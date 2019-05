DHA YURT BÜLTENİ -9 

BAYBURT

Soma faciasının 5'inci yıl dönümünde ölen madenciler anıldı

Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan maden ocağı faciasının 5'inci yıl dönümünde, ölen 301 madenci anıldı. Şehit madencilerden Kazım Karaçoban'ın kızı 8 yaşındaki Cansu Karaçoban'ın, babasını piknikte mangal başında çizdiği resim, yürekleri burktu.

Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen faciada, 301 madenci yaşamını yitirdi. Türkiye'nin en büyük maden faciası, tüm vatandaşların hafızalarına acı olarak kazındı. Ülke günlerce Soma'da yaşananlara kilitlendi, gözyaşı döktü, ailelerin acılarına ortak oldu. Acının merkezi haline gelen Soma'da, facianın 5'inci yıldönümünde Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Soma Kaymakamlığı ve Soma Belediyesi tarafından bugün saat 12.00'de etkinlik yapıldı. Vali Ahmet Deniz, Soma Belediye Başkanı AK Partili Ali Tulup, Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri programa katıldı. Ayrıca etkinliğe katılan şehit yakınları ve vatandaşlar ise, mezarlıkta kendileri için oluşturulan özel oturma bölgelerinde dualar edip, sevdiklerini andı. Madenci çocukları, eşleri, kardeşleri, anneler ve babalar ölen madencilerin mezarlarının yanı başında gözyaşı döküp dua okudu. Vali Deniz ve protokol üyeleri, şehit madencilerin mezarlarına karanfil bıraktı. Protokol üyeleri, şehit yakınlarına baş sağlığı dileklerini iletti ve şehitler için dua okudu.

MADENCİ YAKINLARI ADALET ELEŞTİRİSİ

Madenci şehidi Uğur Çolak'ın annesi Gülsüm Çolak (48), "Şehitlerimizi 5'inci yılda da rahmet ve minnetle anıyoruz. Biz onların mezarı başına her geldiğimizde 'Adalet yerini buldu' diyemiyoruz. Sizi pisi pisine öldürdüler, yok yere gittiniz diyoruz. Yetkililere bin kat daha fazla öfke duyuyoruz. Şehitlerimizi özlüyoruz. Onlarla beraber adaletin toprağın altında gömüldüğü gündür bugün. Türkiye'de adalet yok. Çünkü 301 kişi mezarda, avukatları içeride, patronlar serbest. Biz şehitlerimizin hesabını soramadık. Çünkü ülkede adalet yok" dedi.

BABASINI PİKNİKTE MANGAL BAŞINDA ÇİZDİ

Şehit madencilerden Kazım Karaçoban'ın kızı 8 yaşındaki Cansu Karaçoban'ın çizdiği, babasının mezarına bıraktığı resim görenlerin yüreğini burktu. Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 2-A sınıfında okuyan Cansu Karaçoban, çizdiği resmi şöyle anlattı:

"Resimde ben, babam, annem ve ağabeyim var. Ailecek piknik yapıyoruz. Babam mangal yakıyor. Ağabeyim mangal ateşi için odun topluyor. Annemle ben ise yemek için masayı hazırlıyoruz. Tabakları, çatal ve bıçakları masaya koyuyoruz."

"Her gün 10 bin adım" konuşan trafolarda yerini aldı



Dünya Yürüyüş Günü’nde uygulaması yapılan UEDAŞ’ın konuşan trafosu, “Her Gün 10 Bin Adımö mesajıyla dikkati çekiyor. Trafo, Bursa Osmangazi Kent Meydanı’nda sağlıklı yaşam için vatandaşı yürümeye davet ediyor.

Limak Enerji Grubu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (UEDAŞ) kaliteli ve kesintisiz enerji hizmetinin yanı sıra sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri de geliştiriyor. UEDAŞ’ın bu doğrultuda elektrik trafolarındaki kötü görüntüyü ve tekdüzeliği önlemek amacıyla hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi “Trafolar Konuşuyorö bu kez 10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü dolayısıyla sağlıklı yaşama dikkati çekti. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte çalışan UEDAŞ, Bursa Osmangazi Kent Meydanında yer alan bir trafoya “Her Gün 10 Bin Adımö mesajını yazdırdı. Sağlıklı yaşam için farkındalık yaratmak adına hareketli yaşamı teşvik eden trafolar vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. 10 Mayıs, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Sağlık için Hareket Et Günüö olarak belirlemişti. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Esma Kuzhan, Limak Enerji Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce ile birlikte söz konusu uygulamayı yerinde inceledi. Kuzhan ve Yüce’ye İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları ve UEDAŞ personeli eşlik etti.

TRAFOLAR UYARIYOR

“Trafolar Konuşuyorö projesine, 2017 yılının Kasım ayında başlayan UEDAŞ, trafoları sosyal sorumluluğa açarak vatandaşların bilinçlenmesini hedefliyor. Proje kapsamında, “Engel Sen Olmaö, “Emniyet Kemeri Hayata Bağlarö, “Kadına şiddete dur deö bilgilendirme yazılarıUEDAŞ’ın hizmet illeri olan Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 40 trafoya grafiti biçiminde uygulandı. Ayrıca sağlıklı yaşam ve bağımlılık konularını içeren uyarı ve bilinçlendirme yazıları da trafolara grafiti sanatçıları tarafından işlendi.

10 MAYIS DÜNYA SAĞLIK İÇİN HAREKET ET GÜNÜ

10 Mayıs, Dünya Sağlık Örgütü tarafından bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilincini oluşturmak, iyi uygulamalara dikkat çekmek ve fiziksel aktivitenin yararlarını savunmak, yaşamın her alanında ve her yerde toplum genelinde fiziksel aktiviteye katılımı arttırmak, sağlıklı davranışları ve yaşam tarzlarını teşvik etmek için “Sağlık için Hareket Et Günüö olarak belirlendi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Esma Kuzhan yaptığı konuşmada, obezitenin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek; “Hem obezite ile mücadele hem deobeziteile ilişkili bütün hastalıkların sayısını azaltmak amaçlı Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam programı dahilinde biz toplumda obezitenin engellemesine yönelik bazı çalışmalar yapıyoruz. Farkındalık çalışmalarından birinde Bursa’da UEDAŞ bize çok ciddi destek verdi. Bu destekle toplumsal olarak farkındalığı arttıracağımızı düşünüyorum. Bu destekten dolayı kendilerine teşekkür ediyorumö dedi.

Projeyle ilgili bilgiler veren Limak Enerji Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce, “Trafolar Konuşuyor, Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ.’nin sürdürülebilir bir sosyal sorumluluk projesi. Amacımıztoplumu ilgilendiren konularda merkezi konumdaki trafo binaları üzerinden sosyal mesaj vermek. Daha önce engelliler, trafik kuralları, kan bağışı gibi trafolar yapmıştık. Bugünde obeziteye karşı atılan adımları anlattık. Projemiz 3 yıldır devam ediyor, bu süreçte 40 trafo boyadık. Toplamda 80 trafoda uygulama yapmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız devam edecekö ifadesini kullandı.



Asansör boşluğuna düşen 2 kadının vücutlarında kırıklar var

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, G.G. ve A.G. adlı kadınlar, inşaat halindeki 4 katlı binanın asansör boşluğuna düştü. Hastaneye kaldırılan kadınların vücutlarında kırıklar olduğu belirtildi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Şirinevler Mahallesi 662 Sokak'ta meydana geldi. İnşaat halindeki 4 katlı binaya giren G.G. ve A.G. isimli kadınlar, karanlıkta fark edemedikleri asansör boşluğundan düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine çakılan kadınlar, çığlık atarak, yardım istedi. Kadınların seslerini duyan çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, zemin kattaki duvarı yıkarak, asansör boşluğuna düşen G.G. ve A.G.'yi kurtardı. Sağlık ekibi de ilk müdahalede bulunduğu kadınları, ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne götürdü. G.G. ve A.G.'nin vücutlarında kırıklar olduğu, hayati tehlikelerinin ise bulunmadığı belirtildi.



Boğulan çocukların sınıflarında yas

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, içinde bulundukları traktörün baraj göletine girmesi sonucu boğulan Ceylin Bolat (10) ile ağabeyi Vahap Nevfel Bolat (13) ve Alperen Özden'in arkadaşları, sabah okula geldiklerinde aldıkları acı haberle gözyaşı döktü. Özden'in, ailesi için yazdığı 'Sevinçliyse annem babam, mutludur benim yuvam' dizesinin yer aldığı 'Ailem' şiiri duygulandırdı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Göksun'un Gücüksu Mahallesi'nde meydana geldi. Babaları Ahmet Bolat ve Şamil Özden'in tekneyle Adatepe Barajı göletine açılmasının ardından Vahap Nevfel Bolat ile kardeşi Ceylin Bolat ve Alperen Özden de traktöre bindi. Traktör, henüz belirlenemeyen nedenle geri giderek, gölete girdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gölete giren ekipler, Ceylin Bolat ve arkadaşı Alperen Özden'in cansız bedenleri, suyun içindeki traktörün kabininde bulundu. Vahap Bolat'ın cansız bedeni ise traktörün dışında, göletin dibinden çıkarıldı.

CEYLİN, 4'Ü BİTİRMEYE HAZIRLANIYORMUŞ

Hayatını kaybeden çocukların arkadaşları, sabah okula geldiklerinde aldıkları acı haberle gözyaşı döktü. Turna Bucağı İlkokulu 4/A sınıfında okuyan Ceylin Bolat ile Turna Bucağı Ortaokulu 7/C sınıfı öğrencisi Vahap Nevfel Bolat'ın fotoğraflarının okul yönetimi tarafından sıralarına bırakılması sırasında arkadaşları duygusal anlar yaşadı. 4 Mayıs'ta 10'uncu yaşına giren Ceylin Bolat'ın mezuniyete hazırlandığı ve törende giyeceği kıyafeti de aldığı öğrenildi. Öğretmeni Sibel Erkek de öğrencileriyle birlikte Ceylin için gözyaşı döktü.

SIRA ARKADAŞININ FOTOĞRAFINDAN GÖZÜNÜ ALAMADI

Acı haberle yıkılan Vahap Nevfel Bolat'ın sınıf arkadaşları da uzun süre gözyaşı döktü. Duvar dibinde oturan Bolat'ın sıra arkadaşı Kaan'ın bu sabah yanına oturan olmadı. Kaan, her gün yan yana oturduğu arkadaşının yerine bırakılan Vahap'ın fotoğrafına uzun süre baktığı görüldü.

AİLESİNE ŞİİR YAZMIŞ

Gücüksu İlkokulu 2/A sınıfı öğrencisi Alperen Özden'in sınıfında da yas vardı. Birçok arkadaşı okula gelmezken, küçük Alperen'den geri ailesi içi yazdığı şiir kaldı. Cuma günü yazıp, sırasının altına bıraktığı 'Ailem' isimli şiiri, okuyanları ağlattı. Alperen'in şiiri şöyle:

'Annem babam kardeşim

Hepsi de canım benim

Yuvam denince bana

Olarak gelir aklımda

Başarırsak bir işi onlar kucaklar

Sevindiyse annem babam

Mutludur benim yuvam

Annem babam her şeyim

Kardeşim canım benim

Gelince dedem nimem

Şenlenir benim evim

Başarırsak bir işi

Onlar kucaklar bizi

Sevinçliyse annem babam

Mutludur benim yuvam.'



Türkiye’nin ilk yerli helikopteri Kara Şahin’in motoru tamamlandı

Eskişehir’de TUSAŞ Motor Sanayi (TEI) tarafından 5 yılda üretilen Türkiye’nin ilk ‘yerli Kara Şahin helikopteri’ olarak bilinen genel maksat helikopterinin 2 bin beygir gücündeki ilk 4 motoru Türk Havacılık ve Uzay Sanayi’ne teslim edildi. TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, “Bu motorlardan 20 yılı aşkın bir süre zarfında 236 adet odumuza teslim edilecek. Teslimle iş bitmiyor, bu motorların 30 yıl boyunca, çalıştıkları süre boyunca bütün bakım onarım idame sorumluluğu da TEI’ye ait olacakö dedi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyacını karşılamak için TEI Eskişehir tesislerinde 2014 yılında başlatılan proje kapsamında üretimine başlanan ve yerli Kara Şahin olarak bilinen genel maksat helikopterinin ilk 4 motoru tamamlandı. T700-TEI-701D adı verilen motorların teslimi için TEI Eskişehir tesislerinde tören düzenlendi. Törene Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Ak Parti milletvekili Harun Karacan, TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit katıldı.

Yerli helikopter üretiminin kısa vadede olmadığını ifade eden Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, “Artık Türkiye motor tasarımıyla ilgili belirli adımlar atmaya başladı. Gördüğünüz gibi milli helikopterimizin ve ilaveten Atak helikopterimizin motoru olabilecek motorun çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar sabahtan akşama hemen oluverecek çalışmalar değil. Bir taraftan bu tür çalışmaların aldığı sürenin ne kadar uzun bilirken diğer taraftan da biz daha hızlı, daha çevik, daha atak olmamız lazım diyoruz. Genel müdürümüzle çeşitli konuşmalarımızda Cumhurbaşkanımızın kendisini nasıl sıkıştırdığını biliyoruz, bizi nasıl sıkıştırdıklarını biliyoruz. Öyle 5 yıllar, 8 yıllar gibi rakamlar bize biraz tuhaf geliyor. Onun için gün 24 saat diyoruz. Gerekirse 24 saatin hepsini kullanalım ama bu işi olabildiğince hızlı yapalım. Çünkü ülkemizin gerçekten ihtiyacı var. Sadece turboşaft motoru değil turbo jetlere, turbo fanlara da ihtiyacı var ve bunları hızla hayata geçirelim diyoruzö dedi.

Kara, deniz ve hava araçları konusunda motor sorunu yaşandığını kaydeden Demir, “Herhangi bir ürün çıktığında karşılaştığımız sorun motoru. Türkiye jet motoru üretmeye 20 sene önce başladı ama başarısız oldu veya tank motoru üretmeye 20 sene önce başladı ama başarısız oldu veya 15 yıl önce tank motoru üretmeye başladılar ama başarısız oldu gibi bir şey var mı? Yok. Başlamadığınız bir olayın var-yok tartışmasına girmektense, başladık, yapacağız, kararlıyız burada da örneklerini görüyoruz. İnşallah hep beraber bunları el birliğiyle tasarlayacağız ve hayata geçireceğiz. TEI bir anlamda, çok yetenekli bir üretim şirketi olmakla beraber, yanında tasarım kabiliyetlerini de geliştirdiğini görüyoruz. Bu anlamda milli olarak kurduğumuz motor şirketimizin de tasarım faaliyetleri açısından ve Türkiye’nin gelecekte milli motor tasarım merkezi olması açısından da önemli rol alacağını ve TEI gibi şirketlerimize de bu anlamda buna destek ve özellikle seri üretim anlamında büyük işler düşeceğini belirtmek istiyorumö şeklinde konuştu.

‘YERLİ MOTORLARDAN 236 TANE ÜRETİLECEK’

TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit ise Kara Şahin olarak bilinen genel maksat helikopteri motorlarından 236 adet üretilecek orduya teslim edileceğini söyledi. Üretimi tamamlanan ilk 4 motorun 2 bin beygir gücünde olduğunu ifade eden Akşit, “Her şeyi bitmiş, testleri yapılmış, kalite denetiminden geçmiş, kargoya hazır vaziyette nazlı bir şekilde bizi bekliyor. Sahnedeki motorumuz devletimizin genel maksat helikopteri ihtiyacını karşılamak için kurguladığı, Savunma Sanayi Başkanlığı’nın desteğinde gerçekleşen büyük bir projenin bir parçası. Proje uzun yıllar önce çalışılmasına başlanmış, 20 yıla varan bir geçmişi var. Ordumuzun ihtiyacı olan Genel Maksat Helikopteri skorsky helikopterlerin Türkiye’de yerli olarak imalatı projesi. 3.2 milyar dolarlık devasa bir proje. Bu projede TEI olarak biz helikopterlerin motorlarını yerli olarak imal etmekle yükümlüyüz. Helikopterin kendisini Türk Havacılık ve Uzay Sanayi yapıyor. Bütün elektroniği de ASELSAN gerçekleştiriyor. Üç büyük ortağın desteğiyle yerli Kara Şahin helikopterlerimizi uçuracağız. Bu motorlardan 20 yılı aşkın bir süre zarfında 236 adet ordumuza teslim edilecek. Teslimle iş bitmiyor, bu motorların 30 yıl boyunca, çalıştıkları süre boyunca bütün bakım onarım idame sorumluluğu da TEI’ye ait olacakö dedi.

YERLİLİK ORANI YÜZDE 60’A ÇIKACAK’

Motorun, Türkiye’de üretilmiş ilk yerli helikopter motoru olma özelliğini taşıdığını belirten Akşit şunları söyledi:

“2000 beygirlik ilk yerli helikopter motoru. Milli helikopterimiz turboşaft helikopterimiz onu da 1 yıla kalmadan yerli helikopterimiz Gökbey’de entegrasyon çalışmaları için teslim edeceğiz. Bu motorun yüze 60’a kadar parçalarını TEI olarak biz burada üretiyor olacağız. İlk motorlarda yerlilik oranı biraz daha düşük. Şuanda yüzde 30’lar civarında birkaç motor sonra bu yüzde 60’lara kadar çıkacak. Zaten motorun geri kalan aksamı özellikle biz o dönen parçalarındaki tribün kısmını yapıyoruz. Dışardaki aksesuarlarını tedarik zincirinden temin ederek motor haline getiriyoruz. Yan taraftaki bina da bir test merkezi kurduk. Burada da testlerini yaparak teslim ediyoruz. Motorlardan 4 tanesi yapıldı. Milli helikopter motorumuzun Türkiye’de bütün testleri yapıyoruz. Motorun kalibrasyonu daha az yakıp daha çok güç üretmesi için her bir tek tek test ederek bunların karakterizasyon haritalarının çıkarılması gerekiyor. Ciddi detaylı teknik bir iş. Bununla ilgili bütün ön çalışmalarımız bitti. Onları da Türkiye’ye kazandıracağızö

Konuşmaların ardından Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit ve Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak temsili olarak yerli üretim Kara Şahin motorunun bulunduğu camekana gönderen Eskişehir TEI, alıcı ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayi yazılı kağıtlar yapıştırarak teslimi gerçekleştirdi. İlk yerli genel maksat helikopteri motorunun testlerini izleyen Savunma Sanayi Başkanı Demir ve beraberindekiler daha sonra TEI tesislerinde Gökbey helikopter motorunun geniş testlerinin yapılacağı 30 bin metrekarelik yeni test binası olan Turboşaft Ar-Ge Test Merkezi’nin temelini attı.

TÜRKİYE HELİKOPTER ÜRETEN ÜLKELER ARASINA GİRDİ

2014 yılında başlatılan proje kapsamında, TEI tarafından Eskişehir tesislerinde üretilen T700-TEI-701D turboşaft motorunun, Türkiye’de üretilen ilk helikopter motoru olması nedeniyle Türkiye’nin milli havacılık tarihinde yeni bir kilometre taşı oluşturduğu ve Türkiye’nin bu proje sayesinde helikopter üretebilen ülkeler arasında yer aldığı belirtildi.

MOTORLARIN EN AZ 30 YILLIK ÖMÜRLERİ VAR

Proje kapsamında üretilen T700-TEI-701D motorların tüm servis, bakım, onarım, revizyon, eğitim, teknik destek alanlarında hizmet verme ve yedek parça sağlama yetkisi de TEI’de bulunuyor. Ayrıca yerli üretim olan helikopter motorlarının en az 30 yıl kullanılabileceği kaydedildi. Proje kapsamında üretilen ilk 4 adet T700-TEI-701D motoru T70 Genel Maksat Helikopteri platformlarında kullanılmak üzere Türk Havacılık Uzay Sanayi’ne teslim edildi. 2025 yılının sonuna kadar devam eden üretim süreci TEI’nin seri imalata geçerek haftada 1 motor üretebilme kapasitesine ulaşacağı belirtilerek, 236 adedi kesinleşmiş sipariş ve 12 adedi opsiyonel yedek motor olmak üzere toplamda 248 adet üretim yapılacak.

TÜM TESTLER YERLİ OLACAK

Törenle temeli atılan 30 bin metrekarelik alana kurulması planlanan turboşaft Ar-Ge Test Merkezi’nde ise Gökbey Genel Maksat Helikopteri’ne güç verecek 1400 beygir gücünde yerli ve milli turboşaft motorunun tüm testleri TEI tarafından yapılacak. Tesiste 19 farklı test odası ile 500 personelin çalışacağı kapasitede atölye ve ofislerine sahip olacak. Merkez sayesinde TEI-TS1400 motorunun yurtdışı test ihtiyacı azalacak, gerek zaman gerekse de maliyet anlamında tasarruf sağlanabilecek.

