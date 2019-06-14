DHA YURT BÜLTENİ - 9

Öldürdüğü hamile eşiyle yan yana toprağa verildi

Batman'ın Kozluk ilçesinde, 4 aylık hamile eşi Melekşah Yılmaz'ı (22) av tüfeğiyle vurarak, öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden Serdar Yılmaz'ın (23) cenazeleri, yan yana kazılan mezarlarda toprağa verildi.

Kozluk'a bağlı Bölükkonak köyünde yaşayan Serdar Yılmaz, geçen yıl evlendiği Melekşah Yılmaz ile dün akşam bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesiyle Yılmaz, evdeki av tüfeğiyle 4 aylık hamile eşine ateş edip, öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde otopsileri yapılan çiftin cenazeleri, gece yakınlarına teslim edildi. Serdar- Melekşah Yılmaz çifti, Bölükkonak köyünde, yan yana kazılan mezarlarda toprağa verildi.

'NE OLDUYSA OLAYDAN 1 SAAT ÖNCE OLDU'

Olayın şokunu atlatamadıklarını belirten, 11 çocuk babası Abdulbari Yılmaz, oğlu ve gelinin mutlu evlilikleri olduğunu savundu. Yılmaz, "Oğlum Serdar'ı, böyle bir olaya iten nedeni hala anlamış değilim. Köyde çiftçilikle ailemin geçimini sağlıyorum. Serdar da yanımdaydı. Geçen yıl yeğenim Melekşah ile severek evlenmişlerdi. Olaydan 1 gün önce de Kozluk- Tosunpınar piknik alanına giden oğlum ve gelinim evlerine mutlu dönmüşlerdi. Ne olduysa olaydan 1 saat önce oldu" dedi.

'KAPIYI KIRARAK GİRDİM'

Av tüfeği sesini duyduktan sonra oğlunun evine gittiğinde cansız bedenleriyle karşılaştığını anlatan Abdulbari Yılmaz, "Serdar liseyi tamamlamamıştı ama diğer çocuklarım okuyor. O da köyde yanımda kalıyordu. Akşam saatlerinde silah sesini duyduğumda hızla eve doğru koştum. Kapı kilitliydi. Kapıyı kırıp içeri girdiğimde manzara korkunçtu. Gelinim yerde yatıyordu. Oğlum Serdar ise son nefesini veriyordu. Hala olayın şokundayım, Serdar neden böyle bir olaya teşebbüs etti, bilemiyorum. Serdar'ın son günlerde morali bozuktu. Allah böyle bir olayı kimseye yaşatmasın" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Batman Bölge Devlet Hastanesi

- Ambulansların hastaneye gelmesi

- Cenazelerin morga konulması

- Abdulbari Yılmaz'ın açıklaması

- Hastane önündeki kalabalık

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 217 MB

Haber-Kamera Arif ARSLAN-Reşat BATMAYİĞİZ/ BATMAN, ()

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En acı karne töreni

Yalova’da karne töreni, görev yaptığı okulun önünde kaza geçirerek hayatını kaybeden Aysel öğretmenin sınıfında yapıldı. 37 yaşında okul yolunda hayatını kaybeden Aysel Akın’ın Mevlana İlkokulu’ndaki 4/B sınıfında yapılan karne töreninde öğrencileri gözyaşı döktü.

Geçirdiği kaza anı minibüslerin güvenlik kamerasına yansıyan iki çocuk annesi Aysel Akın (37), 29 Mayıs tarihinde Seyrantepe Mahallesi’ndeki Mevlana İlkokulu’na gitmiş, indiği minibüsten yolun karşısına geçerken başka bir minibüsün kendisine çarpması sonucu hayata gözlerini yummuştu.

Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü, karne törenini Aysel öğretmenin görev yaptığı Mevlana Okulu’nda 4/B sınıfında yapma kararı aldı. Aysel öğretmenin öğrencileri, ellerinde çiçeklerle öğretmenlerinin fotoğrafının bulunduğu masasına çiçek bıraktı. Gözyaşı döken öğrenciler tahtaya ise “Canım öğretmenim, Allah mekânını cennet eylesin. Kalbimizdesinö diye yazdı.

"ONUNLA BİRLİKTE KARNE ALAMADIK"

Aysel öğretmenin öğrencisi Yağmur Mülayim, öğretmenini anlattı. Mülayim, “Bugün karne günümüz. Öğretmenimizin yanımızda olmasını çok isterdik. Vefat ettiği için onunla birlikte karne alamadık. O yüzden çok üzgünüz. Öğretmenim hiç kimsenin kalbini kırmazdı. Boş zamanlarını bile kendisiyle geçirmek yerine bizimle geçirirdi. Kimse onun yerini benim kalbimde alamaz. Çok üzülüyorum onun için. Keşke yanımızda olsaydı ama nasip olmadı. Birinci dönemde o çok üzülmüştü. Kendisi de bana söylemişti. Demişti ki ‘sen teşekkür alırsan gerçekten havalara uçacağım’ demişti. Yanımda söylemişti bunu. Şimdi ‘teşekkür’ alacağımö dedi.

Diğer öğrenci Nurcan Deniz ise, “Öğretmenimizin yerini kimse alamaz. O çok iyi biriydi. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızı okutmak için çok çabalıyordu. Çok üzüldük. Keşke ölmeseydiö diye konuştu.

Yalova Valisi Muammer Erol ile Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun da tören nedeniyle okula geldi. Vali Erol, Aysel öğretmenin 18 öğrencisine karnelerini takdim etti.

"ÖĞRENCİLERİ SİNEMAYA GÖTÜRMEK İSTERKEN ACELE ETMİŞ"

Yalova Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun da öğrencilere yönelik bir konuşma yaptı. Tosun, “Öğretmeninizi ağlayarak değil çok çalışarak kitap okuyarak onu yaşatacağız. Öğretmenimizi unutmayacağız. Öğretmenimizin yapmak istediklerini gerçekleştirerek onları sevdiğimizi gösterebiliriz. Bu vesile ile Aysel Akın öğretmenimizi rahmetle anıyoruz. Ruhu şad olsun. Öğretmeninize karşı sorumluluğunuz çok çalışarak kitap okumak. Sizler için çok büyük emek verdi. Sizleri sinemaya götürmek için koştururken vefat etti. Onun ruhunu şad etmek istiyorsak çok çalışacaksınız. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsunö dedi.

Öğrenciler, karne töreninin ardından öğretmenlerinin masasına çiçek bıraktı. Öğrenciler, öğretmenleri için de dua okudu.

Görüntü Dökümü

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-Kaza anı güvenlik kamerası görüntüsü

-Okuldan detaylar

-Öğrencilerle röportaj

-Sınıftan detaylar

-Karne töreni

-Öğrencilerin çiçek koyması ve dua etmesi

Görüntünün Süre:6.30 dk Boyut:728 mb

Haber:İsmail ÖZTÜRK-Görüntü:Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,

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Kocaeli’de FETÖ’nün TSK yapılanması operasyonunda 7 kişi adliyede

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’nun TSK’daki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, 10 ilde operasyon gerçekleştirdi. Salı günü Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Kütahya, Muğla, Kahramanmaraş, Balıkesir, Eskişehir ve Mersin'de gerçekleştirilen operasyonlarda açığa alınan 1 yüzbaşı, 1'i meslekten ihraç edilen 3 üsteğmen, 3 eski askeri öğrenci ve 3'ü muvazzaf 2'si açığa alınan 5 astsubay olmak üzere 12 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen açığa alınan 2 astsubay ile 3 eski askeri öğrenci etkin pişmanlıktan yararlanırken, adli kontrolle serbest bırakıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 7 kişi ise bugün adliyeye çıkarıldı. 3 kişiyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların adliyeye çıkışı

- Detay

HABER:Dinçer AKBİR-KAMERA:Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()

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Mahallede görülen maymunu yakalayıp, beslediler

KONYA'nın Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi'nde görülen sahipsiz olduğu belirtilen maymun, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanıp, beslendi.

Doğa Koruma Milli Parklar 8'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi'nde sahipsiz bir maymunun dolaştığı bilgisini aldı. Bölgeye giden ekipler bir süre sonra maymunu kafesle yakaladı. Ekipler, maymunu muz ve çeşitli meyvelerle besledi. Maymun, Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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- Maymunun kafesle yakalanması

Haber-Kamera: KONYA ))

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Takımının kampanyasına destek için formalarını sattı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Civan Çapraz (13), Fenerbahçe Spor Kulübü'nce başlatılan 'Fener ol' kampanyasına, biriktirdiği formalarını satarak, destek verdi. Çapraz, satıştan kazandığı parayı kulübe bağışlayacağını söyledi.

Yüksekova'da yaşayan Civan Çapraz, 4 yıldır biriktirdiği formaları satarak, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başlattığı 'Fener ol' kampanyasına destek verdi. Çapraz, 8 formasını ilçe merkezinde sattı. Satıştan kazandığı parayı kulübe bağışlayacağını belirten Civan Çapraz, "Fenerbahçe zor dönemde geçtiği için ben de 'Fener ol' kampanyasına formalarımı satarak destek verdim. Burada elde edilen gelirin tek kuruşuna dokunmadan Fenerbahçe Kulübü'ne bağışlayacağım. Biriktiğim 8 Fenerbahçe formasını çarşı merkezinde dolaşarak sattım. Koyu bir Fenerbahçeli olduğum için en büyük hayalim Fenerbahçe'de oynamak. İnşallah bu hayalim kısa zamanda gerçekleşir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Elinde fenerbahçe formasıyla çarşı merkezinde gezmesi

-Esnaflara forma satması

-Vatandaşların ilgi göstermsi

-Formaları alan vatandaşların destek çıkması

-Civan Çapraz ile röp

-Vatandaşlardan röp

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), ()

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Göktuğ’a hastanede doğum günü sürprizi

Zonguldak’ta, serebral palsi hastası 6 yaşındaki Göktuğ Koray Tabakçı’ya, tedavi gördüğü hastanede sağlık personeli tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. Hastane odası süslenirken, Göktuğ'un ilk kez bu kadar güzel bir doğum günü kutladığını söylemesi, hemşireleri duygulandırdı.

Çaycuma ilçesine bağlı Basat köyünde yaşayan Göktuğ Koray Tabakçı, doğuştan serabral palsi hastalığına yakalandı. Rahatsızlığı nedeniyle yürüme güçlüğü çeken Göktuğ Koray Tabakçı, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde fizik tedavi görmeye başladı. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yatarak tedavi gören Göktuğ'un doğum günü olduğunu öğrenen hemşireler, bir sürpriz hazırlamaya karar verdi. Göktuğ serviste tedavi gördüğü sırada, odası mavi balonlarla ve 'İyi ki doğdun' yazılarıyla süslendi. Göktuğ, diğer sağlık personellerinin de katkılarıyla kısa sürede süslenen odaya geldiğinde sürprizle karşılaştı. Sağlık personelleri hep birlikte "İyi ki doğdun Göktuğ" diyerek doğum gününü kutladı. Çok şaşıran Göktuğ, kendisine hediye edilen oyuncakları görünce çok sevindi. Mutluluğu gözlerinden okunan küçük çocuk, pastasındaki mumlara sağlık personeliyle birlikte üfledi. Göktuğ, çok sevdiği ambulansla da hastane önündeki boş alanda gezdirildi.

GÖKTUĞ’UN SÖZLERİ HEMŞİRELERİ DUYGULANDIRDI

Yaşadığı mutluluk gözlerinden okunan Göktuğ, "Bugün benim doğum günüm. 6 yaşına girdim. Bana hediyeler aldılar, pastalar kestiler ve çok güzel sürprizler yaptılar. Ambulansa bindim, ambulansın sahibi bana ambulansı tanıttı, malzemelerini tanıttı. Çok mutlu oldum." dedi. Göktuğ'un konuşması sırasında bazı hemşireler gözyaşlarını tutamadı.

Göktuğ'un babaannesi Arife Tabakçı ise torununun çok mutlu olduğunu belirterek, "Çok güzel sürpriz yaptılar. Anlatması çok zor. Haberimiz yoktu. Biz fizik tedavideydik. Göktuğ, sürpriz sonrası bana ‘Babaanne dondum kaldım’ dedi. Allah razı olsun, Allah onlara daha güzel mutluluklar nasip etsin." diye konuştu.

‘GÜZEL YÜREĞİNİ MUTLU ETMEK İSTEDİK’

Göktuğ'un çok akıllı ve zeki bir çocuk olduğunu ifade eden hemşire Özlem Eyiusta ise, "Biz onun doğum günü diye bu küçük yüreği sevindirmek istedik. Servis hemşireleriyle birlikte böyle güzel bir organizasyon düşündük. O güzel yüreği mutlu etmek istedik. O mutlu olunca biz de mutlu olduk." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Göktuğ’a yapılan doğum günü sürprizinin görüntüleri

-Hastanede süslenen odadan detaylar

-Hemşirelerin Göktuğ ile yakından ilgilenmesi

-Röportajlar

-Detaylar

Süre: (06:22) Boyut: (1:10 GB)

HABER: Gürkay GÜNDOĞAN/KAMERA: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, ()