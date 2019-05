DHA YURT BÜLTENİ -9

Evinin önünden kaybolan minik Ecrin'i arama çalışmaları sürüyor (2)

ECRİN'İN KAYBOLANDAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜSÜ

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde 4 gün önce evlerinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın son anlarına ilişkin görüntüsü ortaya çıktı. Babası Deniz Kurnaz'ın çektiği görüntülerde koşan küçük kızın yanına geldiği babasına öpücük gönderdiği görülüyor.

9 gündür kayıp Başak'ı JAK timi arıyor

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki evlerinden 9 gün önce çıkan ancak bir daha haber alınamayan işitme ve konuşma engelli Başak Saral'ı (16) arama çalışmalarına Ankara'dan gelen Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) timi de katıldı.

Çorlu'nun Önerler Mahallesi'ndeki evlerinden 9 gün önce çıkan işitme ve konuşma engelli Başak Saral, geri dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Başak'ı bulmak için yapılan aramalardan bir sonuç alınamadı. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışmaları sürdürülürrken, Tekirdağ Valiliği'nin talebi üzerine Jandarma Genel Komutanlığı'ndan subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan 13 kişilik JAK timi de bölgeye geldi. JAK timi, Türkgücü Mahallesi'ndeki tarlalar ve derelerin bulunduğu bölgede arama yapıyor.

Öte yandan Başak için sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların ardından fotoğraflarının bulunduğu kayıp ilanları da Çorlu'daki pano ve billboardlara asıldı. İlanlarda, Başak Saral'ın bulunması halinde en yakın polis ve jandarma birimine bilgi verilmesi istendi.

Boğulan 2 genç kızın okulunda, birlikte oturdukları sıraya karanfiller bırakıldı

Bingöl'de derede şakalaşırken akıntıya kapılıp boğulan lise öğrencileri Elif Yılmaz ve Hatun Barca'nın okulunda, büyük üzüntü hakim. Bugün dersin yapılmadığı okulda, Yılmaz ve Barca’nın birlikte oturduğu sıraya fotoğrafları ve karanfiller bırakıldı.

Çapakçur Deresi'nde dün birbirlerine su sıçratarak şaka yapan lise öğrencisi 3 kızdan Elif Yılmaz ve Hatun Barca, akıntıya kapıldı. Bu sırada dere kıyısında bulunan başka bir arkadaşları tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülenen kızlar, sürüklenip, gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan aramada, Yılmaz ve Barca'nın cansız bedenine ulaştı.

Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz ve Barca'nın cenazeleri, yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Elif Yılmaz, Karlıova ilçe merkezinde, Hatun Barca ise merkeze bağlı Sancak beldesinde dün gece saatlerinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

SINIFTA, AYNI SIRADA OTURDUYORLARDI

Hatun ve Elif'in okuduğu Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmenler ve öğrenciler yasa boğuldu. 11-E sınıfında Hatun ile Elif'in birlikte oturduğu sıraya fotoğrafları ve karanfiller bırakıldı.

Yakın arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan öğrencilerden Eda Görhan, "İkisi de arkadaşımdı. İki kaybımız için de çok üzgünüz. En kısa zamanda arkadaşlarımızın mezarlarını ziyaret edeceğiz. Herkes yıkıldı, kimse sınıfa girmek istemiyor. Çok yakın arkadaşlarımızı kaybettik, çok üzgünüz" dedi.

Acının yaşandığı okulda bugün ders işlenmezken, rehber öğretmen Onur Topçu, "İki öğrencimiz de pırıl pırıl, çok saygılı, çok çalışkandı. Okulda neredeyse tüm etkinliklere katılıyorlardı. Yaşanan bu acı durum bizi derinden üzdü. Sözün bittiği yerdeyiz. Ailesine ve arkadaşlarına sabırlar diliyorum" diye konuştu.

Öğretmenin, öğrencisine tokat atması kameraya yansıdı

Bolu'da, Cumhuriyet İlkokulu'nda bir öğretmenin tahtaya kaldırdığı 4'üncü sınıf öğrencisinin kulağını çekip tokatlamasını bir öğrenci cep telefonuyla kaydetti. Öğretmen G.Y. hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Bolu Sümer Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet İlkokulu'nda sınıf öğretmeni G.Y., 4'üncü sınıflara ders verdiği sırada bir öğrenciyi tahtaya kaldırdı. G.Y. akıllı tahtanın önünde kulağını çektiği öğrenciden sayıyı saymasını isteyerek, “Vallahi döverimö diyerek çocuğa tokat attı. Bu anları ise sınıfta bulunan başka bir öğrenci cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Öğrencinin durumu ailesine bildirmesiyle, aile okula gelerek öğretmenden şikayetçi oldu. Görüntüler de kanıt olarak okul müdürüne sunuldu. Öğretmen görevine devam ederken, Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hakkında idari soruşturma başlattığı öğrenildi.

Muş’ta heyelan korkusu

Muş’un Dumlusu Köyü’nde kentte etkili olan aşırı yağış ve karların erimesi nedeniyle heyalandan kaynaklı bazı evlerle çatlaklar oluştu.

Merkeze bağlı 400 haneli Dumlusu Köyü’nde heyelan tehlikesi nedeniyle 11 evde irili ufaklı çatlaklar oluştu. Köye gelen Muş Alparslan Üniversitesi Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Öğretim Üyesi Jeomorfolog Dr. İskender Dölek, özellikle çatlakların oluştuğu evlerle incelemerle bulundu. Yerleşim alanları için ciddi tehlike oluşturan heyelanları incelemek için köyde olduğunu belirten Dölek, "Özellikle birkaç günden beri devam eden yağışlarla birlikte aktivite kazanan yerleşim alanları için ciddi tehlike oluşturan heyelanları incelemek için sahaya geldik. Nisan’dan Haziran’a kadar devam eden süreç, Muş ilinde özellikle su bilançosunda, toprakta da suyun fazla olduğu dönem. Burada var olan eski heyelanlar, özellikle ilkbahardaki kar erimeleri yağışlarla birlikte yeniden aktivite kazanmaktadır. Burada yaptığımız incelemelerde; bazı yerleşimlerin ciddi anlamda tehlike altında olduğunu gördük. Çünkü zeminlerde meydana gelen hareketlenme, üzerinde yer alan konutları etkilemektedir. Duvarlarda ciddi anlamda çatlaklar, yer yer yıkılmaların olduğu bir yer" dedi.

'KÖYLÜN BAŞKA YERE NAKLEDİLMESİ GEREKİR'

Vatandaşların tedirgin olduğunu söyleyen İskender Dölek, "Dumlusu Köyü için kısa vadede belki yapılacak şeyler var ama uzun vadede köy için yapılması gereken en önemli şey, yani en önemli şey köyün bulunduğu yerin tamamını göz önüne aldığımızda, güvenli bir yer seçerek, köyün başka bir yere nakledilmesi gerekir. Bu Muş’ta sadece Dumlusu Köyü için değil, Sarıdal, Serinova’nın Çağdaş mezrası, Ağartı gibi yerleşim alanları da Muş’ta ciddi anlamda heyelan tehdidi altında" diye konuştu.

'KÖY OLARAK TEDİRGİNİZ'

Köylülerden Mehmet Reşit Aykan ise çok tedirgin olduklarını söyledi. Sürekli olan kaymalar nedeniyle geceleri yatamadıklarını belirten Aykan, "Çocuklarımız korkuyor, endişe duyuyoruz. Bir, iki sefer gelip baktılar ama çözüm üretilmedi. Devletimizden yardım istiyoruz. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne durumu aktardık. Ekipler köyde inceleme yaptı" dedi.

Van'da, kaçak avlanan 500 kilo inci kefali ele geçti

Van'da, jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde, 13 çuval içinde 500 kilogram kaçak avlanan inci kefali ele geçirildi.

Van Gölü'nün endemik türü olan ve 15 Nisan- 15 Temmuz'da av yasağı bulunan inci kefali için jandarma ekipleri, çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolleri sırasında durdurdukları araçta, 13 çuval içinde 500 kilogram kaçak avlanan inci kefali ele geçirdi. Araçtaki kişiye 3 bin 639 liralık idari para cezası kesildi. Araç ise 15 gün süreyle trafikten men edildi. İnci kefalleri de Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Komşusunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Gaziantep'te B.E.G., kavga ettiği komşusu İrfan Çiçek'i av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Çıksorut Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası İrfan Çiçek ile sokakta karşılaştığı komşusu B.E.G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.E.G., yanındaki av tüfeği ile İrfan Çiçek'e ateş edip, kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. ilk müdahalesinin ardından Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İrfan Çiçek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, B.E.G'yi olay yerine yakın bir yerde yakalayarak gözaltına aldı.

Çiçek'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Lüks yatlar Bodrum'da görücüye çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Tüm Yat İşletmecileri, Broker ve Acenteleri Derneği (TYBA) tarafından 2'ncisi düzenlenen 'Yacht Charter Show' yerli ve yabancı yat tutkunlarını biraraya getirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Yalıkavak Marina'da 9-12 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen "TYBA Yacht Charter Show"a birbirinden lüks guletler katıldı.

Fethiye, Marmaris, Bozburun ve Bodrum'dan 60 lüks yatın yer aldığı organizasyona tekne sahipleri, işletmecileri, yurt içi ve yurt dışından brokerlar katıldı.

Yat turizmine katkı yapması beklenen, bu sektörün profesyonellerine yönelik fuarda, Türkiye'de faaliyet gösteren ticari tekneleri tanıtmanın hedeflendiği bildirildi. 2'nci TYBA Yacht Charter Show süresinde organizasyona katılan tekne personeli ve davetliler için özel etkinlikler düzenleneceği bildirildi.

Osmangazi Köprüsü’nde sürücülere 5 bin fidan dağıtıldı

Yalova'da Trafik Haftası kutlamaları kapsamında Osmangazi Köprüsü’nü kullanan sürücülere 5 bin adet çam fidanı dağıtıldı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü'nce Osmangazi Köprüsü Hersek Gişeleri’nde durdurulan sürücülere çam fidanı hediye edildi. “Fidanla toprağa can ver, kemerle hayata yol verö sloganı ile hayata geçirilen uygulama kapsamında Osmangazi Köprüsü’nü sürücülere 5 bin adet çam fidanı dağıtıldı. Polis ekipleri, bu sırada drone ile havadan da denetim gerçekleştirdi. Yalova Emniyeti Trafik Şube Müdürü Nurcan Şaylı, yapılan uygulama ile amacın trafik kazalarında can ve mal kayıplarını en aza indirmek olduğunu söyledi. Müdür Şaylı, “Karayolları Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde bizler de sürücülere emniyet kemeri takmaları, hız limitlerine uymaları, yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermeleri konusunda gerekli hatırlatmaları ve uyarıları yaptık. Ayrıca ‘Fidanla toprağa can ver, kemerle hayata yol ver’ sloganıyla kendilerine birer fidan armağan ederek farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Amacımız trafik kazalarında meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek için 7/24 yollarda çalışmak. Unutmayalım ki kurallara uymak medeniyettir. Bu fidanlarımızı Osmangazi Köprü gişeleri çıkışında sürücülerimize armağan ederek onların trafik kurallarına uymaları konusunda hem bir uygulama yapıyoruz hem de kendilerini uyarıyoruz. Umarız amacına ulaşır, fidanlar toprakla buluşur ve sürücüler kurallar konusunda daha dikkatli olurlarö dedi.

Adıyaman’da engeliler haftası coşkuyla kutlandı

Adıyaman’da 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engeliler Haftası nedeni ile kutlama programı yapıldı.

Mimar Sinan Kültür Parkı önünde kortej yürüyüşü ile başlayan programa Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Talha Gönül’ü Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, Garnizon Komutanı Ercan Atasoy, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, öğretmenler ve engelli yakınları katıldı.

Engeliler Kent Konseyi Başkanı Mehmet Tunç burada yaptığı konuşmada, "Allah kimseyi karanlıkta bırakmasın. En büyük mahrumiyet ve yoksulluk engelliliktir. Engeli olan insanlara toplum olarak her zaman yanlarında durmamız gerekiyor. Onlarında yaşamaya hakları var. Engellilerimizin bu güzel günleri kutluyorum" dedi.

Daha sonra belediye salonunda Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinin yaptığı gösteriler, salonda bulunalar tarafından beğeni topladı.

