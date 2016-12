DHA YURT BÜLTENİ-9

1)EL BAB ŞEHİDİ BOZARSLAN, BİTLİS'TE GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

SURİYE'nin El Bab bölgesinde sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda ağır yaralanan, kaldırıldığı Ankara GATA'da kurtarılamayarak şehit olan sözleşmeli er Muhammet Bozarslan'un cenazesi, memleketi Bitlis'in Adilcevaz İlçesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı Harekatı sürerken, 21 Aralık günü El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin saldırısında yaralanan askerlerden 23 yaşındaki sözleşmeli piyade komando er Muhammed Bozarslan, dün tedavi gördüğü Ankara GATA'da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp şehit oldu. Şehit Bozarsalan'ın cenazesi, bugün Ankara’dan uçakla Van’a, buradan da helikopterle Bitlis'in Adilcevaz İlçesi'ne getirildi. Şehit Bozarslan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Belediye Meydanı'ndaki tören alanına getirildi.

Cenazeye katılan yaklaşık 10 bin kişi, ellerindeki Türk bayraklarıyla tekbirler getirerek, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Ne mutlu Türküm diyene' ve 'Kahrolsun PKK' sloganları attı. Tabuta sarılarak gözyaşlarını tutamayan şehidin babası Maşallah ve annesi Nejla Bozarslan'ı ise askerler teselli etmeye çalıştı. Daha sonra İl Müftü Vekili Ramazan Çiftçi, öğlen namazının ardından Bozarslan'ın cenaze namazını kıldırarak, dua ettirdi. Burada konuşan Bitlis Valisi Ahmet Çınar, İslam dünyasının yüreği ve kalesi alan Türkiye'nin, bütün dünyanın zalim ve egemen aleminin saldırısı altında olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Muhammed Bozarslanlar gibi nice milyonlarca aslanlar görev, vatan, millet, namus ve haysiyetimizi korumak için dimdik ayaktalar, görev bekliyorlar. Hiçbir endişemiz yok. Cenab-ı Allah ailesine sabırlar versin. Allah kahraman ordumuzu, polisimiz, korucularımızı ve bu yolda mücadele eden herkesi korusun."

Ardından Bozarslan cenazesi, cenaze aracıyla helallik alınmak üzere önce Hıdırşah Mahallesindeki baba evine götürüldü. Bozarsalan'ın cenazesi daha sonra omuzlara alınarak Burhaniye Mezarlığına götürüp burada gözyaşları arasında toprağa verildi.

2)SURİYELİ 3 ÇOCUK DUMANDAN ZEHİRLENEREK ÖLDÜ

MUĞLA'nın Kavaklıdere İlçesi'nde, odun sobasından çıkan yangında dumandan zehirlenen Suriyeli 3 çocuk, yaşamını yitirdi. Ortaköy Mahallesi'nin Karanlıdere Mevkii'nde bulunan 3 katlı bir evin 2'inci katında yaşayan Suriyeli İman Bazzara adlı kadın, bu sabah 2 çocuğunu okula gönderdikten sonra, evde uyuyan diğer 3 çocuğuna süt almak için civardaki bir çiftliğe gitti. Çocukların evde yalnız kaldığı o anlarda, saat 09.00 sıralarında, odun sobasından yangın çıktı. Evden yükselen dumanları görenler, yangını, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen itfaiye, büyümeden yangını söndürdü. Ancak dumandan zehirlenen Abbdurrezzak Azizi (5), Merva Azizi (8) ve Farah Azizi'nin (3) öldüğü belirlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çocukların cesetleri, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çocukların annesi İman Bazzara, ölüm haberini alınca gözyaşlarına boğuldu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

3)KEMER'DE KAÇAK KAZIDA KÜLÇE ALTIN BULUNDU İDDİASI

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde dağlık alandaki kaçak kazıda külçe altın bulunduğu iddiasıyla ilgili çalışma başlatıldı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi Göynük Kanyonu içerisindeki dağlık alanda kaçak kazı yapılarak külçe altın bulunduğu ihbarı geldi. Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye giderek araştırma başlattı. Bazı noktalarda kaçak kazı yapıldığı belirlenirken, çevrede araştırma yapan ekipler herhangi bir şüpheliye rastlamadı. Olayın ardından adı açıklanmayan 4 kişi gözaltına alındı. Jandarma kaçak kazı yapılan bölgeyi çembere alırken, içeri araç ve yaya girişini yasakladı. Bölgede mağara benzeri bir yapı bulunurken, içine henüz ulaşımadığı belirtildi. Antalya Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından da bölgeye özel bir ekibin görevlendirildiği ve incelemenin sürdüğü kaydedildi.

(ÖZEL)



4)SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde seyir halindeki otomobil alev aldı. Sürücünün son anda kurtulduğu yangın sonrası araç hurdaya döndü. Olay, Kumluca- Kemer karayolu Alacasu mevkiinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Finike'den Antalya istikametine giden Yusuf Ünal'ın kullandığı 07 TCY 15 plakalı otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Otomobili güçlükle yol kenarına çeken Yusuf Ünal, araçtan çıktı. Bir anda büyüyen yangın tüm aracı sararken, ihbar üzerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Kemer İtfaiye Birimi'ne bağlı ekipler alevlere müdahale etti. Uzun uğraş sonucu söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.



Olay sırasında bir süre ulaşıma kapanan karayolu yeniden açıldı.



sürücü Yusuf Ünal, "Hareket halindeydik, bir anda alev aldı. Araçtan zor atladık" dedi.

5)HDP'LİLERDEN TUTUKLU MİLLETVEKİLLERİNE YENİ YIL KARTI

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde bir grup HDP'li, tutuklu HDP milletvekilleri ile eş başkanlarına yeni yıl kartı gönderdi.

HDP Bodrum İlçe Eş başkanları Fulya Erdoğan ile Belgin Koç'ın da aralarında bulunduğu 8 kişilik partili grup, bugün öğle saatlerinde Turgutreis PTT'sinde buluştu. Her biri, tutuklu bulunan partili milletvekili ve eş başkanlarına yeni yıl kartı gönderdi. Jandarmanın PTT'nin bulunduğu sokakta önlem aldığı görüldü.



Kartları postalayan gruptan Belgin Koç, "Yasa gereği basın açıklaması yapamıyoruz. Ancak şunu söyleyebiliriz ki halkın seçtiği milletvekilleri ve eş başkanlarımız şu anda tecrit altında ve hukuksuz olarak tutuklu bulunmaktalar. Bu nedenle bu hukuksuzluğu protesto ediyoruz. Yılbaşı kartlarımızda onlara bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını diledik. Bu hukuk skandalları bir an önce son bulsun istiyoruz" dedi.

6)ŞANLIURFA’DA SURİYELİLER İÇİN ‘ALO MUHACİR' HATTI KURULDU

ŞANLIURFA Valiliği öncülüğünde, kentte yaşayan Suriyeliler için 'Alo Muhacir Çağrı Merkezi' kuruldu.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Şanlıurfa’ya sığınan yaklaşık 500 bin Suriyeli için Valilik öncülüğünde 'Alo Muhacir Çağrı Merkezi' kuruldu. Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü ile IMPR’nin desteklediği proje kapsamında kurulan çağrı merkezinin tanıtım toplantısı yapıldı. Bir otelde düzenlenen toplantıya; Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, IMPR yöneticileri ile çağrı merkezinde görev alacak olan personel katıldı.



Törende konuşan Vali Güngör Azim Tuna, Şanlıurfa’da yaşayan Suriyeli mültecileri iletişim konusunda en güzel bir şekilde hizmet vereceklerini ifade ederek şunları söyledi:



"Şanlıurfa’da yaşayan Suriyeli misafirlerimize kurduğumuz çağrı merkezi ile hizmet vereceğiz. Türkiye yıllardır Suriyeli sığınmacılara yönelik üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Burada açacağımız çağrı merkezi çok önemli bir katkı sağlayacaktır. Suriye meselesi insanlığın başına gelmiş ender felaketlerden biridir. Suriye’nin başında bulunan yönetimin ihanet derecesine varan hırsı ve geleceğe dair körlükle bu büyük trajediyi doğurdu. Coğrafyamız üzerinde kötü emelleri olan güçler de bu yangına benzinle koştular ve tam bir insanlık trajedisine dönüştürdüler. Katliamlar, büyük göçler hatta insanların alınıp satılmasına varan acı ve yüz kızartıcı sonuçlara yol açtılar. Bu felaket Suriye’nin dışına taştı ve komşu ülkelere yayıldı. Bundan da en fazla Türkiye Cumhuriyeti, ülkemizde de en fazla Şanlıurfa etkilendi. Türkiye bu acıları paylaşmaya ve dindirmeye çalışırken, kimi ülkelerde bu trajedi üzerinden sadece Suriye’yi değil, Türkiye’yi de vurmaya çalıştılar. Onlar daha fazla katliam ve göçle Suriye’yi harap etmeye çalışırken, göçleri artırarak Türkiye’de sosyal ve ekonomik bir kaos ortamı yaratmanın gayreti içerisine girdiler. Diğer hesapları olduğu gibi bu hesapları da tutmadı. Türkiye’nin bu yükü zorlanmadan taşımaya devam ettiğini görüyoruz. Bugün kentimizde açılacak olan çağrı merkezimizde görevli personeller, Arapça, Kürtçe dillerinde hizmet verip bürokratik sorunların en kısa sürede çözmeye çalışacaklar."

7)SİVAS'TAN HALEP'E 13 TIR YARDIM

SİVAS'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü tarafından il genelinde toplanan 13 TIR yardım malzemesi Halep'e gönderildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) arasında imzalanan protokol kapsamında başlatılan kampanya ile il genelinde okullardaki öğrencilerin desteğiyle toplanan 10 TIR yardım malzemesi Halep'e gönderildi. Yardım TIR'larının gönderilmesi için bugün Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy'un yanı sıra İHH Sivas Şube Başkanı Ahmet Çakmak, müdürlük personeli, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Törende konuşan Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, "Milli Eğitim Müdürlüğü olarak gurur duyucu bir çalışmaya imza attık. Hem resmi hem de özel olan okullarımızdan toplanan yardımları bugün Suriye'deki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize gönderiyoruz. Buradaki yardımların miktarı önemli ama en önemlisi de bizim bir taraf olduğumuzu göstermektir. Dünyanın sahip çıkmadığı ve sadece edebiyatını yaptığı bu ezilen Suriyeli halka ulaşmak için Türkiye olarak seferber olduk. Elimizden gelen budur. İnşallah daha büyüklerini devletimiz ve halkımız yapıyor" dedi. Konuşmanın ardından Kuran okunarak dua edildi. Daha sonra 5 TIR'ı un, 1 TIR kuru gıda ve ilçelerden gelen 4 TIR yardım malzemesi yüklü TIR'lar Halep'e ulaştırılmak üzere yola çıktı.

MÜFTÜLÜKTEN 3 TIR YARDIM MALZEMESİ

Halep için başlatılan yardım kampanyaları kapsamında İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla 'Halep'te insanlık ölmesin' sloganı ile 3 TIR yardım malzemesi toplandı. Kentte faaliyet gösteren Abdulvahabi Gazi Kız Kuran Kursu öğrencileri tarafından toplanan 3 TIR'lık yardım malzemesi için Kuran kursu önünde tören düzenlendi. Tören konuşan İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, "Ülkemizin yanı başında büyük sıkıntılarla boğuşmakta olan din kardeşlerimiz var. Bizim milletimiz bu konuda son derece duyarlıdır. İnşallah yardımlarımızın devamı gelecektir. Bu hem bir insanlık görevi, hemde en önemlisi bizim İslami görevimizdir. Din kardeşlerimizi bu noktada mağdur bırakmamamız gerekiyor" dedi. Açıklamanın ardından 1 TIR çocuk ve yetişkin giyim malzemesi ve 2 TIR kuru gıdadan oluşan yardım malzemesi Halep'e gönderildi.

8)ŞANLIURFA’DAN, HALEP’E 20 TIR'LIK YARDIM

ŞANLIURFA’da Valilik, Belediye ve İnsani Yardım Platformu tarafından düzenlenen 'Haydi Şanlıurfa Halep için yardım zamanı' kampanyasıyla toplanan 20 TIR’lık yardım, Halep’e gönderildi.



Şanlıurfa'da düzenlenen 'Haydi Şanlıurfa Halep için yardım zamanı' kampanyası kapsamında; 20 TIR’lık yardım toplandı. Paşabağı Mahallesi'nde TIR'ların Halep'e gönderilmesi nedeniyle düzenlenen törene; Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Pursaklak Belediye Başkanı Selçuk Çetin, bürokratlar, STK temsilcileri katıldı.



Suriye’ye her zaman destek vermeye devam edeceklerini ifade eden Vali Tuna, "Şanlıurfa’nın bu konuda rüştünü ispat etmeye ihtiyacı yok. Binlerce Suriyeli kardeşimize ev sahipliği yapıyoruz. Her gün bir otobüs ile gönüllülerimizi, yardım malzemelerinin koordineli bir şekilde dağıtılmasını sağlamak üzere sınır bölgesine gönderiyoruz. Bütün kamuda çalışan memurlar ve Şanlıurfalılar buna destek olabilir. Bu gönüllü bir iştir" diye konuştu.



Şanlıurfa’da başlatılan kampanyaya 13 TIR malzeme ile destek veren Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, "Zulme uğrayan kardeşlerimize el uzatmak mecburiyetindeyiz. Bu kampanyaya ön ayak olan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Yapılan konuşmaların ardından İl Müftüsü İhsan Açık’ın dua ettirmesiyle TIR'lar yola çıktı.

9)TOROSLARIN ETEĞİNDEN ÖĞRENCİLER İÇİN OKULA KAR GETİRİLDİ







MERSİN'in yüksek kesimlerde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkilerken Erdemli ilçe merkezinde eğitim gören öğrenciler, Torosların eteğinden kamyonlarla getirilen karda eğlendi.



Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serin İlkokuluna öğrenciler için Erdemli Belediyesi tarafından 3 kamyon dolusu kar getirilerek okul bahçesine döküldü. Ekipler tarafından karın serilmesinin ardından sınıflardan çıkan öğrenciler bahçeye akın ederek, gönüllerince eğlenmenin tadını çıkarttı. Bir taraftan kardan adam yapan öğrenciler kendi aralarında da kartopu ile oynayarak unutulmaz bir gün yaşadı.



Yüksek kesimlerde yağan karı görmeyen gidemeyen öğrencilere eğlenme fırsatı yaratan Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Erdemli'nin yüksek kesimlerine yağan kar yağışının ardından öğrencilerimiz de bundan faydalanmasını istedik. Biz de sosyal belediyecilik anlayışı ile öğrencilerimiz kara gidemiyorsa biz getiririz dedik. 3 kamyon dolusu kar getirerek öğrencilerimizin eğlenmesini sağladık" dedi.

Mehmet DOĞANER/ ERDEMLİ(Mersin), ()

==================================================

10)BURDUR'DA ŞİİRLERLE OSMANLI PROGRAMI

BURDUR'da Serdar Tuncer'le Şiirlerle Osmanlı programı düzenledi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan 'Serdar Tuncer'le Şiirlerle Osmanlı' programı Burdur'da düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'nda gerçekleşen programa Vali Şerif Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Saim Akpınar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran, Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Sami Kala, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Şair Serdar Tuncer programında Osmanlı döneminden kıssalar anlatırken, Murat Hüdavendigar, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman'ın şiirlerini okudu. Programda ayrıca Osmanlı padişahlarının bestelenen şiirleri de seslendirildi.



Programın sonunda Vali Şerif Yılmaz, Serdar Tuncer'e Türk bayrağı ve Burdur Valiliği logolu porselen tabak verdi.



11)MANİSA EMNİYETİNE 41 YENİ ARAÇ

MANİSA İl Emniyet Müdürlüğü, 32'si genel müdürlük tarafından gönderilen, 9'u ihaleyle aldığı toplam 41 yeni aracı hizmete aldı. İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, kamu kaynaklarıyla alınan yeni araçların 20'sinin il merkezinde, 21'nin ise 17 ilçeye dağıtılacağını ifade etti.



Manisa İl Emniyet Müdürlüğü bünyesine, 41 yeni araç takviyesi yapıldı. Araçlar, müdürlük bahçesinde tanıtıldı. İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, araçlardan 9'unun, müdürlük bünyesindeki eskiyen 30 aracın ihale karşılığı satılmasıyla alındığını ifade etti. Yeni araçların tahsisi konusunda Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ilgili dairesiyle 1.5 aydır görüşmeler yaptıklarını ifade eden Bilgiç, "İlk olarak hem kendi il müdürlüğümüz bünyesinde hem de ilçelerdeki müdürlüklerimizde ne kadar araca ihtiyacımız olduğu konusunda bir analiz yaptık. Yapılan analizler sonrasında genel müdürlüğümüz bünyesindeki ilgili daire başkanlığımızla 1.5 aydır yaptığımız görüşmeler sonrasında yeni araçlarımız geldi. Bu araçlarımızın 6'sını trafikte kullanılacak motosikletler oluştururken, bir tanesini ise çekici oluşturmaktadır. Bütün araçlarımız kamu kaynaklarından bünyemize dahil edilmiştir" diye konuştu.



Eskiyen araçların ekonomik olarak önemli bir yük olduğunu ifade eden Bilgiç, "Ömrünü tamamlamış araçlarımız hem polisimizin yaptığı hizmette bir takım sıkıntılara sebep olurken hem de müdürlüğümüze önemli ölçüde ekonomik yük oluyor. Çünkü ömrünü tamamlamış araçları sürekli tamir yaptırmak zorundasın. Ancak eskiyen araçları satıp, yenisini almak müdürlüğümüz için daha ekonomik. Yeni araçlarımızın kamunun güvenliği konusunda hizmetimize büyük güç katacağına inanıyorum" dedi.



Şuanda ilçelerde toplam 255, il merkezinde ise 240 olmak üzere 495 araçla hizmet verdiklerini ve 41 yeni aracın dahil olmasıyla birlikte araç filosu sayısının 536'ya yükseldiğini ifade etti. Bilgiç ayrıca, 41 araçtan 20'sinin il müdürlüğü bünyesinde, 21'ninde ilçelerdeki özellikle olay yeri inceleme ekiplerine dağıtılacağını ifade etti.

12)ÖĞRENCİLERDEN ANLAMLI DAYANIŞMA

OSMANİYE Özel Selim Çiftçi Ortaokulu öğrencileri 'kardeş okul' projesi kapsamında köy okuluna destek oldu.



Öğrenciler harçlıkları ile aldıkları oyuncak, ayakkabı, mont ve kırtasiye malzemelerini merkeze bağlı Hemite Köyü'ndeki Gökçedam İlkokulu ve Ortaokulu'na armağan etti.



Okulun kurucusu Selim Çiftçi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında böyle bir proje hazırlandığını söyledi. Çiftçi, "Eşim Çiğdem Çiftçi'nin katkıları ve okul müdürümüz Zeliha Güzel koordinatörlüğünde tüm okul öğretmenleri ve öğrencilerimizin katılımıyla bu projemiz gerçekleşmiştir. Son günlerde yaşanan olaylardan sonra bu tür birlikteliklerin devamının önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.



Gökçedam İlkokulu ve Ortaokulü Müdürü Ahmet Ekren de 140 öğrenciye eğitim verdiklerini belirterek "Artık bir kardeş okulumuz oldu. Biz bundan sonra her zaman yanımızda Özel Selim Çiftçi Ortaokulu'nu büyük bir güç olarak göreceğiz" dedi.



Armağanların teslim töreninde çeşitli ikramlarda bulunuldu. Her iki okulun öğrencileri birbirleriyle tanışarak çeşitli oyunlar oynadı.

