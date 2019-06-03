DHA YURT BÜLTENİ - 9

Binlerce kadını dolandırdılar, Sakarya'da yakalandılar

İzmir’de kurdukları şirket ile yüksek kar marjıyla ortaklık teklif ederek binlerce kadını dolandıran Gökhan Ö. ve Suna U., Sakarya'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

İzmir Kuşadası’nda 2017 yılı Ekim ayında 'Ava işyerim' isimli bir şirket kuran Gökhan Ö. ile Suna U., sosyal medyada kadınlara yüksek kar marjıyla ortak olmaya davet etti. 3 ay içerisinde 36 bin üyeye ulaşan sosyal medya adresleri üzerinden kadınlardan bayilik adı altında 150 lira ile 10 bin lira arasında para toplayan iki kişi ile ilgili 2018 yılı Şubat ayında Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Gökhan Ö. 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanırken, Suna U. ise hamile olması göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklu Gökhan Ö., 2018 Ağustos ayında tahliye edildi.

Binlerce mağdurun şikayetleri devam ederken, iki kişi hakkında yeniden yakalama kararı çıkartıldı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, iki kişinin Sakarya'da bulunduğu bilgisi üzerine operasyon başlattı. Suna U. Adapazarı'nda, Gökhan Ö. ise Pamukova ilçesinde düzenlenen operasyonlarla yakalandı. İki kişi hakkında 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlaması bulunduğu, ayrıca Gökhan Ö. hakkında 'Çocuğun nitelikli istismarı' suçundan arama kararı bulunduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Gökhan Ö.'nün asayiş şube müdürlüğünden çıkartılması

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), ()

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Gölcük'te bayram tatili yoğunluğu

BOLU'nun, doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

Kente yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve doğal güzelliğiyle her mevsim ziyaretçilerini büyüleyen Gölcük Tabiat Parkı, Ramazan bayramı tatilinde de, tatilcilerin tercih ettiği yer oldu. Başta İstanbul ve Ankara gibi kente yakın iller olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinden ziyaretçiler, Gölcük Tabiat Parkı'na geldi. Tabiat parkına gelen tatilciler vakitlerini, eşsiz manzara eşliğinde göl çevresinde yürüyüş yapıp, golf araçlarıyla tur atarak geçirdi. Tabiat parkındaki yoğunluğun, bayram tatilinin sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Manzaralar

-Tatilcilerden görüntüler

-Detaylar

Süre: 02.08- Boyut: 240 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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Ayvalık'tan Yunan adalarına geçiş azaldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişlerde yüzde 25 azalma oldu. Ek sefer koymayan turizmciler ise bunun nedeninin Yunanistan'ın vize uygulaması olduğunu belirtti.

Ayvalık ilçesi Deniz Hudut Kapısı'nda her yıl bayramlarda meydana gelen yoğunluk bu yıl yaşanmadı. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini Yunan adalarında geçirmek isteyenlerin bu yıl ki oranı yüzde 25 düştü. Euro'nun yükselmesi ve Yunanistan'ın vize uygulaması nedeniyle bu yıl Ayvalık'tan Midilli Adası'na geçişlerde beklenen yoğunluk oluşmadı.

Euro'daki artış ve Yunanistan'ın vize uygulaması nedeniyle turist sayısında oranda düşüş yaşandığını belirten turizmciler, Midilli Adası'na ek sefer koymadı. Ayvalık- Midilli arasında karşılıklı feribot seferlerinin 10 Haziran tarihine kadar süreceğini söyleyen tur operatörü Hakan Dinç, "Bu yıl bayram tatilinde, Ayvalık’tan, Midilli’ye yönelik seferlerimizle 4 bin civarında tatilcinin iştirak edeceğini tahmin ediyoruz. Bunların yanı sıra da Midilli Adası’na günübirlik geçişlerle bu sayının artabileceğini düşünüyoruz" dedi.

Ayvalık- Midilli arasında 36 yıldır yolcu taşımacılığı yapan Eşref Jale ise, "Bu yıl 9 günlük bayram tatili olmasına rağmen Midilli’ye olan talep pek iyi değil. Geçen bayramlara kıyasla bu yılki talep beklediğimiz gibi olmadı. Bunun sebebinin avronun yükselmesinin yanı sıra Yunan konsolosluğunun vize sürelerini kısa tutmasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Mesela 2 yıllık vizesi olanların vize sürelerini 1 yıla, 1 yıllık süresi olanları da 4 aya indirmişler. Multi Vizeyi 2 girişli yapmışlar. Tabii ki Yunanistan’ın bu sorunu çözümlemesi gerekiyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Hudut kapısından detay görüntü.

-Midilli'ye geçmek isteyen vatandaşlardan detay görüntü.

-Hakan Dinç röp.

Haber-Kamera: Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), ()

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Bataklıkta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bataklık alanda mahsur kalan sokak köpeğini itfaiye kurtardı.

Çankaya Mahallesi'nde tel örgü ile çevrili çöplük alan içerisindeki bataklığa giren sokak köpeği çamura saplandı. Çöp alanında çalışan işçiler, köpeğin sesini duyunca itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye görevlileri, itfaiye merdivenini bataklığın içine doğru uzatarak köpeği kurtardı. Çamurdan kurtarılan köpek, su ile yıkanarak bırakıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),() -

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Hatay’da askeri araç devrildi: 19 hafif yaralı

HATAY'da askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu 19 asker hafif yaralandı.

Altınözü ilçesi Karbeyaz Mahallesi'nde, Suriye sınırında görevli askerlerin nöbet değişimi için yola çıkan askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu 19 asker yaralandı. Askerler, olay yerine çağrılan ambulanslarla Antakya'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Hüseyin BOZOK/HATAY, () -