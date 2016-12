DHA YURT BÜLTENİ-9

PKK'lı terörist Mersin'de operasyonla yakalandı (2) (Yeniden)

Operasyon polis kamerasında

MERSİN'de, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda olduğu belirlenen 'Mahsun' kod adlı 20 yaşındaki Şiar Fırat, saklandığı evde polisin düzenlediği operasyonla yakaladı. Operasyon, polis kamerası tarafından kaydedildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'lı bir teröristin yayla evinde saklandığını belirledi. Bunun üzerine teröristin saklandığı eve Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyon düzenleyen TEM ekipleri, teröriste 'teslim ol' çağrısı yaptı. Bunun üzerine Şiar Fırat, eli başında dışarı üzerinde çıkarak ekiplere teslim oldu. Polis kamerasıyla kaydedilen operasyonda, yere yatırılan teröristin üzerinden 1 tabanca çıktı.

SİİRT'TE GÜVENLİK GÜÇLERİNE ROKET ATMIŞ

Daha önce Siirt'te güvenlik güçleri ile çatışmaya girdiği ve roketatar kullandığı parmak izinden belirlenen teröristin, kente eylem amaçlı geldiği değerlendiriliyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terörist tutuklanırken, kendisine yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü de tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İzmit'te ev ve işyerlerini su bastı (2)

İSTİNAT DUVARI OTOMOBİLİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ

Kocaeli'nin Başiskele İlçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yoğun yağmur yağışı nedeniyle bir sitenin etrafındaki yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki istinat duvarı çöktü. Park halindeki 34 GB 7806 plakalı otomobil çöken istinat duvarının altında kaldı. Ayrıca 2 elektrik direği duvarın çökmesiyle birlikte devrildi. Elektrik direklerinin binaların balkonlarına çarpması sonucu balkonlarda hasar oluştu. Elektrik direklerinin devrilmesi nedeniyle mahalle elektriksiz kaldı. Büyük bir gürültüyle çöken duvarı görenler itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri göçüğün yaşandığı sokağı araç trafiğine kapattı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nde 13 OSB'nin 11'inde elektrik yok

KOCAELİ Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli'nde bulunan 13 organize sanayi bölgesinin 11'inde elektrik olmadığı için üretim yapılamadığını söyledi.

Dünden itibaren Kocaeli'nde yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle sanayi kuruluşlarında üretim durdu. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu organize sanayi bölgelerinde elektrik kesintilerinden dolayı olağan üstü bir durumun yaşandığını söyleyerek, "Bize sanayi kuruluşlarından şikayetler bu sabahtan itibaren gelmeye başladı. Bize verilen bilgiye göre ana dağıtım hatlarında en fazla elektriğin taşındığı 380 bin voltluk hatlarda fırtınadan ötürü İstanbul bölgesinde direk devrilmiş. Bunu yapmaya çalışıyorlar. 13 organize sanayi bölgemiz var. 13 OSB'nin 11'inde elektrik yok, üretim yok. Burada büyük firmalar, ufak firmalar, stratejik üretim yapan firmalar var. Bunların plansız durması demek belki yarın, belki birkaç gün sonra büyük ana ihracatçı firmalarımızı da dolaylı olarak etkileyecektir" diye konuştu.

YARINI BULACAK

Elektrik kesintilerinin yarını bulacağını belirterek Zeytinoğlu, "Taşıt araçları bizim en fazla ihracat yaptığımız ürünlerin başında geliyor. Bursa, Sakarya, Kocaeli'nde firmalara imalat yapıyorlar. Direk hatta imalat yaptıkları için de çok sıkıntılı bir durum. Anladığımız kadarıyla çözülmesi için çaba sarf ediliyor. Bildiğimiz kadarıyla bu durum yarını bulacak. Yarın da yılbaşı. Firmalar bizi arayıp vardiyaya çağıralım mı, yoksa çağırmayalım mı? diye sorular sordular haklı olarak. Olağan üstü bir durum var" dedi.

ENERJİDEN DOLAYI ÜRETİM YAPAMAZSAK ÜZÜCÜ OLUR

Zeytinoğlu elektrik sorunun bir an önce çözülmesini istediklerini vurgulayarak, konuşmasına şöyle devam etti: "İki haftadır da toptan elektrik fiyatlarında çok ciddi artış vardı. Biraz ona da bağlayanlar var bu işi. Doğalgaz santralleri maliyeti doğalgazdan olduğu için yüksek. Onlara da belirli bir fiyat verilmiş. O fiyatlar da düşük olduğu için doğalgazcılar üretmediğinden de bu elektrik kesintisinin olduğunu söyleyenler var. Biz direk devrilmesini kabul etme durumundayız. Umarım bir an önce biter. Bizim firmalarımız Türkiye'nin ihracat yükünü taşıyan firmalarımız. Tüm otomotivin kalbi burada atıyor. Doğalgazla ilgili inşallah bir sıkıntı yoktur diye düşünüyorum. İran kış aylarında kendi ihtiyacım var diye azaltabiliyor. Bir an önce çözülmesi ve üretimin yapılmasını istiyoruz. Zaten Türkiye çok zor günlerden geçiyor, enerjiden ötürü ihracat yapamazsak bu ülkemiz açısından üzücü bir durum olur"



AFAD Erzurum'a kar yardımı yaptı

KAR kalınlığının yarım metreyi aştığı, 1446 mahallenin merkezlerle bağlantısının kesildiği ve hava sıcaklığının sıfırın altında 37.7 derece kadar düştüğü Erzurum'a, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) tarafından 'kar yardımı' yapıldı.

Müceldili Konağında yapılan 2016 yılının değerlendirme toplantısında, geçen 14 Aralık günü başlayan kar yağışının 3 gün devam ettiği, bu yüzden kar temizleme çalışmalarının geçiktiği yolundaki eleştiriler yanıtlandı. Erzurum'da 14 Ararılık günü başlayan yağış sırasında kent merkezine yarım, kırsal alana ise bir metreye kadar kar yağmış, hava sıcaklığı 19 Aralık günü Tekman'ın Hacıömer Mahallesinde sıfırın altında 37.7 dereceye kadar düşmüştü. Ernzurum kent merkezindeki cadde ve sokaklar ile eskiden köy statüsünde bulunan 1446 mahallede ulaşım önemli ölçüde aksamıştı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kar yağışının üç gün devam ettiğini, açılan yolların kısa sürede kapandığını söyledi. Yıllardan beri ilk kez böylesine fazla miktarda kar yağdığına işaret eden Sekmen, ana arterlerin tamamen kardan temizlendiğini, ilçe merkezlerinde ise çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Başkan Sekmen, "Burası kış şehri elbette kar yağacak. Karlar dozerlerle grayderlerle temizlenecek. Kar yağıyor çatılardan kar düşüp araçları pert ediyor. Şehirde yapılan tüm binaların altında otopark olmalı bir de çatılarımız buz tutmayacak sisteme hazır hale getirilmeli. Bu iki şeyi yaparsak Erzurum'da yaşam kolaylaşır. Bu konuda belediye meclisi olarak gerekli kararları alarak uygulayacağız" dedi.

Toplantıya Ak Parti Milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu, Orhan Deligöz ile birlikte katılan Mustafa Ilıcalı, Büyükşehir ve alt belediye başkanlarının canla başla çalışmalar yaptığına işaret etti. Deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikte, sıfırın altında 25-30 derecede, bu kadar çok kar yağmasının belli bir makine kapasite ile kaldırılacağına dikkati çeken Milletvekili Ilıcalı, şunları söyledi:"Bu kadar fazla karın temizlenmesi zaman alır. Yollar kardan kapandığı için hemen yerden yere vurmaya, gerek yok. Beni göklere çıkarın yaptığımdan dolayı. Benim belediye başkanımı eleştirin, bu beni tatmin etmez. Başkanım eleştiriliyorsa beni övmenizin hiçbir manası yok. Biz burada dava olarak hizmet veriyoruz. Bir hafta içerisinde Erzurum'daki tespitlerim şunlar. Kış şartlarından belediye başkanlarımız bahsetti. Çok masraflarımız arttı. Başkanımızla hemen Başbakanlığı, Başbakan Müsteşarını aradık. Böyle böyle dedik. Anormal bir şart oluşmuştur. Onlarda hemen 'AFAD üzerinden başvurun' dediler. Belediyelerin taleplerini aldık. AFAD'ın elindeki bütçeyi Erzurum'a indirdik. Kalan para içinde Başbakanlık, Maliye Bakanlığı üzerinden ek ödenek gönderecek. Yani çok fazla olmasa da belediyelerimiz o şartlar için bir ilave imkan elde etmişlerdir."

Gaziantep'te, sahte içki operasyonu

GAZİANTEP'te, polis tarafından 6 ayrı adrese yapılan baskında bin 747 şişe kaçak içki, 419 litre etil alkol, 30 boş şişe ve bin 490 paket kaçak sigara ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde belirlenen 6 ayrı adrese baskın yaptı. Büfe ve depo gibi adreslerde arama yapan ekipler, bin 747 şişe gümrük kaçağı içki, 419 litre etil alkol, 30 boş şişe ve bin 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Sahte içki ve kaçak sigaralara el koyan polis, B.A., S.A., B.K. ve B.A. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Gaziantep'te, açığa alınmalara tepki

GAZİANTEP'te, KESK'e Bağlı Haber-Sen Disiplin Kurulu üyesi Cengiz Tunç, açığa alınmaların ve tutuklamaların demokrasi dışı uygulamalar olduğunu söyledi.

Sendika binasında düzenlenen basın toplantısına Haber-Sen Merkez Disiplin Kurulu üyesi Cengiz Tunç ve üyeler katıldı. Cengiz Tunç, açığa alınmaların ve tutuklamaların demokrasi dışı uygulamalar olduğunu kaydetti. Şiddete ve hukuksuzluğa karşı olduklarını söyleyen Tunç demokrasi dışı uygulamalara karşı duracaklarını belirterek şöyle dedi:

"PTT yönetimi, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen, Olağanüstü Hal ve çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameleri ve Başbakanlık Genelgesi’ni fırsat bilerek ekonomik ve demokratik hakları için mücadele eden yöneticilerimizi, üyelerimizi açığa aldı. Açığa alınan arkadaşlarımız yeni yıla işinden ve ekmeğinden uzaklaştırılmış olarak giriyor. Darbeye ve darbecilere karşı özgürlüğü, demokrasiyi en kutsal değer ilan edenler, özgürlüğü ve demokrasiyi sadece kendi çıkarları için istediklerini en kısa sürede gösterdiler. Sendikamız, mücadele tarihi boyunca darbelerin, baskıların ve anti-demokratik uygulamaların hedefi olmuştur. Hiçbir hukuksal dayanağı olmayan kararlarla sendikal eylem ve etkinliklerimiz yaşanan karanlık günlerin sorumlusuymuş gibi gösterilerek arkadaşlarımız ve sendikamız cezalandırılmaktadır. En temel demokratik haklarımızı hiçbir dönemde pazarlık konusu yapmadık, yapmayacağız. 25 yıldır hiçbir baskı bizi çıktığımız yolda durduramadı. Bugüne kadar verdiğimiz mücadeleyi yarın da yapmaya devam edeceğiz."

İşyerinin deposunda bıçakla öldürüldü

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde 30 yaşındaki Ümit Güler, işyerinin deposunda bıçakla öldürülmüş olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri Güler'e ait otomobile de çalındığını tespit etti.

Havuzlar Mahallesi, İsmetpaşa Bulvarı üzerinde nalbur dükkanı işleten Ümit Güler'i, babası İdris Güler ziyaret gitti. Oğlunu işyeri içerisinde göremeyince depoya bakan baba Güler, oğlunu bıçaklanmış olarak buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Ümit Güler'in öldüğünü belirledi. Polis ekiplerince yapılan incelemede Ümit Güler'in otomobilinin de çalındığını tespit etti. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Ümit Güler'in cesedi otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Şanlıurfa'da bu yıl 40 bin çocuk dünyaya geldi

ŞANLIURFA Valisi Güngör Azim Tuna, bu yıl kentte 40 bin çocuğun dünyaya geldiğini söyledi.

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, 2016 yılı içinde yapılan çalışmalar ile ilgili değerlendirme toplantısı yaptı. Polis evinde düzenlenen toplantıya Vali Tuna’nın yanı sıra Vali Yardımcısı Cengizhan Yılmaz, Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ve İl Jandarma Komutan vekili Albay Mevlit Derim katıldı. 7 aydır Şanlıurfa’da görev yaptığını belirten Vali Tuna, "2016 milli iradenin zaferiyle şahlanan tarihi bir dönüm noktasıdır. Birliğimizi, dirliğimiz ve kardeşliğimizi hedef alan kalleşlerin, topu da gelse milletimizi korkutamayacaklarını bilmemeleri acizlikte öte başka bir şey değildir" dedi.

Türkiye’nin en fazla nüfusu olan 9’uncu ili olan Şanlıurfa’da her yıl doğum ortalaması 60 bin olurken, bu yıl 40 bine düştüğünü konuşmasında kaydeden Vali Tuna, şöyle dedi:

"Türkiye’de nüfus artışının ortalamasını 2 katını ilimizde görüyoruz. 2023 projeksiyonuna göre Şanlıurfa’nın toplam nüfusu 2 milyon 350 bin civarında olmasını bekliyoruz. Türkiye’nin batısını nüfus artmıyor azalıyor, doğu ve güneydoğumuzda artan bir nüfus vardır. Türkiye’nin gelecekte ihtiyacı olan genç nüfus bu bölgede görülüyor. Ancak bu yıl içerisinde yaşanan süreçte doğum sayısı 2015 yılında Şanlıurfa’da 41 bin iken bu yıl 40 bine düştü."

'SINIR ÖTESİ KUMA EVLİLEKLERİNDE ARTIŞ YAŞANDI'

Şanlıurfa’da Suriyeli ikinci eş evliliklerine değinen Vali Tuna, "Zaten Şanlıurfalı hemşerilerimiz sınır öte tarafında yaşayanlarla zaten akrabadır. Bu sınırlar yapay suni sınırladır. Bu olaya akraba evliliği gibi bakmak lazımdır. İkinci evliğe razı gelen Suriye’de bir tahribat oluştu. Savaşta ölenlerin yakınları oldu. Buraya sığındılar, her yönüyle muhtaçlar. Şanlıurfalı hemşerilerimiz bunlara kol kanat geldi. Bu evlilikler nasıl oluyor. Bilmiyorum açıkçası bunun açtığı sosyal yara var mıdır, yok mudur bunu zaman gösterir. Suriyelilerin ikinci evliliklerini konuşmaya gerek yok, kendi toplumumuzun içinde bile sosyal yaralar vardır. Kadın sığınma evlerinde ne hikayeler vardır. Bu sorunlarla da dertlenmeliyiz diye düşünüyorum. Bu sorunların bir kısmı göçlerden kaynaklanıyor" diye konuştu.

FETÖ VE PKK'DAN 3 BİN 963 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

Şanlıurfa’da yürütülen terör örgütleri FETÖ/PYD ve PKK operasyonlarında şu ana kadar 3 bin 963 kişi hakkında idari işlem başlatıldığını da ifade eden Tuna, şunları kaydetti: "Hakkında idari işlem başlatılan bu kişilerden bin 791 kişi ihraç edildi. Bin 120 kişi görevden uzaklaştırılarak açığa alındı. Yine bunlardan 661 kişi tutuklandı. 388 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kapatılan dernek sayısı 49, kapatılan sağlık kuruluşu 10, kapatılan okul sayısı 17, yurt ve pansiyon 12’dir. Bu rakamlar zaman içerisinde değişiyor. İhanet şebekesiyle gönül birliği etmiş olan bu kişiler, artık devlette çalışmayacaklar. Bunu net anlamak lazımdır. Kanunun kestiği parmak acımaz o mekanizma işleyecektir. Biz bu konuda hassasiyetle çalışıyoruz."

Bursa'da darbe girişiminin ilk sözde sıkıyönetim komutanından generale: Ya o ya ben gideceğim



BURSA'da 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişimi sırasında kendisinin 'Sıkıyönetim komutanı' olarak atandığını söyleyince tutuklanan eski İl Jandarma Komutanı Albay Yurdakul Akkuş hakkında 21 Şubat'ta başlayacak davanın iddianamesinde ilginç detaylar yer aldı.

İddianamede, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Bursa'da Jandarma Bölge Komutanlığı'nın da bulunduğu birliğe gelen İl Jandarma Komutanı Albay Yurdakul Akkuş'un, kendisinin sıkıyönetim komutanı olarak atandığını söyleyince, o dönem görev yapan Jandarma Bursa Bölge Komutanı Tümgeneral Seyfullah Salduk tarafından garnizondan dışarı çıkartıldığı belirtildi. İddianameye göre daha sonra Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı'na giden Yurdakul Akkuş, Tümgeneral Seyfullah Saldık'ın Bursa Valisi'nin bilgisi ve Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Şahin'in talimatı ile askerleriyle toplantığı yaptığı Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı'nda, Emniyet Müdür Vekili Vehbi Karadağ'ın kontrolünde polis tarafından gözaltına alındı. Daha sonra adliyeye çıkartılan Akkuş ile toplantı yapıp telefon ile görüştüğü 14 rütbeli asker gözaltına alındı. Bunlardan aralarında Yurdakul Akkuş'un da bulunduğu 14 kişi tutuklanırken, 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bursa 8'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görev yapmasını önlemeye teşebbüs' ve 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetm' suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 'terör örgütüne üye olmak' suçundan ise 20'şer yıl hapis cezaları istenen sanıklarla ilgili iddianeme de ilginç detaylar ortaya çıktı.

TÜMGENERAL İÇİN YA O YA BEN GİDECEK DEDİ

Hazırlanan iddianamede kendisinin sıkıyönetim komutanı olarak atandığını söyleyen Akkuş'un o akşam tüm ilçe jandarma ve jandarma karakoların da bulunan askerlerin hazır bulunmasını, tüm birliklerin kendi emniyetlerini almalarını, birliklere kimsenin sokulmamasını isteyip 156 ihbar hattının da kapatılması için talimat verdiği öğrenildi. Akkuş'un bu sırada kendisini cep telefonu ile arayan Cumhiryet Başsavcısı Abdulkadir Şahin'e hiç bir sıkıntının olmadığını söylerken, kendisini tanımayıp garnizondan dışarı çıkartan Tümgeneral Seyfullah Saldık için ise "Ben sıkıyönetim komutanı olarak görevlendirildim. Yanlış yapıyor. Ya o gidecek, ya da ben gideceğim" dediği de yer aldı.

ÜZERİNDE DARBECİLERİN LİSTESİ ÇIKTI

Garnizondan dışarı çıkartıldıktan sonra çağırdığı askerlerle Osmangazi İlçe Komutanlığı'nda Bursa Valisi ile cep telefonuyla görüşen Yurdakul Akkuş'un çevresindekilere, ilçe komutanlığına polislerin gelmesi halinde içeri alınmaması için emir verdiği; fakat bu sırada Emniyet Müdür Vekili Vehbi Karadağ'ın kontrolünde içeri giren polislerin bazı askerlerin direnmesine rağmen Akkuş'u gözaltına aldığı ortaya çıktı. Akkuş'un üzerinde, 81 ilde sıkıyönetim komutanlığına getirilen kişilerin isim listesi ele geçirildi. Bu listenin hemen Ankara'ya ulaştırılması ile darbe girişiminin kilit isimleri ortaya çıkıp gözaltına alındı. Bu da darbenin bastırılmasında önemli etken oldu. Yaşanan bu gelişme ise Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Bursa'ya ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da açıklandı.

Haber: Halil ÖZÇOBAN/BURSA, () -

Çeşme TOKİ'de 1027 ev için kura çekimi

TOPLU Konut İdaresi'nin (TOKİ) İzmir'in Çeşme İlçesi'nde yaptığı 1027 konutun sahibi, hakim gözetiminde yapılan kurayla belirlendi.

Çeşme'nin Reisdere Mahallesi'nde TOKİ tarafından yaptırılan Çeşme Reisdere TOKİ evleri için bugün Çeşme Kapalı Spor Salonu'nda kura çekildi. Saat 10.00'da başlayan kura çekimi, akşama değin sürdü. 1075 geçerli başvurunun olduğu kura sonucunda, 228 adet 3+1, 799 adet 2+1 hak sahibi belirlendi. Ayrıca 1 kişi 3+1, 47 kişi 2+1 ev için yedek hak sahibi de tespit edildi. TOKİ idaresi, biten inşaatı yeni yılın ilk ayından itibaren yapacağı denetim sonucu teslim alacak. Ardından sözleşmeyle, kurada hak sahibi olan vatandaşlara daireler sözleşmeyle teslim edilecek. Hak sahiplerinin evlerine yerleşmelerinin 2-3 ay sürebileceği ifade edildi.

Açıklama yapan TOKİ uzmanlarından Süleyman Hilmi Önal, Çeşme toplu konut projesinde yer alan 1027 konuttan 482 adeti 1'inci etap, 317'si 2'inci etapta olmak üzere 799'sinin 2+1 olduğunu belirterek, "Bu konutlar için 846 başvuru alınmıştır. 2+1'ler için 47 yedek hak sahibi belirlenecektir. Konutların 228 adeti 3+1 nitelikli olup, 229 adet başvuru alınmıştır. 3+1'ler için 1 yedek hak sahibi belirlenecektir. Bu durumda 48 kişi yedek hak sahibi olarak belirlenecektir. Sözleşme imzalama işlemleri sonucunda, konut alıcısı olamayan yedek hak sahipleri, idaremizin İzmir ili dahilinde yapılacak projelerinden faydalandırılabilecektir. TOKİ projelerine sizlerden aldığımız bu destekle aynı hızla devam edeceğimizi belirtmek isterim" diye konuştu.

TOKİ kura çekimini izleyen AK Parti eski İzmir Milletvekili Rıfat Sait ise TOKİ'nin Çeşme'de çok önemli bir projeyi gerçekleştirerek hak sahiplerine kurayla dağıttığını belirterek, "Çeşme'de üst tabaka insanların ev sahibi olacağı düşüncesi vardı. Hayır, öyle bir şey yok. Burada, orta tabaka dediğimiz, gelir düzeyi düşük insanları ev sahibi yaptık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Çeşme için önemli bir hizmet. Çeşme'de, deniz kenarında yatan evsiz insanlar vardı. Onların ev sahibi olması önemli bir olay" dedi.

AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Alparslan Ertürk Çeşmeli dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayan TOKİ İdaresine teşekkür ettiğini vurgulayarak, "Bu kura çekimi sonucunda, toplam 1027 aile ev sahibi olacak. İnşallah hepsine, çoluğuyla çocuğuyla birlikte oturmak nasip olur. Bu projeyi TOKİ idaresi, Çeşme mimarisine uygun olarak gerçekleştirdi. Çok güzel bir proje oldu. Ayrıca 2019 senesi için yeni bir proje hazırlığımız var. 4 bin 500 ön başvuru var" diye konuştu.

