DHA YURT BÜLTENİ -9

Rize'de kaybolan 2 çocuk, 17 saat sonra ormanda sağ bulundu- (Geniş haber)

Rize'nin Fındıklı ilçesinde dün akşam saatlerinde parkta oynarken kaybolan Selim Yağız Özkan (4) ile Barış Yıldırım (5), yaklaşık 17 saat sonra evlerine 1,5 kilometre uzaklıkta, ormanlık alanda savaş döneminden kalma mevzi içerisinde bulundu. Çocuklarına kavuşan aileler, sevinç gözyaşı döküp, ekiplere teşekkür etti.

Fındıklı ilçesi Merkez Mahallesi'nde evlerinin önündeki parkta oynayan Selim Yağız Özkan ile Barış Yıldırım, dün saat 17.00 sıralarında gözden kayboldu. Yakınları, çevrede çocukları aradı, bulamayınca da polise haber verdi. İlçede polis, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve AKUT ekipleri ile vatandaşların katılımı ile geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

İLÇE SEFERBER OLDU

Ekipler, dün geceden beri arama çalışmalarını ara vermeden sürdürdü. Belediye hoparlörlerinden yapılan çağrı ve cep telefonlarına gönderilen SMS aracılığıyla ulaşılan binlerce kişi de arama çalışmalarına destek verdi.

PARKTAN YÜRÜYEREK ÇIKMIŞLAR

Kayıp çocukların bulunması için Rize Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel ekip oluşturuldu, ilçede kriz merkezi kuruldu. Polis ekipleri, park çevresindeki mobese ve iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler görüntülerde, çocukların parktan yürüyerek çıktıklarını, ardından da gözden kaybolduklarını tespit etti.

17 SAAT SONRA ORMANDA MEVZİDE BULUNDULAR

Bugün, çalışmalara takviye ekipler de katıldı. Fındıklı Kaymakamlığı'nca oluşturulan kriz merkezinde çalışma yürüten ekipler, çocukların muhtemel gidilebileceği yerleri belirledi. 6 ekip arazide, JAK ve İkizdere Arama Kurtarma ekipleri de beraberindeki 'Oyma iz takip' ve 'Kır arama kurtarma' adlı köpeklerle ormanlık alana girdi. Yaklaşık 3 saat ormanda arama yapan ekipler, bölgede isimlerini seslenerek, çocuklara ulaşmaya başladı. Özel eğitimli köpeklerin arazide tepki verdiği bölgeye yönelen ekiplerin sesine, çocuklar karşılık verdi. Sesin geldiği bölgeye giden ekipler, saat 10.00 sıralarında evlerinden 1,5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda savaş döneminden kalma mevzide, çömelmiş halde bekleyen çocuklara buldu.

17 saat sonra bulunan çocuklar, ekipler tarafından omuzlarda taşınarak kaymakamlık binası önüne getirildi, burada bekleyen aileleriyle buluşturuldu. Çocuklarına kavuşan anne Elif Özkan ve Fatma Yıldırım sevinç gözyaşları dökerek, ekiplere teşekkür etti. Arama kurtarma ekiplerini alkışlar eşliğinde karşılayanlar da buluşmada duygusal anlar yaşadı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Ardından çocuklar, ambulansla götürüldüğü Fındık Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Rize Valisi Kemal Çeber de hastanede çocukları ziyaret ederek, aileleriyle görüştü. Çocukların bulunmasında özel eğitimli köpeklerin etkin rolü olduğunu kaydeden Vali Çeber, "Hepimiz bu geceyi uykusuz geçirdik. Çocukları bulmak için verilen dayanışma muhteşemdi. Yağız ve Barış'a bir an önce kavuşalım diye hepimiz çalıştık. Tüm Türkiye'nin duaları bizimleydi. Hep birlikte olmayı başardık. Birlikte biz olarak evlatlarımıza kavuştuk. Ailenin durumu bildirmesiyle çalışmalar başlatıldı. Sanırım ilçede bin kişi ayakta, sokaktaydı. Camilerden anonslar yapıldı. Herkes seferber oldu. Tüm profesyonel ekiplerde sahadaydı. Her tarafa baktık. Evlatlarımıza ulaştık. Orada çalılık bölgede bir kuytuda bulduk. Aslında gece orada herkes aradı. Bizim o kahraman köpeklerimiz çok fazla kişi olmasına karşın bir koku hassasiyeti alamadı" dedi.

'ŞÜPHELİ BİR DURUM YOK'

Yapılan incelemelerde ellerinde kriminal anlamda düşündürecek bir verinin olmadığını da kaydeden Vali Çeber, "Çocuklarımızın durumu gayet iyi. Sarıldık, kucaklaştık. Burada 'biz' olduk. Köpeklerimiz alanlarında en iyisi. Tüm ekipleri kutluyoruz. Hepimize geçmiş olsun. Çok mutluyuz. Türkiye'de çok mutlu oldu. Süreç uzayınca şüpheler artıyor. Ama şu ana kadar şüpheli tespit ettiğimiz şüpheli bir durum yok. Bize çocuklar diyor: 'yürüyüşe çıktık, patikaya doğru çıktık. Sonra da annemizi aradık'. Ekiplere de 'kaybolduk, sonra canavarlar geldi, ben uyudum barış uyumadı' dediler. Önemli olan onları sağ salim bulmaktı. Bizi kriminal anlamda düşündürecek bir veri şu an itibarıyla yok" diye konuştu.

AİLELER TEŞEKKÜR ETTİ

Selim Yağız Özkan'ın babası Serkan Özkan ise çok mutlu olduklarını belirterek, "Tüm ilçe bizim yanımızda oldu, herkes seferber oldu, arama çalışmalarına destek oldu. Sabaha kadar bizi yalnız bırakmadılar. Benim değil, kendi çocuklarıymış gibi sahip çıktılar. Sokaklarda sabaha kadar aradılar, hiç uyumadılar. Herkes hakkını helal etsin. Ben de olsa bunu yapardım. Allah razı olsun" ifadesinde bulundu.

Barış Yıldırım'ın babası Emin Yıldırım da çocuklarına kavuştukları için çok sevinçli olduklarını, destek olan herkese çok teşekkür ettiklerini söyledi.

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR- Uğur AYDIN- Emre KOLTUK- Mehmet Can PEÇE/RİZE-

====================

Yunan polisi Pakistanlı göçmenleri dövüp Türkiye'ye gönderdi iddiası

Yasa dışı yollardan geçtikleri Yunanistan'da polise yakalanan Pakistanlı göçmenler Süfyan Muhammed (26) ile Ali Bari (18), Yunan polisini kendilerini döverek, para ve değerli eşyalarını aldıktan sonra Meriç Nehri üzerinden botla zorla Türkiye'ye gönderdiğini söyledi.

Edirne'de Meriç Nehri üzerinden lastik botla kaçak olarak Yunanistan'a geçen Pakistanlı Süfyan Muhammed ile Ali Bari, Yunan polisleri tarafından yakalandı. Göçmenler, Yunan polisinin kendilerini 2 gün aç ve susuz bırakıp, üzerlerinde para ve değerli eşyaları aldıktan sonda darbederek, Meriç Nehri üzerinden zorla bindirildikleri botla Türkiye'ye gönderildiklerini söyledi. Sınırda bitkin halde 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı askerler tarafından bulunan 2 Pakistanlı göçmen, hastanede tedavi edildikten sonra Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Yunan polisi tarafından dövüldüğünü ve sırtı ile kolunun yara içinde olduğunu söyleyen Süfyan Muhammed, "Pakistan'dan İran üzerinden kaçak yolla Türkiye'ye geçtim. Yunanistan'a geçtikten sonra Yunan polisi beni yakaladı, 'Siz buraya neden geliyorsunuz, siz Müslümansınız, Yeni Zelanda'daki gibi sizi de katledeceğiz' dedi. Bizi dövdüler, sonra kampa götürdüler, aramızda hamile kadınlar vardı onları da darbettiler. Çok zulüm edip Türkiye'ye geri gönderdiler. Cop ve sopalarla bizi dövdüler. Yaklaşık 200 kişi vardı kampta bizim gibi bekleyen. Onlarla birlikte hızlı botla 10 kişilik gruplar halinde Türkiye'ye geri gönderdiler" dedi.

Pakistanlı Ali Bari de, Yunanistan'da 4 gün aç susuz bekledikten sonra kara yolunda giderken polislerin kendilerini yakaladığını anlattı. Bari, "Karakola götürüp bizi dövdüler. Sonra Türkiye sınırına getirip bota bindirmeden tekrar dövdüler. Üzerimizdeki para ve değerli eşyaları da aldılar. Sonra da zorla bota bindirip Türkiye'ye gönderdiler. Türkiye tarafında askerler bize çok yardımcı oldu. Ben Selanik'te akrabalarımın yanına gidecektim" diye konuştu.

Haber-Kamera:Ali Can ZERAY/EDİRNE,()-

====================

Sivas'ta FETÖ operasyonunda 9 gözaltı

Sivas merkezli 2 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Askeri Mahrem Yapılanmasına' yönelik düzenlenen operasyonda 1'i aktif görevde olan polis memuru ile askeri okuldan ilişikleri kesilen 8 öğrenci olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ankesörlü telefondan ardışık olarak arandıkları tespit edilen, örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik şüphelilere Sivas ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler O.R., R.A., B.D., S.Z., V.E., N.S., B.G., Y.K. ve M.K. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden O.R., R.A, B.D. ve V.E. adliyeye sevk edildi. N.S., B.G., Y.K. ve M.K.'nın ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()

==================

Ormanda fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, jandarma ormanlık alanda otomobilde fuhuş yaptıkları öne sürülen 2 kadın ile 2 erkeği yakaladı. Bölge yakınında olan ve araçtaki yabancı uyruklu kadını fuhşa zorladığı öne sürülen kişi de ormanlık alanda yakalanıp, gözaltına alındı.

Derince’de dün gece devriye görevinde bulunan jandarma ekibi, ormanlık alanda park halinde bulunan otomobilin yanına gitti. Araçta 2 erkek, 2 kadın olduğunu fark eden jandarma ekipleri, araçtakileri uyararak aşağıya inmelerini istedi. Araçtan inen 4 kişi ile ormanlık alanda aracı gözetleyen 1 kişi kaçmaya başladı. Jandarma önce, araçtan inen 4 kişiyi yakaladı, daha sonra da ormanı didik didik arayarak R.A.'yı da yakaladı.

PASAPORTUNA EL KOYMUŞ

Jandarma, 2’si kadın, 5 kişiyi gözaltına aldı. Jandarma, R.A.'nın Ş.A. isimli kadınla birlikte Özbekistan uyruklu K.S.’yi hizmetçilik ve çocuk bakıcılığı yaptırmak vaadiyle Türkiye'ye getirdiği, pasaportuna el koyarak kendisini Türkiye’ye getirme masrafları adı altında borçlandırdığı ve borcuna karşılık fuhşa zorladığını belirledi. Adliyeye sevk edilen R.A. ve Ş.A. tutuklanırken, R.A. ile internet üzerinden görüşerek kadınlarla birlikte olan S.K. ve Ç.K. ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Özbekistan uyruklu K.S. ise ülkesine gönderilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

HABER: Selda Hatun TAN/İZMİT, ()

=================

Şişirmeye çalıştığı lastik patlayınca ağır yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Şaban Güven(67), traktör römorkunun lastiğini kompresörle şişirmeye çalışırken, lastiğin patlaması sonucu ağır yaralandı.

Malkara'nın kırsal Çimendere Mahallesi'nde çiftlik yapan Şaban Güven, evinin önünde bulunan traktör römorkunun sağ arka lastiğinin indiğini fark edince, kompresörle şişirmeye başladı. Lastik iddiaya göre aşırı basınç alınca şiddetli şekilde patladı.Yerinden fırlayan jant halkasının baş ve yüz kısmına çarptığı Güven, savrularak yerde kanlar içinde kalarak ağır şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Güven, götürüldüğü Malkara Devlet Hastanesi'nden, sevk edildiği Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı.

Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güven'in ağır yaralandığı olayla ilgili traktör ve lastik üzerinde incelemede bulundu. Çimendere Mahallesi Muhtarı Tolga Güngör,

Köy Muhtarı Tolga Güngör, Güven'in lastiği şişirmek istediği sırada patladığını belirterek, "Lastik çevresindeki çemberler fırlayıp yüzüne ve baş kısmına geliyor. Aldığı darbeyle kendisi ağır şekilde yaralandı. İnşallah kendisi iyi olur. Dualarımız onun için. Ama maalesef durumu ağır" dedi. Amcasının ağır şekilde yaralandığı söyleyen Serkan Güven, "Lastiklerinin havasının inik olmasından dolayı burada hava basmak istemiş lastiklere. Fazla hava basmasından dolayı lastiğin etrafındaki demir olan çemberler fırlayınca direk yüz ve baş kısmına geliyor. Amcam ağır şekilde yaralandı. Hemen ambulansa haber verildi. Çok üzgünüz" dedi.

Haber-Kamera:Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()-

====================

Gaziantep'te ‘Kent, İnşaat ve Ekonomi Kongresi’ başladı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi arasında 2-4 Mayıs 2019 tarihlerinde kentte inşaat ve ekonomi alanındaki gelişmelerin tartışılacağı 'Kent, İnşaat ve Ekonomi Kongresi' başladı.

Ekonominin kent ve inşaat sektörü ile ilişkilerinin bilimsel çerçevede ve kapsamlı bir şekilde ele alınması amacıyla başlayan ve iki gün sürecek olan kongrenin açılış toplantısına Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, Mimarlar Odası Şube Başkanı Hasan Özgür, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Kongrede konuşan GTO Başkanı Yıldırım, Gaziantep’in girişimciliği ile ön planda olduğu kadar dezavantajları avantaja çeviren bir şehir olduğunu söyleyerek, "Sınırımızdaki ülkelerin en büyük tedarikçisiyiz. Bu ülkeleri yeniden inşa edende bizler olacağız. Suriye’de güvenlik tesis edildiği zaman oradaki insanların okula, yola ve hastaneye ihtiyaçları olacaktır. Şimdi nasıl biz o insanların temel ihtiyaçlarının tedarikçisi isek gelecekte ihtiyaçları olacak hastaneyi yolu da biz yapacağızö dedi.

Fatma Şahin ise amaçlarının şehrin dünya şehirleri ile rekabet etme gücünü arttırmak olduğunu belirtti. Verimli çalışmak için yapılanma içerisinde olduklarını anlatan Şahin, "Bizler bu şehrin rekabet gücünü arttırmanın gayreti içerisindeyiz. Bir taraftan verimli çalışma modeli için kendi içimizde yeniden yapılanıyoruz. Daha verimli bir çalışma modeline geçiyoruz. Doğru değişimi yönetmek adına kendi bünyemizdeki sistematik çalışmayı güçlendiriyoruz. Şu anda sanayi ve turizm şehri olarak lezzetin başkenti olarak kongre turizmi adına bölgede en güçlü lider ve parlayan yıldız Gaziantep olacaktırö şeklinde konuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise inşaat sektörünün ekonomiyi doğrudan ilgilendirdiğini vurgulayarak, "Özellikle turizmin yılın tamamına yayılması konusunda Gaziantep’in kongre turizmi anlamında ileriye gitmesi lazım. Suriye’de taşlar yerine oturduğunda ve Suriye’nin inşasında Gaziantep’te üretilen ürünler daha çok kullanılacak. İnşaat sektörü bütün ekonomiyi etkiliyorö diye konuştu.

Gaziantep Ticaret Odasında başlayan açılış programı, Prof. Dr. Ruşen Keleş’in sunumu ile son buldu.

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-)

=====================

Çevreci hareketten 'Tarihi Myndos Kapısı'nda temizlik çalışması

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çevreye duyarlı bir grup vatandaş tarafından başlatılan 'Kapının önünü süpür' hareketinin gönüllüleri, bu kez ilçenin tarihi mekanlarından Myndos Kapısı'nda temizlik yaptı.

Bodrum'da yaşayan Ceren Çekiç tarafından sosyal medyada başlatılan 'Kapının önünü süpür' hareketi kapsamında bir araya gelen çevre gönüllüleri, ilçenin en önemli tarihi mekanlarından Myndos Kapısı'nda çalışma yaptı. Ellerine eldivenlerini takıp çöp torbalarını alan yaklaşık 20 gönüllü, bölgeyi tarayarak çöpleri topladı. Yakındaki bir otelin personelinin de destek verdiği etkinlikte, yine torbalar dolusu çöp toplandı.

Eskiçeşme Mahallesi Muhtarı Gözde Sinop ve CHP'li Belediye Meclis Üyesi Kemal Özsarsılmaz da etkinliğe katıldı. Temizlik çalışması sonunda bölgeye gelen Belediye Başkan Yardımcısı Önder Batmaz ve CHP İlçe Başkanı Halil Karahan, gönüllüleri tebrik etti. Temizlik çalışması, gönüllülerden Mustafa Ünlü tarafından havadan görüntülendi. Grup, Bodrum'un doğal güzellikteki koyları ve tarihi öneme sahip bölgelerinde temizlik çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Temizlik hareketini başlatan Ceren Çekiç, kendilerinin tamamen gönüllü olarak bu işi yaptıklarını belirterek, "Herkes kendi kapısının önünü süpürürse böylece her yer tertemiz kalır. Bize gelen tepkiler çok iyi. 'Biz de yapacağız' diyenler var. Başka şehirlerden katılıp bana video gönderenler var. Bu bizi çok mutlu ediyor. Bu sadece Bodrum'la kısıtlı kalmayıp, Türkiye'nin başka şehirlerinde çöp toplamalarını bekliyoruz" dedi.

Haber- Kamera: BODRUM (Muğla), ()

======================