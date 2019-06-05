DHA YURT BÜLTENİ-9 

Bodrum'da sürat teknesinin neden olduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Gazetecilere çarpan tekne hız kesmemiş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Maça Kızı Oteli'ne ait sürat teknesinin bölgede haber çalışması yapan 3 gazetecinin bulunduğu ve kaptan Osman Demirkol'un kullandığı balıkçı teknesine çarptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sürat teknesinin hız kesmeden direk olarak gazetecilerin bulunduğu tekneye çarpması yer aldı. Bu arada adli işlemleri süren kaptan A.S.'nin ifadesinde, tekneyi fark etmediğini, kimsenin isteyerek böyle bir kazaya neden olmayacağını söylediği öğrenildi. Ağır yaralanan ve tedavisi süren Osman Demirkol'un yakınları ise kaptanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu, yoğun bakım ünitesinde tutulduğunu söyledi.

Bodrum Göltürkbükü açıklarında yaşanan olayda, bayram tatili dolayısıyla bölgede haber çalışması yapan Hürriyet Gazetesi muhabiri Cenker Tezel, TV 100 muhabiri Metehan Ekşi ve Habertürk Bloomberg TV muhabiri Onur Aydın, kiraladıkları 'Yörük Ağası' isimli balıkçı teknesiyle koylarda fotoğraf çekti. Gazeteciler haber çalışmasını tamamladıktan sonra kıyıya dönmek üzere yol aldıkları sırada bir otele ait 'Maçı Kızı' isimli sürat teknesi, üzerinde oldukları 'Yörük Ağası' isimli balıkçı teknesine çarptı. Üç gazeteci çarpmadan hemen önce kendilerini denize atıp ölümden kurtuldu. Balıkçı teknesinin kaptanı Osman Demirkol ise sağ bacağından yaralandı. Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik Ege Grup Komutanlığı'na bağlı 3 bot, bacağından yaralanan ve çok kan kaybettiği öğrenilen 46 yaşındaki kaptan Osman Demirkol'u Bodrum'daki bir özel hastaneye kaldırdı. Gazeteciler ise bölgedeki diğer teknelerde bulunanlar tarafından kurtarıldı. Hastanede yoğun bakım ünitesinde tutulan Kaptan Demirkol'un diz altından kopmak üzere olan sağ bacağı ameliyatla tekrar yerine dikildi. Osman Demirkol'un yakınları, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu, yoğun batkım ünitesinde tutulduğunu, yaklaşık dört aylık bir tedavi sürecinin öngörüldüğünü belirtti.

FARKETMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Bu arada adli işlemleri Yalıkavak'taki Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda süren sürat teknesinin kaptanı A.S.'nin ifadesinde, gazetecilerin bulunduğu tekneyi fark etmediğini, kimsenin isteyerek böyle bir kazaya neden olmayacağını söylediği öğrenildi. A.S.'nin öğleden sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, kaza anının bir otelin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Sahil Güvenliğin incelemek üzere el koyduğu görüntülerde sürat teknesinin hızırnı kesmeden, gazetecileri taşıyan tekneye çarptığı görüldü. Olay anında sürat teknesinde bağlı bulunduğu otelin misafirlerinin bulunduğu da öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Güvenlik kamerasına ait görüntüler.

- Hastaneden görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM - Cavit AKGÜN - Mehmet Can MERAL- Kamera: Mücahit BEKTAŞ / BODRUM (Muğla), ()

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Otomobilde soludukları çakmak gazı patladı; 2 çocuk yaralandı



Bursa'da otomobilde çakmak gazı soluduğu iddia edilen Emirhan E. (15) ve Emir D. (16), meydana gelen patlamada yaralandı. Patlamanın ardından kaçan çocuklar, yol ortasında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Emirhan E. ve arkadaşı Emir D., kullanılmayan park halindeki otomobilde, çakmak gazı solumaya başladı. Bu sırada çocuklardan biri sigara yakmak için çakmağı çakınca, patlama oldu. Patlamayla birlikte çocukların elbiseleri ve saçları alev aldı, otomobilin camları kırıldı. Paniğe kapılan Emirhan E. ve arkadaşı Emir D., araçtan inip kaçtı. Patlamaya uyanan çevre sakinleri, olay yeri yakınında, yolda iki çocuğu baygın halde bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bölgeye sevk edilen ambulansla çocuklar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Emirhan E. ve Emir D.'nin vücutlarında ağır yanıklar olduğu belirtildi.

Patlamanın yaşandığı otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, 2 çakmak gazı tüpü ve 1 çakmak buldu.

Mahalle sakinlerinden Turay Sarı, patlama olduğu sırada evde yattığını belirterek, "Ben evde yatıyordum, patlama sesini duyunca dışarıya çıktım, kapı ve pencereler kırılmıştı. Baktığımda araç boştu ve camları kırılmıştı. Bazı komşular da korktukları için bağırıyorlardı. Yaralanan çocuklar olay yerinden kaçmış. Patlama büyük bir gürültü ile oldu ilk başta, deprem zannettik" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Patlamanın meydana geldiği arabadan dış görüntüler

- Aracın hasar görmesinden görüntüler

- Araç içerisinde bulunan çakmak gazı ve çakmaktan görüntüler

- Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan görüntüler

- Patlama sesine uyanan mahalleliden görüntüler

- Vatandaşlar ile röportaj

- Polis ekiplerinin incelemesinden detaylar

Haber: Serkan AKKUŞ- Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,()

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Kavgayı ayırmaya çalışırken vurulan polis ağır yaralı



Gaziantep'te, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen polis memuru Ekrem Kurtoğlu (39), tabancayla vurularak, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kurtoğlu, yoğun bakımda tedaviye alınırken, kavgaya karışan 4 kişi ise gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde, Kolejtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Başkarakol kavşağında iki grup arasında silahlı kavga çıktığı ihbarı üzerine, bölgeye polis ekibi sevk edildi. Devriye ekibinde görevli polislerin müdahale ettiği kavgada kim tarafından kullanıldığı henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşun, polis memuru Ekrem Kurtoğlu'nun karın bölgesine isabet etti. Ağır yaralanan Kurtoğlu, sağlık görevlilerince ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Ekrem Kurtoğlu, yoğun bakımda tedaviye alınırken, kavgaya karışan 4 kişi ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olayın olduğu kavşak

- Hastaneden Görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-)

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Vali Sonel ve komutanlardan askerlere bayram ziyareti

Tunceli'de Vali Tuncay Sonel ve komutanlar, Ramazan Bayramı dolayısıyla askerleri, görev yaptıkları karakol ve güvenlik kulelerinde ziyaret edip, bayramlarını kutladı.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile birlikte merkez, Nazimiye ile Ovacık ilçelerinde sarp ve dağlık alanlarda terörle mücadele operasyonları yürüten askerleri görev yaptıkları karakollarda ve güvenlik kulelerinde ziyaret edip, bayramlarını kutladı. Vali Sonel, Dereova Jandarma Karakolu'nda nöbet tutan Jandarma Er Kadir Ketenci'nin yanına gidip, cep telefonuyla Afyonkarahisar'daki ailesini görüntülü aradı. Vali Sonel'in, telefonla görüştürdüğü Kadir Ketenci, 10 aylık oğlu Doğan'ı görünce duygusal anlar yaşadı.



Görüntü dökümü

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- Vali ve komutanlar helikopterden inerken

- Vali ve komutanların askerlerle bayramlaşması

- Vali ve komutanların nöbetteki askerlerle konuşması

- Vali nöbet tutan jandarma er Kadir Ketenci ile sohbet ederken

- Vali cep telefonu ile jandarma er Kadir Ketenci'nin ailesini araması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ferit DEMİR-Kamera: TUNCELİ-()