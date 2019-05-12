DHA YURT BÜLTENİ-9 

Kayıp gazetecinin ayakkabısı bulundu

Bayburt- Trabzon il sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı arama çalışmaları 3'üncü gününde sürdürülüyor. Dik ve engebeli yamaçta süren çalışmalarda ekiplerce, dere kenarında Nişancı'ya ait ayakkabının bulunması üzerine, arama tarama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı. Nişancı'ya ait cep telefonu sinyaline ulaşıldığı, sinyalin bulunduğu noktanın tespiti için de çalışma başlatıldığı belirtildi.

Özel İdare ekipleri 10 Mayıs'ta Trabzon- Bayburt sınırındaki 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen, 3 bin 500 rakımlı Soğanlı Dağı’nda kar nedeniyle kapalı Derebaşı virajlarında yol açma çalışması başlattı. Haber yapmak için çalışmaları takip eden AA Bayburt Muhabiri Abdülkadir Nişancı, üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçuruma düştü. Gözden kaybolan Nişancı’ya ulaşmak için çalışma başlatıldı.

Kamera ve fotoğraf makinesine ulaşılan gazeteci için bölgeye Bayburt ve Trabzon’dan AFAD ekipleri sevk edildi. Dün gün boyu arama kurtarma çalışmaları sürerken, Trabzon ve Rize'den gelen AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de kayıp gazeteciyi arama çalışmalarına eşlik etti. Erzurum'dan askeri helikopterle gelen JAK ekipleri ile özel detektör köpekleri de bölgede Abdülkadir Nişancı'ya ait iz aradı. Ancak arama çalışmalarından bir sonuç elde edilemedi.

UÇURUMDA VE DEREDE ARAMA SEFERBERLİĞİ

Çalışmalara AFAD, UMKE, AKUT, jandarma ve sağlık ekiplerinden oluşan yaklaşık 200 kişilik ekip eşlik ediyor. AFAD'dan 5 kişilik tam donanımlı eğitmen düzeyindeki özel dağcı ekibi de bölgede dik ve uçurumlarla dolu arazide ip sarkıtarak arama çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalara Ankara'dan gelen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı timler de eşlik ediyor. Ekipler, Abdülkadir Nişancı'nın düştüğü belirlenen nokta ile yaklaşık 150 metre uzaklıktaki hidroelektrik santral arasındaki dere yatağında aramalarını yoğunlaştırdı.

DERE KENARINDA AYAKKABASI BULUNDU

Bölgede derede dalgıçlar yardımıyla süren arama tarama çalışmaları sırasında ekipler, Karaçam beldesi yakınlarındaki dere kenarında bir ayakkabıya rastladı. Ekipler, kayıp gazeteci Nişancı'ya ait olabileceği sanılan ayakkabının fotoğrafını cep telefonuyla çekerek yakınlarına iletti. Ailenin teyit ettiği ayakkabının Nişancı'ya ait olduğu tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, dere ve çevresindeki noktalarda arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

TELEFON SİNYALİ ALINDI

Öte yandan kayıp gazeteciyi arama çalışmaları sürürken, bölgedeki GSM baz istasyonu aracılığıyla Nişancı'ya ait cep telefonunun sinyaline ulaşıldığı öğrenildi. Ekiplerce, sinyalin bulunduğu noktanın tespiti için çalışma başlatıldığı da belirtildi.

'ÇIKMAMIŞ CANDAN UMUT KESİLMEZ'

Bu arada, Abdülakdir Nişancı'nın acılı ailesinin yanı sıra meslektaşları, yakın arkadaşları ve sevenleri de bölgede süren arama kurtarma çalışmalarından gelecek iyi haberleri bekliyor. Bölgede arama kurtarma çalışmalarında acılı bekleyişini sürdüren Abdülkadir Nişancı'nın babası Nafiz Nişancı da olay yerinde bir an olsun ayrılmıyor, oğluna sağ salim ulaşılması için dua ediyor. Umutlarını koruduklarını ve oğlundan gelecek iyi haberleri beklediklerini belirten baba Nişancı, "Allahtan umut kesilmez. Çıkmamış candan umut kesilmez. Bir ihtimal bekliyoruz. Oğlumdan haber bekliyorum" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bölgeden görüntüler

Baba Nafiz Nişancı konuşma

Acılı bekleyiş, dağ ve uçurumdan görüntüler

HABER KAMERA: Muhammet KAÇAR-Emre KOLTUK/BAYBURT, ()-

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Artık anneler gününü kutlamıyorum

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te meydana gelen terör saldırısında oğlu Halil Erdemci'yi (28) kaybeden Medine Erdemci'ye 'yılın annesi' ödülü verildi.

11 Mayıs 2013'te Reyhanlı'da belediye binası yanındaki patlamayı PTT yakınında bulunan telefon tamir atölyesinde duyan Halil Erdemci ailesini arayarak bir şey olup olmadığını sorduktan sonra ikinci patlamada hayatını kaybetti ve Anneler Günü'nde toprağa verildi.

Dün yapılan anma töreninden sonra akşam verilen iftarda ise şehit yakınları ve 11 Mayıs Reyhanlı Şehitleri Derneği tarafından 'yılın annesi' seçilen Medine Erdemci'ye plaket verildi. Erdemci, ödüle layık görüldüğü için teşekkür ederken, hüzün ve sevinci bir arada yaşadığını söyledi.

Medine Erdemci, 'yılın annesi' seçilmesini hüzün ve sevincin bir arada yaşandığı an olarak hatırlayacağını belirterek, şunları söyledi:

"Aslında olaydan bu yana geçen 6 yıldır ben anneler gününü kutlamıyorum, bunu çocuklarıma da söyledim. Bu isteğim üzerine çocuklarım benim Anneler Günü'mü kutlamazlar. Çünkü ben oğlumu anneler gününde toprağa verdim. Bu acının tarifi yok. Acımız çok büyük, kederimiz çok büyük. Bugün Anneler Günü, acı daha da büyük. Allah kimseye böyle acı yaşatmasın. Acı bir keder bir."



Görüntü Dökümü

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- Anne Medine Erdemci ile röp.

- Plaket görüntüsü

- Genel ve detayları

Haber, Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU, Eser PAZARBAŞI/REYHANLI(Hatay),()

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Muş'ta evleri baraj suyu altında kaldı

Muş 'un Varto ilçesine Bağlı Tepe köyünde yağmur suyu ve Alpaslan 1 Barajı suyunun taşması sonucu Alparslan 2 Barajının tribünlerininde önüne set çekilmesinden dolayı biriken sular Tepe köyündeki bazı evleri su altında bıraktı.

Varto ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki 60 hane ve 500 nüfuslu Tepe köyünde bulunan yerleşim yerindeki evleri yağmur, eriyen karlar ve baraj suyu tehdit etmeye başladı. Köyün alt kısmında bulunan bazı evler suya gömüldü. Köyün üst kısmında kalan yerleşim alanları da tehdid altında. Köy halkından İbrahim Çelimli, "Baraj çalışanları birkaç gün suyu bırakıp tekrar keseceklerini söylediler ama her hangi bir tedbir bizim için alınmadı. Bazı eşyalarımızı kurtardık bazıları da suyun altında kaldı. Önlem alınmazsa köyün tamamı sulara gömülecek" dedi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İlçe merkezi

-Köyden genel ve detayg örüntüler

-Barajdan görüntü

-Su altında kalan evler

-İbrahim Çelimli ile röp

-Mithat Çelimli ile röp

-Cevdet Tepeli ile röp

-Mithat Tepeli röp

Haber-Kamera: Fatih ÇELİK/VARTO(MUŞ)()-

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Öğrenci apartında yangın

Isparta'da 5 katlı bir öğrenci apartının 2. katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Pirimehmet Mahallesi'ndeki bir apartta meydana geldi. 2. katta başlayan yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın sırasında apartmandaki tüm öğrenciler itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Apartta çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi

- Öğrencilerin itfaiye araçlarıyla kurtarılması

- Detaylar

HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, ()

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Yangına müdahale eden itfaiye eri dumandan etkilendi

İzmit'te, bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen bir itfaiye eri fenalaştı.

Öğle saatlerinde, İzmit Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın alt katında bulunan restoranda yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından yangın söndürülürken, dumandan etkilenen bir itfaiye eri fenalaştı. İtfaiye eri olay yerindeki ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yangına müdahale edilmesi

İtfaiye ekiplerinden görüntü

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/KOCAELİ, ()

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Muş'ta terörden arındırılan dağlarda ot topluyorlar



Muş'ta köylüler, terörden arındırılan bölgelerde bazı rahatsızlıklara iyi geldiği belirtilen çiriş, kenger ve heliz otu topluyor. Köylüler, topladıkları bitkilerin bir kısmını kendileri tüketirken, bir kısmını ise satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Kent merkezine yaklaşık 45 kilometre mesafedeki 2500 rakımlı Şenyayla ve Kozma dağlarının terörden arındırılmasıyla, bölge insanı rahat bir nefes aldı. Güvenliğin sağlanmasıyla köylüler, yemek yapımında kullanılan ya da şifalı olduğuna inanılan otlardan toplamak için dağlara çıkmaya başladı. Sabahın erken saatlerinde sırtladıkları çanta, çuval ve kesici aletlerle, dağlara giden kadın ve çocuklar, bu bitkileri topluyor. Köylüler, topladıkları bitkilerin bir kısmını kendileri tüketiyor, bir kısmını ise satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Muş'un Kızılağaç beldesinde yaşayan Hakim Demir, ailesiyle birlikte günde 100 kiloya yakın ot topladıklarını söyledi.

Ailece ot toplayan Fatma Şen, "Kızılağaç beldesinden buraya geldik. Burada topladığımız bitkilerin bir bölümünü eve götürüyoruz, bir kısmını pazarda satıyoruz. Artık terörist yok buralarda, çok rahatız. Buralarda rahatça gezebiliyoruz. İnsanlarımız çok rahatça gezebiliyor artık" diye konuştu.

Bölgede huzur ve güvenin sağlanması nedeniyle mutlu olduklarını belirten Erkan Şen ise "Birkaç yıl öncesinde buralara gelip, gezemiyorduk. Şimdi geliyoruz çok şükür, huzur ve güven var" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Dağlardan bitki toplayan kadınlardan detay

-Kadınların topraktan bitki çıkarmasından detay

-Erkeklerin kadınlara yardım etmesinden detay

-Bitkinin topraktan çıkarılmasından detay

-Çocukların ailelerine yardım edip bitki toplamasından detay

-Çocuk Fatma Şen Röp.

-Dağlardan toplanılan bitkilerin torba ve kovalara doldurulmasından detay

-Erkan Şen Röp.

-Dağlardan detay

-Hakim Demir Röp.

Haber-Kamera: Muhammed MARAL / MUŞ, ()

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MFÖ’den yeni albüm müjdesi

Türkiye’nin en köklü müzik grubu olan MFÖ’nin üyesi Fuat Güner, yeni albüm çalışmalarına başladıklarını ve yeni şarkılardan oluşan albümlerini 1 yıl içerisinde tamamlayacaklarını söyleyerek, “Biz bir günde 20 şarkı yapamıyoruz başkaları gibi. Biz ancak bir senede 2-3 şarkı yapabiliyoruz. Hepimiz 3’er tane birleştirince bir albüm oluyorö dedi.

Türk Hava Kurumu tarafından İnönü ilçesinde düzenlenen F3A (Akrobasi) R/C model uçak Türkiye Şampiyonası’nda jüri üyeliği yapan MFÖ grubu üyelerinden Fuat Güner, hayvanlarına yeni albüm müjdesi verdi. Grup olarak konserlere yoğun olarak devam ettiklerini ifade eden Güner, yeni bir albüm hazırlığına da başladıklarını açıkladı. 2017 yılında çıkardıkları ‘Kendi kendine’ isimli albümün akustik ağırlıklı olduğunu kaydeden Fuat Güner, “Bir yandan konserler devam ediyor. Şimdi önümüzdeki günlerde açık hava tiyatrosunda 15 kişilik bir koro ile sahneye çıkacağız. Bize eşlik edecekler. Yeni bir albüm düşüncemiz var. Bundan önceki albüm biraz daha akustik olmuştu, belki bu biraz daha elektrikli olabilir. Yeni şarkılar bestelemeye başladık. Biz bir günde 20 şarkı yapamıyoruz, başkaları gibi. Biz ancak bir senede 2-3 şarkı yapabiliyoruz. Hepimiz 3’er tane birleştirince bir albüm oluyor. Yeni albümümüzde önümüzdeki yıl biter herhaldeö şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Fuat Güner açıklaması

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,()-