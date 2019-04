DHA YURT BÜLTENİ -9

Azez'deki TSK konvoyuna saldırıya anında karşılık verildi

Suriye'nin Azez kentinde, üs bölgesine giden TSK konvoyuna PKK/PYD'li teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından sınır hattında ve üs bölgesinde bulunan birlikler, teröristlerin bulunduğu alanı topçu atışlarıyla vurmaya başladı.

Saldırı öğle saatlerinde Azez ile Afrin arasındaki bölgede meydana geldi. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan alandaki üs bölgesine giden Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyuna, PKK/PYD'li teröristler tarafından havan saldırısı düzenlendi.

Saldırının ardından Azez ve Afrin bölgesindeki üsler ile Kilis sınırında konuşlu birliklerden, teröristlerin havanla ateş açtığı alan, topçu atışlarıyla vurulmaya başlandı.

TSK birliklerinin anında karşılık verdiği saldırıda yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

GAZİANTEP

İlişkisine karşı çıkan anne ve babasını öldürdü

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, Birkan Ö. (20) iddiaya göre kendisinde yaşça büyük bir kadınla birlikte olmasına karşı çıkan babası Fethi (49) ve annesi Dilek Ö.'yü (41) tüfekle ateş ederek öldürdü.

Olay, saat 02.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Billur Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Birkan Ö. kendisinden yaşça büyük bir kadınla ilişkisi olması nedeniyle ailesi ile sık sık tartışma yaşarken, gece yeniden aynı konuda tartışma çıktı. Birkan Ö., evin salonunda bulunan özel güvenlik görevlisi babası Fethi Ö. ile banyodaki annesi Dilek Ö.'yü tüfekle ateş ederek öldürdü.

Bu sırada, çiftin 14 ve 2 yaşlarındaki kızları yataklarında uyurken, Birkan Ören evden çıkarak kaçtı. Sabah Fethi Ö.'nün işe gitmemesi üzerine evine gelen mesai arkadaşlarına çiftin büyük kızları uyanarak kapıyı açtı. Çocuk uyandığında anne ve babasının öldüğünü görürken, Fethi Ö.'nün mesai arkadaşları durumu polise bildirdi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çiftin cenazeleri morga kaldırıldı.

Anne ve babasını öldürerek olay yerinden aracıyla kaçan Birkan Ö., Cami Mahallesi’nde aracının içinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

'Komşu, erkek çocuğunu taciz etti' iddiası

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi'nde oturan Rıfat Ç.'nin (52), komşusu K.Ç. (14) adlı erkek çocuğunu elle ve sözlü olarak taciz ettiği öne sürüldü. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, mahalleden kaçtığı belirtilen Rıfat Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Aktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ortaokul öğrencisi K.Ç. adlı erkek çocuğu, iddiaya göre, bozuk olan bilgisayar oyunu için yardım isteme bahanesiyle kendisini çağıran komşuları Rıfat Ç.'nin evine gitti. K.Ç., bilgisayar oyunuyla ilgilenirken, Rıfat Ç.'nin elle ve sözlü tacizine uğradı. K.Ç., bu sırada cep telefonunun ses kaydını açarak, Rıfat Ç.'nin konuşmalarını kaydetti. Rıfat Ç.'nin ısrarlarına rağmen evden çıkan K.Ç., yaşananları ailesine anlatarak, ses kaydını dinletti. Bunun üzerine öfkelenen aile bireyleri, polise haber verip, Rıfat Ç.'nin de kapısına dayandı. Tepki gösterilen Rıfat Ç.'nin, evinden kaçarak, kayıplara karıştığı belirtildi. Polis ekipleri, kaçan Rıfat Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'ÇANTAYLA EVDEN ÇIKTIĞINI GÖRDÜK'

K.Ç.'nin babası Ş.Ç., Rıfat Ç.'nin bir an önce yakalanmasını istediğini belirterek, "Komşumuz olan Rıfat Ç., 14 yaşındaki oğlumu sözle ve elle taciz etmiş. Oğlum akıllılık edip, sesini kaydetmiş sonrasında da olayı bize anlattı. Biz de apartman sakinleriyle beraber kapısına dayandık. Kamera kayıtlarından baktığımızda, olayın sonrasında elinde çantayla evden çıktığını gördük" dedi.

Baba Ş.Ç., savcıya ifade verip, ses kaydını teslim ettiklerini söyledi.

3.5 yaşındaki Yaren, bademcik ameliyatı sonrası öldü

Manisa'da küçük kızlarının geniz eti ameliyatının ardından doktorların ihmali nedeniyle yaşamını yitirdiğini öne süren aile, hukuk mücadelesi başlattı. Baba Kubilay Temel "Hastanedekiler neden öldüğüyle ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Daha sonra savcı geldi, ifademizi aldı. Oradaki savcıya suç duyurusunda bulunduk. Ardından Turgutlu'daki karakolda ifade verdik. Adaletin kestiği parmak acımaz, adalete bıraktık" dedi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesi Yıldırım Mahallesi’nde yaşayan, metal ürünleri işleyen fabrikada çalışan işçi baba Kubilay Temel (32) ile ev kadını Resime Temel’in (25) 7 yıllık evliliklerinin ilk çocuğu olan ve 2015 yılının 9’uncu ayında dünyaya gelen Yaren Evin Temel sürekli tekrarlayan bademcik iltihapı sonrasında ailesi yardımıyla özel bir hastaneye başvurdu. Doktor tarafından bademciklerinin ve geniz etinin alınmasına karar verildi. Geçen Mart ayının 8’inde hastaneye yatırıldı. Yaren Evin Temel, Manisa’daki özel hastanede sabah 10.30’da ameliyata alındı. 1 saatlik ameliyat sonrası önce yoğun bakıma ardından servise alınan Yaren'in durumu, öğle saatlerinde annesinin başında refakatçi bulunduğu sırada ağırlaştı. Kalbinin durduğu tespit edilen Yaren, özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne (MCBÜ) sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan Yaren, akşam saat 21.30 sıralarında yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaren’in ölümüyle ilgili Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesiyle ilgili olarak Yaren'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Gelecek olan otopsi sonucuyla Yaren’in ölüm sebebinin belli olacağı belirtildi. Öte yandan özel hastane yetkilileri, konuyla ilgili olarak yaptıkları açıklamada Yaren’in durumunun ciddiyetini koruduğu gerekçesiyle başka bir hastaneye sevk edildiği, hastanede doktorların elinden geleni yaptığı, adli sürecin devam ettiğini bildirdi.

ACILI BABA KONUŞTU: ELİMİZLE GÖTÜRDÜK, TABUTUYLA ÇIKARDIK

Yaşamını yitiren Yaren'in yanı sıra bir çocuğu daha bulunan acılı baba Kubilay Temel, her gün kızının eşyalarını kokladığını ifade ederek şöyle konuştu: "Kızım gayet sağlıklıydı. Sadece geceleri 'Biraz boğaz ağrım var' dediği için doktora götürdük. Doktor muayene sonrası bize kızımızın gelişimi ve büyümesinin düzgün olabilmesi için ameliyat olması gerektiğini söyledi. 8 Mart Cuma sabahı kızımızı hastaneye götürdük. Ameliyata girdi. Daha sonra doktorlar yanımıza geldi ve durumunun gayet iyi olduğunu bundan sonra daha sağlıklı olacağını ifade etti. Doktor şakayla karışık, bize 'Sivri dilli olmasın diye küçük dilini de aldım' dedi. Daha sonra kızımı normal odaya aldılar. Sedyeden alıp kendi ellerimle yatağına yatırdım. Sonra bir önceki gece işten çıktığım için uykusuzdum kızımızın başında eşim duruyordu. Ben eve gelmiştim. 1 saat uyumuşum sonra zil çaldı. Komşularım hemen hastaneye gitmem gerektiğini söyledi. Hastaneye gittiğimde kızıma doktorlar kalp masajı yapıyordu. Bizi dışarıya çıkardılar. Doktor 1 saat sonra odadan çıktı ve hayata döndürdüğünü söyledi. Daha sonra makineye bağlayarak yoğun bakıma çıkardılar. Ardından çocuğum Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne sevk edildi. Oradaki doktorlar çocuğumun kan değerlerinin düşük olrduğunu ve çok kan kaybettiğini, sürekli kan takviyesi yaptıklarını, durumunun kritik olduğunu ve her şeye hazır olmamız gerektiğini söyledi. Saat 21.15 sıralarında bize acı haber verildi. Yıkıldık. Her şeyimiz, minik yavrumuz gitti. Elimizle yürüyerek götürdük. Tabutuyla çıkardık. Canımız yanıyor. İçimiz parçalanıyor. Yetkililerden kızımızın ölümündeki sorumluların bulunması için gerekli yardımı bekliyoruz."

Gaziantep'te, ihbara giden polis memuru çıkan çatışmada yaralandı

Gaziantep'te, 'tabancayla havaya ateş edildiği' ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekibine ateş açıldı. Çıkan çatışmada polis memuru Mehmet Yılmaz(35) omzundan vurularak, yaralandı. Polis ile çatışmaya giren saldırganlardan biri yakalanırken, diğeri kaçtı. Gaziantep Valisi Davut Gül, hastanede tedavi altına alınan yaralı polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Olay, dün gece yarısı Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre vatandaşlar, 2 kişinin havaya ateş açtığını görünce '155 Polis İmdat' hattını arayarak, ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye devriye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden polsi ekbi, kaçmaya çalışan 2 şüpheliye 'dur' ihtarında bulunuldu. Ancak ikili, bu kez polise ateş açtı. Polisin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada polis memuru Mehmet Yılmaz, omuzundan vurularak, yaralandı.

Saldırıya uğrayan polis ekibi, telsiz anonsu ile bölgeye destek kuvvet ve ambulans istedi. Çok sayıda polis olay yerine sevk edilirken, yaralı polis memuru Yılmaz, ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İlk müdahalenin ardından tedavi altına alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

BİRİ YAKALANDI, DİĞERİ ARANIYOR

Çatışmanın ardından bölgeyi abluka altına alan polis ekipleri, şüphelilerden birini yakalayarak, gözaltına aldı. İkinci şüpheli ise kaçtı. Polis kaçan şüphelinin izini sürüyor.

VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ ZİYARET ETTİ

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, çatışmada yaralanan polis memuru Mehmet Yılmaz'ı bugün hastanede ziyaret etti. Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi alan Vali Gül, "Kent merkezinde arkadaşlarımız adli bir olaya müdahale ederken, olayın devamında yeniden silah kullanılması neticesinde bir polis memurumuz yaralanıyor. Hayati tehlikesi yok, durumu iyi. Şu an doktorlarımız gerekli müdahalede bulundular. Kendisi de konuşuyor zaten herhangi bir sıkıntısı da yok. Silahı kullanan saldırıyı yapan kişi yakalandı. Onunla ilgili adli süreç devam ediyor. Emniyet teşkilatımıza, kendisine ve ailesine geçmiş olsun diyorum. İnşallah bu tür hadiseler ile bir daha karşılaşmayız" dedi.

Başkanın kaldırdığı makam araçları, düğün arabası oluyor

Amasya'da belediye başkanı MHP'li Mehmet Sarı'nın seçimde vaatte bulunup kaldırdığı birim müdürlerinin makam araçları, kentte evlenen çiftlere düğün arabası olarak tahsis edilmeye başladı. Belediye önünde süslemesi yapılarak bekletilen makam araçları, çiftlere şoförüyle birlikte hizmet verecek.

Kentte seçim vaatleri kapsamında, göreve geldiği ilk gün makam odasının kapısını söktüren Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, diğer vaadi olarak da belediyedeki birim müdürlerinin ve personelin kullandığı 15 makam aracını kaldırdı. Başkan Sarı, daha önce ihtiyaç dâhilinde kullanılacağını belirttiği makam araçlarını, kentte evlenen çiftlere düğün arabası olarak tahsis edilmesi talimatını verdi. Talep eden çiftelere düğün arabası olarak hizmet verecek araçlar, belediye ekiplerince süslenerek şoförü ile birlikte hazır bekletiliyor. Kaldırılan makam araçlarının yakıtı da belediye tarafından karşılanan uygulamaya, çiftlerin ilgi göstermesi bekleniyor.

'BEN KARAR VERDİM'

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, makam araçlarının evlenecek çiftlere düğün arabası olarak ücretsiz hizmet vereceğini belirterek, kararı kendisinin aldığını söyledi. Sarı, "Ben karar verdim. Arkadaşlarımla istişare ettim. Amasya’da düğün yapan gelin ve damat adaylarına aracın şoförü, süslemesi, deposu doldurularak belediyemiz bünyesinden karşılanması şartıyla gelin arabası bizden. Arkadaşlarımız soruyor, 'Bir gün de 5 tane düğün olursa diye' 15 tane gelin dahi olsa hepsi bizden olacak. Vatandaşlarımız bu konuda gelip bize talepte bulundukları takdirde istenen arabalarımızı süslenmiş bir şekilde gönderiyoruzö dedi.

Saygeçit Köyü İlkokulu mezunları buluştu

Adana'nın İmamoğlu ilçesine bağlı Saygeçit Köyü İlkokulu'ndan mezun olan eski öğrenciler, bahar şenliğinde bir araya geldi.

Farklı meslek sahibi olan eski öğrenciler çeşitli kentlerden gelerek öğretmen Esra Bozkurt öncülüğünde düzenlenen Saygeçit İlkokulu Mezunları 1'nci Bahar Şenliği'ne katıldı. Etkinliğe Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse'de katıldı. İmamoğlu Şehit Halis Koca Mesleki Teknik ve Anadolu lisesi mehter takımı halk oyunları ekibi ve halk ozanları aşıklar atışması, etkinliğe rek kattı. Saygeçit İlkokulu mezunları etkinliği geleneksel hale getireceklerini açıkladı.

Bakanlık: Şırnak ve Siirt'te 8 terörist etkisiz hale getirildi (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şırnak Valiliği'nden Cudi Dağı bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen yakın hava destekli operasyonda, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesiyle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, teröristlerin İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edildiği belirtilerek, "İlimiz merkez ilçesi Cudi Dağı bölgesinde, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve polis özel harekat birimlerince ortaklaşa devam ettirilen, Şehit Jandarma Astsubay Çavuş. Burçin Damcı operasyonu kapsamında, 30 Nisan 2019 tarihinde Tuşimiya Vadisi bölgesinde İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen 3 bölücü terör örgütü mensubu, yakın hava destekli operasyon ile etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Haber: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, ()