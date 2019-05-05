DHA YURT BÜLTENİ-9

1)SİLOPİ'DE MİNİBÜSÜN GEÇİŞİ SIRASINDA PATLAMA: 2 ÖLÜ

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde bir grup öğrenciyi piknik alanına bıraktıktan sonra dönüşe geçen minibüsün geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan patlayıcı infilak etti. Patlamada, sürücüsü Servet Bilen (23) ile yanındaki kardeşi Diyar Bilen (13) hayatını kaybetti.

Silopi'den aldığı öğrencileri, minibüsle piknik yapacakları Cudi Dağı eteklerindeki Uyanık köyü mevkisine bırakan Servet Bilen, ardından ilçeye dönüşe geçti. Dönüş yolunda Bilen yönetimindeki 73 D 2001 plakalı aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcı, infilak etti. Patlamada, sürücü Servet Bilen ile yanındaki kardeşi Diyar Bilen hayatını kaybetti.

Patlamanın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi, patlayıcıyı tuzaklayan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı.

Görüntü Dökümü

--------

-Patlayan araç

- Olay yeri

-Ambulanslar

-Güvenlik önlemleri

-Hastane önünden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 121 MB

=============================================

OKULDAKİ SANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN LİSE ÖĞRENCİSİ ANIL KAĞAN KOTTAŞ, YARALANDI.

2)ÖĞRENCİNİN DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, okuldaki asansör boşluğuna düşen lise öğrencisi Anıl Kağan Kottaş (15), yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Tarsus ilçesi Altaylar Mahallesi'ndeki Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Kurs için okulda bulunan Anıl Kağan Kottaş, iddiaya göre okulun koridorunda koşarken karşısındaki asansörün kapısına fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle açılan asansör kapısından 10 metrelik boşluğa düşen öğrenci yaralandı. Arkadaşlarının düştüğünü gören öğrenciler durumu öğretmenlerine ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kottaş, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı öğrenci daha sonra Mersin Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Anıl Kağan Kottaş'ın vücudunda çeşitli kırıklar olduğu öğrenilirken, hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (

=============================================

3)OĞLUNUN YIL SONU GÖSTERİSİNE YETİŞMEK İSTERKEN TIR'IN ALTINDA KALMIŞ

ANTALYA'da, yolun karşısına geçmek isterken, mermer yüklü TIR'ın çarpması sonucu altında kalarak, yaşamını yitiren 3 çocuk annesi Özbek Zeinap Karasukova'nın, oğlu 5'inci sınıf öğrencisi Aziz'in yıl sonu gösterisine yetişmek için acele ettiği ortaya çıktı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Konyaaltı ilçesi batı çevre yolunda meydana geldi. Restoranda garson olarak çalışan Özbekistan uyruklu Zeinap Karasukova, iddiaya göre, üst geçidi kullanmayıp, karşıya geçmek için bir anda yola fırladı. Bu sırada 32 FK 311 plakalı mermer yüklü TIR'la Sarısu kavşağından Burdur yönüne giden Muhsin Uysal, frene basarak, manevra yapsa da Karasukova'ya çarptı.

KULAĞINDA KULAKLIK VARMIŞ

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polisler, çevrede güvenlik şeridi oluşturup, trafiği kontrole alırken, itfaiye ekibi ise Zeinap Karasukova'nın parçalanan bedenini tekerlerin arasından çıkarmak için çaba sarf etti. Polis, kaza anında olay yerinde bulunan görgü tanığı ve TIR sürücüsü Uysal'ın ifadesine başvurdu. Görgü tanığı ve Uysal, kadının kulağında kulaklık takılı olduğunu ve TIR'ın geldiğini fark etmediğini öne sürdü. Zeinap Karasukova'nın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Cenazeyi teslim almak için morg önünde bekleyen eşi ve aile yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.

OĞLUNUN GÖSTERİSİNE GİDİYORMUŞ

Öte yandan Zeinap Karasukova'nın, 5'inci sınıfta okuyan oğlu Aziz'in yıl sonu gösterisine yetişmek için iş yerinden izin aldıktan sonra yola çıktığı ve aceleyle törene yetişmeye çalıştığı öğrenildi.

DÜN AKŞAM GEÇİLEN ARŞİV GÖRÜNTÜLERİ MEVCUT

ANTALYA/

=============================================

4)EVDE TABANCAYLA KENDİNİ VURARAK İNTİHARA KALKIŞTI

KAYSERİ'de emekli Bekar B. (54), evde tabancayı başına dayayıp, ateşleylerek intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Bekar B., hastanede tedaviye alındı.

Merkez Talas ilçesi Tablakaya mahallesi Hükümet Caddesi'nde oturan Bekar B., saat 10.30 sıralarında evde tabancayı başına dayayarak ateşledi. Ağır yaralanan Bekar B., eşi Faika B.'nin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Bekar B. tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

----------------------------

- Olay yerinden genel görüntü

- Polis çalışmasından görüntü

- Diğer detaylar

Süre:1.50 Boyut:206 MB

Haber: Yasin DALKILIÇ -Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ-

==================================================

5)'DENEYAP'A 50 BİN ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİ ALINACAK

SANAYİ ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, 'Deneyap Türkiye' projesi kapsamında 12 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulama seçmelerinin Edirne ayağını ziyaret etti. Sınava girecek öğrencilere moral vererek tavsiyelerde bulunan Kacır, söz konusu projeyle 5 yılda 50 bin özel yetenekli öğrencinin eğitime alınacağını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, 'Deneyap Türkiye' projesi kapsamında 12 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulama seçmelerinin Edirne ayağını ziyaret etti. Selimiye Kız Öğrenci Yurdu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen seçmeleri yerinde inceleyen Kacır, öğrencilere moral verdi. Ortaokul ve lise başında belirlenecek özel öğrencilerin 3 yıl boyunca ücretsiz teknoloji eğitimi alacağı proje kapsamında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, 2 yıl içerisinde projeyi 81 ilde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Ziyaretinin aynı zamanda Edirne'nin de fethi gününe denk geldiğine dikkat çeken Kacır, "Tabi artık gönüllerin fethi çok önemli. Gönüllerin fethini yapmanın yolu daha güçlü bir Türkiye'den, dünyaya adaleti, merhameti dağıtan bir Türkiye'den geçiyor. Dolayısıyla daha güçlü bir Türkiye için de özel yetenekli öğrencilerimizin teknoloji geliştiren bireyler olmaları çok çok önemli" dedi.

'5 YILDA 50 BİN ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİ EĞİTİME ALINACAK'

Proje kapsamında seçilecek öğrencilere verilecek 3 yıllık eğitimi anlatan Kacır, "Robotik kodlamadan nesnelerin internetine, siber güvenlikten yapay zekaya, nano teknolojiden enerji teknolojilerine, üretimden tasarıma kadar pek çok alanda öğrencilerimiz yaparak öğrenme ve takım çalışması esaslı bir eğitim görmüş olacaklar. Seçme süreçler 2 aşamadan oluşuyor. İlk aşamada bir sınav süreci gerçekleştirildi. 52 bin öğrencimiz Türkiye genelinde sınavlara katıldılar. O aşamayı geçen 5 bin 500 öğrencimiz bugün seçme süreçlerine katılıyorlar 12 ilimizde. Edirne'de de bugün birçok öğrencimiz Ortaokul ve Lise hayatının başında bu seçmelere katılmış olacak. Edirne'de 160 öğrencimiz 3 yıllık ücretsiz eğitimlere kabul edilecekler. Bu projeyle birlikte 50 bin özel yetenekli öğrencimizi Türkiye genelinde 5 yıl içerisinde bu eğitimlerden mezun edeceğiz" diye konuştu.

'PROJE MİLLİ TEKNOLOJİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

'Deneyap Türkiye' projesinin milli teknoloji hamlesi açısından çok önemli olduğunun altını çizen Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır,"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mız, TÜBİTAK, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Türkiye Teknoloji Takımı işbirliğiyle inşallah milli teknoloji hamlesine önemli bir kuvvet çarpanı oluşturacak bir projeyi hayata geçirmiş olacağız diye düşünüyoruz. Bu uygulama projesinde öğrencilerin tasarım yetkinliklerini, temel bilimsel kuralları kullanarak çözümler türetme yeteneklerini ve proje geliştirme kabiliyetlerini ölçmeye çalışıyoruz. İstanbul'da hali hazırda yürütülen çalışmada memnuniyetle görüyoruz ki, seçilen öğrenciler eğitimin ikinci yılında yüzde 97 oranında eğitimlere devamlılık gösteriyorlar. Bu hem eğitim seçme süreçlerinin hem de eğitimin aslında ne kadar öğrencilerin üzerinde etkili olduğunu göstermiş oldu bizlere. Dolayısıyla İstanbul'da başarıyla yürütülen projeyi benzer şekilde Türkiye'nin bütün illerine adım adım yaygınlaştırıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

Bakan Yardımcıs Kacır'ın valilik ziyaret

Kacır'ın Velilerle sohbeti

Kacır'ın salonda öğrencilerle bir araya gelmesi

Kacır'ın açıklaması

Salondan detaylar

Öğrencilerden detaylar

Haber-Kamera: Olgay GÜLER / EDİRNE, () -