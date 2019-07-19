DHA YURT BÜLTENİ-9 

Van'da bir haftada 1535 kaçak göçmen yakalandı

Van'da polis, son bir haftada yaptığı yol kontrolleri ve devriye görevleri ile yasa dışı yollardan yurda giriş yapan Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu bin 535 kaçak göçmen yakaladı.

İnsan kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle de 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden biri tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapanlara karşı çalışmalarını sürdürürken, bu kapsamda Van'ın Edremit, İpekyolu, Tuşba, Gevaş, Çaldıran Gürpınar ve Özalp ilçelerinde 10-18 Temmuz tarihleri arasında yol kontrolleri ve devriye görevleri yaptı.

Yapılan kontrollerde yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu bin 535 kaçak göçmen yakalandı.

İnsan kaçakçığı yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden M.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanırken, U.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Metruk eve operasyon düzenleyen polis ekipleri

-Metruk evlerdeki kaçak göçmenler

-Kaçak göçmenlerin evden çıkması

-Detaylar

VAN,()

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Erzurum'a Karabekirler Jandarma Komando Taburu kurulacak



Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Erzurum'a Karabekirler Jandarma Komando Tabur Komutanlığı kurulacağını bildirdi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, jandarma birliklerinde incelemelerde bulunmak üzere bugün Erzurum'a geldi. Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri Başkanı Tümgeneral Engin Çırakoğlu ile birlikte Vali Okay Memiş'i ziyaret eden Orgeneral Çetin, Vali Memiş'in talebiyle Erzurum'a Jandarma Komando Tabur Komutanlığı kurulacağını bildirdi.

Orgeneral Çetin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından onaylanan kararın, Erzurum Kongresi'nin 100'ncü yıldönümünde hediye olacağını, adının da 'Karabekirler Jandarma Komando Taburu' olacağını bildirdi. Çetin, "Erzurum'un huzuru Türkiye'nin huzuru demek. Erzurum'da, Edirne'de, Hakkari'de her yerde huzuru sağlamak bizim görevimiz. Güvenlik kuvvetleri olarak kahraman ordumuzla, kahraman polisimizle, yüce miletimizle, korucularımızla halkın huzuru ve güvenliği için ne gerekiyorsa yapıyoruz" diye konuştu.Orgeneral Arif Çetin,

Karabekirler Jandarma Komando Taburu ile ilgili kararı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bizzat Erzurum'a gelerek açıklayacağını ancak Düzce'de yaşanan sel felaketi sebebiyle gelemediğini aktardı.

Çetin'e teşekkür eden Vali Okay Memiş de "Erzurum'a pozitif ayrımcılık gösterdiğiniz. Eliniz boş gelmediniz. Çalışanların tamamının profesyonel asker olacağı tabur komutanlığı bize güç katacak. Hem sosyal hem ekonomik hem de güvenlik açısından bizim için değerli bir müjde" dedi.

Vali Memiş, ziyaret anısına Orgenarel Arif Çetin'e oltu taşı tespih ve kol düğmesi hediye etti. Çetin de Vali Memiş'e Jandarma Genel Komutanlığı'nın plaketini verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Vali Okay Memiş'in Jandarma Genel Komutanını karşılaması

-Valilik şeref defterini imzalaması

-Hatıra Fotoğrafı çekilmesi

-Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'in konuşması

-Vali Okay Memiş'in konuşması Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()

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Kadınların şelale tutkusu



Adana’da sıcaklardan bunalan doğa tutkunları çevrede bulunan doğal şelalelerin yolunu tutmaya başladı.

Çukurova’nın değişik bölgelerin de bulunan küp şelaleleri, simit şelalesi, dokuz oluk, körkün, geçilmezkaya ve karaçay gibi doğal su kaynakları ve şelaleler her hafta sonu doğa tutkunlarının vazgeçilmez noktası oldu. Sıcak hava ve şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen doğaseverler, ulaşabildikleri su kaynaklarının bazı kısımlarında oluşan, şelaleler, doğal havuzlar ve akan ırmağının soğuk sularında yüzmenin keyfini yaşıyor.

Adana Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü’de (PRODOSS), Amanos Dağları'nın eteklerinde bulunan Karaçay Şelalesi'ne doğa yürüyüşü düzenledi. Osmaniye'nin başlıca doğal güzellikleri arasında yer alan ve Karaçay Vadisi'nde bulunan şelale gezisine en çok kadınlar ilgi gösterdi. Kanyon ve dere kenarı güzergahında 3 saat süren uzun ve zorlu bir yürüyüşün ardından ulaşılabilen Karaçay Şelalesi'ne hayran kalan doğasever kadınlar üstlerindeki kıyafetleriyle kendilerini şelalenin serin sularına bıraktı. Yaklaşık 30 metre yükseklikten dökülen şelalenin soğuk sularında keyif dolu dakikalar yaşayan doğaseverler hem sıcak havada serinlemenin, hem de yöredeki doğal güzellikleri görme imkanı buldukları söyledi. 8 kilometrelik yürüyüşe katılan kadınlar ise, yorucu geçen bir yürüyüşün ardından soğuk suda ferahladıklarını belirtti.

ŞELALE GÜZELLERİ

‘Osmaniye’nin gizli cenneti’ olarak adlandırılan Karaçay şelalesinde gün boyunca sudan çıkmayan kadınlar, denize giden hemcinslerinin aksine, derelerin, şelalelerin ve doğal havuzların soğuk sularını tercih ettiklerini söyledi. PRODOSS Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, "Sıcaktan kaçan üyelerimiz soğuk sularda ve şelalelerde suya girmenin, yüzmenin ve bol bol anı fotoğrafları çekilmenin keyfini yaşıyor. Açıkta sıcak hava adeta yakarken, buz gibi soğuk suda üşüyenlerimiz oldu" dedi.

Yakut, Karaçay şelalesinin, Yahyalı Kapızbaşı şelalesi gibi turizm bölgesi olabilecek doğal güzelliklere sahip olduğunu vurgulayarak, kolay ulaşım için yolda gerekli düzenlemelerin yapılması çağrısında bulundu.

Görüntü Dökümü

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- PRODOSS Kulüp Başkanı Mehmet Yakut'un konuşması

- Yürüyüşten görüntüler

- Şelaleye giren doğaseverler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Malik GÖDELİNER/ADANA, ()

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'Azra, kardeşini kucağına alamadan melek olup uçtu'

Antalya'da doğumundan itibaren yatağa bağımlı solunum cihazıyla yaşayan 'Tay-Sachs' hastası Azra Cunduz (6), bu sabah yaşamını yitirdi. Baba Mehmet Cunduz, "Kardeşini kucağına alamadan melek olup uçtu" dedi.

Mehmet ve Derya Cunduz çifti, 6 yıl önce dünyaya gelen kızlarına 'Azra' adını verdi. Çift, bir gece 1 yaşındaki kızlarının çığlığıyla uyandı. Cunduz çifti, rahatsızlanan kızlarını hastaneye götürdü. Yapılan tetkiklerde minik Azra'ya, milyonda bir görülen ve tedavisi henüz bulunmayan 'Tay-Sachs' hastalığı teşhisi konuldu. Doktorlar, aileye kızlarının 5 yaşına kadar yaşayabileceğini söyledi. Minik Azra, geçen yıllar içinde oturma, konuşma, duyma ve ağızdan beslenmenin yanı sıra, görme yetisini de kaybetti. Azra midesinden beslenirken, tükürüğü ise özel cihazdan uzatılan hortumla ağzından alındı.

Nefes almakta güçlük çeken Azra, 2 yıl önce acil servise götürüldü. Doktorlar Azra için artık yapılabilecek hiçbir tedavi olmadığını, aile tercih ederse kızlarının bir solunum cihazına bağlı yaşamını sürdürebileceğini anlattı. Bunun üzerine Mehmet ve Derya Cunduz çifti, kendi imkanlarıyla aldıkları solunum cihazına Azra'yı bağlayarak, yaşama tutunmasını sağladı.

BU SABAH ÖLÜ BULUNDU

Bugün sabah saatlerinde Azra'nın mamasını vermek için odasına giren anne Derya Cunduz, kızının yatağında hareketsiz yattığını gördü. Solunumu ve nabız alamayan Derya Cunduz, 112'yi arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık görevlileri, Azra Cunduz'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Küçük Azra'nın cenazesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

'MELEK OLUP UÇTU'

Kızlarının ölümüyle büyük sarsıntı yaşadıklarını söyleyen baba Mehmet Cunduz, "4-5 aydır vücudunda ciddi enfeksiyon vardı. Zaten sıkıntılar yaşıyordu. Böyle olacağını bekliyorduk. Eşim 7 aylık hamile. Kardeşini kucağına alamadan melek olup uçtu" dedi.

TAY- SACHS HASTALIĞI

Tay-Sachs Hastalığı olukça nadir olan genetik geçişli bir hastalık. Çok aşırı miktarda yağ dokusu dokuda ve beyindeki sinir hücrelerinde birikir. Bu birikim sinir hücrelerini parçalar ve akli ve fiziki problemlere neden olur. Tay-Sachs Hastalığı olan bebekler doğumdan sonraki ilk ayda normaldirler ve daha sonra sinir hücreleri fazla yağ deposu nedeniyle şişmeye başlar ve akli ve fiziki problemlere neden olur. Çocuk kör ve sağır olmaya başlar ve yutma zorluğu başlar. Kaslarda atrofi (erime) ve felç başlar. En iyi tedaviyle bile Tay- Sachs hastalığı olan çocuklar, genellikle 5- 6 yıl yaşayabiliyor. Hastalığın henüz tedavisi yok.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () -

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Festival, sürücülere muz ikramıyla başladı

Mersin'in Anamur ilçesinde 13'üncüsü düzenlenen Kültür ve Muz Festivali, araç sürücülerine muz ikram edilmesiyle başladı.

Organizasyon kapsamında Bozdoğan Mahallesi ve Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde çevirme noktaları kuruldu. Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, yardımcıları Ahmet Çetin ve Mehmet Tuğrul ile birlikte Mersin ve Antalya'yı birbirine bağlayan D-400 karayolunu kullanan araç sürücülerini durdurup, Anamur'un meşhur muzundan ikram etti. Çevirme noktalarındaki görevlilerin yöresel kıyafetleri dikkat çekti.

2 TON MUZ DAĞITILDI

Festivalin tanıtımı kapsamında 2 ton muz dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Kılınç, "Anamur ilçemizi hem Türkiye'ye, hem de dünyaya tanıtma noktasında ciddi adımlar atmaktayız. Anamur sadece tarımla değil, turizm ve kültürü ile dünyaya tanıtılacak. Anamur'a daha fazla misafirin gelmesi için ciddi çalışmalarımız olacak" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Muz ikramından genel ve detay görüntüler

- Başkan Kılınç'ın muz ikram etmesi

- Araç sürücülerinin görüntüleri

- Başkan Kılınç ile röportaj

- Yöresel kıyafet giyen bir kadının görüntüsü

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), ()

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