Hatice Koç Karcılar’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi bu sabah önce ailesinin oturduğu evin önüne getirildi. Evlerinin önünde helallik alındığı sırada Hatice Koç’un annesi Döndü Koç, "Yavrum, o ölmeyeydi de ben öleydim. Gencecikti" diyerek gözyaşı döktü.



Çarşı Camii’ndeki cenaze törenine Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, Erdek Kaymakamı Hasan Erkal, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, Erdek Garnizon Komutanı Deniz Albay Ateş Kalkan ile birlikte yaklaşık 3 bin Erdekli katıldı. Cenaze töreninde teröre tepki yağdı. Cenaze namazının ardından Hatice Koç, Erdek şehir mezarlığında toprağa verildi. Eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen Hatice Koç Karcılar’ın kızı Akmer Hiranur da akrabalarının kucağında cenaze törenini izledi.

Görüntü Dökümü



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-Evinin önünde helallik alınması



-Cenaze namazı



-Kalabalık cemaat



-Cenazenin taşınması



Taygun ERTAN-Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ/ERDEK(Balıkesir)()-

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4)GECE KULÜBÜ KATLİAMINDA ÖLEN KASTAMONULU GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ

İSTANBUL Ortaköy'deki gece kulübünde yılbaşı gecesi meydana gelen terör saldırısında yaşamını yitiren 31 yaşındaki Mustafa Kaya, memleketi Kastamonu'nun Taşköprü İlçesi'nde toprağa verildi.

İstanbul'da özel gümrük firmasında çalışan Mustafa Kaya, 2 arkadaşıyla yılbaşı gecesi eğlenmek için gittiği Reina'da, terör saldırısında yaşamını yitirdi. Mustafa Kaya'nın Taşköprü'deki Taş Camisi'ndeki cenaze törenine Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Kastamonu Valisi Mesut Yıldırım, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Kastamonu Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak, Ak Partili Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ve vatandaşlar katıldı.



Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan ve beraberindekiler, güçlükle ayakta duran Mustafa Kaya'nın babası Mehmet Kaya ile diğer yakınlarına başsağlığı diledi. Törende konuşan Bakan Yardımcısı Ceylan, "Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü bozmaya yönelik saldırıya maruz kaldık. Bunların gücü yetmeyecek inşallah. Birlik ve beraberliğimiz daim olacak. Ülkemizin birliğini bütünlüğünü bozmaya asla güçleri yetmeyecek. Kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesine, yakınlarına ve ilçe halkına ise başsağlığı diliyorum" dedi.



İl Müftüsü Osman Aydın’ın öğle namazı ardından kıldırdığı cenaze namazı sonrası Mustafa Kaya’nın cenazesi ilçe merkezinde bulunan Kurbantepe Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü



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-Cenaze töreni



-Bakan yardımcısı konuşma



-Cenaze namazı



Dosya adı: taskopru cenaze merasimi



Süre: 01.20



Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ-Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ(Kastamonu), ()



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5)YOZGAT’TA YABAN HAYVANLARI İÇİN YEMLEME ÇALIŞMASI

YOZGAT’ta, kar yağışının ardından doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanları için ormanlık alanlara yem ve ekmek bırakıldı. Yemleme çalışması yapmak üzere yola çıkan belediye zabıta ekipleri kara saplanırken, zor anlar yaşandı.

Yozgat’ta yoğun kar yağışının ardından ormanlık alanların tamamen karla kaplanmasıyla birlikte, yabani hayvanlar için yemleme çalışması yapıldı. Yozgat Belediyesi ekipleri tarafından belirli aralıklarla şehir merkezi yakınlarında bulunan ormanlık alanlara kuşlar içi buğday, yırtıcı hayvanlar için ise kemik ve ekmek bırakılıyor. Belediye zabıta ekipleri tarafında yapılan çalışmalar belirli aralıklarla devam ederken, bu gün toplanan yiyecekleri Topçu Köyü ormanlık alanına götüren zabıta ekipleri, kar ve buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı. Buzlu yolda kayan ekip araçları kontrolden çıkarak kara saplandı. Zabıta minibüsü, kar temizleme çalışması yapan İl Özel İdare Müdürlüğü'ne ait iş makinesi tarafından çıkartıldı.



Yemleme çalışması hakkında bilgi veren Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürü Musa Baran, doğanın karla kaplandığı zaman yaban hayvanların yiyecek bulmakta güçlük çektiğini söyledi. Baran, "Fırın, kasap ve tavukçu esnafından aldığımız yiyecekleri getirip buraya bıraktık. Geçen hafta da bırakmıştık. Doğa karla kaplı olduğu sürece bu hizmetimize devam edeceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü



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Kara saplanan zabıta ekip aracı,



Yemleme çalışması,



Zabıta Müdürü Musa Baran’ın konuşması,



Kara saplanan zabıta araçlarının kurtarılması



Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, ()-

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6)NOEL BABA KONSEYİ BAŞKANI: KATİL NOEL BABA DEĞİL, NOEL BABA'YI HEDEF ALANLARDIR



NOEL Baba Barış Konseyi Başkanı Muammer Karabulut, Reina'ya düzenlenen saldırının, uluslararası yayın organlarında 'Katil Noel Baba' diye verilmesini eleştirdi, "Katil Noel Baba değil, asıl katil Noel Baba'yı hedef alanlardır" dedi.



Muammer Karabulut, önceki günlerde Noel Baba kıyafetli bir kişinin başına silah dayanarak yapılan eylemin İslam dini ile ilgisi olmadığını vurguladıklarını hatırlattı. İstanbul'da yapılan terör saldırısı haberini, başta uluslararası yayın organları olmak üzere ortada henüz bir kanıt bulunmadığı halde 'Katil Noel Baba' olarak vermesinin Noel Baba adına 26 yıldır barış faaliyetleri içinde olan kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, "Bu yüzden bu gün haklı olarak Katil Noel Baba değil, asıl katil Noel Baba'yı hedef alanlardır demek zorunda bırakmıştır" dedi.



Muammer Karabulut, "Herkes bilsin ki bugüne kadar dik duruşumuzdan ve inandığımızı yapmaktan geri durmadığımız gibi bundan sonra da kimse bizi durduramayacaktır. Bir sene önce 'Nizama Adanmış Ruhlar' televizyon dizisinin 90'ıncı bölümünde Noel Baba kıyafetli bir kişi terör saldırısı için kullanılıyorsa, bu terör saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin katili bellidir" diye konuştu.



Noel Baba Barış Konseyi olarak, dünyadaki tek barış projesine 'Noel Baba Barış Köyü' adını verdiklerini hatırlatan Karabulut, "26 yıldır Noel Baba adına yaptığımız etkinliklerde yalnızca barışı anlattıysak, bir kişinin burnu kanamadıysa, bir güvenlik gücüne çakıl taşı dahi atılmadıysa varlığımızı borçlu olduğumuz, Türkiye Cumhuriyeti Devlet düzeninde insanları hedef alan terör eyleminde, adresin belli olduğunu göstermek istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü



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- Sokaktaki çatışma



- Silah sesleri



- Polislerin zanlıları yakalaması



- Yerdeki silah



- Elleri kelepçeli zanlılar



- Sigara paketinin içinden çıkan narkotik maddeler



- Poşetin içindeki narkotik maddeler



- Silah sesleri



- Zanlıların yakalanması



- Yakılan ateşler

- Poşetin içindeki narkotik maddeler

SÜRE: 02'25" BOYUT: 272 MB

Haber:Salih ÜÇTEPE-Kamera:ADANA,()

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7)TERÖRÜ KINADILAR

ADANA'da milletvekilleri, meslek odaları ve sendika temsilcileri, İstanbul'da 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

Eğitim-Sen Adana Şube binasında düzenlenen basın açıklamasına, CHP Adana Milletvekilleri Zülfikar İnönü Tümer ile İbrahim Özdiş, KESK, DİSK, TMMOB'a bağlı bazı odaların yöneticileri katıldı. KESK Adana Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Ahmet Karagöz, 2016'nın Türkiye için acı ve gözyaşı içinde geçtiğini söyledi. Karagöz, "Tüm Türkiye'nin 2017 yılı için iyi dilek ve temennilerde bulunduğu yeni yılın ilk saatlerinde ülke barışına ve huzuruna sıkılan kurşunlar, yine yüreklerimizi dağlamış, ocaklarımıza ateş düşürmüştür. 'Yurtta barış, dünyada barış' şiarıyla toplumsal gerilimleri, kutuplaştırmaları ve ötekileştirmeleri önleyecek barışçıl mesajlarla ülkemizin normalleşmeye ihtiyaç duyduğu bir süreci yaşıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- KESK Adana Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Ahmet Karagöz'ün açıklaması

SÜRE: 54" BOYUT:101 MB

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera: Halil Can ÖNDEMİR/ADANA,()

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8)ADANA'DA UÇAK GEÇTİKTEN SONRA PATLAMA SESİ JANDARMAYI HAREKETE GEÇİRDİ



ADANA'nın Ceyhan İlçesi'nde, uçak sesinden sonra peş peşe 2 patlama duyulduğu ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bölgede geniş çaplı arama başlattı.



Saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Mercimek, Yeşilbahçe, Sarıbahçe, Üçdut Mahallerindeki vatandaşlar, uçak sesinden sonra peş peşe 2 patlama duyduklarını belirterek, jandarma ve polise ihbarda bulundu. Yağışın devam ettiği ilçede sesin gök gürültüsü de olabileceği veya savaş uçaklarının ses hızını aşmasıyla gerçekleşen patlama sesi olabileceği iddia edilirken; jandarma ekipleri, ihbarda bulunan vatandaşlarla görüşerek, arama başlattı.

Ceyhun ÖZER/ CEYHAN,(Adana),()

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9)MUT’TA KAR YAĞIŞI YENİDEN BAŞLADI

MERSİN’in Mut İlçesi’nde önceki hafta başlayan ve geçen hafta da ilçede hayatı felce uğratan kar yağışı yeniden başladı.



Kar yağışının yeniden başlaması üzerine sosyal medya ve SMS üzerinden Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz bir mesaj yayınlayarak, halkın gerekmedikçe sokağa çıkmamasını ve araçlarını kullanmalarını istedi. Önceki hafta yağan kar ilçe merkezinde 70, mahallelerde ise 160 santim bulmuş ve hayatı olumsuz etkilemişti.

Görüntü Dökümü

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- Kar yağışından görüntüler

- Caddeler genel görüntüler

Haber-Kamera: Murat SÖZERİ / MUT(Mersin)()