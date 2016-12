DHA YURT BÜLTENİ-9

1)AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI FATMA BETÜL SAYAN KAYA ŞIRNAK'TA

ŞIRNAK'ta temaslarda bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, arkadaşları birlikte devlet, millet kucaklaşması için geldiklerini belirterek, "Onun için buradaki programımızı esnaf ziyareti, ev ziyaretlerine yapmak istedik. Yoğun ve güzel bir gün geçireceğiz. Milletimizle, vatandaşlarımızla kucaklaşacağız inşallah"dedi.

Şırnak'a gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve beraberindeki heyeti Şeraffetin Elçi Havalimanında Vali Ali İhsan Su, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aşan ve parti yöneticileri karşıladı. Daha sonra Şırnak Valiliği'ne gelen bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve beraberindekileri, Şırnak Belediyesi'ne kayyum atanan Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu ile kurum müdürleri karşıladı. Bakan kendisini çiçekle karşılayan Büşra adındaki çocukla kısa bir sohbet etti. Valiliğee geçen Bakan Kaya, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Su'dan kentin sorunları hakkında kısa brifing aldı. Şırnak'ın 490 bin nüfusa sahip olduğunu anlatan Vali Su, şöyle konuştu:

"Nüfusumuzun yüzde 48'i 18 yaş ve altıdır. O yüzden gerçekten gençliğe hizmet gerekmektedir. Onun için de yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Malumunuz üzere bölgede terör sebebiyle operasyonlar gerçekleştirildi. Ama hepsi de çok olumlu ve güzel bir şekilde geçti. Cizre'de 4 operasyon, silopi'de 2 operasyon, İdil'de 1 ve Şırnak merkez'de 1 opersyon yaptık. Buraların hepsi de teröristlerden temizlendi. Malumunuz bu bölgelerde PKK terör örgütü barikatlar kurmuştu, çukurlar kazmıştı. Bu barikatları, çukurları ve hendeklere patlayıcılar döşemişti. Ama bunların hepsi polisimizin, silahlı kuvvetlerimizin, korucularımızın ortak operasyonu ile temizlendi. Vatandaşlarımız şuan huzur içerisinde, güvenli bir şekilde hayatlarını devam ettiriyorlar. Bundan sonra yapmaya çalıştığımız buraların imarı ile ilgili çalışmalar. Bu bölgelerde çok önemli çalışmalar devam etmektedir. Gerekse aile ve soysal politikalar bakanlığı bünyesinde gerekse diğer bakanlıklar bünyesinde gerçekten çok ciddi önemli çalışmalar gerçekleştirdi ve gerçekleştirmeye de devam ediyor. Şırnak'ta herhangi bir sıkıntımız yok. Her şey güzel gidiyor."Aile ve Soysal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ise, "Biz de arkadaşımızla geldik ki, devletle, millet kucaklaşmak için buradayız. Onun için buradaki programımızı esnaf ziyareti, ev ziyaretlerine yapmak istedik. Yoğun ve güzel bir gün geçireceğiz. Milletimizle, vatandaşlarımızla kucaklaşacağız inşallah. Operasyonlarla birlikte milletle, özellikle 15 Temmuz sonrasında bizi çok duygulandıran, bayraklarıyla sokaklara çıkan vatandaşlarımız gerçekten o vatanını seven, bayrağını seven insanların duruşu bizi duygulandırdı. Biz de aynı aşkla, aynı heyecanla daha fazla hizmet için gece-gündüz çalışacağız" diye konuştu.Daha sonra basına kapalı olarak devam eden görüşme sonrası Aile ve sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve beraberindekiler AK Parti il teşkilatı ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelecek. Bakan Kaya, son olarak Cizre İlçesi'ne geçerek burada temaslarını sürdürecek.

Görüntü Dökümü

-Valilik girişi ve karşılama

-Şeref defteri imzalama

-Valilik makamında yapılan konuşmalar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, ()-

2)ANDIRINLI GENÇLERİN 'ADİL ÖKSÜZ' SIKINTISI

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın İlçesi'nde özel harekat polisliği sınavına hazırlanan gençler, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kilit isimlerinden olan ve 'TSK imamı' olduğu belirtilen firari Adil Öksüz ile hemşehri olmalarının sıkıntısını yaşadıklarını söyledi.

Başına 4 milyon lira ödül konulan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede örgütün 'TSK imamı' olduğu belirtilen Adil Öksüz’ün memleketi Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesi'nde özel harekat polisi olma hayali kuran 50 genç, kendi imkanlarıyla Spor Salonu'nda kurdukları parkurda sınava hazırlanıyor. Güreş antrenörü Mücahit Avcı'nın çalıştırdığı gençler, yaklaşan sınavlar için spor ve kondisyon ağırlıklı hareketler yaparak sınavlarda başarılı olmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

'ADİL ÖKSÜZ İSMİ OLUMSUZ ETKİLİYOR'

Gençleri ücretsiz olarak sınavlara hazırladığını belirten Mücahit Avcı, "Gençlerimizi kendi imkanlarımızla hazırladığımız parkurlarda çalıştırıyorum, bu tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak devam ediyor, buradan yetişecek gençler ileride başarılı olduklarında en güzel yerlere geleceklerdir. Şehit aileleri üzülmesin, bu gençler polis özel harekat olmak için can atıyorlar, yürekleri ferah olsun. Adil Öksüz'ün Andırınlı olması bu gençlerimizi de olumsuz etkiliyor, girdikleri sınavı başarı ile tamamlasalar da mülakatta Andırınlı oldukları için eleniyorlar. Andırın, Türkiye'de okuma yazma oranında ilk sıralarda, her evden bir memur mutlaka vardır, vatanına, milletine bağlı olan ilçemizden bu gençlerin bir yerlere gelmesi beni de çok mutlu edecek" dedi.

'ÖKSÜZ'LE AYNI SOYADI TAŞIYANLAR VAR'

Gençler ise özel harekat polisi olarak vatana hizmet etmenin hayaliyle sınava hazırlandıklarını ve sınavı geçeceklerine inandıklarını, ancak aralarında soyadı 'Öksüz' olanların bile olduğunu kaydetti. Gençler bunun olumsuz etkileri olduğunu anlatarak "Sınavda Andırınlı olan Adil Öksüz'ün önümüze engel olarak konulmasından korkuyoruz. Aramızda Öksüz soyadını taşıyan anacak FETÖ ile hiçbir bağlantısı olmayıp vatanını, milletini sevenler var. Daha önce başvurduğumuz birçok işe Andırınlı olmamızdan dolayı alınmadık. Soyadı Öksüz ve Andırınlı olanların başvuruları anında reddedildi" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

- Gençlerin antrenman yapması

- Parkurda mğcadele etmeleri

- Mücahit Avcı ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 522 MB

3)RUS SAVAŞ GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 110 borda numaralı 'Alexander Shabalin' adlı savaş gemisi, Karadeniz'e doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 11.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 110 bordo numaralı 'Alexander Shabalin' adlı savaş gemisi, saat 12.30'da, Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Rus savaş gemisine, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir gemi eşlik etti. Rus savaş gemisi, 12.50'de boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Görüntü Dökümü

- Rus savaş gemisinin geçişinden görüntü

Haber- Kamera: Burak GEZEN / ÇANAKKALE, ()

4)MERSİN'DE KAR ENGELİNE TAKILANLARIN İMDADINA EKİPLER YETİŞTİ

MERSİN'de son 4 gündür yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, dağ evinde yaşayan ve kendilerinden haber alınamayan 8 kişi AKUT Mersin ekibince kurtarıldı.

Geniş haberi geçilecek)

Görüntü Dökümü

Ekipler karda ilerlerken

Ekipler bir hastayı kar üzerindeki sedye ile taşımaya çalışırken

Hastanın görüntüsü

Genel ve detay

(BOYUT:159,77 MB) (SÜRE:1,20 dk)

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, ()

5)HAKKARİ'DE BUZ PATENİ PİSTİNİN ÇATISI ÇÖKTÜ

HAKKARİ ve çevresinde etkili olan kar yağışı sonucu 43 köy ile 114 mezranın yolunun ulaşıma kapanırken, kent merkezinde 2 yıl önce hizmete açılan buz pistinin çatısı da biriken kar kütlesi nedeniyle çöktü. Hakkari'de önceki gün ve dün etkili olan kar yağışı, özellikle ulaşımda aksamalara neden oldu. Hakkari ve ilçelerinde 43 köy yolu ve 114 mezranın yolu ulaşıma kapanırken, dün akşam etkil olan yoğun kar yağışı Bağlar Mahallesi Fatma Aliye Kız Anadolu Meslek Lisesi bahçesinde bulunan buz pateni pistinin de gece saatlerinde çatısının çökmesine neden oldu. Kimsenin olmadığı bir sırada meydana gelen olayda yaralanan olmadı. Buz pistinin onarım çalışmalarına başlanacağı belirtilirken, bugün kar yağışının durmasınının ardından kapalı köy yollarının açılması için de karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Behçet DALMAZ/ HAKKARİ, ()-

6)SAMSUN'DA 5 POLİSE FETÖ GÖZALTISI

SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, 4'ü rütbeli 5 polis gözaltına alındı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, bu sabah il merkezi ve ilçelerde FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında emniyetin FETÖ/PDY yapılanması içinde oldukları iddia edilen ve halen faal görevde bulunan Komiser yardımcıları Tahir K. (43), Okan G. (39), Dursun G. (43), polis memuru İdris K. (44) ile bir süre önce görevden ihraç edilen emniyet amiri Ahmet K. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde, işyerlerindeki bürolarda, otomobillerinde ve üst aramalarında ele geçen dijital verilere el konuldu.



Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 5 şüpheli hakkında soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü :



- Emniyetten detay



- Şüphelilerden detay



(SÜRE : 1.35 - BOYUT : 50.96 MB)

Haber-Kamera : Hakan ÇELİKBAŞ/ SAMSUN,()-

7)RÜMEYSA TEDAVİ OLACAK

MERSİN’in Erdemli İlçesi'nde, 25 milyonda bir görülen ‘Moyamoya’ hastalığına yakalanan ve doktorların acil ameliyat edilmesi uyarısında bulunduğu 13 yaşındaki Rümeysa Cüce’ye, Sağlık Bakanı Recep Akdağ sahip çıktı.



Adem-Nuran Cüce çiftinin 2 çocuğundan biri olan 7'nci sınıf öğrencisi Rümeysa'nın 2015 yılında ortaya çıkan hastalığının gazete ve televizyonlarda yer almasının ardından Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın devreye girmesi ile tedavi yolu açıldı. Bakan Akdağ'ın talimatı ile Rümeysa Cüce, hazırlıklarını tamamlayarak tedavi olacağı Ankara Numune Hastanesi'ne gitti. Rümeysa’yı yolcu etmeye gelen akrabaları ve komşuları tedavisi için dua ederken baba Adem Cüce sevincini dile getirerek şunları söyledi:



"İnşallah kızım artık kurtulacak. Bir yıldır uğraştığımız hastalık ile çok zor günler geçirdik. Kızımın hastalığını basın aracılığı ile duyan Sayın Sağlık Bakanımız Recep Akdağ, tedavisi için ne gerekiyorsa yapılması talimatını verdi. Bugün Ankara Numune Hastanesi'ne gidiyoruz. İnşallah orada yapılan muayene ve tedavi sürecinin ardından kızım eski sağlığına kavuşacak. Bize bu zor günlerde yardımcı olan başta Sayın Bakanımız olmak üzere, Valimize, Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza ve Sağlık müdürümüze ve vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Devletimize, hükümetimize çok teşekkür ederim. Artık kızım yaşayacak" dedi.



Anne Nuran Cüce ise kızının tedavi olacak olmasına çok sevindiğini ve vesile olanlara teşekkür etti.



OYNAMAK İSTİYORUM



Tedavi olacağını öğrenen Küçük Rümeysa ise sevincini dile getirerek, "Bakan amcama çok teşekkür ederim. İnşallah ameliyat ile tedavi olacağım. Artık oynayıp, okula gidebileceğim. Herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Mehmet DOĞANER / ERDEMLİ(Mersin),()