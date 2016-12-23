DHA YURT BÜLTENİ-9

Şehit annesi: Ben sana bu rütbeyi sağlayamazdım (ek görüntü)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (2)

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Şehidin nişanlısının ağlarken görüntüsü

Şehit cenazesinin gelişi

Yakınlarının tabuta sarılıp ağlaması

Protokol üyelerinin görüntüsü

Cenaze namazının kılınması

Cenazenin camiden çıkışı

Cenaze aracına konması

Yakınlarının cenaze aracı ile birlikte yürümeleri

Nişanlısının ağlarken görüntüsü

Anne Cenaze aracı geçerken asker selamı vermesi

Haber-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-)

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Seyir halinde kamyonet alev alev yandı

AYDIN'ın Didim İlçesi'nde, hurda kağıt yüklü kamyonet, seyir halindeyken çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Yanan kamyonetini söndürmek isterken elinden hafif yaralanan Abdülkadir Çebi olay yerinde tedavi edildi.

Bugün saat 14.00 sıralarında Didim'den Akbük yönüne giden Abdülkadir Çebi'nin kullandığı 09 JP 903 plakalı kamyonet, seyir halindeyken kasasından alevler yükselmeye başladı. Alevleri farkeden Çebi, kamyonetini yolun sağına çekip, inerek canını kurtardı. Ardından da itfaiyeyi arayıp, durumu bildirdi. Çebi, bir yandan da kendi imkanları ile alevleri söndürmek isterken, elinden hafif yaralandı. Bu sırada gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede kamyoneti saran alevleri, su sıkarak söndürdü. Kamyonet kullanılmaz hale gelirken, yaralanan Çebi'ye 112 ekibi olay yerinde müdahalede bulundu. Yoldan geçen bir araçtan söndürülmeden atılan sigaranın kamyonetin kasadaki kağıtları tutuşturması sonucu çıktığı sanılan yangınla ilgili polis soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yanan kamyonetin görüntüsü

-Söndürme çalışmalarından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ediz VERDİOĞLU/DİDİM (Aydın), ()

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Ankara'ya yürüyen KESK üyeleri ile polis arasında arbede çıktı (2)

YÜRÜYÜŞLERİNE İZİN VERİLDİ

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) yöneticileri ve polis arasında yapılan görüşmelerin ardından polis, sendika üyelerinin önlükleriyle otobüslere yürümesine izin verildi. Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi binasından çıkan KESK üyeleri sessizci D-100 Karayolu kenarında bekleyen otobüslere doğru polis eşliğinde yürüdü. Otobüsler polis eskortu eşliğinde Ankara istikametine doğru yola çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polis eşliğinde otobüslere yürüyen KESK üyeleri

Haber-Kamera: KOCAELİ ()

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Mersin'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor



MERSİN'de son iki gündür yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Mut ve Gülnar ilçelerinde etkili olan kar yağışı eğitimde de aksamalara neden oldu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Anons

- Atatürk Heykeli yakın plan

- Cumhuriyet Meydanı genel görüntü

- Tentesi çöken işyerinde çalışma yapılırken

- Evin damında kar küreyen vatandaşlar

- Ali Kemal Eren röportaj

- Cemil Coşgun röportaj

- Evlerinin önüne kardan adam yapan aile

- Yoğun kar yağışı nedeniyle kırılan zeytin dalları

- İlçe merkezinden geçen D715 karayolu genel



Haber-Kamera: Murat SÖZERİ/MUT(Merszin)()

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Öğrencilere geleneksel müzik eğitimi

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'ndeki kırsal mahallerde öğrenim gören öğrencilere, geleneksel müzik eğitimi verildi. Eğitim kapsamında okulları gezen sanatçılar üçtelli, zurna, tulum ve kopuz gibi enstrümanların tanıtımını yapıp, Yörük, Karadeniz, Yunan ve İran müziklerinden oluşan mini konserler verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen 'Geçmişten geleceğe müzik yolculuğu festivali' projesi kapsamında, Fethiye'nin Nif Mahallesi'ndeki Nif Ortaokulu'nda öğrencilere geleneksel müzik eğitimi verildi. Proje kapsamında bir araya gelen Erhan Parlak, Ali Ulutaş, Yusuf İhsan Bodur, Osman Kırca, Merih Aşkın, Filiz İlkay, Ozgü Bulut, Tibet Var, Eren Şahin, Ozan Özdemir, Vedat Karakaya, Selim Özyol ve Mehmet Günay Eser, öğrencilerle buluştu. Bağlama, üçtelli, perdesiz gitar, kopuz, zurna, hegit, tulum, davul hakkında öğrencilerin soruları yanıtlandı. Öğrenciler ayrıca, çalgı yapımı, beden perküsyonu ve zeybek dansları konusunda bilgilendirildi. Sunumların ardından öğrencilere Yörük, Karadeniz, Yunan ve İran müziklerinden oluşan mini konserler verildi.

"PROJE 2 GÜN SÜRECEK"

Proje koordinatörü Aytaç Gökdağ, kaybolmaya yüz tutmuş Anadolu ve dünya müziklerini kırsal kesimde eğitim gören öğrencilere tanıtmayı amaçladıklarını söyledi. 2 gün sürecek projeye Nif Ortaokulu'ndan başlattıklarını aktaran Gökdağ, buradaki çalışmanın tamamlanmasının ardından İncirköy Ortaokulu'na geçeceklerini kaydetti. Köylerde yaşayan ustaları ve yerel icracıları okullardaki köy çocuklarıyla buluşturduklarını anlatan Gökdağ, öğrencilerin üstatların ve enstrümanların hikayelerini dinlediğini vurguladı.

Proje koordinatörlerinden Mehmet Günay Eser ise "Anadolu'nun farklı yerlerinden geldik. Amacımız geleneksel Anadolu müziğini ve çalgılarını köy çocuklarına tanıtmak. Şehirlerdeki çocukların bir çok imkanı varken köylerde yaşayan çocuklar bunlardan mahrum kalabiliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Gençdes Programı kapsamında amacımız Anadolu müziğini ve kültürümüzü yaymak. Ayrıca İran ve Yunan müzikleri hakkında da çocukları bilgilendiriyoruz. Çocuklar bu etkinlikler kapsamında birçok çalgıyı ilk kez gördü" diye konuştu.

Üçtelli sanatçısı Osman Kırca da çocuklara örnek olmak ve onların da bu müzik aletlerini öğrenmelerini teşvik etmek için etkinliğe katıldığını kaydetti. Kendilerinden sonraki nesillerin de bu çalgıları öğrenmesini isteyen Kırca, çocukların enstrümanlara olan ilgisinden mutlu olduğunu belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sanatçıların enstrümanlar hakkında öğrencileri bilgilendirmesi

- Sanatçılar tarafından öğrencilere verilen mini konserlerden görüntüler

- Konserleri dinleyen öğrencilerin görüntüsü

- Sırasıyla Mehmet Günay Eser, Aytaç Gökdağ, Vedat Karakaya ve Osman Kırca ile röp.

Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), ()

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FETÖ'cü müdür örgütünün imamı ve abisi ile sık sık görüşmüş



MERSİN'de 11'i tutuklu 32 sanıklı Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davası sanıklarından Büyükşehir Belediyesi Genel Zabıta Daire Başkanı olan emekli emniyet müdürü Yaşar Aksoy’un, görev yaptığı dönemde, örgütün ilçe imamı ve abisi ile sürekli ilişki içinde olduğu; gözaltına alınmadan önce Başkan'ın odasından gizlice bazı evrakları aldığı belirtildi.

Cumhuriyet Savcısı Talip Akgedik tarafından hazırlanan ve 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, tutuklu Yaşar Aksoy hakkında ‘Silahlı terör örgütüne üye olmaktan' 10 yıl hapis cezası istendi. Diğer sanıklar hakkında da farklı yıllarda hapis cezası isteyen savcı, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nun ‘Örgüt yöneticileri ve üyelerinin faaliyetlerini gizlilik esasıyla yürüttükleri, gizliliği sağlayacak haberleşme yöntemleri kullandıkları, üyelerinin çoğunun kod isim kullandığı, üyelerin kendilerini farklı sosyal gruplara aitmiş gibi gösterme gayreti içinde oldukları, bu nedenle yapılanma ile üyelerinin bağının ortaya konulmasının oldukça zor olduğu bu nedenle, sosyal çevre araştırması yapılması gerekir’ görüşleri doğrultusunda kolluk kuvvetlerince araştırma yapıldığına dikkat çekti.

İLÇE ABİSİ İLE SÜREKLİ GÖRÜŞMÜŞ

İddianamede Yaşar Aksoy’un Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü yaptığı dönemde örgütle bağlantısının belirlendiği vurgulanarak şöyle denildi:

"Örgütün Tarsus imamı ile ilişki ve irtibat içerisinde olduğu, örgütsel toplantılara katıldığı, örgüt mensuplarını sık sık makamında ağırladığı, hakkında yukarıda belirtilen kişilerin beyanların bulunduğu, ayrıca açığa alınması akabinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı odasında bazı evrakların gizlice çıkartıldığı anlaşılmış, bu doğrultuda alınan bilgi alma tutanakları dosyasına eklenmiştir.ö

Devlet memurluğu görevinden ihraç edilen ve halen tutuklu bulunan Yaşar Aksoy ise ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi.

Haber : Ali Ekber ŞEN/MERSİN, () -

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Denizli'de 60 sanıklı darbe girişimi davası başlıyor



DENİZLİ'de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalar kapsamında oluşturulan iddianamelerden en önemlisi olan, 11'inci Komando Tugayı eski Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ın da aralarında bulunduğu, 42'si tutuklu 60 sanığın yargılanmasına 26 Aralık Pazartesi günü Denizli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. Dava, 15 Temmuz darbe girişimine fiili olarak katılımla ilgili Türkiye'de görülecek ilk dava olma özelliği de taşıyor.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlattığı soruşturmanın ardından açılan davada, aralarında 11'inci Komando Tugayı'nın eski komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır ile askeri personelin bulunduğu tamamı rütbeli 42'si tutuklu 60 sanık hakkında, 'Anayasal düzeni, TBMM'yi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya, görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme ve FETÖ/PDY'ye üye olma' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Aralarında Özbakır'ın da bulunduğu tutuklu 42 sanık, İzmir F Tipi Cezaevi'nden hafta sonunda Denizli Kocabaş D Tipi Kapalı Cezevi'ne nakledilecek ve 26 aralık Pazartesi günü duruşma salonuna getirilecek. Duruşma, FETÖ/PDY davaları nedeniyle Denizli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonuna dönüştürülen EGS Kültür ve Kongre Merkezi'nde görülecek. Dava kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan, yarbay rütbesindeki firari sanık Fahrettin Demir de yargılanacak.

550 KOMANDO ANKARA'YA SEVK EDİLECEKTİ

Geçen 15 Temmuz'da, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında 11'inci Komando Tugay Komutanlığı'ndan 550 komando, Ankara'daki kalkışmayı desteklemek üzere Çardak Havaalanı'nı ele geçirerek, Ankara'ya kargo uçaklarıyla nakledilmek istenmiş, durumdan haberdar olunması üzerine uçakların iniş kalkışını engellemek için piste iş makineleri yerleştirilmiş, havaalanının elektriği kesilerek jeneratörler devre dışı bırakılmış, uçaklara yakıt ikmalinin önlenmesi amacıyla yakıt tankları boşaltılmıştı. Bunun yanı sıra Çardak başta olmak üzere çevre ilçelerden gelen vatandaşlar, havalimanının girişini kapatmış ve askerlerin geçişine engel olmuştu. Havalimanına giremeyen askerler, nakil için gelecek uçakların da inememesi üzerine birliklerine dönmüş ve gözaltına alınmışlardı.

Haber :Osman Nuri BOYACI/DENİZLİ, () -

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