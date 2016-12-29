DHA YURT BÜLTENİ-9

1)MERSİN' DE SELDE CAN KAYBI 2' YE YÜKSELDİ

Mersin'de sel sularına kapılarak, yaşamını yitirdiği belirlenen 30 yaşlarında bir de erkek cesedi bulundu.

Merkez Akdeniz İlçesine bağlı Müfide İlhan Mahallesinden geçen dere yatağında bulunan ve boğularak yaşamını yitirdiği belirlenen bir ekğe ait ceset görevli ekipler tarafından bulunduğu yerden alınarak otopsi için mersin üniversitesi hastanesine götürüldü

MERSİN-

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SİNOP'TA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE YUVARLANDI; 4 ÖLÜ, 27 YARALI (EK))



2)ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Sinop'un Saraydüzü İlçesi Asarcık Köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında ölenlerin kimlikleri belirlendi. Ölenler Hasan Günay (61), Güngör Gökoğlu (60), Ali Kuzkaya (17) ve Şehriban Fidan (19)'ın cesetleri 75'inci Yıl Boyabat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kazanın ardından 75'inci Yıl Boyabat Devlet Hastanesi'nde yaralıları ziyaret eden Ak Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, "Maalesef yaşanan kaza bütün Sinop'u derin üzüntüye boğmuştur. Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine de başsağlığı diliyorum. Yaralılarımızada acil şifalar diliyorum" dedi.



TÜNELDEN GEÇMESİ GEREKİYORDU



Boyabat Şoförler odası Başkanı İrfan Erbaş ise yaptığı açıklamada, "Her zaman tehlikeli olan bir yoldu burası. Burayı şoför arkadaşlarımızın kullanmaması gerekiyor aslında. Tünelden geçmesi gerekiyor. Bu yolun sürekli karayolları tarafından tuzlanması gerekiyor" diye konuştu.

SİNOP/



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3)BURSA'DA KAR, ULUDAĞ YOLU'NU KAPATTI

BURSA'da kent merkezinde kar yağışı öğle saatinin ardından başlarken, kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ yolunun kapanmasına neden oldu. Karayolu bir saatlik çalışmanın ardından açılırken, jandarma ekipleri, zirveye zincirsiz çıkmaya çalışan otomobil sürücülerini geri çevirdi.



Kış Turizminin göz bebeği Uludağ'da gün içersinde devam eden kar yağışı kayak yapmak için gelen tatilcileri hayal kırıklığına uğrattı. Biricni bölgedeki telesiyejler çalışmayınca pistlerde kayak yapılamazken, tipi yüzünden Bursa-Uludağ yolununun 8'nci kilometresi kapandı. Karayolları ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanınardından karayolunu açırken, jandarma ekipleri ise zincir takmayan araçların Uludağ'a çıkmasına izin vermedi.



Bu arada, yılbaşına Uludağ'da girmek isteyen tatilciler ise araçlarına zincirleri yol kenarındaki satıcılardan alarak giderdiler.

Görüntü Dökümü



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-Dağ yolundan ve tipiden görüntüler



-Yolda kalan araçlardan görüntüler



-Jandarma ekiplerinden ve uygulamadan görüntüler

SÜRE: 01,57 saniye



BOYUT: 60 MB

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()

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4)EDİRNE'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLDU: 1 YARALI

EDİRNE'de şiddetli rüzgarın etkisiyle bir marketin önündeki duran tente devrilerek 71 yaşındaki Kaniye Koşar'ın üzerine düştü. Yaralanan yaşlı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, kullanılmayan bir evin duvarı da park halinde otomobilin üzerine yıkıldı.

Edirne'de öğle saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji verilerine göre saatte 39 kilometre hızla esen şiddetli rüzgar çok sayıda ağacı devrilmesine neden oldu. Şükrüpaşa Mahallesi'nde alışveriş yapmak için bir markete giden Kaniye Koşar, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen tentenin altında kaldı. Başından yaralanan Koşar ihbar üzerine gelen ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

DUVAR OTOMOBİLİN ÜZERİNE YIKILDI

Sabuni Mahallesi'nde ise kullanılmayan bir binanın duvar kalıntıları şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Duvar parçalarının üzerine düştüğü park halindeki Serhat Sümer'e ait 22 NK 872 plakalı otomobilde maddi hasar meydana geldi. Duvarın çökmesi yakındaki bir otelin güvenlik kameralarına yansırken, kaldırımda yürüyen iki kişi son anda kaçarak kurtuldu. Otomobil sahibi Serhat Sümer, kullanılmayan evlerin tehlikeli olduğunu yetkililere bildirdiklerini söyleyerek, "Otelde çalışan arkadaşlar telefonla bilgi verdi. Karşı binanın bacası yıkılarak otomobilin üzerine düştü. Hemen yan tarafta okul var ve çıkış saatiydi. Çocukların üzerine de devrilebilir. Bir can bile gidebilirdi. Zamanında buradaki tehlikeler yetkililere bildirildi. Mahalleli olarak imza toplandı. Yıkılma tehlikesi olan tarihi kullanılmayan evler var. Bunlar için acil önlem istiyoruz" dedi.



Yıkılan duvar parçaları Edirne Belediyesi ekipleri tarafından temizlenirken, bir süreliğine kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.

Görüntü DÖkümü



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-Devrilen market tentesi



-Yaralanan yaşlı kadın



-Ambulansla hastaneye kaldırılması



-Olayı görenlerle röp.



-Tente ve market



-Devrilen duvar



-Zarar gören otomobil



-Güvenlik kamerası kayıtları



-Otomobil sahibi Serhat Sümer ile röp.



-Olayı görenlerin anlatması



-Temizlik çalışması



-Sallanan ağaçlar ve bayraklar



-Sokaktan görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,()-



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5)BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK: MESLEK SAHİBİ, TÜRKÇE BİLEN SURİYELİLER YETİŞTİRİLECEK

BAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak, Türkiye'de yaşan Suriyelilerle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 başlıkta görev verdiğini belirterek, "Bir, bu insanların tamamına Türkçe öğreteceğiz. İki, Arapça öğreteceğiz. Üç, efendimize vahyolunan ve efendimizin fiilen yaşayarak öğrettiği dini öğreteceğiz. Dördüncüsü, bunlara meslek öğreteceğiz. Ve beşincisi, en önemlisi, bizim milli değerlerimize, insani değerlerimize, dünyanın muhtaç olduğu bu değerlere uygun nesil" dedi.

Türkiye'de geçici koruma altında bulunan Suriyeli öğrencilere yönelik Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul ve kurumlarda sunulan eğitim hizmetlerini iyileştirmek, karşılaşılan güçlüklere çözüm önerileri üretmek, fikir alışverişinde bulunmak amacıyla Kahramanmaraş'ta toplantı yapıldı. Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Fatih Mehmet Erkoç, Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci, genel müdürler, daire başkanları ile Suriyelilerin yoğun yaşadığı şehirlerin il milli eğitim müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda konuşan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, 2011'den bu yana Suriye'de bir diktatörün kendi halkına ve çocuklarına bomba yağdırdığını söyledi.

'508 BİN SURİYELİ ÇOCUK OKULLARDA'

Suriye'de meydana gelen olayların ardından dönemin Başbakanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'nin Suriyelilere açık kapı politikası uygulamaya başladığını kaydeden Kaynak, Türkiye'de yaşayan 3 milyon Suriyeliden 900 bine yakınının eğitim çağında olduğunu belirtti. Bunların 5 binin yetim olduğunu ifade eden Kaynak, şunları söyledi:

"Eğitim çağındaki 900 bin çocuğumuzun 508 binini Allah'a hamdolsun eğitim şemsiye altına almışız. Ama onun dışında 2 milyon daha insan var. Yaşlıları çıkarırsan 1 milyondan fazla kadın var. Bir ona yakın da erkek var. Ben hep şunu söylüyorum, eğer aramızda şimdi gururla, bir ensar duygusuyla misafir ettiğimiz bu insanları ufuksuz, umutsuz, mesleksiz bırakırsak 10 sene sonrayı hepimiz tahayyül edelim. Türkiye'de kalsalar da tahayyül edin, Suriye'ye dönseler de tahayyül edin. Ya da olumlu söyleyeyim. Bunlar, bir amaca yönelik meslek sahibi yapmışız, gelecek umudu aşılamışız, ve bir vizon vermişiz. 10 sene sonra Türkiye'de kaldıklarını da hayal edin, Suriye'ye döndüklerini de hayal edin. Suriye'ye döndüklerinde bilin ki Türkiye'deki kardeşlerinin hem ticari hem, siyasi, hem ekonomik, sosyal, her alanda paydaşları. Türkiye'de kaldıklarında da zaten milli eğitimizin amacı o değil mi, eğitim politikamızın amacı o değil mi, üretken, verimli, milli benliğe sahip nesille yetiştirmek. Türkiye'de kaldığında bu büyük nüfusun 10 sene sonra eğittiğiniz, donattığınız, bir gelecek ufku çizdiğiniz, bu kitlenin 10 sene sonra Türkiye'ye hangi katkıyı vereceğini düşünün."

'GÖZÜMÜZÜ OYDURACAK NESİLLER YETİŞTİRMEYELİM'

Bu konuyla ilgili birkaç defa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini kaydeden Veysi kaynak, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız bize 5 başlıkta görev verdi. Bu görevleri yerine getirecek olan siz değerli eğitim camiamız. Bir, bu insanların tamamına Türkçe öğreteceğiz. İki, Arapça öğreteceğiz. Üç, efendimize vahyolunan ve efendimizin fiilen yaşayarak öğrettiği dini öğreteceğiz. Bunu neden söylüyorum? Bakın efendimizin bize öğrettiği, yaşadığı din, o son din, rahmet ve şefkat dini İslam nesillere tam öğretilebilseydi bugün 100-200 kilometre sınırımızın öbür tarafından Şii-Sünni savaşı mı olurdu? Dördüncüsü, bunlara meslek öğreteceğiz. Hem siyasetçiler, hem eğitimciler eğitim planlamacıları konuşur, hem iş dünyası konuşur, 'Bizim ara elemana ihtiyacımız var' denir. Kahramanmaraş'ta, Şanlıurfa'da, Adana'da, Osmaniye'de, Ankara'da, İstanbul'da, muhacir kardeşlerimizin yoğun olduğu yerlerde bu insanlar olmazsa inanın ki inşat işleri, onun gibi daha az nitelik gerektiren işleri yapan kimse kalmadı. Bunları meslek sahibi yapalım hem bizim için, hem kendileri için. Biz bugünden sorumluyuz, yarını Allah bilir. Bu insanlar Suriye'ye meslek sahibi olarak dönseler, orada üretseler, ara malı Türkiye'deki iş dünyamız mamul hale getirse kötü mü olur? Onun için meslek öğreteceğiz. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüşmüştüm onlar da bu alanda çalışmak istiyorlar. Ortak program yapalım reel sektörün hangi alanına, hangi sektörüne hangi branşlar ihtiyacı varsa o ihtiyaç çerçevesinde yetiştirelim. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığımızın Allah'a şükür bir altyapı problemi yok. Kendimizi bir basiretli tüccar gibi görelim. Okutalım sabahtan akşama kadar kendi çocuklarımızı o meslek okullarımızda, akşamdan sonra o makineyi atıl kapasitede bırakmayıp muhacir kardeşlerimizin eğitimi için kullanalım. Açık çek veriyorum milli eğitime. Usta öğretici, ek ders ücreti, transfer ücreti ne istiyorsanız onu karşılamaya hazırım. Ve beşincisi, en önemlisi, bizim milli değerlerimize, insani değerlerimize, dünyanın muhtaç olduğu bu değerlere uygun nesil. Bir nesil inşa etmekten falan bahsetmiyorum aslında. Bunlar bizim görevimiz. Gözümüzü oyduracak, insanımızın alın teriyle, fedakarlığıyla oluşturduğu katma değerle içimizde eğittiğimiz, barındırdığımız insanlardan, nesillerden yarın gözümüzü oyduracak nesiller yetiştirmeyelim. Yani milli benliğimize, ortak değerlerimize, insani değerlere uygun bir politika."

Görüntü Dökümü



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- Toplantı salonu ve katılımcılar



- Veysi Kaynak'ın konuşması



- Kaynak'ın Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci ile konuşması



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 533 MB, 26.2 MB

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ALÇIDAN 'KÜLÇE ALTINLAR' (EK)



6)VALİ KARALOĞLU: ŞEBEKENİN İŞİ

Antalya'nın Kemer İlçesi'nde dağlık alandaki kaçak kazıda 20 ton külçe altın bulunduğu iddiasıyla ilgili yapılan çalışmada altın rengine boyanmış 369 alçı külçe bulunmasıyla ilgili Vali Münir Karaloğlu, "Dolandırıcılık şebekesinin işi" dedi.



Twitter hesabından alçı külçelerin fotoğrafını 'Hayaller altın, gerçekler alçı' mesajıyla paylaşan Vali Karaloğlu, bunun, Türkiye'de sahte altın dolandırıcılığıyla ilgili bir yöntem olduğunu söyledi.



Olayın büyük bir dolandırıcılık şebekesinin tezgahı olduğunu kaydeden Vali Karaloğlu, alçıdan yaptıkları külçeleri altın rengine boyayan çete üyelerinin çektikleri fotoğraf ve görüntülerle külçeleri pazarlamaya çalıştıklarını belirtti. Karaloğlu, "Dağlık arazideki yeri söylemezler. Çektikleri video ve fotoğrafları göstererek 10'da bir fiyatına satmaya çalışırlar. Bu Türkiye genelinde bilinen bir yöntemdir fakat ilk kez bu kadar çok sahte külçe altın ele geçiriliyor" diye konuştu.



-Güvenlik - Türkiye-Antalya - ANTALYA

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7)MUHTAR, TRAKTÖRÜYLE MAHALLESİNDEKİ KARLARI TEMİZLİYOR

KARAMAN'da Tabduk Emre Mahallesi Muhtarı Adem Ülküseven, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan mahalledeki caddeleri, kendi traktörüyle temizliyor.

Karaman 9 gündür yağan yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Kar kalınığı kent merkezinde 1 metre, yüksek kesimlerde de 2 metreye ulaştı. Meteorolji verilerine göre de en son 1956 yılından 45 santimetre yüksekliğinde kente kar yağdı. Yoğun kar yağışı nedeniylede mahallelerdeki sokaklar karla kaplandı. Karaman Belediyesi ekipleri ise gece ve gündüz kentte kar temizleme çalışmasını sürdürüyor. Ancak yoğunluk nedeniyle her mahalleye yetişmediği için Tabduk Emre Mahallesi Muhtarı Adem Ülküseven de mahallesindeki sokakları kendine ait traktörle, gönüllü olarak sokaklardaki karları temizliyor. 7 gündür sokaklardaki karları temizlemeye çalıştığını belirten mahalle muhtari Adem Ülküseven, şunları söyledi:

"Bu bir tabiat olayı. Beklediğimizden çok daha aşırı derecede bir yağış oldu. Belediye her yere yetişemiyor. Kar yağdığı günden bu yana telefonlarım susmuyor. O günden bu güne kadar kendi traktörümle mahalle sakinlerine hizmet vermeye çalışıyorum. Mahalle sakinlerinden ricam biraz anlayışlı olmaları. Geceleri belediyeden kepçe alıyoruz, ama yetişemiyoruz. Gündüzleri de kendi traktörümle çalışıyorum. Biz yolları açtıktan yarım saat sonra yeniden yollar kapanıyor. Ama yılmayacağız, bu yolların hepsini açacağız."

Muhtar Ülküseven, kar temizleme çalışması sırasında mahsur kalan 15 aracında kurtarılmasını sağladığını belirtti.

Görüntü Dökümü



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- Muhtarın traktörüyla karları temizlemesi



- Röportaj



- Genel ve detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN ))



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8)İSTİNAT DUVARI ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde şiddetli yağış nedeniyle çöken bir apartmanın 6 metrelik istinat duvarı, 2 otomobil ve 1 motosikletin üzerine devrildi. Alanya'da dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur sabah saatlerinde kadar etkisini sürdürdü. Şiddetli yağış nedeniyle Cikcilli Mahallesi Arıkanlılar Cddesi üzerindeki Kale Şehir 2 Sitesi'nin istinat duvarı büyük gürültüyle yıkıldı.



İstinat duvarının yaklaşık 6 metre yükseklik ve 20 metre genişlikteki bölümü bahçede park halindeki apartman sakinlerinden Erdoğan Aladağ'a ait 34 VB 2548 ve 06 FH 5327 plakalı otomobiller ile bir başka daire sahibine ait motosikletin üzerine devrildi. Otomobiller ve motosiklet kullanılmaz hale gelirken belediye ekipleri yıkılan duvarın etrafını şeritlerle çevirdi.

Görüntü Dökümü



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- Apartmandan görüntü



- Yıkılan duvardan görüntü



- Arabalardan görüntü

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()



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9)SERVİSÇİLER ODASI BAŞKANI: ALLAH RIZASI İÇİN SEKTÖRÜ DENETLEYİN

KAYSERİ Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Yavuz Ay, kentte kaçak servisçilik yapıldığını ve buna da yetkililerin göz yumduğunu ileri sürerek, “Allah rızası için sektörü denetleyinö dedi.

Kayseri Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Yavuz Ay, oda hizmet binasında düzenlediği basın toplantısında P plakası olmadan personel taşımacılığı yapanların sayısının her geçen gün arttığını belirterek, bu duruma tepki gösterdi. Kayseri’de yaklaşık 2 bin 200 civarında P plakalı araçların olduğunu ifade eden Ay, “12.12.2012 tarihi itibariyle Büyükşehir Belediyemizin almış olduğu karar gereği o tarihe kadar çalışan, aktif olarak bu işi yapan meslektaşlarımız hak sahibi olarak kabul edilmiş ve akabinde resmi evraklarla başvuran esnafımıza P plaka tahsis edildi. P plaka yani personel taşımacılığı diye tabir ettiğimiz plaka olan arkadaşlar şehrimizde personel taşımacılığı yapmakla görevlendirilmiş oldu. Bu süreç içerisinde sıkıntılar yaşadık. Yeni Belediye Başkanımız bu konuda belirli bir inceleme yapacağını söyledi. Yaklaşık 1 yıl kadar da satışları durdurup, incelemeler yapıldı. Sebebi neydi? Bizim de tarafımızdan istenen bir şeydi. Bu plakalar kimlere tahsis edilmiş? Bu plakaları alanlar gerçekten hak sahibi mi, değil mi? diye yaklaşık 1 yıl kadar da Başkan bey göreve geldikten sonra inceleme yaptırdı. Sonra işler rayına girdi dedik. Fakat ne hikmetse aradan tam 4 yıl geçmesine rağmen konuyu defalarca dile getirmemize rağmen hala şehrimizde 2 bin 200 P plaka var ve bundan daha fazla da plakasız araç çalışıyor. Şimdi en büyük isyanımız bu noktadadırö diye konuştu.

“ARTIK DENETİM YAPILSIN, GERÇEK GÖRÜLSÜNö

Bu sorunu her platformda gündeme taşıdıklarını ancak gerekli önlemlerin alınmadığını öne süren Ay, ilgili kurumlara sektörün denetlenmesi çağrısında bulundu. Ay, şunları söyledi:

“Esnafımız işi layığı ile yapabilmek adına devletin kendisinden istediği her şeyi eksiksiz olarak yerine getiriyor. Örneğin sigortasız şoför çalıştırmıyoruz, çalıştırma şansımız da yok. Diğer arkadaşlar yani plakasız olarak çalışanlar çok rahat şekilde hiçbir yere bağlı olmadan bu işlemi yapabilmektedir.Öğrenci ve personel taşımacılığında şehrimizde yapılan geçen yılki ihalelerde kent bütçesine ciddi bir miktar para kazandırdık. Biz çalıştık şehrimiz kazandı, bu kazanç sadece kendimize ait olmadı. Artık şehirde öğrenci ve personel taşımacılığında düzeni sağlamamız gerekiyor ise bu işte kayıtsız, şartsız, kaçak çalışan araçların önüne geçilmesi gerekiyor. Yaklaşık 4 yıllık serüvenimizde Emniyet Müdürlüğü tarafından sayınız bahanelerle de karşılaştık. Ve her gittiğimiz de polis memuru arkadaşlara derdimizi anlattık, müdürlerle yalvardık. Esnafımız perişan, sıkıntılı. Allah rızası için sadece hakkımız olan bir denetim istiyoruz. Sadece Organize Sanayi’ye giden işçi kardeşlerimiz ne şartlarda gidip geliyor, kimler götürüp getiriyor? Bunu denetleyin gerçeği görürsünüz. Bunu söylerken P plakası olmayanlar sadece denetlensin demiyoruz, P plakası olan araçların da tamamı denetlensin.ö

"EYLEM YAPACAĞIZ"

Yıl sonunun geldiğini ve 10 gün daha bu konuda yetkililerin adım atmasını bekleyeceklerini dile getiren Başkan Ay, adımların atılmaması halinde de esnaf olarak eylem yapacaklarını belirtti. Ay, “Derdimizi açık ve net şekilde ifade ettik. Hiç kimseden bir şey istemiyoruz, esnafımızın önüne gölge olanları Allah rızası için alsınla yeter. Allah rızası için hak mıdır, plaka olmadan bu iş yapılır mı? Eğer normal ise bu kişiler halk otobüsü ya da ticari taksicilik de yapsın. Ben esnafımızın eridiğini görüyorum. Ama bizim yüzümüzden değil, ilgililerin işini yapmadıklarından dolayı. Gerekli izinleri alarak, Ocak ayının 10’nundan itibaren şehrimizde büyüklerimiz bu konuda bizi ciddiye alıp da bakmazlarsa bu soruna, bu emek hırsızlarını, bu vatan vergisini çalan hırsızlara engel olmazlarsa, yasal her türlü eyleme başlama kararı aldık" dedi.

Görüntü dökümü:



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-Kayseri Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Yavuz Ay’ın açıklamaları



-Detaylar

Haber: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, )



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