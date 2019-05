DHA YURT BÜLTENİ - 9

Reyhanlı saldırısında oğlunu kaybeden anneden terörist Yusuf Nazik'e; Evladımın katili yüzüme bak

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, dün Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada saldırının planlayıcısı olan Yusuf Nazik'in 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına mutlu olduklarını söyledi. Duruşmaya katılan ve saldırıda oğlunu kaybedin anne Medine Erdemci, Yusuf Nazik'e 'Evladımın katili yüzüme bak" diye seslendiğini onun da, "Bu laf zoruma gitti" dediğini anlattı.

Ankara'daki davanın duruşmasının ardından geldiği Reyhanlı'da dernek binasında açıklama yapan Tuna, Yusuf Nazik'in 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına sevindiklerini, ancak davada adı geçen Aykan Hamurcu ve Hasan Kabakulak'ın tahliye edilmeleri yönünde verilen karara üzüldüklerini söyledi. 6 yıldır mahkeme sürecini takip ettiklerini belirten Tuna, "En son Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, tutuklu Yusuf Nazik duruşmasını takip ettik. 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Karar bir nebze olsa da içimize su serpti. Ancak, davayla ilişkisi olan Aykan Hamurcu'ya 17, Hasan Kabakulak'a 27 yıl verildi ancak tahliye kararı çıktı. Bu karardan hiçbir şey anlayamadık. Bir suç örgütü içindeler ama tahliye karar verilmesine çok üzüldük. Bu cezalar elbette yetmez 11 Mayıs Şehitler Derneği olarak bundan sonraki süreci de takip edeceğiz. Verilen her karara saygımız var" dedi.

KARAR BİZİ HÜSRANA UĞRATTI

Mahkemeyi yıllardır takip eden, patlamada oğlu Halil Erdemci'yi (28) kaybeden Medine Erdemci, mahkemede verilen kararlarla adeta hüsrana uğradıklarını söyledi. Erdemci, "Yusuf Nazik ceza aldı buna sevindik. Ama aynı zamanda hüsrana uğradık. 2 kişi daha vardı duruşmada dosyaları da varken Aykan Hamurcu ve Hasan Kabakulak tahliye oldular şok geçirdik. Evlatlarımızın katilleri dışarı bırakıldı. Başka ailelerin yürekleri yansın diye mi, evlatları yetim kalsın diye mi? Devletimiz sesimizi duysun yeter bu zalimleri dışarı bırakmasınlar, içeriye alsınlar" diye konuştu.

EVLADIMIN KATİLİ YÜZÜME BAK

Erdemci, mahkeme salonunda Yusuf Nazik'le arasında geçen konuşmanın sorulması üzerine şunları söyledi:

"Yusuf Nazik'e yüzüme bakar mısın, evladımın katili yüzüme bak. Eğer biraz vicdanın varsa gerçekleri söyle, kimin eli varsa, yaptıranları söyle dedim. O da yüzüme baktı ağlayarak, "Bu laflardan çok rahatsız oldum. Zoruma gitti. Gereken her şeyi anlattım ve dosyada" dedi. Bu sırada mahkeme heyeti Nazik'in daha fazla konuşmasını engelledi, susturdu."

Kayınbiraderinin eşi tarafından tüfekle öldürüldü

SİVAS'ın Kangal ilçesinde kayınbiraderinin eşi Aliye T.(41) tarafından av tüfeğiyle vurulan Hüseyin Selam (50) yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çetinkaya köyünde meydana geldi. İddiaya göre Sivas'ta kasaplık yapan evli 7 çocuk babası Hüseyin Selam kayınbiraderi Tacettin T.'nin köydeki evinin önüne gitti. Burada karşılaştığı kayınbiraderinin eşi Aliye T. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Aliye T. evden aldığı av tüfeği ile Selam'a iki el ateş etti. Silah sesini duyanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Karın bölgesinden yaralanan Hüseyin Selam ambulansla önce Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Selam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hüseyin Selam'ın cesedi otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı. Şüpheli Aliye T. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Liseli işkence mağduru: Boğazıma bıçak dayayıp 'Biz burada ilk kez adam kesip biçmiyoruz' diye tehdit etti

Antalya'da, lise öğrencisi S.D.'yi (18), ormanlık alana götürüp darp eden 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına başlandı. S.D. "Sanık Yasin Kamay döner bıçağını boğazıma dayayıp 'Biz burada ilk kez adam kesip biçmiyoruz. İlk defa adam dövmüyorum, ben kasabım. Eğer bu olup bitenleri ailene söylersen, seni buraya aynı şekilde getirir, doğrayıp gömerim' dedi" diyerek, ölümle tehdit ettiğini söyledi.

Olay, 31 Ocak Perşembe günü Kepez ilçesi Mazı Dağı mevkisinde, ormanlık alanda meydana geldi. 4'ü kız 6 kişinin, ormanlık alana götürdükleri S.D. adlı kız öğrenciyi darp ettiklerine ilişkin cep telefonuyla çektikleri görüntüler basına yansıyınca, şüpheliler gözaltına alındı. Kazakistan uyruklu Amina Sufiyeva (18) ile Yasin Kamay (22) tutuklanırken, raporlu olduğu için Antalya'da bulunduğu anlaşılan asker Mehmet Can Yörük (20), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşları 18'den küçük olan M.S., M.G. ve S.D.K. ise Çocuk Suçları Soruşturma Savcılığındaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. S.D.K. tutuklandı, M.S. ile M.G, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

SANIK YÖRÜK DE TUTUKLANDI

Tutuklu sanık S.D.K. ile tutuksuz sanıklar M.S. ile M.G.'nin dosyaları, yaşlarının küçük olması nedeniyle ayrıldı. Tutuklanan Amina Sufiyeva ve Yasin Kamay ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mehmet Can Yörük hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede sanıkların, 'birden fazla kişi tarafından silahla yağmaya teşebbüs', 'çocuğa yönelik birden fazla kişiyle birlikte cebir, tehdit kullanarak silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçlarından 23'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, adli kontrol şartıyla bırakılan Mehmet Can Yörük'ün de tutuklanmasına karar verdi. Karar üzerine Mehmet Can Yörük de tutuklandı.

CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ

Dava, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. 4 saat süren davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Amina Sufiyeva, Yasin Kamay ve Mehmet Can Yörük, S.D. ile taraf avukatları katıldı. S.D. duruşmada yaşadıklarını anlattı. Sanıkların otomobiline evine bırakmaları için bindiğini, ancak kendisini kandırarak ormanlık alana götürdüklerini söyleyen S.D., "Ormanlık alanda S.D.K, Amina Sufiyeva ve M.S. bana tekme ve tokat attı. Mehmet Can Yörük de yaşananları cep telefonuna kaydetti. Daha sonra Yasin Kamay da beni tokatlamaya başladı" dedi.

'İLK KEZ ADAM KESİP BİÇMİYORUZ'

Yasin Kamay'ın aracından 'sallama' tabir dilen bıçağı alarak boğazına dayadığını ifade eden S.D., şunları söyledi:

"Yasin, bıçak boğazımdayken 'Bir daha benim ağzımdan Amina ile konuşacak mısın' gibi sözler söyleyerek beni tehdit etti. 'Biz burada ilk kez adam kesip biçmiyoruz. İlk defa adam dövmüyorum, ben kasabım. Eğer bu olup bitenleri ailene söylersen, seni buraya aynı şekilde getirir, doğrayıp gömerim' dedi. Daha sonra 'Akşam 20.00'de hazır olacaksın, benim bir arkadaşım var onunla bir iş halledeceksiniz. Ona zevk verdireceksin. Gelmezsen evinden zorla çıkartırım' dedi. Ardından sanık Yörük ile beni orada bırakıp gittiler."

'SENİ BURADA ÖLDÜREYİM Mİ' TEHDİDİ

Mehmet Can Yörük'ün ise aracına bindikten sonra başına silah dayayarak 'Seni burada öldüreyim mi' diyerek tehdit ettiğini, tokat atarak boğazını sıkmaya çalıştığını anlatan S.D., bunun üzerine otomobilden inip koşarak kaçtığını dile getirdi. S.D., bir borcu olmamasına rağmen sanık Amina Sufiyeva'nın kendisinden önce 100 lira, daha sonra 200 lira, ardından 300 lira istediğini söyledi.

Sanıklardan Amina Sufiyeva ise S.D'nin sosyal medya hesabından erkek arkadaşı Yasin Kamay'a, 'Amina'yı bırak gel benimle konuş' şeklinde mesaj attığını, bu mesajı görünce sinirlendiğini anlattı. Yasin Kamay'ın telefonundan mağdura mesaj atarak buluşma ayarladığını belirten Sufiyeva, S.D.'nin ormanlık alana götürülerek darp edilmesinin asıl nedeninin, S.D'nin sanıklardan S.D.K'yı ağabeyine dövdürmesi olduğunu iddia etti. Amina Sufiyeva, mağduru gasp etmediklerini, S.D. ile daha önce apartman temizliği işine gittiklerini ve bu işten alacağı olan 100 lirayı istediğini savundu.

ERKEK ARKADAŞINI SUÇLADI

Duruşmada erkek arkadaşını da suçlayan Sufiyeva, "Yasin, S.D'ye 'Benim askere gidecek arkadaşım var, onun gönlünü edeceksin. Saat 20.00'de hazır ol' dedi. Daha sonra Mehmet Can Yörük'ün aracına bindirip bölgeden uzaklaştık" diye konuştu.

Sanık Yasin Kamay ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek kavganın borç- alacak meselesinden çıktığını iddia etti. Döner bıçağını ortalığı sakinleştirmek için çıkardığını öne süren Kamay, kimseyi tehdit etmediğini söyledi. Sanık Mehmet Can Yörük de suçlamaları kabul etmedi ve S.D'yi tabanca doğrultarak tehdit etmediğini kaydetti.

Mahkeme heyet, sanıklar Amina Sufiyeva, Yasin Kamay ve Mehmet Can Yörük'ün tutukluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kızların kavgası güvenlik kamerasında

Diyarbakır'da bir kız çocuğunun başka bir kızın saçını çekip, tokat attığı anlar, kameraya yansıdı.

Diyarbakır'da yaşandığı belirtilen olayda, yanında arkadaşıyla gelen bir kız çocuğu, yolda tartıştığı başka bir kızın saçını çekip, tokat attı, ardından başını eğip, diziyle vurmaya çalıştı. Bu sırada yanlarına gelen iki yetişkin erkek, araya girdi, iki kızı bölgeden uzaklaştırdı. O anlar, bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

İslahiye’de, 8 ayda 50 köpek sahiplendirildi

Gaziantep’in İslahiye İlçesinde, belediye tarafından gönüllü kişilerin destekleriyle kurulan barınakta 8 ayda 50 köpek sahiplendirildi.

İslahiye Belediyesi tarafından Yeni Mahalle’de Gaziantep Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma (KİHAYKO) derneği öncülüğünde gönüllü kişilerin destekleriyle bir dönüm alan üzerine barınak kuruldu. Barınakta bakımı yapılan sahipsiz hayvanlar arasındaki 50 köpek 8 ay içerisinde yeni sahiplerine kavuştu.

Hayvan sahiplenilmesinin yaygınlaştırılmasına çalıştıklarını anlatan dernek temsilcisi Bekir Şentürk, öBarınaktaki çalışmalar tamamen gönüllülük esasına göre yapılıyor. Barınağımızda bugün itibarıyla 200 köpek bulunuyor. 8 aylık süreçte 50 köpeğimizi de sahiplendirdik" dedi.

Atatürk Liseliler milli mücadelenin 100'üncü yılını andı

İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği, okul öğrencileri ve öğretmenleri milli mücadelenin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu.

İzmir Atatürk Lisesi konferans salonunda, milli mücadelenin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle 'Kurtuluş Ateşini Yakanlar' konulu bir konferans düzenlendi. Konferansta konuşan araştırmacı yazar Ahmet Gürel, lise öğrencilerine tarihi olaylarla ilgili bilgiler verdi. Bir Atatürk Lisesi mezunu olduğunu belirten Gürel, savaş yıllarında yabancı ülkelerin Anadolu'dan pay koparma hesapları yaptığını anlattı. Ege Bölgesi'nin Yunanistan'a mı İtalya'ya mı verileceğinin tartışıldığını vurgulayan Gürel, o günkü adıyla 'Mekteb-i Sultani' olarak bilinen İzmir Atatürk Lisesi'nin tarihsel açıdan önemine dikkat çekti. Gürel, "Uluslararası toplantılarda İzmir'de Rumların çoğunlukta olduğu konuşuluyormış. 4 Mart 1919'da Ferit Paşa iş başına gelir. ABD, İngiltere, Fransa, İtalya gibi galip gelen ülkeler Anadolu'yu parçalamaya gelirken Atatürk Lisesi, Konak Meydanı'nda kaymakamlığın bulunduğu yerde yer alıyordu. O bina yandı ve yıkıldı. İzmir işgali sırasında Mekteb-i Sultani binası işgalciler tarafından adliye olarak kullanıldı. Lisemiz daha sonra bu binaya taşındı. Okulumuzda düzenlenen toplantı ile milli mücadele konusunda önemli bir aşama kaydedildi" dedi. Gürel daha sonra konferansa katılan öğrencilere Atatürk Lisesi'nin eski fotoğraflarının yer aldığı görüntülü bir sunum izletti. Yunan ordusunun Kordon boyunda yürüyüşlerine ait fotoğrafların yer aldığı sunumda İzmir Limanı'na gelen Yunan gemilerinin görüntüleri de yer aldı. Gürel, Yunan işgalcilerinin Konak'ta, Basmane'de, Sarı Kışla'da kurduğu hakimiyet ile ilgili görselleri öğrencilerle paylaştı.

İŞGALE KARŞI İLK KIVILCIM

Konferansın ardından İzmir Atatürk Lisesi Müdürü Ahmet Yılmaz, İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Murat Saraç ve vakıf temsilcileri ile beraber, bayrak takımı, görevli öğrenciler, öğretmenler, okul aile birliği temsilcileri, mezunlar ve diğer katılımcılar kortej halinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Kortejin yürüyüşü sırasında marşlar söyleyen öğrencilere dükkanların önüne çıkan esnaf da alkışlarla eşlik etti. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk anıtına çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Okul Müdürü Ahmet Yılmaz, tarihi araştırmalardan elde edilen bilgilere göre Atatürk Lises'nin tarihsel süreçteki önemini anlattı. Yunan işgalinin bir gün öncesi 14 Mayıs 1919 tarihinde o zamaki adıyla 'Sultani' olan okulda öğretmen, öğrenci ve şehrin ileri gelenlerinin katılımıyla bir toplantı düzenlendiğini belirten Yılmaz, işgale karşı direniş kararının alındığını belirterek, şunları söyledi:

"Okulumuz öğretmenleri, ilk kurşunu atan Hasan Tahsin, İzmir Müftüsü Rahmetullah Bey, Şehit miralay Fethi Bey, Miralay Kazım Özalp, Nail ve Halit Moralı Kardeşler, Ferit Eczacıbaşı gibi şehrin ileri gelenlerinin katıldığı toplantı sonrası bir bildiri yayınlayarak okulumuz öğrencileri tarafından tüm şehre dağıtılmıştır. Camilerden okunan salalarla, çalınan davullarla, tüm Müslüman Türkler, 'Maşatlık' adı verilen bugünkü Bahri Baba Parkı'nda toplanmaya çağırılmıştır. Mustafa Necati ve Vasıf Çınar gibi okulumuzdan yetişmiş öğretmenler burada toplanan büyük kalabalığı işgale karşı milli mücadeleye çağıran etkili konuşmalar yapmışlardır. Halk, çoban ateşleri yakarak işgal için Körfez'de bekleyen düşman gemilerine gözdağı vermeye çalışmıştır. Başka bir deyişle işgale karşı ilk kıvılcımı çakmışlardır. Ertesi gün sabah saatlerinde başlayan işgale karşı ilk kurşunun atılmasıyla silahlı direniş ve 3 yıldan fazla sürecek milli mücadele başlamıştır. Bütün bu sürecin okulumuzda gerçekleşen toplantı ile başlaması katılımcıların bir anlamda kurtuluş ateşini yakan olmaları, öğretmen ve öğrencilerimizin milli mücadelede ve sonrası Cumhuriyetin kuruluşunda etkin görev alması, hepimiz açısından bir gurur kaynağıdır. Milli mücadelenin 100'üncü yılında okulumuz öğrenci, öğretmen , idareci ve mezunlarımızla birlikte başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve kahramanlarımızı anmayı onların bize bıraktığı bu cennet vatan ilelebet korumayı bir borç biliyoruz."

Alsancak Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan öğretmen ve öğrencilerden oluşan grup, Atatürk Lisesi Marşı'nı okuduktan sonra gökyüzüne balonlar bıraktı.

Gıda Mühendisleri Odası’ndan yerel yönetimlere çağrı

Gıda Mühendisleri Odası Adana Şubesi, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası göreve gelen yerel yöneticilere gıda sağlığı ve gıda güvenliği konusunda yapılması gereken çalışmalar için çağrıda bulundu.

Gıda Mühendisleri Odası Adana Şubesi Başkanı Şehmus Alparslan, yerel yöneticilerin gıda alanına dair toplum yararına ve çağdaş bir kent yaşamı için yapılması gereken çalışmaları bir an önce hızlandırması gerektiğine dikkat çekti. Gıda güvenliği ve sağlığı konusunda gerekli önlemler alınmamasının hayati tehlikelere sonuç açabileceğini söyleyen Alparslan, “Yerel yönetimlerin, halk sağlığının korunması ile ilgili sorumluluğu kapsamında gerek sabit satış noktalarında gerekse semt pazarlarında tüketiciye arz edilen yaş meyve-sebze ürünlerinin öncelikle pestisit kontrol ve analizlerine tabi tutulması gerekmektedirö diye konuştu.

‘AİLE ÇİFTÇİLİĞİ YAYGINLAŞMALI’

Toplum refahını doğrudan etkileyen gıda veya gıda ham maddesi üretiminde uluslararası standartları yerel gerçeklik ile bağdaştırıcı uygulamalara öncelik verilmesi gerektiğine dikkat çeken Alparslan, şöyle konuştu:

“Gıda güvenliği ihmal edilmeden, yerel üreticilerin desteklenmesi, ürünlerin aracısız olarak tüketiciyle buluşturulması sağlanmalıdır. Aile çiftçiliği ile üretim ve tüketim Kooperatifçiliğinin yaygınlaştırılması teşvik edilmelidir. Bütün bu çalışmaları etkin ve verimli bir şekilde yürütmek üzere Adana Büyükşehir ve ilçe belediyelerin bünyesinde konu ile ilgili sorumlu bir birimin oluşturulması önemli ve örnek bir adım olacaktırö

