DHA YURT BÜLTENİ -9

Hakkari Valisi Akbıyık: Bedirhan bebeği şehit eden terörist yakalandı

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova'da yaptığı açıklamada 31 Temmuz'da annesiyle birlikte PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 11 aylıkken şehit olan Bedirhan bebeğin ölümünden sorumlu teröristlerden birinin, düzenlenen operasyonla yakalandığını açıkladı.

Olay, 31 Temmuz 2018 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelen acı haber Türkiye'yi yasa boğmuştu. Yüksekova ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kalane Üs Bölgesinde görev yapan astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden dönen Nurcan Karakaya'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı ve mutfak tüpü ile güçlendirdiği belirlenen el yapımı patlayıcının infilak etti. Patlamada, Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya şehit olmuştu.

Suni kar yapma göletinde boğulan kuzenler toprağa verildi

Erzurum'daki, Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek Kayakla Atlama Kuleleri için suni kar yapmakta kullanılan gölete boğulan amca çocukları Furkan Karagöl (12) ve Recep Karagöl (13), bugün son yolculuklarına uğurlandı.Merkez Palandöken İlçesi'nde meydana gelen olayda 10 Mayıs Cuma günü okuldan çıkan kuzenler Furkan Karagöl (12) ve Recep Karagöl (13) 2011 yılında Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için yaptırılan Kayakla Atlama Kuleleri'nin yan kısmındaki gölete girdi. Tesislerde görevli güvenlik personeli devriye gezerken, kayakla atlama kuleleri için suni kar yapmakta kullanılan göletin yüzeyinde bir çocuk cesediyle karşılaştı. Güvenlik görevlisi, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine 112, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Tel örgüleri kırarak gölete girdiği belirlenen hareketsiz haldeki çocuk itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. 112 ekipleri tarafından kalp masajı yapılan çocuk hayata döndürülemedi. Göletin kıyısında iki çocuğa ait kıyafet olduğunun fark edilmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri bot getirerek su altında arama yaptı. İki dalgıcın suyun dibinde yaptığı arama sonunda ikinci çocuğun da cansız bedenini sudan çıkarıldı. 'Havuza girmek yasaktır' yazısına rağmen gölete giren çocukların, ortaokul öğrencisi amca olan çocukları Furkan ve Recep Karagöl oldukları tespit edildi. Olay yerine gelen Recep Karagöl'ün babası Metin Karagöl oğlunun ve yeğeninin cesedini teşhis etti. Acılı baba gözyaşlarına boğuldu. Çocukların cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

CENAZE NAMAZLARI BİRLİKTE KILINDI

Aileleri tarafından teslim alınan kuzenler için bugün Palandöken İlçesi'ndeki Saime Hatun Camii'nde cenaze namazı kılındı. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar, Furkan'ın Metin ile Recep'in babası Murat Karagöl, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Musalla taşına yanyana konulan cenazeler için ayrı ayrı namaz kılındı. İmamın helallik istediği iki kuzenin cenazesi araca konularak Palandöken'e bağlı Tepeköy Mahallesi'ne götürüldü. Furkan ve Recep Karagöl, burada dua ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kadınlar limanda tonlarca yükü kaldırıyor

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kurulu bulunan DP World Yarımca Limanında, yüzlerce ton ağırlıktaki konteynerin kadınlar tarafından yükleme ve indirme işlemleri yapılıyor.

Körfez’de 4 yıl önce 500 milyon dolardan fazla yatırımla kurulan ve yılda 1,3 milyon konteyner elleçleme kapasitesine sahip DP World Yarımca Limanında ileri teknolojiler kullanılıyor. Limanın bir ucundaki kontrol merkezinde bulunan operatörler, 1,5 kilometre uzaklıktaki tonlarca ağırlıktaki yükü, bir kol yardımıyla gemilere yükleme-indirme işlemi yapabiliyor. Limanda 500 kişi çalışırken, yüzde 16’sını kadınlar oluşturuyor. Kadınlar limanda en zorlu işler arasında yer alan yükleme-indirme işlerinde de görev alarak, dev vinç ve iş makinelerini kullanıyor.

'ERKEK ARKADAŞLARIMIZLA AYNI ŞARTLARDA GÖREV YAPIYORUZ'

Konteyner istifleme operatörü Emel Ören, "Limanda konteyner istifleme makinesi operatörü olarak görev yapıyorum. Burada eğitimleri aldıktan sonra vinç operatörü oldum. İş yerimdeki çalışanlar bana çok büyük destek oldular, inandılar onlar bana bu fırsatı vermeselerdi ben dışarıdan bu makinelerin eğitimini alamazdım, ehliyetini alamazdım. Bana inandılar ve bende onların yüzünü kara çıkarmamaya çalışıyorum. Her işin öğrenim süreci zordur ama insan inandıktan sonra azmettikten sonra başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Ben her zaman şunu söylüyorum bir kişi yapabiliyorsa ben de yapabilirim diyorum. Ben burada makinemle 45 tona yakın yükü kaldırabiliyorum. Konteynerleri TIR'lara yüklüyoruz, gemilerden alıyoruz, istif yapıyoruz bu şekilde çalışıyoruz. Gece vardiyasında da çalışıyorum, yani erkek arkadaşlarım hangi şartlarda çalışıyorsa bende o şartlarda çalışıyorum. İşimi de makinemi de çok seviyorum." dedi.

'20 METRE YÜKSEKLİKTE VİNÇ KULLANIYORUM'

Limanda işe gemi operasyon memuru olarak başladığını söyleyen Rabia Alhan, "Burada çalışan kadın vinç operatörlerini gördüğüm zaman bende bu işi yapmak istedim. Talebimi idareye bildirdikten sonra beni eğitime başlattılar. Yaklaşık 3 aylık bir eğitim sürecinden sonra ben de vinç operatörü olarak görev yapmaya başladım. Şu anda 20 metre yükseklikte çalışıyorum, lastik tekerlekli köprülü vinç kullanıyorum. Burada konteyner elleçlemelerini yapıyorum bu makine üzerinden. Dışarıdan gelen TIR'lardaki konteynerleri istifliyoruz planlanan şekilde. İşe başlarken ben hiç korkmadım. İlk eğitime başlayacağım zaman beni direkt makinenin en yüksek kısmına çıkardılar yükseklik korkum olup olmadığını kontrol etmek için. Başarılı olunca diğer süreçler başladı. Burada çalışmak benim için çok güzel bir duygu"

'KADINLARI İSTİHDAM ETMEYE ÖNEM GÖSTERİYORUZ'

DP World Yarımca Limanı İnsan Kaynakları Müdürü Mert Güzelbağ bütün iş kollarında kadınları istihdam etmeye önem verdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

“Liman sektöründe kadın çalışan çok da fazla rastlanan bir durum değildir. Bütün dünyaya baktığınızda ortalama yüzde 3 civarında kadın çalışan vardır liman sektöründe. Ancak bizim limanımız 5 yıl önce kurulmuş bir liman olup kuruluş aşamasından itibaren her zaman kadın çalışanların sayısının artırılmasına önem vermiş bir limandır. Biz kadınların iş hayatına kazandırılmasını ve en az erkekler kadar başarılı olduğunu göstermek amacıyla bütün iş kollarımızda, bütün pozisyonlarımızda kadınları istihdam etmeye önem verdik. Bugün limanımızda vinç operatörü olarak, liman içi TIR şoförü olarak, ağır forklift operatörü olarak ve operasyonun yönetim ekibinde vardiya amiri olarak çalışan kadın arkadaşlarımız var. Bunlar da en az erkek çalışanlarımız kadar başarılı ve hatta birçok konuda erkeklerden daha başarılı olarak çalışmalarını sürdürüyorlar."

Diyarbakır ve Batman'daki kazalar mobese kamerasında

Diyarbakır ve Batman’da meydana gelen trafik kazaları, mobese kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyarbakır ve Batman'da mobese yansıyan trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Kazaların sürücülerin, aşırı hız, hatalı sollama ve dikkatsizliğinden kaynaklandığı görüldü.

Diyarbakır’ın Sur ilçesi Dağkapı Meydanı, Lise Caddesi'nde sürücüsünün hatalı sollama yaptığı minibüs, sokağa girmeye çalışan otomobile çarptı. Bir diğer kaza ise Yenişehir ilçesi Ofis semtinde kavşakta meydana geldi. Aşırı hızlı olduğu görülen otomobil, başka bir otomobile çarptı. Savrulan her iki otomobil, yol kenarındaki seyyar satıcının tezgahına çarptı. Tezgahın önünde bulunan 4 kişi, son anda kaçarak canlarını kurtardı.

Batman’daki bir kazada ise Diyarbakır Caddesi'nde aşırı hızlı olduğu görülen otomobil, park halindeki otomobile çarptı.

Kuşadası'nda nöbetçi noter uygulaması

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, nöbetçi noterlik uygulaması kapsamında Kuşadası 1. Noteri nöbet tuttu. Vatandaşlar, uygulamayı beğendiklerini ifade etti.

Türkiye genelinde yürütülen nöbetçi noterlik uygulaması kapsamında, Kuşadası'nda da çalışma yapıldı. İlk olarak Kuşadası 1. noteri de, saat 10.00-16.00 arasında hizmet vermeye başladı. Yeterli tanıtım ve duyuru yapılmadığı için beklenen iş yoğunluğu oluşmadı. Ancak uygulamayı öğrenen bazı vatandaşlar, işlemlerini rahat bir ortamda yaptırma fırsatı buldu.

Uygulamanın ihtiyaçtan doğduğunu belirten Kuşadası 1. Noteri Celal Yıldız, "Uzun süredir galericiler ve çalışan kamu görevlilerinin talepleri doğrultusunda Bakanlık tarafından bir çalışma yapılıyordu. İlk önce illerde uygulamaya sokuldu. Bir aylık süreç sonucunda ilk uygulamanın sonuçlarına göre bazı illerde nöbetçi noterlik uygulaması kaldırıldı. Şimdi bazı ilçelerde uygulama denemeye konuldu. Kuşadası ilçesi de bu amaçla nöbetçi noterlik uygulamasının başladığı yerlerden biridir. Nöbetçi noterlik uygulamasının tüm Türkiye'de kabul görüp görmeyeceği, yapılacak uygulamalar sonucunda belli olacak ve değerlendirilecek. İlk bu hafta başladığı için vatandaşlarca çok bilinmiyor. Önümüzdeki haftalarda duyuldukça daha fazla bir iş yoğunluğuna ulaşacaktır" dedi.

Notere işlem yaptırmak üzere gelen vatandaşlar ise uygulamanın çok doğru olduğunu, kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Gemide yaralanan Filipinli'ye Sahil Güvenlik müdahale etti

Tekirdağ’ıh Şarköy ilçesi açıklarında demirli gemide elini vince sıkıştırıp yaralanan Filipinli Lorge Cabran(38), Sahil Güvenlik tarafından gemiden alınarak hastaneye götürüldü.

Şarköy Sahil Güvenlik Komutanlığı’na Marmara Denizi’nin Şarköy açıklarında demir atan Malta bandıralı kuru yük gemisinde 1 kişinin elinden yaralandığı bildirilerek yardım istendi. Sahil Güvenlik ekipleri yanlarına sağlık çalışanlarını da alarak gemiye gitti. Ekipler, Filipinli gemici Lorge Cabran’ın elinde vince sıkıştırması sonucu kırık ve derin yaralar olduğunu belirledi. İlk muayenesi gemide yapılan Cabran, botla Şarköy limanına getirilerek, buradan ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne götürüldü

Sokak hayvanları için 3 boyutlu mektup hazırlayıp destek istediler

Osmaniye'de bir grup öğrenci, sokak hayvanlarının yaşam kalitelerini iyileştirme taleplerini, 3 boyutlu mektup yaparak ifade etti.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilciliği öncülüğünde, Dedekorkut İlkokulu öğrencileri tarafından, "Bir kap su, bir kap mama" kampanyası kapsamında, 3 boyutlu mektuplar hazırlandı. Öğrenciler, içeriğini doldurdukları bu mektupları, öğretmenleri ile birlikte ziyaret etikleri il protokol üyelerine ve kentin dinamik isimlerine dağıtıp, sıcak havaların başlamasıyla birlikte yaşamları olumsuz etkilenen sokak hayvanlarının hatırlanması ve farkındalığın artması için destek istediler.

'AMACIMIZ FARKINDALIK OLUŞTURMAK'

50 öğrencinin el becerilerini sokak hayvanları yararına kullandığını söyleyen Dedekorkut İlkokulu Müdürü Tahsin Şentut, "Bugün çocuklarımız burada mektup yazıyorlar devlet büyüklerimize. Ama üç boyutlu bir çalışma ile yapmaktalar. Buradaki amacımız bir farkındalık yaratmak, sokak hayvanlarının yaşam kalitelerine büyük bir katkı sağlamaktır. Çukurova bölgemiz, yaz mevsiminde diğer şehirlere göre gerçekten daha sıcak ve ölümcül olabiliyor. Bu bağlamda da sokak hayvanlarının yaşam kaliteleri de aşırı derece düşmektedir. Sokak hayvanlarımız için kapı önüne ya da pencereye, birer kap su bırakılmalıdır" dedi.

HAYTAP Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise "Çocuklarımıza el becerisi kazandırmak ve sokak hayvanlarına bir katkı sunmak istedik." diye konuştu.

