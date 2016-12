DHA YURT BÜLTENİ-9

DBP'li Esendere Belediye Başkanı Uzunköprü gözaltına alındı

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi Esendere Beldesi Belediye Eş Başkanı Dilber Uzunköprü polis tarafından gözaltına alındı.

Hakkında terör örgütü üyeliğinden yakalama kararı bulunan DBP'li Esendere Beldesi Belediye Eş Başkanı Diber Uzunköprü Yüksekova'nın Göngür Mahallesi'nde polis tarafından gözaltına alındı. Konuyla ilgili Hakkari Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 23.12.2016 günü hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı çıkarılan Esendere Belediye Eş Başkanı D.U. ilimiz Yüksekova İlçesi'nde bulunan ikametinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.

İzmit'te 20 bin kişiyle 'Teröre lanet, kardeşliğe evet' yürüyüşü

İZMİT'te yaklaşık 20 bin kişinin katılımı ile "Teröre Lanet, Kardeşliğe Evet" yürüyüşü yapıldı.

Merkez Bankası önünde başlayan ve 38 Sivil Toplum kuruluşunun oluşturduğu Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri organizasyonuyla gerçekleştirilen "Teröre Lanet, Kardeşliğe Evet" yürüyüşüne Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Ak Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman ve vatandaşlar katıldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüşte yaklaşık 20 bin kişi ellerinde Türk bayrakları ve mehter marşları eşliğinde "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Teröre lanet, kardeşliğe evet" sloganları eşliğinde Anıt Park Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş yolu çevresi demir barikatlarla çevrilirken, HDP İl Binası önünde de geniş güvenlik önlemi alındı.

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Dönem Sözcüsü Şahin Yaşlık, İslam coğrafyası ve Türkiye'nin hedef alındığını belirterek, "Ülkemizde yaşanan terör saldırılarını şu anda Irak'ta, Suriye'de daha önceleri Afganistan'da yaşanan olaylardan bağımsız ele almak mümkün değildir. Hedef top yekûn bir İslam coğrafyası ve Türkiye'dir. Ülkemizin birliğini önlerindeki en büyük engel olarak gören şer odaklarını tanımadan terör saldırılarının önüne geçmek mümkün değildir" dedi.

Polise ve askere yapılan saldırılar için alanda olduklarını söyleyen Yaşlık, "Ülkemizi hedef alan, Ortadoğu'da ve tüm İslam coğrafyasında dökülen kanlar ve yaşanan katliamlar üzerine planlanan emperyalist entrikalara dur demek için buradayız. Halep için buradayız. Polisimize, askerimize yapılan hain saldırıları lanetlemek için buradayız" diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından yürüyüşe katılanlar dağıldı.

Siyanür içeren Ergene'de zehir akıyor

TRAKYA’nın en önemli su kaynaklarından biri olan Ergene Nehri’nde yapılan temizlik çalışmalarına rağmen zehir akmaya devam ediyor. Nehrin, Uzunköprü İlçesi'nden geçen bölümünde her ay yapılan düzenli su ölçümleri sonucu, nehirdeki bir litrelik suda, 30 mikrogram siyanürün yanı sıra, 10 mikrogram yağ ve gres, 124 mikrogram sülfat ile ağır metaller içerdiği tespit edildi. Ergene savunucuları Bülent Kaçar ve Hacer Doğrugüven, hiç bir canlının yaşayamadığı nehrin tamamen zehir aktığını söyledi.

Istranca Dağları'ndan doğarak Trakya'nın ortasından Ege Denizi'ne dökülen 280 kilometrelik Ergene Nehri, yapılan temizlik çalışmalarına rağmen simsiyah akmaya ve çevresine zarar vermeye devam ediyor. Nehrin, Uzunköprü İlçesi'nden geçen bölümünde her ay yapılan ölçümler sonucunda 4'ncü sınıf nehir özelliğindeki nehirde 30 mikrogram siyanürün yanı sıra, 10 mikrogram yağ ve gres, 124 mikrogram sülfat ile ağır metaller içerdiği tespit edildi. Ergene Platformu üyesi ve çevreci avukat Bülent Kaçar, Ergene Nehri'nin Trakya için kanayan bir yara konumunda olduğunu ifade ederek, "Çünkü alternatifsiz bir su kaynağımız ama aynı zamanda artık bir ölüm nehri. İçindeki çok kirli kimyasal atıklar, ağır metaller sonucu bölgemize hayat değil ölüm saçmaya devam ediyor. Beraberinde kanser ve çeşitli hastalıklar ile yaşamsal riskler barındırıyor. Bu su yerine sulama yerine atık kanalı diyebileceğimiz Ergene Nehri maalesef açıklanan tüm planlara, şafak harekatına rağmen bir türlü bu karanlığı ortadan kaldıramadı. Derdimize derman olamadı. Çünkü Türk Ceza Kanunu'ndaki kasten çevreyi kirletme suçuna rağmen buradaki yaşanan bu vahşete rağmen herhangi bir adli hesap sorulamadı. Biz bakanlığının artık bu nehri kirletenden, göz yuman yetkililerden, sanayi tesislerinden hesap sormasını ve etkin adli idari tedbirlerle bu vahşete dur demesini istiyoruz" dedi.

Uzunköprü Belediyesi'nin her ay düzenli olarak nehirde ölçümler yaptığını hatırlatan Kaçar, Ergene'nin döküldüğü Ege Denizi'ni de kirlettiğini belirterek, "Uzunköprü Belediyesi, bakanlığa akredite laboratuara yaptırdığı ölçüm sonuçlarına göre, arsenik ve siyanür dahil bir çok maddeye ve çok tehlikeli kadminyum elementine, tehlikeli kurşun, çinko, krom gibi bir çok metale rastladı. Bunlar canlı ve insan sağlığı için başlı başına bir risk. Çünkü bir iç nehirde, tatlı suda arsenik ve siyanürün en ufak bir birimi bile olamaz. Ergene artık Ege Denizi'ni de kirleten bir kaynak haline geldi. 280 kilometre boyunca Trakya'yı boydan boya vahşice katlettiği gibi Ege Denizi'ni, Saroz Körfezi'ni ve dünyayı kirletiyor. Artık buna dur demenin ve gereken tedbirleri almanın zamanı geldi" şeklinde konuştu.

EN SON 1990'LARDA BALIK YAŞIYORDU

Uzunköprü Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Hacer Doğrugüven de Ergene'nin simsiyah rengiyle adeta zehir akıttığını söyledi. Nehrin 1990'lardan itibaren zehirli hale geldiğini anlatan Doğrugüven, "Ergene Nehri 1980'lerin ortasından itibaren kirlenmeye başladı. Daha sonra dernek kurarak Ergene kirliliğini duyurmaya başladık. Ergene 90'lardan itibaren müthiş kirlenmeye başladı. Bunun sebebi Çerkezköy, Çorlu'daki 2500 civarındaki sanayi tesislerinin akıttığı atıklar nehre karışarak Uzunköprü'yü zehirlemeye başladı. Bir iç nehrimiz olan Ergene şuanda maalesef zehir olarak akıyor. Bu zehirli maddeler suyun içindeki metal ağırlıklar. Son 5 yılda temizlenecek denmişti, aksine kirlilik artarak devam ediyor. Planlar açıklanıyor ama bir sonucu yok. İyileştirilmiş olarak bir göremiyoruz. Kokusunu çevreye yayan, Uzunköprü'yü zehirleyen nehir olarak değil de zehirli su olarak görüyoruz. Ergene nehri maalesef hastalıklara da neden oluyor. Kanser hastalıkları son derece arttı" ifadelerini kullandı.

Ergene'de hiç bir canlının yaşamadığını anlatan Doğrugüven, en son 1990'lı yıllarda ölü balıkları fotoğrafladıkları ve o dönemden bu yana nehirde canlı görmediklerini söyledi. Doğrugüven, "İnsanlar ayağını yada elini suya değdirdiklerinde hemen yaralar oluşuyor. Bunu biliyoruz, görüyoruz ve yaşıyoruz" dedi.

BAKANLIĞA GÖRE 4'NCÜ SINIF

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Ergene Nehri’nde deşarj standartlarında kısıtlama konulu genelgesinde ‘çok kirli’ olarak sınıflandırılan nehrin yıllık ortalama debisinin yaklaşık yüzde 25’inin doğal debisi olduğu kaydedildi. Genelgeye göre geri kalan yüzde 75 oranındaki debinin sanayi ve evsel kaynaklı atıksu boşaltımlarından kaynaklandığı, özellikle Çorlu Deresi ve Ergene Nehri su kalitesinin fiziksel ve kimyasal kirlilik parametreleri açısından ‘çok kirli’ su sınıfı olan IV. sınıf su kalitesinde olduğu ifade edildi.

ERGENE NEHRİ

Ergene Nehri, Marmara Bölgesi’nin Karadeniz kıyılarındaki Istranca (Yıldız) Dağları’ndan doğarak, Çorlu, Çerkezköy, Lüleburgaz, Babaeski, Pehlivanköy ile Uzunköprü’den geçiyor. Meriç Nehri ile birleşerek Saroz Körfezi’ne dökülen Ergene Nehri, ağır kimyasal atıklar nedeniyle simsiyah akarken, içinde canlı türü de yaşamıyor.

Gönüllü itfaiyeciler eğitimde

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi'nin, '“Gönüllü İtfaiyecilik' projesi ile kapsamında 10 öğrenciye eğitim verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Gönüllü itfaiyecilik bizim için önemli bir proje katılan ve eğitim alan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın başlattığı, 'Gönüllü İtfaiyecilik' eğitimleri verildi. 10 öğrencinin katıldığı eğitimlerde öğrenciler uygulamalı olarak Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'ndeki itfaiye istasyonunda hortum açma, hortum ekleme eğitimlerini de tamamlayarak gönüllü itfaiyeci oldular. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yapılan bu eğitimle özellikle orman yangınları, ikamet ve fabrika yangınlarına daha fazla personel ile müdahale edebilmek amacıyla gerçekleşmiş bir proje olduğunu söyledi. Albayrak, "İtfaiye daire başkanlığımız tarafından gönüllü olan vatandaşlarımıza itfaiyecilik eğitimi verilmiştir. Bu eğitim çok önemli bir eğitimdi, katılan tüm gönüllü vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bu eğitimlerimizi sık sık yapacağız" dedi.

Yüksekova'da okullara kar tatili

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde kar yağışı nedeniyle ilk, ortaokul ve liseler 1 gün süreyle tatil edildi.

Yüksekova İlçesi'nde akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde ilk, ortaokul ve liseler yarın 1 gün süreyle tatil edildi.

Haber: Yaşar KAPLAN / YÜKSEKOVA (Hakkari), ()-

==========================

Beyaz örtüyle kaplı gölcük'e ziyaretçi akını

BOLU'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı. Donmuş göl yüzeyine çıkarak fotoğraf çekilen ziyaretçiler görevliler tarafından uyarıldı.

Çam ormanları arasına saklanmış olan doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı hafta sonunda ziyaretçilerle doldu. Çeşitli illerden tabiat parkına gelen ziyaretçiler, yürüyüş yapıp fotoğraf çektirdi. Donmuş olan gölün etrafına uyarı levhaları asılıp şerit çekilerek vatandaşların göl yüzeyine çıkması engellendi. Bazı ziyaretçiler tüm uyarılara rağmen göl üzerine çıkarak fotoğraf çektirdi. Tabiat parkı görevlileri göl yüzeyine çıkan ziyaretçileri düdük çalarak uyardı. Tabiat parkı eşsiz manzaralarıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bingöl'de 150 köy yolu ulaşıma kapandı

BİNGÖL'de, olumsuz hava koşulları ve etkili olan kar yağışı nedeniyle 150 köy ile karayolu bağlantısı kesildi.

Kent merkezinde de etkili olan soğuk hava ve kar yağışı kırsal kesimde günlük hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Dün sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 150 köy yolu ulaşıma kapandı. Bingöl İl Özel İdaresi ekipleri 32 araçla kapanan köy yollarının ulaşımını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşildere'de uyuşturucu denetimi

ANTALYA'da, Konyaaltı, Kepez ve Muratpaşa ilçe emniyet müdürlükleri, Çevik Kuvvet, Asayiş ve Uyuşturucu ile Mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekiplerle, Yeşildere Mahallesi'nde uyuşturucu madde uygulaması yaptı.

180 personelle gerçekleştirilen uygulamada 7 ayrı noktada mahallenin etrafında uygulama yapıldı. Durdurulan araçlarda bulunanlar geniş çaplı aramadan geçirildi. Kask, çorap ve ayakkabılar da titizlikle aranırken, bir kamyonetten çıkan sallama tabir edilen bıçak ve sopa dikkati çekti. Uygulamadan memnun olan bazı mahalleli polislere çay ikram etti.

Uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananlara yönelik son 4 günde yapılan çalışmalar sonunda, 27 aranan kişi hakkında işlem yapıldı. 43 kişiye uyuşturucu suçlarından işlem yapılırken, 3 kişi tutuklandı. Şüphelilerden 45 paket halinde daralı 359,6 gram eroin, 1 paket halinde daralı 8,1 gram metamfetamin, 35 adet ecstasy hap, 77 paket daralı 3,4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. 49 araca trafik yönünden 53 bin 305 TL cezai işlem yapılırken, 5 çalıntı motor ele geçirildi ve 6 kişi hakkında işlem yapıldı. Uygulamanın önümüzdeki günlerde de süreceği açıklandı.

Yüksekova'da kaçak sigara operasyonu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi'nde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 53 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık olayı ile ilgili Hakkari Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada,"PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 23.12.2016 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Bataklık, Bulaklı Köyü ve Dağdibi Mezrası'nda ikamet eden bazı şahısların, PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı, evlerinde teröre finans kaynağı oluşturan kaçak eşya bulundurdukları tespit edilmiştir. Eş zamanlı olarak yürütülen operasyonda 8 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise 53 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Haber: HAKKARİ,()-

==================================

İzmit'te Noel Bayramı kutlandı

İZMİT Protestan Kilisesi'nde Noel Bayramı ilahiler okunup ve şarkılar söylenerek kutlandı.

İzmit Çukurbağ Mahallesi'nde bulunan İzmit Proteston Kilisesi'ndeki Noel Bayramı kutlamalarına yaklaşık 30 Hristiyan vatandaş katıldı. Kutlamaya katılanlar kilise girişinde polis tarafından üst araması ve çantaları kontrol edildikten sonra kiliseye alındı. Kutlamada Hristiyan cemaati üyesi Artun Tokatlı günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Kilise grubu, günün anısına şarkılar ve ilahiler söylerken, kutlamaya katılanlar da dualara eşlik etti.

Manavgat'ta 88 kaçak yakalandı

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde tekneyle Kıbrıs Rum Kesimi'ne geçmeye çalışan Suriyeli 88 kaçak, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Manavgat Irmağı'ndan dün gece açılan gezinti teknesiyle yasadışı yollarla yurtdışına çıkmaya çalışan kaçaklar olduğunu tespit eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, harekete geçti. Manavgat'ın 3 mil açığında 'Lord' adlı gezinti teknesini durduran Sahil Güvenlik Botu, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu kaçakları Side Mahallesi'ne getirdi.

13'ü kadın, 41'i çocuk 88 Suriyeli kaçak Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı'na teslim edildi. Mersin'den otobüsle Manavgat'a gelen kaçakların tekneyle Kıbrıs Rum Kesimi'ne geçmeye çalıştığı belirlendi. İşlemleri süren kaçakların Antalya Göç İdaresi'ne teslim edileceği kaydedildi.

