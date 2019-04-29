DHA YURT BÜLTENİ-9

Alanyasporlu Josef Sural, kazada yaşamını yitirdi (EK)

1)BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kayseri deplasmanı dönüşü meydana gelen ve Aytemiz Alanyaspor'un forvet oyuncusu Josef Sural'ın yaşamını yitirdiği, 6 futbolcunun da yaralandığı kazaya ilişkin kişisel sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Çavuşoğlu mesajında, 'Kayserispor deplasmanı dönüşünde bir grup Alanyasporlu futbolcuyu taşıyan aracın kaza yapması sonucu Josef Sural'ın yaşamını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ailesine ve Alanyaspor camiamıza sabır ve başsağlığı, yaralı sporcularımıza acil şifa diliyorum' ifadelerine yer verdi. Alanyalı olan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun kazayla ilgili ağabeyi Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu telefonla arayıp, bilgi aldığı belirtildi.

SURAL İÇİN TÖREN

Diğer yandan Çek futbolcu Josef Sural için bugün saat 18.30'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılacağı bir tören yapılacağı kaydedildi. Aytemiz Alanyaspor Tesisleri'nde yapılması planlanan törenin ardından Josef Sural'ın cenazesinin ülkesine gönderilmesi bekleniyor.

ARAÇTA KAZANIN İZLERİ

Kazaya karışan 07 AEF 447 plakalı minibüs Konaklı Mahallesi'ndeki emniyet otoparkına götürüldü. Aracın sağ tarafında sürtünmeye bağlı büyük çapta hasar oluştuğu ve camlarının patladığı görülürken, içerisinde ise futbolcuların kalan yemekleri olduğu görüldü. Sürücü kabininde yer alan hava yastıklarının açıldığı, aracın kapısının ise çarpmanın etkisiyle koptuğu belirtildi.

'MAALESEF AMELİYATA ALINDIKTAN 1 SAAT SONRA KAYBETTİK'

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yaşanan kazaya ilişkin kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Başkan Çavuşoğlu, "Ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Çok üzgünüz. Camia yasta. Gece 2 sularında Kayseri'den futbolcularımız kiralanan özel araçla dönerken, şehir girişinde şoförlerin uyumasıyla birlikte meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan futbolcumuz Sural'ı kaybettik. Araçta 7 futbolcumuz vardı. Diğerlerinde sıyrıklı bazı yaralar var ama sağlık durumları iyi. Herhangi bir hayati tehlike söz konusu değil. Sural ameliyata alındı, maalesef ameliyata alındıktan 1 saat sonra kaybettik. Üzüntü içerisindeyiz. Türkiye'nin her yerinden kulüp başkanları acımızı paylaştı. Zor durum. Ailesi için de bizim için de zor durum. Eşine anlatırken bile zor anlar yaşadık, 2,5 aylık kız çocuğu var. Yine 4 yaşında bir kızı var. Zor. Ne dersek diyelim anlamı olmuyor. Biz de ne diyeceğimizi bilmiyoruz doğrusu ilk kez kamera karşısında ne diyeceğimi bilmiyorum" dedi.

'SÜRÜCÜLERLE İLGİLİ ÇALIŞMAYI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YAPIYOR'

Başkan Hasan Çavuşoğlu, cenazeyle ilgili planlamaya ilişkin bir soru üzerine, "Kulüp binasında bir tören düşünüyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da gelmesine göre saatler belli olacak. Sürücülerle ilgili çalışmayı emniyet müdürlüğü yapıyor. Ben de onlardan aldığım bilgiye göre iki şoförün olduğunu, ikisinin de hatırlamadığını ve uyuduğunu emniyetten aldığım bilgiye göre söylüyorum. Diğer oyuncuların tedavileri sürüyor. En kısa sürede evlerine gönderirler diye düşünüyorum" diye konuştu.

'KONYASPOR MAÇIYLA İLGİLİ ÇALIŞMAMIZ OLACAK'

6 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak Atiker Konyaspor maçıyla ilgili de konuşan Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Onunla alakalı bir çalışmamız olacak. Hakikaten de zor bir süreç içerisindeyiz. Bu kolay bir iş değil. Onunla ilgili çalışmamız olacak" dedi.

'OYUNCULARIN PSİKOLOJİLERİ HİÇ İYİ DEĞİL'

Maçın pazartesi günü olması dolayısıyla futbolculara izin verildiğini aktaran Başkan Çavuşoğlu, "Önümüzdeki maç pazartesi olduğu için izin işlerini teknik ekip belirliyor. Maç pazartesi olduğunda genelde 2 gün izin kullanılıyor. O izinden dolayı serbest bırakıldı yoksa kafileyle dönüyorlardı. Oyuncuların psikolojileri hiç iyi değil. Hem kaza atlattılar hem de arkadaşlarını, aile içindeki bir ferdimizi kaybettik. Herkes üzgün, psikolojisi alt üst oldu. Sergen Hoca da akşam İstanbul'a gitmişti ilk uçakla geliyor. Bakan bey de yurt dışında. Aradı inşallah onun gelmesiyle bir tören yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu

BBP LİDERİ DESTİCİ'DEN TAZİYE ZİYARETİ

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Josef Sural'ın yaşamını yitirdiği, 6 futbolcunun da yaralandığı kaza dolayısıyla Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetimini ziyaret ederek, taziyelerini iletti. Destici, "Başkanımız şahsında yönetimimize, Alanya halkımıza başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Biz de kamp için Alanya'daydık parti olarak. Sabaha karşı bu üzücü, hepimizi üzüntüye boğan hadisenin gerçekleşmiş olduğunu öğrendik. Tabi bir futbolcumuzun, Josef Sural'ın hayatını kaybettiğini, diğer futbolcularımızın da yaralandığını büyük üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybeden futbolcumuzun başta eşi ve ailesine, kulüp başkanımızın şahsında siz değerli yöneticilerimize, Alanyaspor sevenlerine, bütün Alanya halkımıza başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Diğer futbolcularımıza geçmiş olsun, diyoruz. Sevindirici olan, onların hayati tehlikesinin olmaması, tedavilerinin yapılıp, evlerine dönmüş olmaları. Büyük geçmiş olsun" dedi.

KAZA YERİNDEKİ İZLER

Öte yandan olay yerindeki izler, kazanın boyutlarını da ortaya koydu. İlçe girişinde bulunan Alanya tabelasını birkaç metre geçince meydana gelen kazada; kontrolden çıkan minibüsün, sağ taraftaki su tahliye kanalına devrildiği, buradaki kayalara çarparak, parçaladığı ve metrelerce ilerlediğine ilişkin izlere rastlandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (1)

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- Kazaya karışan aracın görüntüsü

- Kaza yerinden görüntü

- Hastane dış plan görüntü

- Acil servis dış plan görüntü

183 MB /// 01.39ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (2)

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- Mustafa Destici'nin konuşması

HABER: Tolga YILDIRIM-Engin ANAK- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()

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2)EŞİNİN BOŞANMA DAVASI AVUKATINI ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ

AKSARAY'da çiftçi Abdurrahman Düzgün (46), boşanmalarını sağlayan eşinin avukatı Avukat İbrahim Ergin'i (50), avukatlık ofisinde göğsünden tabancayla ateş ederek öldürdü. Ardından tabancayla başına ateş eden Ergin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Olay, saat 12.30 sıralarında Eski Sanayi Caddesi'nde Avukat İbrahim Ergin'in ofisinde meydana geldi. Eşinden boşanan Abdurrahman Düzgün, eşinin avukatı İbrahim Ergin'in ofisene geldi. Düzgün, boşanmalarına yardımcı olduğu için tepki gösterip, yanında getirdiği tabancayla Ergin'in göğsünden vurup, öldürdü. Ardından da tabancayı başına dayayıp ateş etti. Silah sesi üzerine odaya giren ofis çalışanları polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Kanlar içinde kalan Ergin, ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Saldırıya uğrayan avukat Ergin'in, 24 Haziran'da yapılan genel seçimler için Ak Parti'den milletvekili aday adayı olduğu belirtildi.

Aksaray Emniyet Müdürü Ali Karabağ da olay yerinde gelip incelemede bulundu. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden detay

- Hastaneden detay

- Genel ve detay

(Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY ))

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3) EKMEK ARASI UYUŞTURUCU

MERSİN'de, 'torbacı' tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 19 kişi yakalandı. 'Süpürme' isimli operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler, lavaş ekmek arasından ve elektrik süpürgesinin torbasından çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 500 polisin katılımı ile hava destekli operasyon düzenledi. Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de yer aldığı 'Süpürme' kod adlı operasyonda, merkez Akdeniz ilçesine bağlı 4 mahalledeki 19 adrese sabahın erken saatlerinde eş zamanlı baskın yapıldı. Evlerin her köşesini dikkatle arayan polis, 2 kilo esrar, çok sayıda captagon, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirdi. Satıcıların uyuşturucuyu lavaş ekmeğin arasına ve elektrik süpürgesi içine sakladıkları saptanırken, bazı satıcıların da uyuşturucuları çevredeki portakal bahçelerine sakladığı, ödüllü Narkotik köpekleri, 'Eres', 'Tina', 'Kanas' ve 'Hernandes' tarafından belirlendi.

Emniyette sorguya alınan zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Operasyon için Emniyetten çıkan ekiplerden genel ve detay görüntü

-Mahalleye giren ekip araçları

-Ekipler evlere girerken

-Evlerde yapılan aramalardan genel ve detay

-Evlerden çıkan esrar ve silahlar

-Gözaltına alınanlar evden çıkartılırken

-Polis aracına bindirilirken

-Ekmek arasında çıkan uyuşturucu sergilenirken

-Esrar sergilenirken

-Zanlılar emniyetten çıkartılırken

-Zanlılar araca bindirilirken

-Zanlılar adliyeye götürülürken

(BOYUT:653 MB) (SÜREB6 DK)

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()

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4)17'NCİ VAN, AKDAMAR ÇOCUK VE GENÇLİK TİYATROLARI ŞENLİĞİ' BAŞLADI

BU yıl 17'incisi düzenlenen Van, Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği kortej yürüyüşüyle başladı. Şenlikler kapsamında okullardaki çocuklar hayallerini sahneye taşıyacak. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen '17'nci Van, Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği' bugün kortej yürüyüşüyle başladı. Protokol üyeleri, Devlet Tiyatroları sanatçıları ile öğrencilerin katıldığı yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu. Masal kahramanlarının kostümlerini giyen animatörler müzik eşliğinde çocukları eğlendirirken, Van Devlet Tiyatrosu önünde minik sanatseverlere yüz boyama etkinliği yapıldı.

Şenlik süresinde öğrenciler, Kültür Merkezi Sahnesi'nde Devlet Tiyatrosu sanatçılarının desteğiyle hazırladıkları oyunları sahneleyecek.

Şenliğin ilk gününde, Senem Cevher ve Çağrı Yılmaz'ın yazdığı ve Abdullah Arif Atalay’ın yönettiği, Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun 'Bir Flamingo'nun Renkli ve Çiçekli Hayatı' adlı oyunu Van Kültür Merkezi Sahnesi'nde sahne aldı.

Etkinlikler kapsamında, Hüsrevpaşa Ortaokulu 'Dünyayı Yanağından Öptük', Doğanlar Ortaokul'u 'Harikalar Mutfağı'nı, Mustafa Necati Ortaokulu 'Pırtlatan Bal'ı, Çatak Halk Eğitim Merkezi 'Hazır ol. Yazılı Var'ı ve Yarım Gün Ülkesi'ni, İstanbul Devlet Tiyatrosu 'Turta Girmemiş Orman'ı, Yunus Emre Ortaokulu 'Bana Bir Harf Öğretenin Kırk Yıl Başının Etini Yerim'i, Başkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 'Ben Anadolu'yu, Muradiye Halk Eğitim Merkezi 'Anneciğim'i, Süphan Gençlik Merkezi Deli Dumrul'u, Erdemkent Ortaokulu Gül Memiş Söyle Memiş'i, Gürpınar Tiyatro Topluluğu 'Anne Keçi ve Yedi Yavrusu'nu sahneye koyacak.

ÇOCUKLAR HEYECANLI

Şenlikte sahne alacak çocuklar, çok mutlu olduklarını sahne alacakları için de çok heyecanlı olduklarını söylerken Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ da, çocukların tiyatroyla bir araya gelmesinin sanatsal anlamda Van'a ve Van'ın geleceğine çok büyük katkı sağladığını söyledi. Van'ın bu tür etkinliklerle gündeme gelmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Aktuğ, "Bu şehir bu tür etkinliklerle gündeme gelsin. En Büyük gayemiz, Van'ın festivallerle şenliklerle gündeme gelmesi. Bu şehir bunu çoktan haketti. Emeği geçen herkese çok teşekkürler" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kortej yürüyüşünden genel ve detayler

-Masal kahramanlarının kostümleri ile yürüyenler

-Devlet Tiyatroları Müdürlüğü bahçesindeki etkinlikler

-Eğlenen çocuklar

- Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ ile röporatj

-Öğrencilerle röportajlar

-Öğrencilerin yüzlerini boyanması

-Detaylar

Behçet DALMAZ-Gülay KUYUCU/ VAN,()