DHA YURT BÜLTENİ-9

1)YOLDA KALANLARIN İMDADINA EKİPLER YETİŞTİ

MERSİN Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan vatandaşların yardımına koştu. 121 personelle 24 saat boyunca görev yapan ekipler, 9 ilçede yol açma ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Dün itibariyle öğleden sonra kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı bölgeyi beyaz örtüyle kapladı. Ara vermeden süren yağış nedeniyle özellikle kırsal kesimde çok sayıda araç ve vatandaş mahsur kaldı. Ekipler yolda kalan vatandaşların yardımına yetişirken, hastaların sağlık kuruluşlarına ulaşmasını da sağladı. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve bağlı koordinasyon şube ekipleri, okul dönüşünde yolda kalan öğrenci servisindeki öğrencilerin de evlerine ulaşmasını sağladı.



Görüntü Dökümü

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-Kar yağan yollar

-Karda kayan araçlarını iten vatandaşlar

-Ekipler tuzlama çalışması yaparken

-Kar zincir ve ipi takan vatandaşlar

-Yolda kalan araçlardan görüntüler

-İş makinaları kar temizkleme çalışması yaparken

-Vatandaşlarla ropörtajlar

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 05:07 BOYUT: 370.32 MB

Haber-Kamera: MERSİN/

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2)MERSİN MUT'TA OKULLARA KAR TATİLİ

MERSİN'in Mut İlçesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve gece yoğunlaşarak devam eden kar yağışı ilçe merkezi ve köylerdeki tüm okulların 1 gün süreyle tatil edilmesine neden oldu.

Görüntü Dökümü

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- Araçlar evlerin önünde

- D-715 Karayolu

- İşlerine yürüyerek giden insanlar

Haber-Kamera: Murat SÖZERİ/MUT(Mersin)()



(Görüntü: 72.2 MB/ 1 dk 22)

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3)ERMENEK'DE KAR HAYATI FELÇ ETTİ

KARAMAN'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarında verildi. Ermenek İlçesi'nde ise kent merkezinde yüksekliği 60 santimetreyi aşan kar nedeniyle ayağı kırılan bir kadın hasta, sağlık görevlisinin sırtında yaklaşık 100 metre taşınıp ambulansa alındı.



Karaman'da yoğun kar yağışı nedeniyle geçen çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren eğitime ara verilmişti. Okulların yarında tatil olduğu belirtildi. 129 köy yolunun 120'sinin de ulaşıma kapalı olduğu öğrenildi. Karaman'ın, güneyindeki Taşeli platosunda bulunan 1300 metre rakıma sahip Ermenek İlçesi'nde iki gündür aralıksız yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksekliği 60 santimetreyi aşan kar nedeniyle park halindeki bazı araçlar adeta kar örtüsünden görünmedi. Yüksek kesimlerde ise kar kalınlığının 1.5 metreye ulaştığı belirtildi. Ermenek- Konya, Ermenek -Mut, Ermenek- Alanya karayolu ise ulaşıma kapandı. Buzdolabının devrilmesi sonucu ayağı kırılan bir kadın hastada, mahalle aralarındaki sokakların karla kaplı olması nedeniyle sağlık görevlisinin sırtında yaklaşık 100 metre taşındıktan sonra ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.



(Görüntü Dökümü



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- Kentten kar manzarasından detay



- Arac ve insanlardan detay

(:Haber- Kamera: Ali Rıza ETCİ ERMENEK KARAMAN ))



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4)ŞIRNAK'TA ŞEHİT GÖKHAN ÜNALDI İÇİN MEVLİT OKUTULDU

ŞIRNAK'ta geçen yıl merkek Ömer Kabak Meydanı'nda PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Gökhan Ünaldı için TOKİ Cami'inde bugün mevlit okutuldu.



Ömer Kabak Meydanı'nda 22 Aralık 2015 günü akşam saatlerinde devriye görevi yürütürken PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Göhkan Ünaldı için TOKİ Cami'inde mevlit okutuldu. Okutulan mevlide Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa İlter, Tatar Aşireti Lideri Arslan Tatar, polis memurları ve vatandaşlar katıldı. Şehit için öğlen namazından önce okunan mevlidin ardından tüm şehitler için dua edildi. Mevlitten çıkan vatandaşlara gül suyu ve lokum ikramı yapıldı.



Okunan mevlidin tüm şehitler için okunduğunu belirtten Tatar Aşireti Lideri Arslan Tatar, "Geçen sene şehit olan polisimiz için ve bütün şehitlerimiz için, polislerimizle, vatandaşlarımızla, polislerimizle birlikte bir mevlit okuduk. Allah bütün şehitlerimizin, 15 Temmuz şehitlerimizin, İstanbul şehitlerimizin, Gaziantep şehitlerimizin, Kayseri şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Allah yakınlarına sabır versin. Allah yaralılarımıza da acil şifalar versin" dedi.



Mevlide katılan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa İlter de bir daha şehit olmaması dileğinde bulunarak, "Biz de Gökhan Ünaldı kardeşimiz için okunan mevlide katıldık. İnşallah bundan sonra bir daha şehitlerimiz olmayacak, yaralılarımız olmayacak. Biran önce bu kanın durmasını Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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-Mevlit okunması ve dua edilmesi



-Namaz kılınması



-Camiden çıkış



-İkram dağıtımı



-Yapılan konuşmalar



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, ()-

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5)FETÖ/PDY TAVAS ÇATI DAVASI ARA KARARINDAN 3 TAHLİYE ÇIKTI

DENİZLİ'de, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmaların ardından hazırlanan ilk iddianame olan, örgütün Tavas yapılanmasına yönelik görülen davanın 9'uncu gününde, mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. 31'i tutuklu 72 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklardan Adil Kınlı, Salih Demiray ve Muzaffer Sakıcı tahliye edildi. Denizli 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dönüştürülen Denizli Kültür ve Kongre Merkezi'nde başlayan 31'i tutuklu 72 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY Tavas Çatı Davası'nın 9'uncu gününde, mahkeme heyeti, öğle saatlerinde ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti aldığı ara kararda, tutuklu sanıklardan Adil Kınlı, Salih Demiray ve Muzaffer Sakıcı'nın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

ADLİ KONTROL HAFİFLETİLDİ

Ayrıca ara kararda, adli kontrol şartlarının da hafifletilmesine, tutuksuz sanıkların hafta 3 gün olan imza şartlarının haftada bir güne indirilmesine karar verildi. Mahkeme heyeti, davanın gizli tanığı olan Cesur Efe'nin gelecek celse dinlenilmesi konusunda ilgili mevzuatın gereğinin yapılmasını, Bylock programı kullanımı konusunda Denizli Emniyet Müdürlüğü'ne yazılmış olan yazının sorulmasını istedi. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne de müzekkere yazılarak, Bylock programı kullandığı bildirilen kişilerin kullandıkları belirtilen telefon hatlarına ilişkin sözleşme asıllarının ilgili GSM şirketinden istenmesi de karara bağlandı.

BYLOCK'UN DELİL OLARAK SAYILMAMASI TALEBİ REDDEDİLDİ

Ayrıca, Bylock programının kullanılmasına ilişkin bilgilerin delil olarak kabul edilmemesi ve dosya kapsamından çıkarılmasına yönelik talebi de reddeden mahkeme, bu yöndeki değerlendirmenin mahkeme tarafından hükümle birlikte yapılmasına karar verdi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı hakkında, sanıklara kötü muamelede bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunulması talebi ise kabul edilmedi.

EMEKLİ MAAŞLARINDAKİ TEDBİR KALDIRILDI

Tutuklu sanıkların bankalardan aldıkları emekli ve işsizlik maaşlarına yönelik konulan tedbir, mahkeme tarafından kaldırıldı. Soruşturma kapsamında el konulan paraların iade edilmesi talebi ise kabul edilmedi.

AKTİF EĞİTİMCİLER SENDİKASI İÇİN UYARI YAPILDI MI

Mahkeme heyeti, Aktif Eğitimciler Sendikası'nın ne zaman kurulduğu, üye olunabileceği şeklinde okullara yazı gönderilip gönderilmediğine, sendikanın faaliyetleri nedeniyle öğretmenlerin üye olmamaları yönünde bir uyarı yazısı gönderilip gönderilmediğinin, sanıkların hangi tarihte sendikaya üye oldukları ve sonlandırdıkları, sendikaya üyeliği sebebiyle üye olanların maaşlarından üyelik aidatı kesintisinin yapılıp yapılmadığının, yapıldıysa hangi tarihe kadar yapıldığının, ayrıca yapılan kesintilerin devlet tarafından ilgili kişiye geri ödenip ödenmediğinin Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sorulmasına karar verdi.

7.5 YILDAN 15 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

İddianamede sanıkların üzerlerine atılı eylemlerini silahlı terör örgütü FETÖ/PDY ile önceden süreklilik, yoğunluk ve çeşitlilik arzeden organik bağı bulunmadan gerçekleştirmelerinin imkan dahilinde olmadığı, şüphelilerin FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olduklarının dosya kapsamından anlaşıldığı belirtilerek, terör örgütü üyeliği iddiasıyla TCK'nın 314-2. Maddesi ve Terörle Mücadele Kanunu'nun 5-1. maddelerince 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.



Mahkeme 13 Şubat 2017'e ertelendi.

Görüntü Dökümü



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- Mahkemenin görüldüğü alandan görüntü



- Polis noktasından çıkanlardan görüntü



- Avukat Saim Kutlutürk'ün tahliyeyle ilgili konuşması

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()



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6)FETÖ'DEN TUTUKLU BİNBAŞI AVCI, 'DARBE PLANI KUSURSUZ' DEMİŞ







ANTALYA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Murat Akyol'un, darbe girişimi sonrası, "Aslında darbe planı kusursuz gibi. Cumhurbaşkanı ele geçirilseydi durum farklı olurdu" dediği öne sürüldü. Antalya'da 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Murat Akyol, Jandarma Üsteğmen Ferhat Konuş, Astsubay Başçavuş Nihat Karcı ile Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Avcı hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 40 sayfalık iddianamede, şüphelilerden Murat Akyol'un, 15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine 17 Temmuz'da jandarmada yapılan değerlendirme toplantısında, "Aslında darbe planı kusursuz gibi. Cumhurbaşkanı ele geçirilseydi durum farklı olurdu, bu işin arkasında Amerika var" sözleriyle darbe planını sanki kendisi yapmış gibi savunduğu öne sürüldü.

İddianamede Jandarma Üsteğmen Ferhat Konuş'un ise 15 Temmuz akşamı darbecilerin gönderdiği sıkıyönetim mahkemeleri görevlendirme listelerini derhal uygulanmak üzere İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Fatih Ü.'ye ilettiği belirtildi.

ASKERLER SİLAHLANDIRILDI İDDİASI

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine gizliliği esas alarak yerleşen FETÖ/PDY terör örgüt mensuplarınca gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nda nöbetçi amir olan Üsteğmen Ferhat Konuş'un, kendilerini sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' olarak adlandıran FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarından gelen yasadışı emri titizlikle uyguladığı belirtilen iddianamede, şüphelinin olay gecesi istirahatli olması gereken erbaş/erleri silahlandırarak hazır kıta beklettiği ileri sürüldü. Ferhat Konuş'un darbeci askerlerin kışla dışına çıkmasına izin vermemek için nizamiye önünün iş makineleriyle kapatılması üzerine girişi açtırmak istediği ileri sürülen iddianamede, "Eğer başarılı olmuş olsaydı silahlandırdığı askerlerle birlikte Antalya'da darbe girişimi yapacağı sonucuna ulaşılmıştır" denildi.

İddianamede, şüphelilerden Mustafa Avcı'nın ise 9 Temmuz günü saat 22.10'da FETÖ soruşturmaları nedeniyle ihraç edilen Alanya Cumhuriyet Savcısı Hamza Ö.'yü cep telefonundan arayarak 127 saniye görüştüğü, şüphelilerden Nihat K.'nın ise FETÖ/PDY terör örgütüne ait olduğu bilinen Bank Asya Katılım Bankası Kumluca Şubesi'nde 11 Aralık 2014 tarihinde vadesiz mevduat hesabı açtığı belirtildi. Şüphelinin aynı gün ING Bank'taki hesabından 25 bin TL'nin Bank Asya Katılım Bankası hesabına yatırıldığı belirtilen iddianamede, 08 Temmuz 2016 tarihine kadar bu hesapta birçok hesap hareketinin gerçekleştiği tespit edildiği kaydedildi.

Şüphelilerden Murat Akyol, Ferhat Konuş ve Mustafa Avcı'nın örgütün haberleşme prdgramı 'ByLock'u kullananlar listesinde yer aldıkları da iddianamede yer aldı. Şüphelilerin, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek ve silahlı örgüte üye olmak suçlarından cezalandırılmaları istendi.

ANTALYA, () -



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7)ROCKÇI İMAMDAN TAYİNE DAVA







ANTALYA'nın Kaş İlçesi'nde kurduğu rock müzik grubu ve söylediği şarkılar nedeniyle 'Rockçı imam' adıyla tanınan Ahmet Muhsin Tüzer, Balıkesir'e memur olarak atandı. Tüzer, yürtmenin durdurulması ve atamanın iptali için dava açtı.



Kaş'a bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde cami imamı olarak görev yapan Ahmet Muhsin Tüzer, 2013 yılında gitarist Doğan Sakin ile 'Firock' adlı grup kurarak dikkatleri üzerine çekti. Türkiye'de 'Rockçı imam', yurtdışında ise 'Rock N İmam' adıyla tanınmaya başlayan Ahmet Muhsin Tüzer, Türkiye'nin yanı sıra 2014 yılında ABD'de konser verdi. Tüzer, son olarak bu yıl nisan ayında Portekiz'in Porto kentinde 3 gün arka arkaya sahneye çıktı.



BALIKESİR'E ATANDI



Portekiz konseri sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 'basına açıklama yaptığı' gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Tüzer, kınama cezası aldı. Ahmet Muhsin Tüzer, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından imamlık görevinden alınarak Balıkesir'in Karesi İlçesi Müftülüğü'ne memur olarak atandı.



KARARA İTİRAZ ETTİ



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 8 Eylül 2016 tarihli personel hareketleri yazısıyla memurluk görevine getirilen Tüzer, yeni görevine başladı. Ardından izne ayrılan Tüzer, atamanın iptali ve yürütmenin durdurulması için Antalya Nöbetçi İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Konuyla ilgili açıklama yapmak istemeyen Tüzer, yargıya başvurduğunu ve sonucunu beklediğini söyledi.

ARŞİV GÖRÜNTÜ

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), ()

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8)DUVARA 'CELO, HIZLANDIKÇA AZALIYORUZ' YAZIP ÖLÜME ATLADI







ADANA'da madde bağımlısı olduğu ileri sürülen 18 yaşındaki Ömer Dündar, inşaat halindeki binanın 4'üncü katından atlayarak yaşamına son verdi.



Merkez Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Ticaret Borsası Anadolu Lisesi'nin yanındaki inşaata gelen Ömer Dündar, binanın 4'üncü katına çıktı. Balkon duvarına sprey boya ile 'Celo, hızlandıkça azalıyoruz' yazan Ömer Dündar, bir süre çevreyi izledi. Okuldaki öğrencilerin şaşkın bakışları arasında kollarını yana açan Dündar, kendini boşluğa bıraktı.



Ömer Dündar'ın atladığını gören öğrenciler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi yaptığı Dündar, götürüldüğü hastanede doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.



Ömer Dündar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 'Celo, hızlandıkça azalıyoruz' yazısının da ne anlama geldiğini araştırıyor.

Görüntü Dökümü



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- Olay yerindeki polis araçları



- Şahsın intihar ettiği inşaat halindeki binadan genel ve detay



- Polislerin olay yerinde inceleme yapması



SÜRE:59" BOYUT: 110 MB

Haber:Fatih KARAÇALI-Kamera:ADANA,()

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9)236 YILLIK KEMANLA MUHTEŞEM KONSER

MERSİN Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MTSO) kuruluşunun 131'nci yıl dönümü nedeni ile düzenlenen konserde dünyaca ünlü genç keman virtüözü Hasan Gökçe Yorgun, 236 yıllık kemanla muhteşem bir performans sergiledi. Gökçe, konserin sonunda kendisine eşlik eden Gürcü ve Çinli piyanistlerle birlikte piyanonun başına geçerek unutulmaz bir gece yaşattı. (Geniş haberi geçilecek)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Salonda bulunanlardan genel ve detay görüntü



Hasan Gökçe Yorgun, Çinli piyanist Jiao Li eşliğinde sahneye gelirken



Hasan Gökçe Yorgun keman çalarken



Çinli piyanist Jiao Li piyano çalarken



Tamara Atschba ve Jiao Li, Hasan Gökçe Yorgu ile birlikte piyano çalarken



Sanatçılara plaket verilirken



Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şerafettin Aşut konuşurken

(BOYUT:316,68 mb) (SÜRE:03,59 DK)



(Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, ()