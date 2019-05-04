DHA YURT BÜLTENİ -9

İki aile üyeleri çatıştı; yoldan geçen 3 kişi yaralandı

Karaman'da husumetli 2 aile arasında çıkan silahlı çatışmada yoldan geçen 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Larende Mahallesi 1220 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet T., daha önceden aralarında husumet bulunan Cengiz A.'nın bakkal dükkanına pompalı tüfek ile ateş açıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparken Cengiz A.'nın akrabası Murat A. ise Muhammet T.'nin ağabeyi Ramazan T.'nin evine tabanca ile ateş açtı. Kısa sürede ağabeyinin evine gelen Muhammet T. ile Murat A. arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmanın ortasında kalan Ramazan T., iki silahtan çıkan saçma ve mermilerin vücuduna isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Cengiz A.'nın bakkal dükkanında inceleme yaparken silah seslerini duyan polisler, hemen ikinci adrese hareket etti. Polis, havaya ateş ederek, Muhammet T. ve Murat A.'dan silahları bırakmalarını istedi. Söyleneni yerine getiren 2 kişi gözaltına alındı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Ramazan A. ile yoldan geçerken saçmaların isabet ettiği 2 kişiyi ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Ramazan A.'nın yakınları sinir krizleri geçirdi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, çok sayıda boş kovan buldu. Başlatılan soruşturma çok yönlü sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Polisin şüphelileri operasyonla yakalaması

-Evin bahçesinde yerde yatan yaralının görüntüsü

-Polisin bir şüpheliyi silahıyla gözaltına alması

-Detaylar

Haber-Kamera: Muammer ŞEN/KARAMAN,())

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Bakan Selçuk: İSGH alan iş yeri sayısı yüzde 842 arttı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “2002'ye göre 2018'de iş gücümüzü 8 milyon 456 bin artırıp, 32 milyon 274 bine, istihdamımızı ise 7 milyon 384 bin artırıp, 28 milyon 738 bine ulaştırdık. 2013'ten bu yana iş sağlığı ve güvenliği hizmeti (İSGH) alan iş yeri sayımızı yüzde 842 artırdık" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Antalya Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen 33'üncü İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapanış programına katıldı. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanlar için bir lüks olarak görmediklerini belirten Bakan Selçuk, bunu bir zorunluluk haline getirdiklerini söyledi. İş kazaları ve meslek hastalıklarının milyonlarca çalışanın yaşamına mal olduğunu anlatan Selçuk, hedeflerinin, bunun Türkiye'de en az seviyeye indirilmesi olduğunu söyledi. Sadece devletin atacağı adımlarla bu olayın gerçekleşemeyeceğini belirten Selçuk, “Ortak aklı, işbirliğini her zaman önemsedik. Çalışanların, işverenlerin, kamu ve sendikaların, kısacası çalışma hayatının tüm unsurlarının işbirliğini sağlamaya devam etmekteyiz" dedi.

Çalışanların ve işverenlerin bilinçlendirilmesine özel bir önem verdiklerini de ifade eden Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, “Anaokulundan üniversiteye kadar her yaşa ulaşmak için MEB ve üniversitelerle işbirliği yapıyoruz. Çocuklarımızda iş sağlığı bilinci oluşmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALAN İŞVEREN SAYISINDA REKOR

Bakan Selçuk, iş gücü verilerinde bir artışın olduğunu da ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“2002'ye göre 2018'de iş gücümüzü 8 milyon 456 bin artırıp 32 milyon 274 bine, istihdamımızı ise 7 milyon 384 bin artırıp 28 milyon 738 bine ulaştırdık. 10'dan az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli işletmelerimize iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde kullanılmak üzere maddi olarak devlet desteği sağlıyoruz. Bu desteğimiz 2019 yılında; tehlikeli işyerlerinde çalışan başına aylık 35,82 lira, çok tehlikeli işyerlerinde çalışan başına aylık 40,93 lira. 50'den fazla çalışanı olan çok tehlikeli işletmelerimize de iş sağlığı ve güvenliği açısından önemli bir teşvik uygulamasını daha bu yıl başlattık. Bu iş yerlerinde 3 yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmezse, işsizlik sigortası işveren payı üç yıl süreyle yüzde 50 indirimli alınacak. Böylece 2013'ten bu yana iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alan iş yeri sayımızı yüzde 842 artırdık."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tabelasından detay görüntü

- Toplantıdan detay görüntüler

- Konuşmacılardan genel görüntü

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un konuşması

- Toplu fotoğraf çekimi genel görüntüsü

342 MB /// 03.08ö

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Aslı DURAN/ANTALYA, ()

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Muş'ta ev ve ahırlar su altında kaldı

Muş'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle Yoncalıöz Köyü'nde 60 ev ve ahır sular altında kaldı.

Muş'ta dün akşam saatlerinden beri etkili olan aşırı yağış sele neden oldu. Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Yoncalıöz Köyü'nde sağanak yağış derenin taşması neden oldu. Taşkınlar, 30 ev ve 30 ahırı sular altında bıraktı. Vatandaşlar, zarar görer evlerden eşyalarını çıkarmaya çalıştı. Ahırlarda mahsur kalan hayvanlarda, Yaygın ve Konukbekler Belde Belediyesi'ne ait iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı. Yoncalıöz Köyü Muhtarı Ramazan Balkaya, "Dün akşamdan beri etkili olan yağmış sonucu, köyün 30 hanesi suyun altında kaldı. 30'a yakında ahırda su içerisinder. Su içerisinde kalan ahırlardaki 100-150 tane koyunu iş makineleri yardımıyla taşıdık. En az 30 büyükbaş hayvanı da iş makineleriyle taşıdık. AFAD geldi, gereken yardımı yaptı. Yaygın ve Konukbekler Belde Belediyelerinden yardım istedik. Dağdan gelen su ile yağmur suyu dereyi taşırdı, deremiz küçük olduğundan dolayı su baskınları yaşandı. Bu sel baskını üçüncü defadır yaşanıyor. Şimdiye kadar yaşanan sel baskınlarından ötürü köyümüzde toplamda 300 tona yakın saman, arpa ve bunun yanı sıra koyun ile kuzu telef oldu" diye konuştu.

Köylülerden Kasım Ay ise evlerin odalarına 1 metreyi aşkın su dolduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Su altında kalan ev ve ev sahibinden detay

- Su altında kalan saman ve tezeklerden detay

- Köy içerisindeki su taşkınından detay

- Köy içerisindeki taşan dereden detay

- Köy sakinlerinin su içerisinden geçişinden detay

- Su baskını yaşanan evlerden eşyaların taşınmasından detay

- Köy kadınlarının su içerisinden geçişinden detay

- Ahırdan eşyaların taşınmasından detay

- Köy sakininin takınan su gidişatını temizlemesinden detay

- Köy sakini Yunus Ay Röp.

- Köy Muhtarı Ramazan Balkaya Röp.

- Köy sakini Kasım Ay Röp.

- Köylülerin iş makinesi ile taşınması

(517MB-5;55 DK)

Haber-Kamera:Muhammed Sami MARAL / MUŞ, ()

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Denizde hareketsiz biri olduğu ihbarı üzerine başlatılan aramalar devam etti

Antalya'nın Finike ilçesinde denizde hareketsiz birinin görüldüğü ihbarı üzerine yapılan arama çalışmaları sabah yeniden başlatıldı. Sahil Güvenlik ekiplerinin denizden, jandarma ekiplerinin de karadan yürüttüğü arama çalışmalarında henüz bir bulguya rastlanmazken bölgedeki kayıp ihbarları da mercek altına alındı.

Finike- Demre Karayolu üzerindeki Sandıklı Yarması Mevkii'nde dün saat 19.00 sıralarında vatandaşlar, jandarmayı arayarak, 'Denizde ayaklarında palet olan hareketsiz birini gördük' ihbarında bulundu. Bunun üzerine bölgeye Finike Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ile jandarma ekipleri sevk edildi. İhbardan 15 dakika sonra olay yerine gelen Sahil Güvenlik Botu ve jandarma ekipleri gece görüş dürbünü de kullanarak, gece yarısına kadar denizde ve kıyıda arama çalışması yaptı. Ancak bir sonuç elde edemedi.

Havanın aydınlanmasıyla birlikte Sahil Güvenlik ekipleri denizden, jandarma ekipleri de karadan arama çalışmalarına tekrar başladı. Arama çalışmaları, Sandıklı Yarması Mevkii'nden Finike'ye kadar olan mesafede rüzgarın yönü de dikkate alınarak, yürütülüyor. Ekipler şu ana kadar bir bulguya rastlayamazken bölgedeki kayıp ihbarları da inceleniyor.

Bölgedeki çay ocağı çalışanları, "Akşam saatlerinde kıyıya 100 metre mesafede denizde sırt üstü duran ve ayaklarında palet olduğunu düşündüğümüz birini gördük. Hareketsizdi. Sadece biz değil o sırada buradan geçerken çay molası veren müşteriler de gördü. Hatta ne olduğunu anlamak için fotoğraf çekmeye çalıştık ama çok dalga olduğu için kısa sürede kayboldu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Arama çalışmalarından

Haber-Kamera: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), ()

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'Haden baken yürüyelim gari' diyerek yürüdüler

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen 'Haden baken yürüyelim gari' adlı etkinlikte, sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı.

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü, 10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü'nün Ramazan ayına rastlaması nedeniyle, öncesinde etkinlik düzenledi. Nazilli İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin de destek verdiği 'Haden baken yürüyelim gari' adı altındaki etkinlikte; sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Aslı Candal, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcı Dr. Ebru Kurt, Nazilli İlçe Sağlık Müdür Vekili ve Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Opr. Dr. Şafak Çalışkan, İlçe Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Şule Akbaş, Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün, İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli, İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri etkinliğe katıldı. Liseden başlayan yürüyüşün ilk bölümü Hürriyet Caddesi, Sinan Dede Türbesi, Cezaevi yolu ve Dereağzı Mahallesi yolu üzerindeki bir tesiste molayla son boldu. Molanın ardından aynı güzargahtan geri dönerek toplam 7 kilometre yürüyen topluluk, yürüyüşü tamamlandı.

Görüntü Dökümü

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- Okul bahçesinden görüntü

- Etkinliğe katılanlardan görüntü

- Dr. Şule Akbaş'ın konuşmal

- İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün'ün konuşma

- Etkinliğe katılanların yürüyüş öncesinde spor hareketleri yapmaları

- Yürüşüyüş başlangıç noktasından katılımcıların yürüyüşe başlamalarından yürüyüşten görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), ()

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Ramazan davulcuları provalarını tamamladı

Ramazan ayında sahur vaktinin geleneksel habercileri davulcular, Gaziantep’te provalarını tamamladı. Kentte görev alacak olan 6 bin davulcu, düğün salonlarında yaptıkları provalarla ramazan ayına hazırlandı.

Ramazan ayının vazgeçilmezi sahur davulcuları, kentte kiraladıkları bir salonda Ramazan ayı için yaptıkları hazırlıkları tamamladı. Ramazan ayına 15 gün kala provalara başlayan davulcular bu sürede eksikliklerini giderdi.

Ramazan ayı boyunca 6 bin davulcunun görev yapacağını söyleyen, Gaziantep'teki 81 İl Davulcu Aşiretler Derneği Başkanı Mahmut Karalar, Ramazan ayı için davulcuların hazırlıklar yaptığını belirterek şunları dedi:

"15 gün önceden davulcuların eğitimlerine başlıyoruz. Ramazan ayı dolayısıyla Türkiye’nin birçok iline de davulcular Gaziantep’ten gidiyor. 13 binin üzerinde davulcumuz şu an İstanbul’da. Artık birçok yerde Ramazan davulu çaldırmıyorlar. Gaziantep’te sahurda görev yapan 6 bin davulcumuz var. Ramazan ayından 15 gün önce hazırlıklar yaparak davulcuları eğitiyoruz. Nasıl çalınacağı konusunda, nasıl hizmet edilmesi gerektiği ve halka davranış konusunda bilgilendiriyoruz. Sonra da davulcularımızı gönderiyoruz. Şimdiye kadar da hiçbir yanlışları görülmemiştir. Davulcularımız hizmet insanidirö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Davulcuların çalışması

- Davulcuların ritim çalması

- Mahmut Karalar'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 517 MB

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-)

