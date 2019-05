DHA YURT BÜLTENİ-9

1 Mayıs kutlamasına giden sağlıkçıları taşıyan midibüs devrildi: 5 ölü, 13 yaralı

KAZADAN ÖNCE KAHVALTI YAPTIKLARI TESİSTE BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

ŞANLIURFA'da düzenlen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Mitingi'ne katılmak için Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden yola çıkan, çoğu sağlık görevlisi olan işçileri taşıyan midibüs, aynı yöne giden otomobilin çarpması sonucu devrildi. Kazada, midibüsteki 4'ü kadın, 5 kişi öldü, otomobil sürücüsüyle birlikte 14 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa- Birecik karayolunun 60'ıncı kilometresinde meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 45 HS 02 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, önünde ilerleyen 46 VK 309 plakalı midibüse çarptı. Şanlıurfa'daki 1 Mayıs kutlamalarına katılmak için Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden yola çıkanları taşıyan midibüs de çarpmanın etkisiyle devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada, midibüstekilerden bazıları yola savruldu.

4'Ü KADIN, 5 KİŞİ ÖLDÜ

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Elbistan'daki sağlık kuruluşlarında görev yapan Şükran Ertemiz, Melike Uysal, Gazel Kısaca, Fatma Kılıç ve Onur Yay'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazada, 4'ü çocuk, 1'i otomobil sürücüsü 14 kişi ise yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki has5tanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu bildirildi.

KUTLAMALAR İPTAL EDİLİDİ

Midibüste yolculuk yapanların Öz Büro İş Sendikası üyesi ve Elbistan Devlet Hastanesi çalışanları olduğu belirtildi. Şanlıurfa'da ilk kez Memur- Sen ve Hak-İş tarafından düzenlenmesi planlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Mitingi ise kaza nedeniyle iptal edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sendika yetkililerini arayarak, kaza hakkında bilgi aldığı bildirildi.

VALİ ERİN, SOSYAL MEDYADAN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı baş sağlığı mesajında, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak üzere Kahramanmaraş'tan ilimize gelirken meydana gelen elim trafik kazasında hayatlarını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ

Otoübüs kazasında ölen ve yaralanan işçiler, kazadan önce kahvaltı yaptıkları tesiste böyle görüntülendi

Görüntü Dökümü

- Kazaya karışan araçlar

- Kazada hayatlarını kaybedenlerin cesetleri

- Kazada yaralanan yaralılara müdahale edilmesi

- Cenazelerin morga indirilmesi

- Acilde yaralıları ziyaret eden yöneticiler

- Genel ve detay görüntüler

-SON GÖRÜNTÜLERİ

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1.2-962MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA

Malatya'da 1 Mayıs kutlandı

Malatya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yüzlerce kişinin katılımıyla davul zurna eşliğinde, halaylarla kutlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle sabah erken saatlerden itibaren kent merkezinde toplanan işçiler, yürüyüş için kortej oluşturdu. Ellerinde pankartlar ve dövizler bulunan işçilere siyasi partiler ve sendika temsilcileri de katıldı. Çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu kalabalık, davul zurna eşliğinde Emeksiz Yüzüncüyıl Meydanı'na yürüdü.

Alana polisler tarafından üst aramasından geçirildikten sonra alınan yüzlerce kişi, halaylar çekip, şarkılar söyleyerek 1 Mayıs'ı kutladı.

Görüntü Dökümü

- Yürüyüşe katılanlar

- Slogan atılması ve halay çekenler

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 198 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA

Bolu'da işten çıkarılan işçiler belediye binasına siyah çelenk bıraktı

Bolu Belediyesi'nden çıkarılan 97 işçinin işe geri alınmaları için yaptıkları eyleme Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası üyeleri de destek verdi. Eylemde, belediye binası önüne 'Söz namustur' yazılı siyah çelenk bırakıldı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan adaylığı döneminde, 19 Aralık'ta noterde imza atarak, o güne kadar belediyede çalışan hiçbir işçiyi işten çıkarmayacağı yönünde söz verdi. 19 Aralık'tan sonra taşeron olarak istihdam edilen 127 işçiden 97'sinin görevlerine, geçen 22 Nisan'da son verildi. İşten çıkarılan işçiler 1 hafta önce Bolu Belediye binası önünde oturma eylemi başlattı.

Eyleme 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında, Sakarya, Eskişehir ve Kocaeli'den gelen işçiler de destek verdi. Hak-İş Sendikası'na bağlı Hizmet-İş Sendikası'nın da destek verdiği eylem kapsamında Bolu Belediyesi binası önünde basın açıklaması gerçekleştirildi.

Yaklaşık 500 kişinin katıldığı eylemde grup adına basın açıklamasını okuyan Hizmet-İş Sendikası Denetleme Kurulu Başkanı İdris Ersoy, "Bizler sosyal devlet, sosyal barış, sosyal adalet, eşitlik ve sendikal haklarımız için bugün Bolu'da ve tüm yurtta alanlardayız. Sendikasızlaştırmaya, güvencesizleştirmeye, kuralsızlaştırmaya, işten atılmalara, yeni özelleştirmelere, kayıt dışı ve düşük ücretle çalışmaya, insana yakışmayan her türlü işe ve her türlü davranışa 'hayır' diyoruz. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı noter huzurunda verdiği 'Hiçbir işçiyi, emekçiyi işten çıkarmayacağım' şeklinde taahhüdünü yerine getirmeye davet ediyoruz. Kendisini iş yeri barışını yeniden tesis etmeye çağırıyoruz. Sayın Özcan, gittiğin yol yol değildir. Hiçbir emekçinin hakkını zalimlere yedirmemek için sonuna kadar mücadele etmek için çalışacağız. Mobbinge, kıyıma, zulme, adaletsizliğe 'hayır' diyoruz" ifadelerini kullandı.

Grup, basın açıklamasının ardından Bolu Belediyesi binası önüne üzerinde 'Söz namustur' yazılı siyah çelenk bıraktı. İşçiler, daha sonra oturma eylemlerine devam etti.

Görüntü Dökümü

-İşçilerden görüntüler

-Basın açıklaması

-Çelenk konulması

-Detaylar

Süre: 02.47-Boyut: 312.8 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU

1 Mayıs'ta , iş kazasından yaralandı

Aksaray'da inşaat işçisi Aytekin Kırmızıoğlan (40), çalıştığı sırada üzerine tahta kalıpların devrilmesi sonucu yaralandı.

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Aksaray- Konya karayolunun 4'üncü kilometresindeki cezaevi inşaatında meydana geldi. İşçi Aytekin Kırmızıoğlan, çalıştığı sırada üzerine tahta kalıplar devrildi. Durumu fark eden arkadaşları yardımıyla kurtulan Kırmızıoğlan, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Uygulama Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kırmızıoğlan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

-Yaralının ambulanstan indirilmesi

-Acil Servise alınması

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY

Enerji Bakanı Dönmez: Dağıtım bedeli, sayaç okuma bedeli değildir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kamuoyunda sanıldığının aksine dağıtım bedeli, sayaç okuma bedeli değildir. Ayrıca 'sayaç okuma bedeli' adı altında herhangi bir ücret alınmamaktadır. Dağıtım bedeli elektriğin sorunsuz bir şekilde yurdun her yerine ulaşması için alınan bedelin genel adıdır" dedi.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) 12'nci Sektör Toplantısı termal otelde gerçekleşti. Toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, TBMM Enerji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, ELDER Başkanı Serhat Çeçen ve sektör temsilcileri katıldı.

'REKORA İMZA ATTIK'

Bakan Fatih Dönmez, dağıtım sektöründe hizmet kalitesinin artması için her yıl yoğun yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirterek, son 3 yılda toplam 12,3 milyar lira yatırım yaptıklarını söyledi. 3 yıllık planlanan gerçekleşme hedefinin yüzde 55 olduğunu aktaran Bakan Dönmez, "Hamdolsun bu oranın da üzerine çıkarak son 3 yıllık gerçekleşme hedefimizde yüzde 63'ü yakaladık. İnşallah bu yıl ve önümüzdeki yılda toplam 8,75 milyar liralık yatırım daha gerçekleştirerek hedeflerimize ulaşacağız. İletim tarafında ise önemli bir rekora imza attık. Yüzde 119 gerçekleşmeyle, yani hedefimizin de üzerine çıkarak 2018 yılında yaklaşık 3,4 milyar lira yatırımı hayata geçirdik. İnşallah 2019'da da 2 milyar liralık bir yatırım daha öngörüyoruz. Konuşmamın başında da bahsettim. Bütün bu yatırım, bütün bu uğraş, bütün bu emek tek bir gaye için. O da müşteri memnuniyetini sağlamak. Müşteri memnuniyet oranını geçen yıla göre koruduk. Bizler için sevindirici olan bir başka durum da sunulan hizmetten 'çok memnunum' diyenlerin oranının geçen yıla göre artmasıdır" dedi.

'MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ODAKLI HİZMET EKİP İŞİDİR'

"Yine de alacağımız daha uzun bir yol var" diyen Bakan Fatih Dönmez, "Bu oran bizim için yeterli mi? Elbette hayır. Bu alanda hızlı ve pozitif bir ilerleme için yürütülen çalışmaların bir an önce kurumsallaşarak, şirket kültürü haline gelmesi gerekiyor. Müşteri memnuniyeti odaklı bir hizmet sunmak öncelikle ekip işidir. Bu ne bir kişinin ne de bir birimin tek başına üstlenebileceği bir konu değildir. Tıpkı bir puzzle'ın parçaları gibi verilen her hizmet birbirini olumlu manada tamamlamadıkça, genel memnuniyetten söz etmek mümkün olmaz. Bu nedenle sahadaki çalışanlarımızdan üst düzey yöneticilere kadar genel memnuniyet oranının artırılmasından, bu işin bir kurum kültürü haline getirilmesinden herkes sorumludur" diye konuştu.

'DAĞITIM BEDELİ, SAYAÇ OKUMA BEDELİ DEĞİLDİR'

Elektrik faturalarındaki dağıtım bedeli konusunda da açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, şöyle dedi:

"Araştırma sonuçlarımıza göre vatandaşlarımızın yüzde 42'si dağıtım bedelini halen elektrik faturasının dağıtılması, yüzde 38'i ise sayaçların okunması bedeli olarak biliyor. Bu konuya daha fazla eğilmemiz ve vatandaşlarımızı bu konuda doğru bilgilendirmemiz çok önemli. Bu toplantı vesilesiyle kamuoyunda yanlış anlaşılan 'dağıtım bedeli' hususunu bir kere daha açıklamak istiyorum. En sonda söylenecek şeyi en başta söyleyeyim ki her şey daha açık anlaşılsın. Kamuoyunda sanıldığının aksine dağıtım bedeli, sayaç okuma bedeli değildir. Ayrıca sayaç okuma bedeli adı altında herhangi bir ücret alınmamaktadır. Dağıtım bedeli elektriğin sorunsuz bir şekilde yurdun her yerine ulaşması için alınan bedelin genel adıdır. Tabii ki elektriğin bizlere ulaşması büyük bir altyapı yatırımını da gerektirir. İletim ve dağıtım faaliyetleri için her yıl ortalama 17,5 milyar lira şebeke işletmesi ve 9,5 milyar lira da şebeke tesisi ve diğer yatırımlar olmak üzere toplamda 27 milyar liralık harcama yapılmaktadır. Öte yandan dağıtım bedelinin enerji bedeline oranı Avrupa Birliği'nde yüzde 51 iken, bizde bu rakam yüzde 35'tir."

'DÜNYANIN ETRAFINI 37 KEZ DOLAŞABİLECEK AĞ'

Türkiye'nin 1 milyon 460 kilometrelik gelişmiş bir şebeke ağına sahip olduğuna dikkati çeken Bakan Dönmez, "42 milyon aboneye ulaşmak için iletim ve dağıtımda bugün 120 bin personel çalışıyor. 1 milyon 460 kilometrelik gelişmiş bir şebeke ağına sahibiz. Bu dünyanın etrafını 37 kez dolaşabilecek bir ağ anlamına geliyor. Böylesine güçlü bir altyapı tek bir şey için var. O da elektriğin sorunsuz, kaliteli ve sürekli bir şekilde evlerimize, okullarımıza, sanayi tesislerimize, hastanelerimize, kısacası yurdun her yerine ulaşması, hayatın kesintisiz bir şekilde devam etmesi içindir" diye konuştu.

'ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE YÜKSEK POTANSİYELİMİZ VAR'

Göreve başladığı ilk günden itibaren en çok üzerinde durduğu konuların başında enerji verimliliğinin geldiğini anlatan Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

"Yaptığımız araştırma sonuçları şunu ortaya koyuyor ki henüz evlerimizde ya da iş yerlerimizde enerji verimliliği sağlayacak uygulama ya da satın almaları yapmıyoruz ne yazık ki. Enerji verimliliğinde yüksek potansiyelimiz var ancak bunu doğru iletişimle, doğru mecralar ve doğru mesajlarla vatandaşlarımıza anlatmak zorundayız. Enerji verimliliğinin kısa dönemli bir gider kalemi değil aksine getirileriyle hem aile bütçesini hem de ülke bütçesini rahatlatan uzun vadeli ve kârlılığı yüksek bir ticari yatırım aracı olarak anlatmalıyız. Bina yalıtımı, verimli aydınlatma dönüşümü, verimli ev eşyaları, sıcaklık kontrol uygulamaları, çatı izolasyonları, pencere fitil değişimi gibi alanlardaki verimlilik uygulamaları diğerlerine göre daha yüksek çıkıyor. Ancak resmin geneline baktığımızda az önce de bahsettiğim gibi istediğimiz yerde değiliz. Vatandaşlarımızın verimli olmayan enerji tüketim alışkanlıklarından kaçınmaları için şirketlerimizin daha fazla inisiyatif alarak burada rehberlik etmeleri gerekiyor. Vatandaşlarla daha fazla iletişim kurarak enerji verimliliğini daha yoğun anlatmaları gerekiyor."

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Salondan detay

- Bakan Dönmez ve protokolden detay

- Genel detaylar

- Bakan Dönmez'in konuşması

GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçilecek.

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR

İnekleri aramaya giden Berat kayboldu

ERZURUM'un Narman ilçesi Koçkaya köyünde inekleri aramak için meraya giden Berat Akdemir (10) kayboldu. Akdemir'in bulunması için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Koçkaya köyünde yaşayan Südret- Cevat Akdemir çiftinin 5 çocuğundan Berat, dün saat 16.30 sıralarında kaybolan inekleri arayan çoban Fahrullah Akdemir ile amcasının oğlu olan Aykut Akdemir'in peşinden gitti. Köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki meraya giden Berat Akdemir, çoban ve amcasının oğlunun bulduğu 2 ineği köye getirirken kayboldu. Çoban ve amcasının oğlu tarafından aranan Akdemir, bulunamayınca ailesine haber verildi. Yapılan aramalar sonucu çocuğun izine rastlanmazken, bölgeye AFAD, jandarma, komando ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre köylülerin de katılımı ile Berat Akdemir'in yaklaşık 200 kişi tarafından aranması devam ediyor.

DRONE İLE DE ARANIYOR

Gözü yaşlı baba Cevat Akdemir, "Dün saat 16.30 sıralarında sürü köye geldi. Fakat bize ait hayvanlardan bazıları eksikti. Çoban Fahrullah Akdemir ve yine yakınımız olan Aykut Akdemir hayvanları aramaya gitti. Bir süre sonra oğlum Berat da peşlerinden gitmiş. Bu sırada göletin yanında 2 büyükbaş hayvanı bulmuşlar. Fahrullah ve Aykut oğluma bu hayvanları köye götürmesini onların da geri kalanları aramaya devam edeceğini söylemiş. Fakat bir süre sonra aynı hayvanları gören Fahrullah ve Aykut, oğlum Berat'ın kalbolduğunu anlamış. Etrafı arayıp bulamayınca bize haber verdiler. Biz de bulamayınca birçok arama ekibi köye geldi. Jandarma insan ısısına duyarlı drone ile de arama yapıyor. Dalgıçlar derede arama yaptı ama bulamadı. Ne oldu anlamadık. Arama çamışmaları devam ediyor" diye konuştu.

Oğlunun çok gezen biri olmadığını söyleyen anne Südret Akdemir ise "Ne olur yavrumu bana bulun. O çevreyi pek bilmez. Çok gezen biri değildi. Bir yere gittiğinde elimizden tutardı" dedi.

Haber: Murat AYDIN/NARMAN (Erzurum)

Elazığ'da El Kaide operasyonu: 5 gözaltı

Elazığ'da sosyal medya hesaplarından terör örgütü El Kaide propagandası yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütleri lehine propaganda yapanlara yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında terör örgütü El Kaide propagandası yapan 5 şüpheli tespit edildi.

Kimlikleri ve adresleri belirlenen 5 şüpheli, Elazığ merkez ile Karakoçan ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Haber: Erkan BAY/ELAZIĞ