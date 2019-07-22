DHA YURT BÜLTENİ-9

1)SELDE ÖLEN CENGİZ TÖNGEL, TOPRAĞA VERİLDİ

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kaybolduktan 4 gün sonra cesedi bulunan Cengiz Töngel (53) son yolculuğuna uğurlandı. Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde eşi Fatma ve oğlu Kaan Töngel ile birlikte evde olduğu sırada sel sularına kapılıp kaybolan Cengiz Töngel'in dün cesedi bulundu. Töngel cenazesi Düzce merkezinde bulunan Aziziye Camii'ne getirildi. Cenaze namazına Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Töngel'in yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cengiz Töngel'in cenaze namazı, cesedi selde hasar gördüğü için cenaze aracından çıkarılıp musalla taşına koyulmadan kılındı. Töngel'in cenazesi öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Aziziye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

3 çocuk babası Cengiz Töngel'in eşi Fatma Töngel'in geçen Cuma günü cesedi bulunmuş, Cumartesi günü de toprağa verilmişti. Töngel çiftinin selde kaybolan oğulları Kaan Töngel'i bölgede arama çalışması sürüyor. Cengiz Töngel ve Fatma Töngel'in diğer çocukları İrem ve Mertcan Töngel'in sel sırasında başka yerde olduğu için selden etkilenmedikleri öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenaze namazından görüntüler

-Cenazenin araçta durması

-Detaylar

Süre: 01.56-Boyut: 217 mb

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK-Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,()

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2)ZİRAAT ODALARI TMO'NUN FINDIK FİYATINI AÇIKLAMASINI İSTİYOR

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından fındık fiyatının biran önce açıklanması gerektiğini belirterek, "Üretici perişan halde, fiyatın ay sonuna kadar açıklanmasını bekliyoruz" dedi.

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık üreten illerin Ziraat Odaları Başkanları, yönetim kurulu üyeleri, üreticiler ve muhtarların katılımıyla Altınordu Ziraat Odası Toplantı Salonu'nda basın toplantısı düzenledi. Yoğun katılımın olduğu toplantıda konuşan TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, yeni hasat öncesinde serbest piyasada fındık fiyatlarının 20 liradan 12 liraya kadar gerilediğini belirterek, "İhracatçı Birlikleri, ABD'deki Uluslararası Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Konseyi'nin (INC) toplantısında, neye dayanarak ülkemizin fındık rekolte tahminini 775 bin ve 40 bin tonluk stokla 815 bin ton olarak açıklamıştır. Yabancılar, fındık piyasası üzerinde her türlü baskı ve oyunu oynamakta, fiyatlar üzerinde spekülasyon yapmaktadır. Şimdi sormak lazım;10 gün önce 18-20 lira olan fındık fiyatları,ortada yeni mahsul fındık çıkmamışken, bir anda neden 12-13 lira seviyelerine düştü. Fiyatlarla kim oynuyor? Bunu da ilgili kurumların araştırması gerekir. Üreticinin emeği üzerinde oynanan kirli oyun açığa çıkarılmalıdır" dedi.

ÜRETİCİNİN UMUDU TMO'DUR

Yeni mahsul fındığın pazara indiğinde TMO piyasaya girememesi halinde fiyatın daha çok fazla düşeceği uyarısında da bulunan Soydan, şunları söyledi:

"TMO, geçmiş yıllarda da sergilen bu kirli oyuna kanmadığını açıkladığı fiyatlarla göstermiştir. Bu yıl da üreticimiz böyle bir beklenti içindedir. Ofis'in, üreticimizi mağdur etmeyeceğine inanıyoruz. Yüzbinlerce fındık üreticisinin umudu da güvencesi de TMO'dur. Karadeniz, topyekun, dört gözle TMO'nun alım fiyatı açıklamasını beklemektedir. Ofis'in piyasaya girmemesi durumunu düşünmek bile istemiyoruz.TMO, piyasaya girmezse üreticinin hali perişandır. Ofis, hızlı şekilde alımlara girmeli, ihtiyaç olan yerlerde geçici alım merkezleri oluşturmalıdır. 400 bin fındık üreticisi ailemizin, beklentisi de umudu da bu yöndedir"

Soydan, fındıkta alan bazlı gelir desteği ödemelerinin de günün şartlarına göre yeniden belirlenerek, artarak devam etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

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-Fındık bahçesinden yeni görüntü

-Toplantıdan detay görüntü

-Arslan Soydan'ın açıklamasından görüntü

Süre: 04:03 DK Boyut: 603 MB

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU-

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SURİYELİLERİN KURBAN BAYRAMI GEÇİŞİ BAŞLADI (EK)

3)CİLVEGÖZÜ'NDEN DE GEÇİŞLER BAŞLADI

Kurban Bayramı’nı ülkesinde geçirmek isteyen Suriyelilerin ülkelerine gidişleri sınır kapılarında başladı. Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’na gelen Suriyelilerin çıkış işlemleri 9 Ağustos gününe kadar devam edecek. Ülkedeki iç savaş nedeniyle geldikleri Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda, Gümrük muhafaza ve polis tarafından belgeleri kontrol edildikten sonra çıkış yapıyorlar. Bu arada beraberlerinde götürdükleri eşyaları da x-ray cihazı ile kontrol ediliyor. Bunun yanında izdiham olmaması içinde jandarma bölgede güvenlik önlemi aldı.

Bu sabah başlayan bayramlaşma çıkışında günde ortalama 3 bin Suriyeli, Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan ülkesine geçecek.

HATAY-

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4)SURİYE’DEN CEYLANPINAR’A GEÇMEYE ÇALIŞAN 2 TERÖRİST YAKALANDI



SURİYE’den yasa dışı yollarla Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine geçmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu 2 terörist jandarma tarafından yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup teröristin, Suriye’nin Haseke kentine bağlı terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Rasulayn ilçesinden sınıra komşu olan Celyanpınar’a geçeceği istihbaratını aldı. Sınırda güvenlik önlemi alan ekipler 2 kişiyi yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yapmak isterken yakaladı. Gözaltına alınan ve PKK/PYD mensubu olduğu belirlenen teröristler, işlemleri için Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

ŞANLIURFA, (

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5)MOTOSİKLETLİ POLİS TİMİ GÖREVE BAŞLADI

BURDUR'da eğitimlerini tamamlayan motosikletli polis timi göreve başladı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törene, Vali Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılınç, emniyet müdür yardımcıları ile şube müdürleri katıldı. Vali Hasan Şıldak törende yaptığı konuşmada, emniyet teşkilatının asayiş ve güvenliğin sağlanması konusunda çok önemli çalışmalar yaptığını, teknik donanımını ve mobilitesini artırdığını kaydetti. Vali Şıldak, "Yunus timleri şehirlerimizde, il ve ilçelerimizde asayişin temini, olayların önlenmesi bakımından en etkili kullanılan unsurlardandır" dedi. İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ise "Halkımızın huzur ve güvenliği için vatandaşlar daha yakın irtibat kurulabilmesi ve olaylara hızlı müdahale edebilmek için motorlu yunus timlerinin ne kadar etken olduğu hepimizin malumu. İlimizde bir aylık eğitimlerini tamamlayan 16 personelimiz 8 motosikletle görevlerine başlıyor" diye konuştu.

Çankal, 8 personelin 4 motosikletle kent merkezi, 4 personelin 2 motosikletle Bucak, 4 personelin de 2 motosikletle Yeşilova ilçesinde görev yapacağını belirtti. Konuşmaların ardından motosikletli yunus timi ekiplerine belgeleri verildi.

Görüntü Dökümü

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-Emniyet Müdürlüğü dış görünüş

-Motosikletili polisler

-Arif Çankal'ın konuşması

-Vali Şıldak'ın konuşması

-Belge verilmesi

-Motosikletlerin gidişi

Mesut MADAN/BURDUR,() -

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6)DİYARBAKIR'DA, KIBRIS BARIŞ HAREKATI GAZİLERİNE MADALYA

DİYARBAKIR'da, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 133 gaziye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi. Diyarbakır'da 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 133 gaziye KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'nün konferans salonunda düzenlenen programa Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, 8'inci Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ersin Eser, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Tacettin Arslan, gaziler ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, millet olarak gazilere duyulan minnettarlığı anlattı. Vali Güzeloğlu, bu madalyaların milletinin imanının asil ve dik duruşunun değerleri uğruna feda edilmiş bir hayatın simgesi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Doğu Akdeniz'de var olan bütün güzellikler ve Kıbrıs, eşit ve adil bir şekilde ancak paylaşılacak ve ortaklık temelinde geleceğe birlikte yol alacaklardır. Bunun dışında bir şey olursa tabii ki 1974'te olduğu gibi bugünde şanlı Türk ordusu hava, deniz ve kara, bütün kuvvetleri Kıbrıs Türklerinin ve Kıbrıs'ın yanındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye'nin iradesi ve kararlılığı bütün tehditleri hamdolsun bertaraf edecek bir gücün sahibidir. Biz bugün kahraman gazilerimizle birlikte aynı ortamda olmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. Bugün manen aramızda olan Kıbrıs Barış Harekatı'nın bütün şehitlerine ve kahraman gazilerimize minnet, hürmet ve saygılarımızı sunuyoruz Rabbim hepinizden razı olsun" dedi.

Vali Güzeloğlu, konuşmasının ardındın Kıbrıs Barış Harekatı'nın en yaşlı gazisi olan 71 yaşındaki Abdulaziz Taşer'e madalyasını verdi. Vali Güzeloğlu, kendisini asker selamıyla selamlayan gazinin elini öptü. Taşer, kendisine madalya takıldığı sırada duygulandığı, gözlenirken Vali Güzeloğlu, gaziyi teselli etti.

Görüntü Dökümü

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Törenin yapıldığı salondan genel görüntü

Diyarbakır Valisi Güzeloğlu'nun salona girmesi

Vali Güzeloğlu'nun gazilerle tokalaşması

Vali Güzeloğlu'nun konuşmaları

Gazilerele madalya takılması

Haber- Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR ,()

GÖRÜNTÜ BOYUTU 776 MB