DHA YURT BÜLTENİ -9

İdlib gece gündüz bombalanıyor, siviller Türkiye sınırına göç ediyor (3)

KÖYE SALDIRIDA BABA İLE KIZI ÖLDÜ, ANNE İLE OĞLU YARALANDI

Rusya destekli rejim güçleri İdlib kırsalını havadan ateş altına almaya devam ediyor. Son günlerde artan ve bugün yoğunlaşan saldırılarda savaş uçakları İdlib’in güneyindeki Gbala Köyünü hedef aldı. Savaş uçaklarının bombardımanına köyde yaşayan 4 kişilik aile hedef oldu. Saldırıda enkaza dönüşen evde yaşayan baba ve kızı yaşamını yitirirken, anne ile oğlu ise yaralandı. Saldırının ardından bölgeye giden sivil savunma ekipleri yaralı anne ile oğlunu ambulansla tedavi için Maarat Annuman ilçesindeki hastaneye götürdü. Saldırının ardından tedirgin olan az sayıdaki sivil de evlerini terk ederek güvenli gördükleri bölgelere gitti.

Öte yandan sabah saatlerinde İdlib'in Ras Alayn kasabasına yönelik hava bombardımanında ise 4 kişi öldü, 20’yi aşkın kişi yaralandı.

Çanakkale'de 31 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 31 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri önlemek amacıyla kontrollerini sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Kocaköy köyü sahilinde, zeytinlik alanda bir grup kaçak olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 31 kaçak göçmen yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Cinsel istismara uğradığını öne süren çocuk intihara kalkıştı

Adana'da, dayısı ve onun arkadaşının cinsel istismarına uğradığını öne süren M.C. (15) adlı erkek çocuk, tarihi Taşköprü'ye çıkıp, intihara kalkıştı. Kendisine ailesinin inanmadığını, yaşadığı mahalledeki arkadaşlarının kendisiyle dalga geçtiğini ve durumu anlattığı okul yöneticileriyle de problemler yaşadığını öne sürerek kendisini Seyhan Nehri'ne bırakan M.C., kayıkçılar tarafından kurtarıldı.

Seyhan Nehri üzerindeki tarihi Taşköprü'den vücudunu nehre doğru sallandıran M.C. adlı çocuğu görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri ile müzakereci polisler M.C.'yi intihardan vazgeçirmeye çalıştı. Çevrede kayıkçılık yapan bir grup da M.C.'nin nehre atlama ihtimaline karşın polis ekiplerinin yönlendirmesiyle köprü altına gizlendi.

Müzakereci polislerle yaptığı konuşmada dayısı ile dayısının arkadaşının cinsel istismarına uğradığını belirten M.C. daha önce yaptığı şikayet dilekçelerini polis ekiplerine hatırlattı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri de M.C.'nin şikayeti hakkında çalışmayı sürdürdüklerini, bu olayın çözümünün intihar olmadığını dile getirdi. İstismara uğradığına ailesine inandıramadığını, ancak yaşadığı mahallede bu durumu herkesin bilerek kendisiyle dalga geçtiğini ileri süren M.C., konuyu anlattığı okul yöneticileriyle de problem yaşadığını, Faruk isimli öğretmeninin olay yerine gelmemesi halinde intihar edeceğini bildirdi. Müzakereci polisler de M.C.'nin şikayetleri hakkında ellerinden geleni yapacaklarını anlattı.

'ANNEM BANA DEĞİL, KARDEŞİNE İNANIYOR'

Polisin ikna çabalarına direnen M.C., "Annem, babam, herkes üstüme çok geliyor, kavga ediyoruz. Bütün mahalle istimara uğradığımı biliyor. Ben ölürsem herkes kurtulur zaten. Faruk Hoca gelmeden inmem. İstismar olayından sonra Faruk Hoca ile görüştük hep. Dayım ile bir arkadaşı istismarda bulundu. Annem bana değil, kardeşine inanıyor. 3 gün önce mahalleye gittim, herkes yine dalga geçti. Faruk Hocama çok güveniyordum, ama o da beni şikayet etti" diye konuştu.

KAYIKÇILAR KURTARDI

Bu sırada olay yerine okul müdürü, yöneticiler ve Faruk isimli öğretmen geldi. Okul yöneticilerinin konuşmaya çalıştığı M.C., kendisini nehre bıraktı. İtfaiye ekipleri M.C.'nin tutunması için suya can yeleği attı. Kıyıdaki bazı vatandaşlar kıyafetlerini çıkararak suya girmeye çalıştı. Polisin talimatıyla Taşköprü altına gizlenen kayıkçılar, suya düşen M.C.'yi kurtardı. Bu sırada bölgede bulunan vatandaşlar, yaşananları an be an cep telefonlarıyla kaydetti.

Okul yöneticileri gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. M.C. hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Teravih namazına gidiyorum diye çıktı daha dönmedi

Erzurum'un Oltu İlçesinde 'teravih namazına gidiyorum' diyerek evinden çıkan 75 yaşındaki Halis Gül'den haber alınamıyor. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinden Ardahan'ın Göle ilçesi istikametine doğru gittiği belirlenen Halis Gül'ün 23.04'te oğlu Gültekin'i arayarak köprüden düştüğünü söylediği belirlendi.

Oltu İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Halis Gül, iftarını ettikten sonra teravih namazını kılmak için evden çıktı. Eve dönmeyen Halis Gül, saat 23.04 sıralarında oğlu Gültekin'i arayarak, "Ben köprüden düştüm, başım kanıyor" dedi. Gültekin Gül, bunun üzerine durumu polis ve jandarmaya bildirdi. İlçedeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu Halis Gül'ün 20.04'te Kaymakamlık lojmanları önünden geçerek Ardahan'ın göle ilçesi istikametine gittiği belirlendi. Yaşlı adamın oğluyla yaptığı telefon görüşmesinden yerini tespite çalışan ekipler, ilçeye 12 kilometre uzaklıkta Yolboyu baz istasyonu yakınında olma ihtimalini değerlendirdi. Bölgede arama yapan ekipler, yaşlı adamdan bir ize rastlanmadı. Oltu çayına düşme ihtimali de değerlendirilen yaşlı adamın bulunması için Erzurum Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bilgi verildi.

Dünya annelerine Antalya'dan 45 milyon dal çiçek

Antalya'dan, dünya annelerine bu yıl 7 milyon dolar değerinde 45 milyon dal çiçek ihraç edildi.

Her yıl mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan Anneler Günü, bu yıl 12 Mayıs Pazar günü kutlanacak. Hediye ve çiçekçilik sektörlerinde hareketlilik sürerken Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (OAİB) Başkanı İsmail Yılmaz, Anneler Günü'nün sektöre getirdiği hareketliliği değerlendirdi. Kesme çiçek sektöründe ihracata yönelik çalışan üreticilerin bu yıl memnun olduğunu dile getiren Yılmaz, sezonun iyi geçtiğini anlattı.

İÇ PAZARDA YÜZDE 30 KAYIP

Kesme çiçekte iç pazar ve dış mekan süsleme sektöründe durumun iç açıcı olmadığını kaydeden İsmail Yılmaz, "İç pazarda malum bir kriz ortamındayız şu an. Girdilerimiz çok arttı. İhracatla bu girdilerin artışını dengeleyebiliyoruz ama iç pazarda bu olmuyor. Halkın alım gücü zaten belli. İç pazarda geçen yıla oranla yüzde 30 oranında kaybımız var. Anneler Günü için geçen yıl iç pazara 7 milyon dolar değerinde çiçek vermiştik. Bu yıl bu rakamın 5 milyon dolarda kalacağını tahmin ediyoruz" dedi.

İsamil Yılmaz, kesme çiçek sektörünün geçen yıl 81 ülkeye ihracat yaptığını belirtti. Kriz ortamında dış mekan çiçek üreticileriyle Körfez ülkelerini hedef aldıklarını da ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Körfez ülkelerine doğru bir yönelmeye giriştik. Orada da rakamların arttığını görüyoruz. Önümüzdeki günlerde bu durum sektöre çok olumlu yansıyacaktır. Anneler Günü için yaklaşık 7 milyon dolar değerinde 45 milyon dal çiçek ihraç ettik. Hollanda, İngiltere, Almanya, Romanya ve Ukrayna ilk 5 pazarımız."

Yabancı öğrenciler mülteci çocuklarla Türkiye'nin geleneksel oyunlarını oynadı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İletişim Fakültesi tarafından mülteci çocuklara karşı oluşan ön yargıları kırmak için hayata geçirilen 'Çocuk Gibi Bak' projesi kapsamında Portekiz, İspanya ve Yunanistan'dan İzmir'e gelen 25 üniversite öğrencisi, Sokak Oyunlar Şenliği'nde doyasıya eğlendi. Halat çekme, çuval gibi geleneksel oyunları, mülteci çocuklar ile birlikte oynayan yabancı öğrenciler, böyle bir projede yer almanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

İEÜ İletişim Fakültesi tarafından geçen yıl hayata geçirilen ve mülteci çocuklara karşı geliştirilen olumsuz söylemlerle mücadele etmeyi hedefleyen 'Çocuk Gibi Bak' projesi, Avrupa'ya uzandı. Diyalog Haftası kapsamında Portekiz, İspanya ve Yunanistan'dan İzmir'e gelen 25 üniversite öğrencisi, mülteci çocuklarla üniversitede buluştu. Üniversite tarafından hazırlanan Sokak Oyunları Şenliği'nde bir araya gelen öğrenciler, Türkiye'nin geleneksel oyunlarından olan halat çekme, çuval yarışı, sek sek gibi oyunlarla doyasıya eğlendi. İEÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu, öğrencilerin hep birlikte geleneksel sokak oyunlarını bir arada oynadıklarını, hem mülteci çocukları hem de üniversite öğrencilerini bir araya getirmekten, aralarındaki duygusal bağı gözlemlemekten, buna tanık olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Projeye başlamadan önce kendi öğrencilerinde bile mülteci çocuklara karşı bir ön yargının bulunduğunu aktaran Ebru Uzunoğlu, şunları söyledi:

"Mülteci çocuklara karşı geliştirilen bir takım olumsuz söylemler vardı. Mülteci sorununda en masum topluluk, çocuklar. Hiçbir şeyden haberleri yok. Ülkelerini, vatanlarını terk etme zorunda kaldılar ve çok ciddi sorunlar ile karşılaşıyorlar. Temel çocuk haklarına dahi sahip olmayabiliyorlar. Bunların başında eğitim, sağlık, sağlıklı barınma hakları geliyor. Bütün bunların ötesinde ön yargılardan dolayı da olumsuz söyleme maruz kalıyorlar. Bu proje ile topluma güzel bir mesaj vermiş olduk. Aynı zamanda mülteci çocukların topluma uyumu konusunda da destek sağladı."

Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu, bundan sonraki hedeflerinin tüm dezavantajlı çocukların eşit haklara kavuşması için mücadele etmek olduğunu belirtti.

'ÇOK GÜZEL BİR DENEYİM'

İspanya'dan gelen ve mültecilerle halat çekme oyunu oynayan üniversite öğrencisi Maria Castillo isimli öğrenci, daha önce de bu oyunları oynadığını ancak İzmir'de bu oyunu oymamanın kendisini çok daha iyi hissettirdiğini belirterek, "Çünkü ben çocukları çok seviyorum ve onlara iyi enerji verdiğimi düşünüyorum. Halat çekme oyunu aslında bir kavgaya ve savaşa benziyor. Onlar ipi çekerken aslında savaşlarını sembolize ediyorlar. Ben de onlara destek olduğumu hissettim. Benim için çocuklar çok önemli" dedi. Yunanistan'dan gelen Martha Gkamari isimli üniversite öğrencisi de, "Burada olmaktan, Türkiye'ye gelmekten ve çocuklarla birlikte vakit geçirmekten dolayı çok büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. Çok güzel bir deneyim" dedi.

ÇOCUKLARIN EN MUTLU GÜNÜ

2011 yılında Suriye'den Türkiye'ye gelen Ege Mohammed (11) isimli mülteci öğrenci ise şunları söyledi: "Çok heyecanlıyım, kendimi ilk defa bu kadar heyecanlı hissettim. Sınavlardan yüksek puan aldığımda bile bu kadar heyecan hissetmedim. Herkesi çok sevdim. Herkes çok iyi arkadaş. Buraya gelenleri çok sevdim, dost gibiler." Yine 2015 yılında Suriye'den Türkiye'ye gelen ve 5'inci sınıf öğrencisi olan Meram Almasitif (10) da, Türkiye'ye geldiğinden beri çok mutlu olduğunu söyledi. Meram Almasitif, "Buraya geldiğimden beri çok mutluyum. Heyecanlıyım ama oyun kaybettiğim zaman üzülmüyorum" diye konuştu. Öğrenciler, özellikle halat çekme ve çuvalla atlama oyunlarında birbiri ile kıyasıya yarıştı. Öğrenciler, gün boyu devam eden etkinliklerle doyasıya eğlendi.

