DHA YURT BÜLTENİ - 9

Mersin'de pompalı dehşet; eski eşi ve sevgilisini öldürüp, intihar etti

Mersin'in Silifke ilçesinde Muzaffer Taş (46), boşandığı Filiz Sarı (32) ile onun sevgilisi olduğu öne sürülen Ramazan Ünlü'yü (45) pompalı tüfekle öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, Göksu Mahallesi Celal Bayar Caddesi Adliye Lojmanları yakınlarında meydana geldi. Muzaffer Taş, bir süre önce boşandığı Filiz Sarı ve onun sevgilisi olduğu iddia edilen Ramazan Ünlü'yü takip etmeye başladı. Bu sabah pompalı tüfekle evinden çıkan Muzaffer Taş, Sarı ve Ünlü'nün sokakta önünü kesti. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Muzaffer Taş, pompalı tüfeği Filiz Sarı ve Ramazan Ünlü'ye doğrultup, ateşledi. Saçmaların isabet ettiği Filiz Sarı ve Ramazan Ünlü kanlar içinde yere yığılırken, Muzaffer Taş, bu kez silahı kendisine doğrultup, tetiği çekti.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ramazan Ünlü ve Muzaffer Taş'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Filiz Sarı da doktorların tüm müdahasine karşın kurtarılamadı.

Ölen 3 kişinin cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

TOKİ kurasında sevinç ve gözyaşı bir arada

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Kilis'te alt gelir grubuna yönelik yapılan konutlar için kura çekilişi yapıldı. 150 konuta 918 kişinin başvurduğu çekilişte ev sahibi olanlar mutluluk gözyaşı döktü.

TOKİ tarafından gelirli aileler için yaptırılan konutlara yoğun başvuru yapıldı. Kuraya girecek 150 konut için 918 kişi başvurdu. Kilis Kapalı Spor Salonu'nda noter huzurunda düzenlenen kura çekimiyle dairelerin sahipleri belirlendi. TOKİ kura çekiminde, 2+1 konutlar için 100, 3+1 konutlar için 50 hak sahibi çekilişle belirlendi. Kura çekiminde ev sahibi olmaya hak kazananlar büyük mutluluk yaşayarak gözyaşı döktü.

TOKİ Yetkilisi Hasan Hüseyin Çelik, kura ile 150 hak sahibinin belirlendiğini ifade ederek, "Kilisli vatandaşlara hayırlı uğurlu olsun, konut sahibi olamayan vatandaşlarımız üzülmesinler, Kilis'te projelerimiz devam ediyor. İnşallah bundan sonraki kura çekimlerinde onlara da çıkar. 100 adet 2+1 konut, 50 tanede 3+1 konut projemiz var. Bugün burada sadece hak sahibi olanlar için kura çekimi yapıldı" dedi.

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar (ÖZEL) -

Bingöl'ün Genç ilçesinde yaşayanlar, ekşimsi tadıyla kiviyi andıran bilimsel adı 'Rheum ribes' olan ışkın bitkisini toplamak için 2 bin 700 rakımlı Ömeran Dağı'na tırmanıyor. Yorucu tırmanışın ardından toplanan ve muz gibi soyulduğu için 'yayla muzu' adı da verilen meyve olarak tüketilen çubuk şeklindeki otun demeti, 5 ile 10 lira arasında satılıyor.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki yüksek kesimlerde yetişen, kuzukulağıgiller familyasının ekşimsi tadıyla kiviyi andıran ve muz gibi soyularak yenildiği için 'yayla muzu' da denilen ışkın otu olgunlaştı. Boyu 40- 150 santime kadar ulaşabilen bilimsel adı 'Rheum ribes' olan ışkınlar, Bingöl'de yöre halkı tarafından 2 bin 700 rakımlı Ömeran Dağı'nda toplanıyor. Yorucu tırmanışın ardından zirveye ulaşanlar, topladıkları çubuk şeklindeki ışkınları demet haline getirip, 5 ile 10 lira arasında değişen tutarla satıyor. Bölgede sevilerek tüketilen ışkınlar, yurt genelindeki birçok kentte de satılıyor. Bol miktarda C vitamini barındıran ışkının, aynı zamanda A, B1, B2, E ve K vitaminlerini de içerip, taze tüketildiğinde mide bulantısı, şeker hastalığı ve hazımsızlığa iyi geldiği söyleniyor.

Işkının birçok hastalığa iyi geldiğini belirten TEMA Vakfı İl Temsilcisi Cuma Karaaslan, "Yaklaşık 20 yıldır buraya gelip, bu otu topluyorum. Bingöl'ün hatta coğrafyamızın en güzel meyvesidir. Yaklaşık mayıs, haziran ayı başından itibaren, temmuz ortalarına kadar toplanıp, yenilebiliyor. Adına ışkın deniyor. Yerel dilimiz Zazaca'da ise 'Rıbes' dediğimiz bir meyvedir. Bilimsel adı ise 'Rheum ribes'tir. Bölgede 'yayla muzu', hatta 'Kürt muzu' bile diyen var. Şimdilerde Amerika'da da muz olarak anılıyor. Batı'da en pahalı meyve olarak da satılıyor. Hastalıklardan en başta şeker hastalığının tek çaresidir. Gerçekten tedavi ettiği söyleniyor. İnsanlarda yüksek şekeri düşürdüğü ispatlıdır. Yüksek kesimlerde, karların erimesinden sonra uygun iklim nem bağı ortamıyla birlikte suların aktığı yaban sırt alanlarında yetişiyor. Bazı yöre insanımızın geçim kaynağı da oluyor. İnsanlar çok erken saatlerde gelip bunları toplayıp, çarşıda, pazarda ve tezgâhlarda satıyorlar. Oldukça yoğun talep ve ilgi var bu ota" dedi.

'VATANDAŞLAR BİLİNÇLİ TOPLUYOR'

Bölgede yaşayan vatandaşların, ışkını, çiçeklerine zarar vermeden, devamlılığının sağlanması için bilinçli topladıklarını ifade eden Karaaslan, "Dönemsel bir bitki olduğu için bekletilmesi saklanması söz konusu değildir. İnsanlar toplama alanlarında sürekli her yıl topladığı için, genetiğine zarar vermeden devamlılığını sağlayacak şekilde topluyorlar. Çok basit yeme şekli var. Kabuğu hemen soyuluyor. Bu otun özü sudur. Tadı kiviyi andırıyor. En güzel suyu, en güzel değeri, en iyi bitkiyi alıp kendi kendine yetişen bir meyvedir. Bingöl'ün nadide bitkilerindendir. Bingöl Matan bölgesinin özelliği biraz daha geç oluşmasıyla, daha kıvamlı hale geliyor. Karlıova, Solhan ilçelerindeki Şerafettin Dağları, Çötere Dağı eteklerinde olduğu bilinir. Bölgemiz açısından endemik olan bir üründür. Ama Türkiye'de sanırım Bingöl'de, Muş'ta, Tunceli'de, Diyarbakır'ın bir kesiminde olma ihtimalleri var. Bu bitkinin olduğu yerlerde Kirkor mantarı, diğer bitkiler olmak üzere tazeliğini korumaktadır. Haziran ayında bölgede başlayan yeşillik, ilk meyvesini ışkınla başlatır. Daha sonra tırşık, yarpuz, dağ nanesi, dağ çayı, kuzukulağı ve diğer otlarla devam edip kışa kadar dağda bir çuval unla beslenebilir, hayatınızı devam ettirebilirsiniz. Bunlar için de dünyayı kırmaya dökmeye gerek yok, doğada her şey var" diye konuştu.

Işkını toplayanlar ise bölgede yetişen otun, yöre halkının geçim kaynağı haline geldiğini ifade etti.

Hakimin sanal mahkemesi

Erzurum Adliyesi'nde görev yapan Hakim Aydın Başar, 'CezaDost' isimli masaüstü ve mobil sürümleri olan ceza hukukuna ilişkin yazılım geliştirdi. Yazılım sayesinde, hakimler kısa sürede hüküm kurabilecek, vatandaşlar ise bir suç işlerse ne kadar ceza alacağını, kesinleşen karar sonucu cezaevinde ne kadar süre ile kalacağını ve tahliye tarihine kadar tüm süreci bir hukukçuya danışmadan öğrenilebilecek.

Erzurum 4'üncü Asliye Ceza Hakimi Aydın Başar, 18 yıldır geliştirdiği 'CezaDost' programı ile hukukçulara ışık tutarken, vatandaşlar için de adeta sanal mahkeme ortamı sunuyor. Programda yer alan 'hakime hanım' animasyonu, gerçek bir hakim gibi hükmü okuyup, yasa yollarını da gösteriyor. Masaüstü ve mobil sürümü olan yazılım içerisinde Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Kanunu şerhi de yer alıyor. Mobil sürümde, sesli komutla suç seçip, ceza hesaplama, hüküm kurma ve cezaevi sürelerini hesaplama gibi işlemlerin yapıldığı programın, mobil sürüm ve masaüstü sürümü aynı anda da kullanılabiliyor. Telefon ve bilgisayar arasında bluetooth ile bağlantı kurularak, program aracılığıyla telefondan verdiğiniz sesli komutlarla, masaüstü programını uzaktan kullanabilmeniz mümkün oluyor. Böylece hiç el değmeden telefondan verilen komutlarla, ceza hesaplama, hüküm ve yazıcıdan çıktı işlemleri yapılabiliyor. Aynı işlemleri gerekli seçenekleri tıklayarak da yapabilmek hem masaüstü, hem de mobil sürümle uygulamak mümkün.

Programı ilk 2001 yılında Düzce Gölyaka'da geliştirmeye başladığını belirten Hakim Aydın Başar, bu süreci şöyle anlattı:

"Deprem olduğu için bir barakada kalıyordum. İçimdeki bir ses 'yeni bir şeyler yapmalısın' diyordu. Herkesten farklı olan bir şeyi yapmak istedim. 'Benim mesleğimde bilgisayarı nasıl kullanabilirim' diye düşündüm. Programcılığa başladım. İlk başladığımda hiçbir şey bilmiyordum. Sonraki süreçte hem programlama öğrendim, hem de programlama bilgilerini 'CezaDost' programına uyguladım ve yaklaşık 18 yılda program bu aşamaya geldi. Programı yapış amacım; artık bilgisayar ve yazılımlar hayatımızın her alanında kullanılmaya başlandı. Hukukçu, hukuk kuralarını bilen ve uygulayan kişi demektir. O bilgiyi belli bir mantıksal kurguyla, olaylar ve kurallar arasında bağlantılar kurup sonuçlar üretiyoruz. İçine vicdan da kattığımız, ürettiğimiz değerin adı da adalet. Manuel olarak yaptığınız yarım saatinizi alabilecek ayrıntılı bir ceza hesaplamasını, programda 10 saniye içerisinde hatasız yapabilmeniz ve hükmü hazırlayabilmeniz mümkün hale gelebiliyor."

Programın mesleğe yeni başlayan hakim ve savcılara kolaylık sağlayacağını, hem de vatandaşlara da hukuki danışmanlık yapacağını aktaran Hakim Başar, "2016 yılında programın mobil versiyonunu yaptık. Artık bilgisayar başında kimse oturmuyor. Mobil versiyonun sadece mesleği hukukçu olanlar için değil, aynı zamanda, ceza hukuku konusunda hiç bilgisi olmayan vatandaşlara da yardımcı olmasını amaçlıyorum. Vatandaş, istediği ölçüde ceza hukuku ile ilgili olan her şeyi öğrenebilecek. Örneğin bir kişi, 'tehdit' suçunu işledi. Bu programa girerek, hatta söylediği sözle 'ben birisine seni öldüreceğim' dedim, 'başıma ne gelir?' diyerek sesli komut verirse veya suç öyküsü bölümüne yazarak giriş yaparsa program kendisine bu sözün hangi suçu oluşturduğunu ve üzerine tıklayarak alacağı ceza miktarının alt ve üst sınırlarını gösteriyor. 'Tamam' komutu ile hakimin ona vereceği kısa hükmü hazırlıyor. Böylece bir kişinin henüz mahkemeye gitmeden, duruşması yapılmadan alabileceği muhtemel cezayı öğrenebilmesi mümkün olacak. 17 yıldır görev yaptığım tüm mahkemelerde ben kısa kararları bu programla hazırladım. Suçu girip, artırım, indirim maddelerini işaretleyerek kararları hazırladım. Programda yapay zeka özelliklerini geliştirerek gelecekte programa bir iddianameyi okuduğunuzda veya metin olarak siz söylediğinizde o metinden anlamlı sonuçlar çıkararak işlenilen suçla ilgili olarak cezayı size sesli olarak okutmayı hedefliyorum ve program her gün geliştirmeye devam ediyorum" diye konuştu.

Hukuk Fakültesi öğrencileri için de program içerisinde 'suçun öyküsü' bölümü olduğunu, suçun işlendiği yerden kişinin cezaevinden çıktığı tarihe kadar olan tüm bu sürecin anlatıldığını bildiren Başar, şöyle devam etti:

"Tüm hukuki terimler de suçun öyküsü içerisinde yer alıyor. Programın, genç meslektaşlarıma çok büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum. Adalet Akademisi'nde ya da eğitim merkezinden mezun olan hakim ve savcı adaylarına programın, bilgisayarlarıyla birlikte kurulmuş olarak verilmesini çok isterim. Genç meslektaşlarım kürsüye çıktıklarında, hüküm kurma aşamasında kendilerine yüzde 60-70 katkı verecek bir programdan yararlanmış olacaklardır. Hüküm verirken kendilerine daha çok güvenecekler ve birkaç yıllık hakimin tecrübesine sahip olacaklardır. Dileğim ve hayalim, eğitim merkezinde ceza ve infaz hukuku derslerinde programın okutulup, öğretilmesidir. Program tamamen ücretsizdir. Yeni bir şeyler yapmanın, paylaşmanın bedeli yok. Bu ülkenin en şanslı insanlarından biriyim. En fazla, çok uzaklardan birilerinin teşekkür edip, Allah razı olsun demesi programın kullanım bedeli olacaktır. Windows masaüstü versiyonunu, http://www.adalet.org/cezadostx/ adresinden, Android telefon sürümünü ise https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adalet.cezadostkomut adresinden yükleyebilirler. Programın tanıtımını da YouTube'den izleyebilirler" dedi.

Denizdeki kayalıktan kaynayan tatlı su ilgi çekiyor

Balıkesir'in Edremit ilçesi Akçay Mahallesi'nde sahilden 10 metre açıkta, kayalıktan kaynayan tatlı su, ilgi görüyor. Fotoğraf çeken turistler, kayalığa yüzerek, bin pınarlı Kazdağları'ndan geldiği belirtilen buz gibi suyu içip, elini yüzünü yıkayarak serinliyor.

Edremit ilçesi Akçay Mahallesi'nde sahilden 10 metre açıktaki kayalık üzerinde kaynayan tatlı su, bölgeye tatil için gelen turistlerin ilgi odağı oluyor. Vatandaşlar, bol bol bu ilginç doğa olayının fotoğrafını çekiyor. Bazı vatandaşlar ise yüzerek ulaştıkları kayalığa çıkıp, kaynayan buz gibi tatlı sudan içiyor, ellerini, yüzlerini yıkayıp, sıcak havada serinlemeye çalışıyor. Vatandaşlar, Kazdağları'ndan geldiği belirtilen yeraltı kaynak suyunun tadının da oldukça güzel olduğunu söylüyor.

MADENCİLER BULMUŞ

Bölgede 1940'lı yıllardaki bir madende çalışan işçilerin keşfettiği tatlı su için o dönemde, kıyıdan kayalığa doğru uzanan tahtadan iskele şeklinde bir yol yapıldığı, 1950'li yıllarda da bunun kaldırıldığı bildirildi.

Turizmci Yahya Yavuz (50), Akçay'da denizin birçok noktasından tatlı su çıktığını belirtti. Bu nedenle deniz suyu sıcaklığının diğer bölgelere göre birkaç derece daha soğuk olduğunu ifade eden Yavuz, "Kazdağları’nın bin pınarının aktığı tek yer Akçay’dır. Denizden çıkan tatlı su Akçay'ın simgesidir" dedi.

'KAZDAĞLARI'NIN EN GÜZEL SUYU DENİZDEN ÇIKIYOR'

Yahya Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeraltı kaynak suları deniz içinden kaynamaktadır. Deniz suyumuzun 2-3 derece soğuk olmasının nedeni de budur. Biz çocukluk dönemimizde kayalıklara yüzerek giderdik. Kıyıdan yaklaşık 100 kulaçlık bir mesafe söz konusuydu. Kayalıkların önünde balıkçı tekneleri vardı. Onlarla etrafında gezintiler yapılırdı. Bugün ise görüleceği üzere kordonun genişletilmesi ve mendirek yapılması ile orada bir kumsal ve plaj alanı oluştu. Artık kaynak suyunun yanına 10 adımla gidilebiliyor. Sadece bu kayalıktan tatlı su kaynamıyor. Denizin farklı yerlerinde yürürken ayağınızda soğukluk hissedersiniz. Oralar tatlı suların çıktığı yerlerdir. Kayalıktan çıkan tatlı su, üzerine boru çakılmasıyla havaya doğru fışkırıyor. Kazdağları’nın en güzel suyu, Akçay’da denizden çıkıyor" diye konuştu.

Arkadaşının tavsiyesi üzerine tatil için İzmir’den Akçay’a gelen Süleyman Gökhan Koçgöz, hayatında ilk defa böyle bir doğa olayı gördüğünü söyledi. Suyun tadını da çok beğendiğini belirten Koçgöz, "Çok farklı bir doğa olayı yaşanıyor. Akçay’ı ve bölgenin doğal güzelliklerini çok beğendim. Tatil için bundan sonra sık sık bölgeye geleceğim. Denizden çıkan tatlı su buz gibi ve tadı da doğal kaynak suyu gibi güzeldi" dedi.

Mersin'de 'hava taksi' dönemi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait helikopter ile 'hava taksi' hizmeti verileceği, turistik amaçlı gezi ve özel kullanımlar için kiralanabileceği duyuruldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nce 2018 yılının Nisan ayında alınan helikopter ile Başkan Vahap Seçer'in tasarruf tedbirleri kapsamında, kent sakinlerine yeni hizmet sunuldu. Büyükşehir Belediyesi'ne ait helikopter ile artık 'hava taksi' hizmeti verilecek. Belediye tarafından öncelikle kamu yararına yapılacak hizmet ve görevler ile hava kontrollü denetimler amacıyla kullanılan, çift motorlu, Agusta model helikopter, turistik amaçlı ve özel kullanımlar için kiralanabilecek.

'Hava taksi', Mersin'i gökyüzünden izlemek isteyenlerin de hizmetinde olacak.

Büyükşehir Belediyesi'nce turistik geziler için 'hava taksi' hizmetini tercih edenlere özel 3 farklı turistik rota oluşturdu. Mersin'in tarihi ve doğal güzelliğinin gökyüzünden keşfedebileceği 20, 30 ve 40 dakikalık rotalar ile kent sakinleri, hizmetten yararlanacak. 4- 6 kişi kapasiteli helikopterin saatlik kiralama ücreti 9 bin lira, yarım saatlik kiralama ücreti ise 4 bin 500 lira olacak.

'Hava taksi' hizmetinden yararlanmak isteyenler, planlanan uçuştan en az 2 gün önce Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'na başvuru yapacak. 'Hava taksi' ile ilgili ayrıntılı bilgi almak istenler, Ulaşım Daire Başkanlığı'nın 03245333801 telefon numarasından bilgi alabilecek.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, 'hava taksi' uygulaması fikrinin ortaya çıkışı, ücret ve rota hakkında bilgi verirken, Mersin'in 10 ilçesine uçuş yapılabildiğini kaydetti. Topçuoğlu ayrıca 'hava taksi' ile gece uçuşu yapılamadığını belirtirken, helikopterin gün içinde sürekli olarak kullanılabileceğini de vurguladı.

