DHA YURT BÜLTENİ -9

Evinin önünden kaybolan minik Ecrin'i komandolar arıyor (2)

ECRİN İÇİN HELİKOPTER VE DRONE DESTEKLİ ARAMA

Vezirköprü ilçesinde kayıp olarak aranan Ecrin Kurnaz için başlatılan arama ve kurtarma çalışmasıyla ilgili Samsun Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada önceki gün saat 21.00’da Vezirköprü Kaymakamlığı'nca İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün aranarak, ilçe merkezine 32 kilometre uzaklıkta bulunan Alancık Mahallesi'nde 1,5 yaşlarında kız çocuğu Ecrin Kurnaz'ın kayıp olduğu bilgisinin verildiğini belirtilerek "Kayıp bilgisi alınır alınmaz İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışmalarına başlanmıştır. Bugün saat 06.30 itibariyle 15 jandarma, 25 komando, 11 AFAD personeli, 1 UMKE ekibi, 1 köpek timi, 1 canlı arama köpeği ve 1 kadavra köpeği ile arama çalışmalarına devam edilmektedir. Ayrıca, drone, helikopter ve 100'ün üzerinde vatandaşımız ile de arama çalışmalarına destek verilmektedir" denildi.

Haber-Kamera: Hüseyin KALAY-Tayfur KARA / SAMSUN

42 koyunu için öldürülen kadının katil zanlısı, keşif yapmış

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde, av tüfeğiyle öldürülüp, koyunları çalınan Gülşen Gündüz'ün (60) cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Kayınvalidesinin cenazesini teslim alan Murat Ali Uysal, köylülerin katil zanlısı Yılmaz K.'yi 1 hafta önce köyde gördüklerini ve ne yaptığını sormaları üzerine "Köpeğim kayboldu, onu arıyorum" yanıtını aldıklarını anlattı.

Sivaslı'nın Eldenizli köyünde yaşayan Gülşen Gündüz, geçen salı günü öğle saatlerinde koyunlarını otlamak için araziye çıktı. Akşam eve dönmeyen Gündüz'ün yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü(AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma(UMKE)ekipleri ile köylülerin katılımıyla başlatılan arama çalışmaları gece boyu sürdürüldü. Dün sabah ise Gülşen Gündüz, Eldenizli Köyü'ne yaklaşık 4 kilometre mesafedeki arazide ölü olarak bulundu. Vücudunda saçma yaraları bulunması üzerine kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Gülşen Gündüz'ün 42 koyununun kayıp olmasından yola çıkarak, iz sürdü. Sivaslı ilçesine bağlı Samatlar köyünde Z.D. isimli kişinin koyun satın aldığı belirlendi. Hemen köye giden ekipler, Z.D.'nin ahırında Gülşen Gündüz'e ait olduğu tahmin edilen 42 koyun buldu. Gözaltına alınan Z.D. ifadesinde koyunları Yılmaz K. isimli kişiden satın aldığını öne sürdü. Jandarma Yılmaz K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Cep telefonu teknik takibe alınan Yılmaz K., Afyonkarahisar'da bir otelde yakalanarak, gözaltına alındı. Uşak'a getirilen Yılmaz K.'nin 2 erkek kardeşi de jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Z.D., Yılmaz K. ve isimleri açıklanmayan 2 kardeşinin sorguları sürüyor.

KÖYLÜLERE 'KÖPEĞİMİ KAYBETTİM' DEDİ

İzmir Adli Tıp Kurumu'nya yapılan otopsiyle Gülşen Gündüz'ün, sağ göğsünden vurulduğu ve başında da darbeler olduğu belirlendi. Otopsi sonrası Gündüz'ün cenazesi, Uşak'ın Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı olan damadı Murat Ali Uysal tarafından teslim alındı. Muhtar Uysal, Yılmaz K.'nin 1 hafta önce bölgeye gelip, keşif yaptığını, köylülere de "Köpeğimi kaybettim, onu arıyorum" dediğini anlatarak, "Yılmaz K. olay olduktan sonra salı günü elinde tüfekle köy bakkalına geliyor ve alışveriş yapıyor. Kayınvalidem eve dönmeyince, kayınpederim meraklanıyor, bu şekilde arama çalışmaları başlıyor" şeklinde konuştu.

Uysal, Yılmaz K.'nin kayınvalidesinin 42 koyununu değerlerinin çok altında 20 bin TL'ye sattığını öğrendiklerini de ifade etti.

Gülşen Gündüz'ün cenazesi, toprağa verilmek üzere Uşak'a götürüldü.

Haber: Davut CAN / İZMİR

Gaziantep'te 2,5 ton küflenmiş biber imha edildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, bir depoda satılmak üzere depolanmış ve küflenmiş 2,5 ton toz biber bulundu. Zabıta ekipleri biberleri toprağa gömerek imha etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle’deki bir depoda çuvallar içinde küflenmiş toz biber olduğu ihbarı üzerine hareket geçti. Ekipler yaptıkları denetimlerde depoda çuvallar içerisinde küflenmiş biber ele geçirdi. Ekipler yaklaşık 2,5 ton olan biberi iş makineleri ile kamyona yükleyerek ilçe dışındaki alanda gömerek imha etti.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, ele geçirilen biberin yurt dışından değişik ürünler adı altında getirilen aflatoksinli biberler olduğunu söyledi. İmha edilen biberlerin gıda maddesi olarak tüketilemeyeceğini belirten Vural, "İlçemiz biber üretiminde önemli tesislere sahip. Biber kalitesini gölgeleyecek merdiven altı üretim yapılmasına ve ithal olarak gelen aflatoksin içeren biberlere izin vermeyeceğiz" dedi.

- Ele geçirilen biberler

- Biberlerin iş makinesiyle kazılan çukura dökülmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kadir ÇELİK- Kamera: GAZİANTEP

Meyve depolama tesisi yangında kül oldu

Isparta'nın Gelendost ilçesindeki meyve depolanan soğuk hava tesisi, yangında kullanılamaz hale geldi. Tesiste istifli kasalarca elma ve portakal da yangın nedeniyle telef oldu.

Gelendost'a bağlı Akmescit mevkisindeki özel bir firmaya ait soğuk hava depolama tesisinin makine dairesinde saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Tesisteki güvenlik görevlilerinin fark ettiği yangın için itfaiyeden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine Gelendost'un yanı sıra Yalvaç, Şarkikaraağaç, Eğirdir ve Isparta'dan itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Büyüyen yangın tüm tesisi sararken, gelen itfaiye ekipleri iş makinelerinin de yardımıyla alevlere müdahale etmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınabilen yangın tesiste büyük çapta maddi hasara neden olurken, kasalarla istiflenmiş elma ve portakallar da telef oldu. Söndürme çalışmalarına katılan ve yoğun dumandan etkilenen bazı itfaiye erlerine, olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti.

Kaymakam Fatih Çevik ile İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Soner Topal da yangınla ilgili bilgi almak ve geçmiş olsun dileklerini iletmek için tesise geldi. Makine dairesindeki bir patlamanın sebep olduğu iddia edilen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

- Gece tesisteki yangın (cep telefonu)

- Sabah tesisteki soğutma çalışmaları

- İş makinelerinin kasaları taşıması

- Yanan tesisten detaylar

- Tesis genel görünüm

Haber-Kamera: Taner ERDEM/GELENDOST (Isparta)

Şehit ailelerinden teröristler ve istismarcılar için 'idam' çağrısı

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal, son günlerde yaşanan terör saldırılarına tepki göstererek, terör örgütü mensupları ve çocuk istismarcıları için idam cezasının getirilmesi çağrısında bulundu.

Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hızal, dernek binasında basın toplantısı düzenleyerek, teröre tepki gösterdi. Son günlerde Suriye, Kuzey Irak ve güneydoğu illerinden gelen şehit haberlerinin millet olarak yürekleri dağladığını belirten Hızal, "Millet olarak her türlü hainliklere karşı bizlerin devletimize ve milletimize bağlılığımız kat kat artmaktadır. Her ne kadar Avrupa ülkeleri idama karşı olsa da kendi ülkelerinin refahı için her türlü cezalar bulunmaktadır. Güçlü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısını bozmak isteyenler ve küçük yaştaki insanlara yapılan tecavüzlere karşı idam sehpalarında sallandırılmadığı sürece millet olarak yüreklerimizdeki yangın sönmeyecektir" dedi.

-Mustafa Hızal'ın açıklaması

-Genel Detay

Haber-Kamera:Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS

Ünlü şarkıcı Anna Sedokova Alanya'da konser verdi

Rus kökenli Ukraynalı şarkıcı Anna Sedokova, Antalya'nın Alanya ilçesinde konser verdi. Yaklaşık 1000 Rus turistin katıldığı konserde Sedokova tatile gelen hayranlarını coşturdu.

İlçenin en ünlü eğlence mekanı olan Illusion Event Hall'da sahne alan Rus kökenli Ukraynalı şarkıcı Anna Sedokova'nın biletleri günler öncesinden tükendi. Rus dili konuşan ülkelerde ünlü olan Sedokova konserine saat 23.00'da 'Shantaram' ile başladı. Sahneye leopar desenli tek parça elbise ve siyah şal ile çıkan Sedokova'yı mekanı dolduran yaklaşık 1000 Rus tatilci dinledi. Birçok Rusça parçaya yer veren Anna Sedokova, hayranlarını coşturdu.

Şarkı arasında sahneden seslenen Sedokova, Alanya'da bu kadar Rus ile karşılaştığından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Ardı ardına 4 şarkısını seslendiren Sedokova daha sonra sahneye kadın hayranlarını alarak beraber dans etti. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Sedokova birbirinden sevilen şarkılarını seslendirerek Rus müzik severlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Konserin ardından gazetecilere konuşan Anna Sedokova, Alanya'yı çok sevdiğini söyledi. İlk defa Alanya'ya geldiğini belirten Sedokova, "Buraya ilk defa geliyorum fakat geldiğim anda anladım ki buraya daha çok geleceğim. Harika bir ortam var. Türkiye'de daha sonra yine konserlerim olacak. Gelen herkese teşekkür ederim. Kulisteki güvenlik kamerasından gelenleri gördüm. Çok mutlu oldum. Müziğimi dinlemeye gelen herkese teşekkür ederim" dedi.

- Konser alanından görüntüler

- Lazer gösterisinden görüntü

- Anna Sedokova konseri

- Konsere katılanlardan görüntüler

- Anna Sedokova röportajı

Haber-Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya)

'Gizli görev' diyerek define kazısı yapan albay ve emniyet müdürüne tahliye

BOLU'nun Güney Felakettin köyünde, çıkan hazineyi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne götürecekleri ve gizli görevde olduklarını söyleyerk define amaçlı kazı yaparken gözaltına alınıp, mahkemece tutuklanan 5 kişiden albay Kadri Y. ile emniyet müdürü Metin K., avukatlarının itirazları üzerine tahliye edildi.

Ankara'da görevli emniyet müdürü Metin K. ve Albay Kadri Y., 14 Nisan'da, Bolu İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik ile görüşerek gizli görev için kazı yapmaya geldiklerini söyledi. Albay Kadri Y. ve emniyet müdürü Metin K., Bolu İl Jandarma Komutanı'na Güneyfelakettin köyünde kazı yapacaklarını, 'Hacı' isminde kişi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden bir kişi tarafından yönlendirildikleri söyledi. Metin K. ve Kadri Y., kazıdan çıkarılacak malzemelerin Ankara'da külliyeye götürülerek, gizli ödeneğe aktarılacağını ve kendilerinin de bu konuda gizli görevlendirildiklerini söyledi. Daha sonra Metin K. ve Kadri Y. ile 14 kişilik ekip, iş makineleri ve 2 TIR'la Güneyfelakettin köyünde kazı çalışmasına başladı. Durumdan şüphelenen Bolu İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, konuyu Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdi. Başsavcılık, konuyu araştırınca böyle bir gizli görev olmadığını tespit ederek, jandarmaya operasyon talimatı verdi. Jandarma ekipleri, kazı yapılan alana operasyon düzenledi. Albay Kadri Y. ve emniyet müdürü Metin K. ile üst düzey bürokrat, şirket yöneticisi ve siyasilerin de aralarında bulunduğu toplam 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Ankara KOM Şube'de görevli emniyet müdürü Metin K., Ankara'da görevli Albay Kadri Y. ile Hasan Karagöz, Faruk Erol ve Hasan Sezer Çelebi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Albay Kadri Y. ve emniyet müdürü Metin K.'nin, avukatlarının itirazı üzerine önceki gün tahliye edilmelerine karar verildi. Operasyonla ilgili tutuklu sayısı, 3'e düştü.

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU

Ağrı'da dolandırıcılık operasyonunda 121 gözaltı (2)

EHLİYET İÇİN SINAVA GİRENLERE MAKYAJ YAPILMIŞ

Ağrı merkezli 26 ilde düzenlenen operasyonun detayları ortaya çıktı. Gözaltına alınan 121 şüphelinin 9 ayrı sürücü kursunda resmi belgede sahtecilik yaparak aralarında başka kentlerde yaşayan ve okuma yazma bilmeyenlerin bulunduğu 135 kişiye usulsüz ehliyet çıkardıkları belirlendi. Ekipler, 7 ay boyunca kursları fiziki ve teknik takibe aldı. Şüphelilerin kimlik üzerinde fotoğraf değişikliği ya da sahte kimlik bildirim formu çıkardıklarını tespit edildi. Sahte kimlik basımını da yaptığını belirleyen ekipler, ehliyet almak isteyen kursiyerler yerine sınavlara sokacakları 'joker' olarak tabir edilen kişilerin fotoğrafları ile photoshop yöntemiyle oynayarak kursiyerlere benzettiğini belirledi. Başvuru sahiplerine ehliyet almak için sınava sokacakları kişilere saç sakal kesimi, makyaj veya gözlük taktıkları tespit edilen şüphelilerin bu şekilde kursiyerlere birebir benzettikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin ev ve kendilerine ait sürücü kurslarında yapılan aramalarda da kursiyerlere ait olduğu değerlendirilen 300 sahte kimlik, çok sayıda basıma hazır sertifika, okur- yazar belgesi ve sınav giriş belgesi gibi usulsüz belgelere ulaştı.

İzmir'de 8 defa girdiği ehliyet sınavlarını kazanamayan A.E.'nin bir arkadaşından ehliyetin Ağrı'da sınava girmeden alınabildiğini öğrenince sürücü kursu ile irtibata geçip, kente gelmeden ehliyet almak için kurs sahiplerine 8 bin 500 TL verdiği belirlendi. Parayı sürücü kursu yetkilisinin hesabına yatırdıktan sonra A.E.'nin doktor raporu, sabıka kaydı, biyometrik fotoğraf gibi istenilen evrakları ise kargo ile Ağrı'daki şüphelilere gönderdiği tespit edildi. Gelen evrak üzerine şüphelilerin, sağlık raporuna 'joker' elamanın fotoğrafını yerleştirdiği, bunu Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) sistemine yükledikten bu kişiyi A.E.'nin yerine sınava soktuğu öğrenildi. Teknik takibe takılan konuşmalarda sürücü kursu yetkilisini arayan A.E., "Ne oldu benim sınav, umut var mı?" deyince, kurs yetkilis "Joker 90 puan aldı. Hayırlı olsun sınavı kazandın. Direksiyon sınavını da atlatırsak sertifikan hazır" diye karşılık verdi. Kargo ile ehliyetini alan A.E.'nin bu belgesi operasyon sonucu iptal edildi.

Sürücü kurslarıyla çalıştığı tespit edilen Patnos İlçe Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire H.B. de İstanbul'dan kargoyla 6 bin 500 TL vererek kursa başvuruda bulunan İ.A.'nın yerine sınava girdi. Sürücü kursu yetkilisi, hemşire H.B.'yi, İ.A.'nın yerine e-sınav merkezindeki gözetmenleri atlatarak sınava soktu. Takip altında olan H.B. sınav sırasında yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.

AĞRI