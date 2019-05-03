DHA YURT BÜLTENİ -9

TAŞAN DERE SUYUNA KAPILAN CEYLAN'IN CANSIZ BEDENİ BULUNDU (Görüntü ekiyle yeniden)

Bingöl'ün Genç ilçesinde etkili olan sağanağın ardından derenin taşmasıyla oluşan sel sularına kapılıp kaybolan Ceylan Yakti'nin (13) cansız bedeni bulundu.

Bingöl'de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, derelerin de taşmasıyla sele neden oldu. Büyükçağ köyünde sel suyuna kapılan Ceylan Yakti, kayboldu. İhbarla bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri, arama çalışması yaptı. Gece yarısına kadar süren aramalardan sonuç alınamadı.

Bugün günün ilik ışıklarıyla birlikte ekipler bölgedeki arama çalışmalarına yeniden başladı. İlerleyen saatlerde Ceylan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ceylan'ın cansız bedeni, otopsi için Genç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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- Vatandaşların morg önünde beklemesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 187 MB

Haber-Kamera:Aziz ÖNAL/BİNGÖL,()

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DİYARBAKIR'DA SUR BELEDİYESİ'NDEN ÇIKARILAN İŞÇİLERDEN TEPKİ

Diyarbakır'ın Sur ilçe Belediyesi'nce işten çıkarılan 145 işçi, belediye önünde toplanarak işten çıkarılmalarını protesto etti.

Sur Belediyesi'ne seçimden sonra işe girişleri yapılan 145 işçi işten çıkarıldı. Belediye binası önüne gelen işçiler, haksız gerekçelerle işten çıkarıldıklarını belirterek, mağdur olduklarını söyledi. Seçimden sonra usule aykırı şekilde işe alındıkları gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını söyleyen işçiler, işe alım sürecinin seçimden önce olduğunu ve hukuksuz bir durum olmadığını savunarak işlerini geri istediğini belirtti.

Mart ayında güvenlik görevlisi olarak işe başladığını ifade eden Ahmet Sapmaz, "11 Mart tarihinde mülakata girdim. Kazandım. Evrakları götürüp işbaşı yaptım. Sözleşme imzaladım. Sözleşmede diyor ki 5 yıl geçmeden, işçiden kaynaklanan kusur hariç iş akdi idarece feshedilemez. Dün de eve gidince bana işten çıkarıldığıma dair mesaj geldi. Eski belediye başkanının aldığı işler usulsüzdür diye çıkarıldık. Beni alan zaten devletin kendisidir. Devlet bu usulsüzlüğü nasıl yapar. Biz de buranın çocuğuyuz. Biz yabancı değiliz. Güvenlik soruşturmamız yapıldı. Bunlar hiçbir neden göstermeden bizi işten attılar. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.

İşini geri istediğini belirten Mizgin Kaçar ise "1 Mayıs İşçi Bayramı'nı mitinglerle kutlayan yönetim maalesef bugün işimize son verdi. Biz hakkımızı istiyoruz. Buradaki arkadaşların hepsi işsiz, ev geçindiriyor ve çoluk çocuk sahibi. Biz o çocukların ve ailemizin hakkını istiyoruz. Şu an 145 kişinin çıkışı yapıldı maalesef. Gerekçe olarak resmi bir şey yok. Tam olarak biz de bilmiyoruz. Bizim sözleşmemiz gayet resmi bir şekilde yapıldı ve usulsüz hiçbir şey yoktur. Biz bir aydır çalışıyoruz. Herhangi bir sözleşmenin maddesine dayanarak bizim işimize son verilmedi. Biz açıklama bekliyoruz" diye konuştu.

Ziraat mühendisi Şilan Alabaş da diğer işçiler gibi hiçbir gerekçe gösterilmeden işten atıldığını kaydederek, "Mantıklı bir açıklama yapılmaksızın işimize dün itibariyle son verildi. Yönetimin yaptığı açıklamaya göre mazbatalar alındıktan sonra illegal yollardan işçi alımı yapıldığı için işimize son verildiği iddia ediliyor. Bunun İçişleri Bakanlığı'ndan onayı var. Valilikten belli bir onay alma süreci var. Mülakatın belli bir süreci var. Bunların hepsi seçimden önce yapılan işlerdir. Şu an biz mağduruz lütfen gerekli işlemler yapılsın" ifadelerini kullandı.

İlyas Hocaoğlu da belediyeye şoför olarak alındığını belirtti ve şunları söyledi:

"Beni süpürgeye gönderdiler. Beni ağır işlere gönderdiler. Benim gibi birkaç arkadaş daha var. Ne dedilerse yaptık. Ben izin bile kullanmadım. Çoluk çocuğumuza ekmek götüreceğiz. Başka bir derdimiz yok. Sabah işe geldik. 'Çıkışınız verildi' dediler. Gerekçe olarak sözleşmenizde hukuksuzluk var dediler. Bu sözleşmeyi biz yapmadık. Bizim önümüze koydular biz imzaladık sadece."

İşten çıkarılanlar, daha sonra avukat tutarak dava açabilmek adına kendi aralarında para topladı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, ()-

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ARAZİ SAHİBİ İKNA EDİLİNCE ALT GEÇİT TEKRAR TRAFİĞE AÇILDI

MANİSA'nın Kula ilçesinde, iki kardeşi ile birlikte 4 yıl önce başlattığı hukuk mücadelesini kazanıp, tapulu arazilerinde kalan Narınca Alt Geçidi'ni trafiğe kapatan Nafiz Özkara, Kula Kaymakamı Kemal Duru ve Karayolları 2. Bölge temsilcileri ile yaptığı görüşmede, mağduriyetlerinin 20 gün içerisinde giderileceği sözünün verilmesi üzerine, bir gün sonra yolu tekrar açtı.

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 4 Eylül Mahallesi, Şoför Evleri Mevkinde araçlar için yaptırılan Narınca Alt Geçidi, 2014 yılı Şubat ayında hizmete açıldı. Kula İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde memur olan Nafiz Özkara, alt geçidin yapıldığı yerin babası Nasuh Ali Özkara'dan kendisi ve iki kardeşine miras olarak kalan araziye yapıldığını belirterek, 1 yıl sonra dava açıp, huhuk mücadelesi başlattı. Kardeşlerinden de vekalet alarak açtığı davayı kazanan Özkara, dün (perşembe) alt geçidin kendi arazilerinde kalan bölümünü briket örüp, trafiğe kapattı. AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, ilçenin en işlek alt geçitlerinden birinin trafiğe kapatılmasını AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'e iletip, sorunun çözümü için destek istedi. İlçe Bakanı Palabıyık, Karayolları 2. Bölge Müdürü Yakup Dost, Milletvekili Aydemir de Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile görüşüp, mağduriyetin giderilmesini istedi. Bunun üzerine Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri Kula Kaymakamı Kemal Duru ile birlikte alt geçidi trafiğe kapatan Nafiz Özkara'yı evinde ziyaret edip, gelecek hafta çalışmalara başlayıp, 20 gün içinde istimlak bedelini ödeyerek sorunu gidereceklerinin sözünü verdi. Bunun üzerine ikna olan Özkara, Belediye işçilerinin de yardımıyla briketleri kaldırıp, alt geçidi tekrar trafiğe açtı.

Kula Kaymakamı Kemal Duru da alt geçidin tekrar trafiğe açılması için yapılan çalışmaları izleyip, basın mensuplarına bilgi verdi. Kaymakam Duru, yolu kapatan briketlerin taşınmasına da yardımcı oldu.

Görüntü Dökümü:

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-Kula Kaymakamı Kemal Duru ve Karayolları Genel Müdürlüğü temsilcilerinin mağdur Nafiz Özkara ile görüşmeleri

-Alt geçidin tekrar trafiğe açılması

-Kula Kaymakamı Kemal Duru'nun alt geçidin tekrar trafiğe açılmasına yardım etmesi

-Kaymakam Kemal Duru ile röp.

-Mağdur Nafiz Özkara ile röp.

-Trafiğe yeniden açılan alt geçidin görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), ()

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TIR SÜRÜCÜSÜNÜN KAMYONUN ALTINDA KALMA ANI KAMERADA

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, akaryakıt istasyonu içerisinde yürüyen TIR şoförü Yaşar Canay'ın (65) kamyonun altında kalma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza dün sabah saatlerinde Derince Deniz Mahallesi Liman Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun içerisinde meydana geldi. Kendi TIR'ının yanına gitmek için akaryakıt istasyonu içerisinde yürüyen Yaşar Canay, istasyondan geçen Y.K. yönetimindeki 41 R 9406 plakalı kamyonun altında kaldı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar Canay, yaşamını yitirdi.

Yaşar Canay'ın akaryakıt istasyonu içerisinde kamyonun altında kaldığı anlar bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kamyonun akaryakıt istasyonu içerisinde yürüyen Yaşar Canay'a çarpmasının ardından kamyonun ön tekerleğinin Canay'ın üzerinden geçtiği görüldü. Olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza anı(Güvenlik kamerası)

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: /DERİNCE(Kocaeli),()

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ÖĞRENCİLER, KONSERE GEÇ KALAN EYPİO'YU PROTESTO ETTİ

BİLECİK'te Şeyh Edebali Üniversitesi bahar şenlikleri konserine yaklaşık 1.5 saat geç kalan ünlü rap sanatçısı Eypio adıyla bilinen Abdurrahim Akça, öğrenciler tarafından uzun süre protesto edildi. Yoğun trafik nedeniyle geldiğini anlatan Eypio öğrencilerden özür dilerken, "Yapacak bir şey yok, hakkınızı helal edin' dedi.

Şeyh Edebali Üniversitesi bahar şenliklerinin ilk gecesinde Eypio adıyla bilinen Abdurrahim Akça sahne aldı. Akşam 21.00'da başlaması gereken konsere Eypio yaklaşık 1.5 saat geç kaldı. Öğrencilerin tepkisi üzerine sunucu Eypio ile telefonla görüştükleri ve kısa sürede sahnede olacağını söyleyerek, "Ben sizi Eypio ile görüştüreceğim. Telefonla ulaşıyoruz, bir parça sonra bizi görüntülü olarak arayacak ve sizleri de görecek. Ne kadar yuhalasanız. İnşallah görüntülü aramada yuhalamazsınızö dedi. Konsere yoğun trafik nedeniyle geç kaldığını anlatan Eypio ise "Valla yapacak bir şey yok, hakkınızı helal edin' dedikten sonra sahnede şarkılarını söyledi. Soğuk havaya rağmen alanı terk etmeyen öğrenciler Eypio şarkılarıyla gönüllerince eğlendi.

Görüntü Dökümü:

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-Öğrencilerin protestosu

-Sunucunun konuşmaları

-Eypio'nun özür dilemesi

-Konserden görüntüler

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK,()-

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ZİFT YÜKLÜ TANKER DEVRİLDİ

ERZURUM'un Aşkale ilçesinde zift yüklü tankerin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında Erzurum- Erzincan Karayolunun tepe başı mevkiinde meydana geldi. Fehmi Aslan (49) yönetimindeki 26 ton zift yüklü 07 FJH 17 plakalı tanker, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada hafif yaralanan sürücü, ambulansla Aşkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yola saçılan zift ve tanker nedeniyle karayolu bir süre tek şeritten sağlandı. Karayolları ekipleri tankerdeki zifti tahliye ederek yolun açılmasını sağlayacak.

Görüntü Dökümü

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-Kaza sonucu devrilen tır

-Ulaşımın tek şertiiten sağlanması

-Karayoluna akan zift

-İtfaiye ve polis ekiplerinden detay

-Araçtan akan zifte müdahale eden görevliden detay

Haber-Kamera: Arif Arifoğulları / Aşkale /ERZURUM,()

SÜRE: 57 SN BOYUT: 107 MB

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ÖĞRENCİLER SAHİLDE KİTABA DALDI

ANTALYA'da yaklaşık 15 bin öğrenci ve 15 bin veli, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde aynı anda kitap okudu.

Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 'Sahile Gidiyorum, Kitaba Dalıyorum' sloganıyla dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde okuma etkinliği düzenledi. İlçedeki bütün ilk ve orta okullarının 15 bin öğrencisi ile 15 bin veli katıldı. Yaklaşık 1 saat boyunca kitap okuyan öğrenciler ve aileler, renkli görüntüler oluşturdu. Sahilin dört bölümü kitap okuyanlarla doldu. Bazı öğrenciler ayaklarını denize uzatarak kitap okurken, bazıları ailelerinin yanında getirdikleri şemsiyelerin altında kitap okudu. Bazı öğrenciler, vücutlarıyla 'oku' yazdı. Denizdeki bir tekne de okumaya yönelik pankartlar taşıdı.

KONYAALTI EĞİTİMDE ÖN PLANDA

Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, Konyaaltı Plajı'nın dünyaca bilindiğini belirterek, ilçenin sadece plajıyla değil eğitimdeki kalitesiyle de ön plana çıktığını söyledi. Köten, "İlçemiz Antalya genelinde eğitimde birinci sırada, Türkiye'de de üst sıralarda. Bunun arkasındaki altyapı, öğrenci, veli ve öğretmenlerinin eğitime verdiği destekten geliyor. Bu organizasyon ilk defa yapılmasına rağmen büyük ilgi gördü. Bundan sonra devamını getireceğiz. Konyaaltı'nın sadece eğlence ile değil, eğitimle de anılmasını istiyoruz" dedi.

DENİZE KİTAP GETİRİLMESİ TEKLİFİ

Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Hoplar, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) verilerine göre Türkiye, kitap okuma oranında dünyada 86'ncı sırada, TÜİK'e göre ise Türkiye'de kitabın ihtiyaç listesinin 235'inci sırasında yer aldığını söyledi. Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için bu etkinliği düzenlediğini belirten Hoplar, sahile giderken, havlu, mayo dışında, çantaya kitap da koyma alışkanlığını geliştirmek istediklerini kaydetti.

AMAÇ KİTABA TEŞVİK

Hoplar, "Burada dikkat çekmemiz gereken detay ülkemizde okuma bilincini geliştirmektir. Biz Konyaaltı ilçesi öğrenci ve velileri olarak 30 bin kişinin katılımı ile ülkemizde ve tüm dünyada okumanın önemini vurgulamak için bugün sahilde okuma etkinliğindeydik. Antalya Türkiye'nin önemli bir turizm kenti. Gerçekleştirdiğimiz projemizi Konyaaltı Sahili'nde yapmamızın amacı ise çocuklar ve velilerimiz kitap okurken vatandaşlarımıza az da olsa bir duyarlılık kazandırabilmek, teşvik etmek" diye konuştu.

SENEYE REKOR DENEMESİ OLACAK

Yakup Hoplar, ilçelerinde 48 farklı ülkeden 2 binin üzerinde yabancı öğrenci olduğunu dile getirdi. Seneye 'Guinness Rekorlar'ı için çalışma yapacaklarını anlatan Hoplar, bütün Antalya'nın katılımıyla bu rekoru kırabileceklerini vurguladı.

AİLESİYLE GELDİ

Etkinliğe oğlu ve eşiyle katılan Levent Güngör, dijitalleşen çağda kitap okumanın giderek azaldığını söyledi. Bu etkinliğin kitap okumanın önemini ortaya çıkarabileceğini belirten Güngör, "Kitapların kokusu ve tadı unutulmaya başlandı. Bu etkinlikle kitabı çocuklarla bütünleştirmek çok güzel oldu" dedi.

MİNİK DEMİR'İN HEYECANI

Öğrenci Demir Güngör de bu etkinlik için çok heyecanlandığını söyledi. Yanında mayosunu da getirdiğini belirten Güngör, kitap okuduktan sonra denize gireceğini kaydetti. Güngör, "Sabah heyecandan erkenden uyandım. Babamı uyandırıp sahile geldik. Deniz kıyısında kitap okumak çok keyifli" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Çocuklardan detay görüntüler

-Sahilden detay görüntü

-Sahil DRONE görüntüsü

-Velilerle ve çocuklarla röp

-Konyaaltı ilçe milli eğitim müdürü ile röp

-Konyaaltı kaymakamı ile röp

-Detaylar

761 MB/// 6.52 SN HD

Haber:Hasan DEMİRBAŞ Kamera:Emrah GÜL Antalya ()

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ATEŞLE CAM SANAT İÇİN BULUŞTU

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 5'ncisini düzenlediği Uluslararası Cam Bienali, törenle açıldı. Bu yıl 'Yansıma' temasıyla düzenlenen bienalde, çok sayıda cam sanatçısı performanslarını sergiledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Türkiye'deki tek cam bienalini yapan belediye olarak sanata ve sanatçıya ev sahibi olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5'ncisi düzenlenen Uluslararası Cam Bienali, törenle kapılarını ziyaretçilere açtı. İki yılda bir düzenlenen ve bu yıl 'Yansıma' temasıyla yapılan bienalin açılışına; AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, yerli ve yabancı cam ustaları, öğrenciler ve ziyaretçiler katıldı. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen bienalde açılan stantlarda camdan yapılan eserler sergilendi. 3 gün sürecek bienale Amerika, Fransa, Letonya, İtalya ve Türkiye'den 60 sanatçı katıldı. Ünlü cam sanatçıları, kendilerine ayrılan bölümlerde hünerlerini sergiledi. Sanatçılarını ateşi kullanarak cama verdiği şekiller izleyenlerin beğenisini kazandı. Canlı cam gösterilerinin de yer aldığı bienalde, farklı konseptlerde 200 parça eser sergilenecek. Başkan Zolan, bienalin uluslararası seviyede Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıdığını belirtti. Zolan, cam kullanımının insan hayatının olmazsa olmazlarından olduğunu ifade ederek, "Cam, hayatımızın her alanında yer alıyor. Camın sanat eseri haline gelmesi zor ve zahmetli bir iş. Buraya gelen vatandaşlarımız, yapılacak gösterileri ücretsiz olarak takip edebilecek. Burada cam ile insanları ve sanatı buluşturuyoruz. Türkiye'de tek cam bienali yapan belediye olarak, sanata ve sanatçıya ev sahibi olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Cam ustalarından görüntü

- Cam'a ateş ile şekil verilmesinden görüntü

- Cama şekil veren öğrencilerden görüntü

- Sergilenen cam ürünlerden görüntü

- Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile röp.

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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VALİ DENİZ KİRAZ HASADI YAPTI

MANİSA Valisi Ahmet Deniz, erkenci kiraz üretim bölgelerinden Sancaklı Bozköy Mahallesi'ndeki hasat şenliğine katıldı. Vali Deniz, üreticilerle birlikte kiraz toplayıp, paketlemesine yardım etti.

Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklı Bozköy Mahallesi'nde, kiraz hasadı etkinliği düzenlendi. Manisa Valisi Ahmet Deniz, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ve kiraz pazarı esnafı etkinliğe katıldı. Vali Deniz, kuzey yarım kürenin ilk kirazlarını toplamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, yeni hasat sezonunun tüm üreticilere hayırlı olmasını ve bereketli kazançlar getirmesini temenni etti. Sancaklı Bozköy Mahallesi sakinleriyle sohbet ederek kiraz bahçelerini gezen Vali Deniz, üreticilerle birlikte kiraz toplayıp, ürünün paketlemesine yardım etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Vali Deniz çalışanlarla sohbet etti, kiraz hasadı yaptı

- Vali Deniz kirazları paketledi

- Vali Deniz kiraz ağaçlarının fotoğraflarını çekti

Haber- Kamera: Erhan KASIRGA / MANİSA, ()