DHA YURT BÜLTENİ-9

EL BAB'TA YARALANAN UZMAN ERBAŞ BOZARSLAN ŞEHİT OLDU (EK)

ŞEHİDİN EVİNE TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Tatvan 10'uncu Komando Tugayı’nda sözleşmeli er olarak görev yapan ve geçici görevle Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Muhammed Bozarslan’ın şehitlik haberini Hıdırşah Mahallesi'nde yaşayan yakınlarına AK Partili Belediye Başkanı Necati Gürsoy, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Savaş Dalgıç, bazı yetkililer ile sağlık ekipleri haber verdi. Bozarslan’ın şehit haberini alan ilçe halkının ve yakınlarının akın ettiği şehidin baba evine Türk Bayrakları asıldı.

Şehidin anne ve babasının yarın Adilcevaz'a gelecekleri, şehidin, Adilcevaz Belediye meydanında yapılacak olan törenin ardından Hıdırşah Mahallesi'nde bulunan Burhaniye mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

Şehit Muhammed Bozarslan’ın amcası Alaattin Bozarslan’ın da, vatani görevini yaparken, 1995 yılında Tuceli kırsalında PKK’lılarla girdiği çatışmada şehit olduğu kaydedildi.

BİTLİS/

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Telafer'den kaçabilen Iraklı Türkmenler Hatay'da (ek)

GÖÇ YOLUNDA DOĞDU

Telafer'den kaçmayı başaran genç kadınlardan biri 40 gün süren yaya yolculuk sırasında 15 gün önce bir kız bebek dünyaya getirdi. Bebek, babaannesinin kucağında bugün Türk sınırından Hatay'a girdi ve Türkiye adı konulup sağlık kontrolleri yapılarak sıcak bir barınma ortamına kavuşturuldu.

Görüntü Dökümü

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- Islanan bebeklerin üzerinin değiştirilmesi

- Vücudunda yanık izleri olan bebekten görüntü

- Ağlayan ve titreyen küçük çocuklardan görüntüler

- Yolda doğan bebeğin babaannesinin kucağında görüntüsü

- Babaannenin konuşması

- Bebekten yakın görüntü

SÜRE: 01'50" BOYUT: 206 MB

Haber-Kamera:Vasi KÖSE/HATAY,()

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ÇALDIĞI LÜKS OTOMOBİLLE HIRSIZLIK YAPTI, İMZA İÇİN GELDİĞİ KARAKOLDA YAKALANDI

BURSA’da, Denetimli Serbestlik Yasası'ndan yararlanarak cezaevinden çıkan 26 yaşındaki Taner A., çaldıktan sonra sahte plaka taktiği lüks otomobille ev ve işyerlerinden elektronik eşyalar çaldı. 10 gün boyunca takip edilen Taner A. imza vermek için geldiği karakolda gözaltına alındı.

Hırsızlık suçundan hükümlü bulunduğu cezaevinden bir süre önce çıkan Taner A., Ertuğrulgazi Mahallesi’nde, 2 otomobili bulunan 1 kişiyi hırsızlık yapmak amacıyla takibe aldı. Bu kişinin kullandığı yerli aracından, yabancı marka lüks otomobilinin anahtarını çalan Taner A. bu araca sahte plakalar takarak 10 gün boyunca ev ve işyerlerinden hırsızlık yaptı. Televizyon ve tablet hırsızlığına karışan Taner A.’nın kimliği güvenlik kameraları ile tespit edildi. Taner A., 'Denetimli Serbestlik' için imza vermek için geldiği Yavuzselim Polis Merkezi’nde gözaltına alındı. Taner A., polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Hırsızlık şüphelisinin emniyet müdürlüğünden çıkarılması

boyut 79 mb süre 01.10

Faruk KAHRAMAN/BURSA, ()

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KADINLARIN YAPTIĞI ÜRÜNLER YURT DIŞI PAZARINDA

ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı Hamarat Eller Çarşısı Projesi'nden faydalanan kadınların yaptıkları yöresel gıda ürünleri yurt dışına ihraç ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi Mikro Kredi uygulaması ile Hamarat Eller Çarşısı projesinden faydalanan kadınların yaptıkları gıda ürünleri ABD ve Almanya’ya ihraç edildi. Engelliler Yaşam ve Koordinasyon Merkezinde düzenlenen törende Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ürünlerin gelirlerini kadınlara dağıttı. Törende ayrıca mikro kredi uygulamasından faydalanmak isteyen 50 kadına bin ila 5 bin lira arasında kredi desteği sağlandı.

Törende konuşan Nihat Çiftçi, Şanlıurfa'da kadınları destekleyerek ticaretle tanıştırdıklarını belirterek şöyle dedi:

"Çekçek ve bastık olsun bu konuda çok gelişmiş mahallelerimiz ve üzüm bahçelerimiz bulunmaktadır. Gıda yerleri bizim gıda kontrol uzmanlarımız tarafından gıda kontrolleri yapılıyor. Bu kadar güzel lezzetleri siz sunduğunuz zaman Amerika ve Almanya’dan da siparişler alınıyor. Yurt dışından talep edilen siparişler bizleri mutlu ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak doğru proje ile kadınları destekliyoruz. Kadınlarımız kendi öz ekonomilerini oluşturuyor. Kadınlar mikro kredi ile kimseye ihtiyaç duymadan kendi ürünlerini üretip pazarlamayıp satıyorlar. Birçok kadınımıza bu gün de kredi desteği sağladık. Kadın başına mikro kredi ücreti değişiyor. Kazanç sağlayan kadınlar kredi dönüşümünü yapıyor ve öz sermayesi ile kendi ayaklarının üzerinde duruyor."

Mikro kredi uygulaması ile Amerika ve Almanya’ya üzüm suyundan çekçek ve bastık tatlısı yapan 49 yaşındaki Cemile Yardımcı ise ürünlerinin yurt dışına ihraç edilmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Törene katılan kadınlar

- Yöresel gıda ürünlerinin sergilenmesi

- Başkan Nihat Çiftçi’nin kadınlara çeklerini vermesi

- Nihat Çiftçi ve kadınlar ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 386 MB

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KONYA'DA AVUKATLARA YÖNELİK FETÖ DAVASI BAŞLADI

KONYA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında örgüte üye olduğu ileri sürülen 20'si tutuklu 45 avukatın 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına başlandı.

Konya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülmeye başlayan davaya 20'si tutuklu 37 sanık, müştekiler, taraf avukatları yakınları katıldı. 45 sanık hakkında hazırlanan iddianamede 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek, silahlı terör örgütüne üye olmak, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet Etmek’ suçlarından 15 yıl ile ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmaları istendi.

Bazı sanıkların örgütün haberleşme programı olan 'Bylock'u kullandıkları belirtilen iddianamede, "Hukuk fakültesi öğrencilerine burs imkanları sağlandığı, stajyer avukatların örgüt yapılanmasına dahil edilmesine yönelik faaliyetlerde bulunulduğu, 'kurban parası' adı altında örgüte maddi destek sağlandığı, yine bir kısım sanıkların sıklıkla Pensilvanya'daki örgüt elebaşını ziyarete gittikleri, FETÖ'nün talimatı doğrultusunda Bank Asya'yı ayakta tutabilmek için yüklü miktarda paralar yatırdıkları, darbeye destek niteliğinde sosyal medyada paylaşımlarda bulundukları" belirtildi.

8 sanığın yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirten davada mahkeme başkanı, sanıklardan 17'sinin ByLock kullanıcısı olduğunu belirlediklerini, yapılan ev ve iş yerinde delil olarak elde edilen dijital materyallerin henüz incelemeye alınamadığını söyledi.

ESKİ BARO BAŞKANI: DARBELERE HER ZAMAN KARŞI ÇIKTIM

Duruşmaya ifade veren tutuklu Konya Barosu eski Başkanı Fevzi Kayacan, hayatı boyunca hiç bir suç örgütüne sempati duymadığını belirtti. Kayacan, "Benim Baro Başkanlığım dönemindeki söylemlerimden dolayı böyle bir tahkikata maruz kaldım. Ben darbelere, cuntalara her zaman karşı çıkan bir insanım. Sürekli demokrasiden, laiklikten bahseden biriyim. FETÖ/PDY konusunda kimseden emir ve talimat almadım. Ben bu örgüte hiçbir yardımda bulunmadım. Tek bir kuruş dahi vermedim. Ben bir tek aşevine yardım yaparım. Ben, bu şahsın peygamberimizle, evliyalarla buluştuğu konusunu iddianamede öğrendim. Mehdi, Mesih olarak görmedim. 15 Temmuz'u gerçekleştirenlerle ne işbirliği, ne de fikir birliği içindeyim. Açıklamalarımın hiçbirinde terörü şiddeti övmedim. Amerika’ya gittim, ama bu turistik bir seyahatti. Ben karıncayı dahi incitecek bir adam değilim" dedi.

Mahkeme Başkanı Kadir Gezici, Kayacan'a, "Bylock vb. gibi programları kullanmadım dediniz. Rapora göre, telefonunuzda 'Cover me'(örgütün başka bir haberleşme programı) isimli program bulunmuş" dedi.

Bunun üzerine Kayacan, "Ben yüklemedim. Ben o programı kullanmadım" dedi.

Mahkeme Başkanı Gezici, "FETÖ elebaşına gittiniz mi?" diye sorması üzerine Kayacan, hayır cevabını verdi.

Mahkeme Başkanı Gezici, "Fethullah Gülen hakkında ne düşünüyorsunuz?" dedi. Kayacan da, "Bir şey düşünecek tarafı yok. Bu kadar insanı ülkemizi mağdur eden kişiye nasıl olumlu düşünebilirim. Beni mağdur eden kişiyi nasıl olumlu düşünebilirim" dedi.

Duruşma sanıkların dinlenmesiyle devam ediyor.

(Görüntü Dökümü

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- Operasyon sırasında gözaltına alınan avukatların sağlık kontrolüne getirilmesi (ARŞİV)

(KJ:Haber: Hasan DÖNMEZ KONYA ))

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GAZİANTEP'TE GÖRME ENGELLİ ÇİFT NİKAH KIYDI

GAZİANTEP'te merkez ilçe Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, evlenmek için belediyeye başvuran görme engelli çiftin nikahını kıydı. Tahmazoğlu, nikah sırasında çifte şakayla karışık olarak 'siz birbirinizi görüp beğendiniz mi' esprisi yapması salondakileri güldürdü.

Şahinbey ilçesinde yaşayan görme engelli 23 yaşındaki İnci İşçi ve 26 yaşındaki Özer Kaleoğlu çifti, evlenmek için Şahinbey Belediyesi Nikah Müdürlüğü'ne başvuruda bulunarak nikah için tarih aldı.

Bugün yapılan nikahı Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu kendisi kıymak istedi. Salona gelen çiftle sohbet eden Tahmazoğlu, geline 'sen evleneceğin adamı gördün mü?' diye sordu. İşçi de şaşırdığı soruya 'hayır görmedim' diye cevap verdi. Tahmazoğlu bu kaz aynı soruyu damat Özer Kaleoğlu'na sordu. Kaleoğlu da eşi gibi 'görmedim' diyerek cevap verdi. Bu sırada yeni çiftin mutululuğuna şahit olmak için salona gelen yakınları ise konuşmalar karşısında şaşkınlık yaşadı ve ardından Tahmazoğlu'nun espri yaptığını anlayınca gülmeye başladı.

Görme engelli çiftin nikahını kıyan Tahmazoğlu, Şahinbey olarak en çok evlendiren belediye olduklarını belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bugüne kadar 57 bin 376 çiftimizi evlendirdik. Bu rakam ile Türkiye'de en fazla nikah kıyan belediye olduk. Nikah kıydığımız çiftlerin 2 bin 708'ini yabancı ülke vatandaşları oluşturuyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Belediye Başkanının evlenecek çift ile sohbeti

- Nikah töreni

- Belediye Başkanı röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 262 MB