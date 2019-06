DHA YURT BÜLTENİ-9

Kayseri'de inşaat sırasında tarihi kalıntılar bulundu

Kayseri'de iş merkezi inşaatının temel kazısı sırasında yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilen kalıntılar bulundu.

Merkez Melikgazi ilçesine bağlı Tacettin Veli Mahallesi, Halit Narin Caddesi üzerinde iş merkezi için temel kazı çalışmaları yapılırken tarihi yapı kalıntılarına rastlandı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine inşaat alanına Kayseri Arkeoloji Müzesi yetkilileri geldi. Yetkililer tarihi kalıntılar üzerinde inceleme yaptı. Temel kazısında ortaya çıkan tarihi kalıntıların yapılan ilk incelemede, yaklaşık 150 yıl öncesine ait yerleşim yeri, mezar ve yaşam alanlarına ait olduğu tahmin edildi. Müze yetkililerinin incelemeleri sonucunda hazırlayacakları raporu, Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na bildirileceği, kalıntılarla ilgili son kararı Kurul'un vereceği bildirildi. Bu arada Kayseri Arkeoloji Müzesi yetkilileri, inşaat çalışmalarını durdurma kararı aldı.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Tarihi kalıntılar çıkan inşaattan genel ve detay görüntü

- Diğer görüntüler

Haber- Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ-

=============================

Askerin dayak iddiasına soruşturma

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nda er olarak vatani görevini yapan Muhammet Süleyman Karakuş (23), şiddet gördüğü iddiasıyla hastaneden darp raporu alıp, emniyette şikayetçi oldu. Kışlaya gittiği günden beri üst devreleri ile komutanlarının kendisine kötü davrandığını savunan Karakuş, en son yemekhanede dövüldüğünü söyledi. Göz çukurunda 3 kırık belirlenen ve yarın ameliyat edilecek Karakuş'un iddialarıyla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan Muhammet Süleyman Karakuş, 12 aylık vatani görevini yapmak için 1 Şubat'ta Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na teslim oldu. Görevine başlamasının ardından koğuşta üst devrelerinin kötü davranışlarına maruz kaldığını öne süren Karakuş, kendisine zorla tuvalet yıkatıldığını, erkenden uyandırıldığını ve her gün 2 saat koğuş kapısında zorla nöbet tutturulduğunu iddia etti. Bu durumu 1 ay önce Tim Komutanı Astsubay S.E.'ye anlattığını belirten Karakuş, bunun üzerine tehdit edildiğini öne sürdü. S.E., iddiaya göre, kötü davrandığı ileri sürülen askerlerin yanında Karakuş'a, "Üst devrelerine saygılı olacaksın. Şikayet etmeyeceksin. Yoksa seni koğuşta boğdurturum. Seni öldürürler" dedi.

Tim komutanının bu sözlerinden sonra üst devredeki erlerin kendisine daha kötü davranmaya başladığını iddia eden Muhammet Süleyman Karakuş, üst devreleri ile komutanlarının şiddetine maruz kaldı. Yemekhanede gördüğü şiddet sonucu hastaneye kaldırılan ve gözünde 3 kırık olduğu tespit edilen Karakuş, karakola giderek, kendisine şiddet uygulayan komutan ve üst devrelerinden şikayetçi oldu.

'YUMRUK ATTI, YERE YIĞILDIM'

Nasıl şiddet gördüğünü anlatan Muhammet Süleyman Karakuş, "Çarşı iznine çıkmıştım. Çarşı izninde alkol aldığım için kışlaya dönünce nöbetçi komutan bu konu hakkında tutanak tuttu. Daha sonra koğuşa çıktım. Koğuşta dolabımı açıp içinden bir şey alırken, üst devredeki erlerden biri bana yumruk attı. Sonra ben yere yığılıp kaldım. Beni neden dövdüğünü anlamadım. Daha sonra arkadaşlarım araya girerek beni kurtardı. O an dövüldüğüm için sinir krizi geçirdim. Nöbetçi astsubay beni Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne götürdü. Hastanede bana sakinleştirici iğne yaptılar sonra alaya döndüm" diye konuştu.

'10 KİŞİ BENİ YERDE TEKMELEDİ'

Kışlaya dönünce yemekhaneye gittiğini belirten Karakuş, "Yemekhanede bana vuran Ş.O. ile karşılaştım. Beni görünce birden ayağa kalktı. Ben de bana vuracağını düşünüp refleks olarak onu ittirdim. O sırada yemekhanede bulunan nöbetçi amir M.Y. beni boğazımdan tutup yere yatırdı. M.Y. ile üst devrede bulunan yaklaşık 10 kişi beni yerde tekmeleye başladı. Daha sonra arkadaşlarım araya girdi. M.Y. beni kollarımdan tuttu. O sırada üst devrelerden biri olan er Y.Y. gözüme yumruk attı. O an görme yetimi kaybedip kendimi yere attım. Gözümden kan geliyordu. 'Buz verin' diye bağırdım ama hiçbir şey yapmadılar. Başka bir komutan gelip beni oradan aldı ve hastaneye götürdü. Doktor, göz çukurunda 3 yerde kırık olduğunu söyledi ve 1 hafta rapor yazdı" dedi.

KOMUTAN, 'KARAKOL' DİYE BAŞKA YERE BIRAKMIŞ

Hastaneden çıktıktan sonra en yakın polis karakoluna gitmek istediğini anlatan Karakuş, "Uzman komutan hastaneden çıktıktan sonra beni memleketime gitmek için terminale götürmek istedi. Ben polis karakoluna gitmek istediğimi belirttim. Bu konuda ısrarcı oldum. Komutan beni bir yere götürdü ve 50 metre ileride karakol olduğunu söyledi. Valizimi alıp araçtan indim. Yakında bir trafik polisi gördüm ve yanına giderek 'En yakın karakol nerede?' diye sordum. Trafik polisi de bana 'Burada karakol yok. En yakın 3 kilometre ötede çocuk şube var' dedi. Önümü dahi görmekte güçlük çekiyordum ve o halde yürüyerek Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne gittim. Ben oradayken Mustafakemalpaşa'dan ailem geldi. Beni polis karakoluna götürdü. Karakolda bana şiddet uygulayan herkesten şikayetçi oldum" diye konuştu.

Muhammet Süleyman Karakuş, salı günü Uludağ Tıp Fakültesi'nde göz ameliyatı olacağını söyledi.

Öte yandan Karakuş'un iddialarıyla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:

-------------

-Asker ile röportaj

-Raporlardan görüntü

-Darp izlerinden görüntüler

Haber-Kamera: Hayrettin GÖK/BURSA,()

=============================

Yuvasından düşen yavru baykuşlara sahip çıktı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Neçirvan Taraş, 15 metre yükseklikteki ağaçta bulunan yuvasından düşmesi sonucu uçamayan 3 yavru baykuşa sahip çıktı. Taraş'ın 4 gün boyunca evinde beslediği yavru baykuşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekibine teslim edildikten sonra itfaiye erlerince yuvalarına bırakıldı.

Yüksekova'ya bağlı Dilekli köyünde budanan ağaçların üzerinde kurulan yuvadan 3 yavru baykuş zemine düştü. Köyde yaşayan Neçirvan Taraş, evinin önünde 3 yavru baykuşun uçamadığını fark etti. Bunun üzerine kuşların yanına giden Taraş, 15 metre yükseklikte bulunan ağaçtaki yuvadan düştüğünü fark etti. Taraş, yavru baykuşlara elleriyle su içirdi. Sahip çıktığı 3 yavru baykuşu 4 gün boyunca evinde besleyen Taraş, daha sonra yuvalarına bırakılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Yüksekova Şefliği görevlilerine teslim etti. Ekipler, Yüksekova Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla yavru baykuşları telle onarılan yuvalarına bıraktı.

Yavru baykuşlara sahip çıkan Neçirvan Taraş, "Yuvadan düşen baykuş yavruları alıp eve getirdim. Beslenmesi biraz zor oldu. Kaşıkla su verdim, tavuk etini ince doğurup vermeye çalıştım. Akşamları balkona bıraktım. Annesi gelince ona yemek getiriyordu. Bu şekilde 4 gündür bakıyorum. Annesi sürekli evin etrafından dolanıyordu. Çoğu zaman sesinden dolayı uyanıyorduk. Akşam hava kararınca annesi gelip balkonda yavruları için yiyecek getirip bakıyordu. Korkmasın, kaçmasın, diye ben de pencereden seyrediyordum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------

-Yavru baykuşlardan detaylar

-Kafesin içinde su içen baykuşlar

-Yavru baykuşlara bakan Neçirvan Taraş

-Neçirvan Taraş ile röportaj

-Doğa Koruma ve Milli Parklar ve İtfaiye ekiplerin ortaklaşa onarılan baykuşların yuvası

-İtfaiye ekiplerin baykuşların yuvarına bırakılması

-Çevreden detaylar

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), ()

=============================

Ayaklarıyla kumandayı yönlendirerek 4’üncü oldu

Bolu'da bir AVM'de düzenlenen oyun konsolunda futbol turnuvasına katılan fiziksel engelli Tarık Acarel, ayaklarıyla kablosuz kumandayı yönlendirerek 120 kişinin katıldığı turnuvada 4'üncü oldu.

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda bulunan bir AVM'de, 'Babalar Günü' etkinlikleri kapsamında oyun konsolunda futbol turnuvası düzenlendi. Turnuvaya fiziksel engelli Tarık Acarel de katıldı. Kollarını kullanamayan Tarık Acarel futbol oyununu, kablosuz kumandayı ayaklarıyla yönlendirerek oynadı. Tarık Acarel cumartesi günü turnuvanın ilk gününde rakiplerini eleyerek çeyrek finale yükseldi. Turnuvanın dün oynanan final gününde ise Tarık Acarel, yarı finale çıkmayı başardı. Rakipleri elleriyle oynarken, ayaklarıyla kumandayı kullanarak yarışan Tarık Acarel, 120 kişinin katıldığı turnuvayı 4'üncü olarak tamamladı. Tarık Acarel'in performansı takdir topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Tarık Acarel'in oyun oynarken görüntüleri

Alanda toplananların oyun oynayanları izlemeleri

Detaylar

HABER: Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

=============================

İtfaiye yavru kediyi kurtarmaya çalıştı, anne kedi izledi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir iş yerinin havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler çalışırken, anne kedi de bölgeden ayrılmadı. Ancak tüm çabalara rağmen yavru kedi bulunduğu yerden çıkarılamadı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir iş yerinin havalandırma boşluğuna düşen kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildidi. Bölgeye gelen ekipler, 3 metre derinliğindeki havalandırma boşluğuna güçlükle indi. Yavru kedi, itfaiyecileri görünce kabloların bulunduğu bölüme saklandı. Kurtarma çalışması sonuç vermeyince itfaiye ekibi havalandırma boşluğundan çıktı. Bu sırada anne kedini de itfaiye ekibinin çalışmasını izlediği görüldü. Yavru kedinin havalandırma boşluğundan çıkması için merdiven bırakıldı. Anne kedi ise, beklemeye devam etti.

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:

--------------

-Kediden görüntüler

-Anne kediden görüntüler

-İtfaiye ekiplerinden görüntüler

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/BURSA,()