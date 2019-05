DHA YURT BÜLTENİ-9

20 GÜNDÜR ARANAN FURKAN'DAN ACI HABER; ÇOBANLAR CANSIZ BEDENİNİ BULDU (EK)

1)'BEN BU ACIYA NASIL DAYANIRIM?'

Kaybolduktan 20 gün sonra bir çukur içerisinde çoban tarafından cansız bedeni bulanan Furkan Yigit'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Karaçoban Devlet Hastanesi morguna kaldırıdı.

Evladının ölüm haberini alan 3 çocuk annesi Gülperi Yiğit, yakınları ile birlikte hastaneye gitti. Morgun önünde ağıtlar yakan Gülperi Yiğit, yanında duran bir güvenlik görevlisine, "Siz niye gitmediniz oralara? Siz devletsiniz. Ben bu acıya nasıl dayanırım? Furkan çok uzakta da değildi. Küçük çocuk, soğuktan, açlıktan öldü" dedi. Annenin bu yakarışına güvenlik görevlisi ise "Gittik, gittik de yoktu. Size haber verecekler" diyebildi. Furkan Yiğit'in burada yapalına ön otopisisinin ardından cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

ERZURUM/

Silopi'deki patlamada ölen 2 kuzen, yan yana toprağa verildi (ek)

2)OTURDUĞU SIRAYA 'SENİ HİÇ UNUTMAYACAĞIZ' ŞİİRİ ASILDI

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, minibüsün geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu kuzeniyle birlikte yaşamını yitiren 7'nci sınıf öğrencisi Diyar Bilen'in (13) Cumhuriyet Ortaokulu'ndaki sırasına 'Seni hiç unutmayacağız' şiiri asıldı. Çiçekler ile Diyar'ın fotoğrafının da konulduğu sıraya, Türk bayrağı serildi. Sınıf arkadaşları Diyar'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken, rehber öğretmen Gülhan Çevik de öğrencileri teskin etmeye çalıştı. Büyük acı içinde olduklarını dile getiren Çevik, "Hem sınıf arkadaşları olarak hem öğretmenleri olarak çok üzgünüz. Ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun. Böyle mübarek bir günde yaşadığımız bu elim acıya sebep olanları da lanetliyorum" dedi. Diyar'ın sürekli gülen ve espri yapan biri olduğunu anlatan sınıf arkadaşları, yokluğuna alışamayacaklarını söyledi. Okul yöneticileri ise giriş kata siyah örtü üzerinde Türk bayrağı ve Diyar Bilen'in fotoğrafının yer aldığı köşe yaptı.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),()

Suriyeli hamile kumasını bıçaklayarak öldürdü (EK)

3)ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyette sorgusu tamamlanan cinayet şüphelisi Songül K., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Birimi'ne götürüldü. Burada kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Songül K.'nin, pişman olup olmadığına ilişkin soru karşısında gülümsediği görüldü. Songül K., daha sonra adliyeye sevk edildi.

Haber:Nuri PİR-Kamera: ADANA,()

4)TOPUNU ALMAK İSTERKEN AKINTIYA KAPILAN YUSUF TOPRAĞA VERİLDİ

ADIYAMAN’ın Gölbaşı ilçesinde çaya düşen topunu almak isterken akıntıya kapılarak hayatını kaybeden Yusuf Topal (9), gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olay, dün öğleden sonra Gölbaşı- Malatya karayolunun 15'inci kilometresinde Göksu Çayı'nda meydana geldi. Ailesi ile beraber piknik yapan Yusuf Topal, oyun oynarken topunu Göksu Çayı'na düşürdü. Topu almak isterken çaya düşen çocuk akıntıya kapılarak kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri ile dalgıç polisler sevk edildi. Polis dalgıç ekipleri Topal'ı, düştüğü yerden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki dere yatağında buldu. Hazırda bekletilen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan küçük Yusuf, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ailesi ile birlikte Göksu Çayı kıyısında piknik yaptıklarını ifade eden baba Mustafa Topal, "Yemek yedikten sonra Yusuf top oynamak istedi, izin vermedik. Gidip arabadan topu alıp gelmiş. Çay kenarında top oynamaya başlamış. Ben görmedim. Büyük oğlum, Yusuf suya atladı diye bağırıp o da peşinden suya atladı. Ben peşlerinden atladım. 250-300 metre akıntıda sürüklendik. Yusuf birden büyük oğlumun elini bıraktı akıntıda kayboldu. Bizde sudan çıktık" dedi.

Küçük Yusuf’un cenazesi bugün Mimar Sinan Camii'nde öğle namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra belediye mezarlığında toprağa verildi.

5)ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPILIRKEN, HER YER TOZ DUMAN OLDU

KARS'ta, Karayolları'na ait yol süpürme aracının sürücüsü, çevre temizliği yaparken, tozu dumana kattı. Bu sırada yoldan geçenler, toz bulutunun içinde kaldı. Karayolları'na ait yol süpürme aracının sürücüsü, kent merkezinden havalimanı yönüne gidilen Ali Gaffar Okkan Bulvarı'nda çevre temizliği yaptı. Bu sırada etrafı toz bulutu kaplarken, yoldan geçenler de etkilenmemek için elleriyle yüzlerini kapadı. Temizlik çalışmasının bitmesinin ardından yağmurun da yağmasıyla toz bulutu dağıldı.

6)OTOBÜSE TUTUNARAK KAYAN PATENCİ GENCE 108 LİRA CEZA

ANTALYA'da, seyir halindeki yolcu otobüsüne tutunarak kaydığı iddia edilen Deniz Karataş'a (19), 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan 108 lira ceza kesildi. Cezaya itiraz eden Karataş, "Ben otobüse kesinlikle tutunmadım. Otobüs durunca elimle kaportasına dayanmak istedim. Polis beni yanlış anladı" diyerek kendini savundu.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Patenle Cumhuriyet Meydanı'na doğru ilerleyen Deniz Karataş, iddiaya göre kırmızı ışıkta duran Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait özel halk otobüsünün arkasına tutundu. Durumu gören motorize yunus ekipleri, Karataş'ı durdurmak istedi. İddiaya göre polisin ikazda bulunduğu Karataş, kaçarak uzaklaşmak istedi. Deniz Karataş'ı kısa sürede yakalayan motorize ekipler, olay yerine sivil trafik ekiplerini çağırdı.

108 LİRA CEZA KESİLDİ

Belirtilen adrese gelen trafik ekibi, Deniz Karataş'a Karayolları Trafik Kanunu'nun 179/2 Maddesine göre 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan 108 lira ceza kesti. Cezaya itiraz eden ve ödemeyeceğini söyleyen Karataş, araca tutunmadığını iddia etti. Deniz Karataş, polisin kendisine verdiği ceza makbuzunu kabul etmedi. Bunun üzerine ekipler, Karataş'ın imzalamadığı makbuzunu posta yoluyla adresine göndermek için geri aldı.

'POLİS BENİ YANLIŞ ANLADI'

Polisin kendisini yanlış anladığını belirten Deniz Karataş, "Kırmızı ışık yandığı sırada durmak amacı ile otobüsün arkasına ellerimi koydum. Beni bu şekilde görünce durmamı söylediler. Ben de daha önceden başıma geldiği için yine döveceklerini düşünerek, kaçmaya başladım. Ancak yakalandım. Üstüne 108 lira ceza kestiler. Zaten beş parasızım. Aileme şimdi ne söylerim" diye konuştu.

Deniz Karataş, işlemlerin tamamlanmasından sonra pateniyle kayarak bölgeden uzaklaştı.

7)ASMA YAPRAĞI TOPLAYARAK AİLE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYORLAR

MANİSA'nın Salihli ilçesinde birkaç ay devam edecek olan asma yaprağı toplama dönemi sayesinde kadınlar hem ev ekonomilerine katkıda bulunuyor hem de birikim yapıp evlerini ve eşyalarını yeniliyor.

Salihli Ovası'nın en önemli gelir kalemlerinden biri olan çekirdeksiz kuru üzüm sezonu öncesi kadınlar asma yaprağı toplayıp para kazanıyor. Türk mutfağının da en önemli lezzetlerinden olan sarmanın ana malzemesi olan asma yaprağı aile bütçelerine önemli bir ek gelir sağlıyor. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, "Bölgemizde çekirdeksiz kuru üzüm sezonu öncesi, 'yaprak açma' olarak da bilinen asma yaprağı toplama sezonu başlamış durumda. Salihli'nin birçok mahallesinde şu an kadınlar yaprak topluyor. Topladıkları bu yaprakları da tüccarlara satarak para kazanıyorlar. Salihli genelinde yüzlerce kadının bu şekilde ev ekonomilerine katkıda bulunup birikim yaptıkları biliniyor" dedi.

KÖYÜN GELİRİNİ ASMA YAPRAĞI OLUŞTURUYOR

Salihli'nin Kabazlı Mahallesi Muhtarı Selahattin Akcan ise "Mahallemizin tamamında kadınlar sabahın erken saatlerinden itibaren bağlara gelip asma yaprağı topluyorlar. Bu yaprakları satarak elde ettikleri gelirle de evlerinin ihtiyaçlarını gideriyorlar. Daha sonra ise çekirdeksiz kuru üzüm hasadı başlayacak. Bu yaprağın, gelirin ve düzenin devam edebilmesi için bu tarım arazilerinin korunması gerekiyor. Devlet büyüklerimizin de bizlere destek verip, sahip çıkması gerekiyor. Ülkemizdeki tarım alanlarının korunmasını, üreticilerimize destek verilmesini istiyoruz. Bu sayede ülke ekonomisine daha büyük katkılar sağlanacağına inanıyorum. Şu an bu mahallelerden toplanan yapraklar İstanbul ve Ankara başta, ülkemizin her yerindeki vatandaşlarımız tarafından tüketilmektedir. Salamura olarak toplanan bu yapraklar birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor" dedi.

'ÇOCUĞUMA HARÇLIK VERİYOR, EVİMİ YENİLİYORUM'

Salihli'de yaklaşık 20 yıldır asma yaprağı toplayıp kazanç elde ettiğini kaydeden Serap Kandemir, "Mayıs ayı itibariyle asma yaprağı toplamaya başladık. Haziran sonu temmuz ayı başına kadar da devam edecek. Bu çalışma için sabah 05.30 gibi üzüm bağlarına giriyoruz. Öğleden sonra da 14.00 gibi çıkıyoruz. Zor bir iş. Ama biz kadınlar için de çok güzel bir gelir kapısı. Asma yaprağından elde ettiğim gelirle çocuklarıma harçlık verebiliyorum, evimin eksiklerini gideriyorum. Bu yıl ise evime bir vestiyer, balkonuna da panjur yaptıracağım" dedi.

'GÜNLÜK 100 LİRA KAZANILABİLİR'

Kabazlı Mahallesi'ne yaklaşık 20 yıl önce gelin olarak geldiğini belirten Emine Demir, "Bu mahallede bağ yaprağı kadınlarının ekonomik özgürlüğüdür. Çünkü kadınlar istediği her şeyi yaprak parası ile alabiliyor. Kimisi bilezik yapıyor, kimisi çocuğuna kıyafet alıyor, kimisi evinin tadilatını yaptırıyor. Şu an da yaprağın kilogramı 5 lira. Bir kadın 10 saatlik bir çalışmanın ardından günlük 100 lira kazanabilir. Bu kadınlarımızın alın teridir. Ben bugüne kadar yaprak gelirini hep evimin tadilatı için harcadım, çocuklarımın geçimini sağladım. Aile bütçesine katkıda bulundum" diye konuştu.

'EKONOMİYE BÜYÜK BİR KAZANÇ'

Üzüm bağı sahibi Turgay Başgönül de kadınların asma yaprağı toplama işlemine 'yaprak açma' denildiğini belirtip, "Aslında asmalardaki gereksiz yaprakları alıp, hem salkımların nefes almasını, hem de salkımların daha güzel büyümesini sağlıyorlar" dedi.

