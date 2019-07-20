DHA YURT BÜLTENİ-9

1)SELİN DENİZE SÜRÜKLEDİĞİ KÖPEĞİ YÜZEREK KURTARDI

DÜZCE'de bir vatandaşın sel sularına kapılıp derede sürüklenen köpeği kurtarması amatör kameraya yansıdı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından amatör kameraya yürekleri ısıtan bir görüntü yansıdı. Sel felaketinin ardından Akçakoca'da denize sürüklenmiş haldeki köpeği gören bir vatandaş hemen denize girdi. İsmi öğrenilemeyen vatandaş, odun yığınları ve kirliliğin olduğu denizden yüzerek köpeği kurtardı. Vatandaşın davranışı takdir toplarken, o anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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-Köpeğin kurtarılması

Süre: 00.16

Haber: Murat KÜÇÜK/DÜZCE,()

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2)RUS MAYIN TARAMA GEMİSİ VE ASKERİ RÖMORKÖRÜ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait SB-739 borda numaralı askeri römorkörü ile 908 borda numaralı Rus mayın tarama gemisi Vice-Admiral Zakharin Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden bugün saat 10.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait SB-739 borda numaralı askeri römorkörü ile 908 borda numaralı Rus mayın tarama gemisi 'Vice-Admiral Zakharin saat 12.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Rus askeri römorkörü ve Rus mayın tarama gemisi Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Askeri römorkör ile mayın tarama gemisinin boğazdan geçişine Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()-

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3)KÖRFEZ SAHİLLERİ OLTA BALIKÇILARIYLA DOLDU

İZMİT Körfezi sahilleri akşam saatlerinde oltayla balık tutanlarla doluyor. Güzel yaz günlerini değerlendirenler balık tutmanın keyfini çıkarıyor. İzmit Körfezi'nde Marina, 60 Evler, Kirazlıyalı, Yarımca, Seymen, Değirmendere ve Halıdere sahilleri akşam saatlerinde oltayla balık tutanlarla doluyor. Yaz akşamlarını değerlendiren amatör balıkçılar, çocuklarıyla birlikte soluğu sahillerde alıyor. Oltalara genelde istavrit takılırken, amatör balıkçılar istedikleri kadar balık tutamasa da sahil kenarında zaman geçirmenin tadını çıkarıyor.

Balık tutmak için her gün sahile geldiğini söyleyen Hakan Korkmaz, "Her akşam buradayız. 6'da işten çıkıyorum, 7'de evde oluyorum, 7 buçukta buradayım. 2 saat avlıyorum sonra evime gidiyorum. Bu biraz hastalık bende. Buraya geldiğim zaman rahatlıyorum." dedi.

Kahveye gitmek yerine balık tutmaya geldiğini belirten Hasan Tursun ise, "Ben haftada bir iki defa geliyorum. Kahveye gitmektense balığa gitmeyi seviyorum. Sahillerdeki iskelelerin de artmasını istiyorum. Çocuklar gelir bir eğlence olur. Milleti kahvelere değil de, böyle sahillere, güzel şeylere, iyi şeylere sevk etmekte fayda var." diye konuştu

Görüntü Dökümü

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- Sahilden görüntüler

- Balık tutan insanlardan görüntüler

- Hakan Korkmaz ile röp.

- Hasan Tursun ile röp.

- Detay

(Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/DERİNCE(Kocaeli),()

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4)ÖĞRENCİLERİN EN SEVDİĞİ ŞEHİR ESKİŞEHİR

ÜNİVERSİTE Araştırmaları Laboratuvar'ının (ÜniAr) yaptığı Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması'nda Türkiye’nin öğrenci başkenti olarak anılan Eskişehir ilk sırada yer aldı.

Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması'nda daha önce de ilk sırada yer alan Eskişehir, bu sene de listedeki yerini korudu. Araştırma verileri 81 ildeki 123 devlet ve 65 vakıf üniversitesinde öğrenim gören 35 bin 715 öğrenciden elde edildi. Kentte 3 üniversite bulunması ve halkın öğrencilere karşı olumlu tutumu ile hayat koşulları, öğrencilerin Eskişehir’i tercih etmesinde büyük rol oynuyor.

Yapılan araştırmalarda dünyanın en güvenli 10 şehri arasında gösterilen Eskişehir, ailelerin de ilk tercihi oluyor. Öğrenciler Eskişehir’de okumanın ve yaşamanın kendileri için bir şans olduğunu ifade ederek, şehrin kendilerine değer kattığını söylüyor.

Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın-Yayın bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi İrem Nur Akgün, “Eskişehir'in kültürel açıdan çok güçlü bir şehir olduğunu düşünüyorum. Diğer yaşadığım illere göre bu şehir çok canlı. Buraya ilk geldiğimde çok mutlu oldum, hala çok mutlu bir yaşam sürüyorum. Aileler ve esnaf da öğrenciye çok destek oluyor. Kendi ailelerinden biri gibi davranıyor. Okulum bittikten sonra Eskişehir'de yaşamak isterim" diye konuştu.

Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim-Tasarım bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi olan Yiğit İnan El de mezun olduktan sonra kentte yaşamayı düşündüğünü söyleyerek, “Eskişehir'den çok memnunum. Yaklaşık 5 yıldır burayım. Şehir öğrenci dostu, bunu herkes biliyor. Üniversitesi olan diğer şehirlere göre yaşam standartları daha iyi. Şehir güvenliği de önemli. Burada kötü olaylar pek yaşanmıyor" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Anadolu Üniversitesi'nden detaylar

-Porsuk Çayı'ndan detaylar

-İrem Nur Akgün'ün röportajı

-Yiğin İnan El'in röportajı

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan Demir-Abdullah Güçlü/ESKİŞEHİR-



