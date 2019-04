DHA YURT BÜLTENİ-9

1)KAZADA ÖLEN 7 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

İZMİR'in Buca ilçesine bağlı Kaynaklar Mahallesi'nde, pikniğe gitmek için yola çıkan ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek yan yatan ticari araca, hafif ticari bir başka aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 3'ü çocuk 7 kişi, gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı.

Kaynaklar Mahallesi girişindeki Kaynaklar Mezarlığı yakınında dün saat 10.30 sıralarında meydana gelen kazada Buca'dan Kaynaklar yönünü giden Turan Kaplan'ın (38) kullandığı 35 JN 734 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Orta refüje çarpan araç, karşı şeride geçip, yan yattı. Bu sırada Faruk İşçi yönetimindeki 45 TA 2734 plakalı hafif ticari araç, yolda yana yatmış haldeki 35 JN 734 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada tavan bölümünden darbe alan araçta bulunan 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti. Diğer aracın sürücüsü Faruk İşçi ise ağır yaralandı. Görenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan İşçi, buradaki ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polisin plaka bilgisinden ailenin yakınlarına ulaşması sonrasında kazada ölenlerin Turan Kaplan, eşi Evin Kaplan (31), 7 aylık kızları Zeynep Lina Kaplan (1) ile Asel Kaplan (7), yeğeni Özgür Kaplan (13) ile kız kardeşi Funda Kaplan (26) ve konuşma engelli kardeşi Ferit Kaplan (21) olduğu belirlendi. Kazadan sonra yapılan araştırmada Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olan Turan Kaplan'ın, ailesi ve kardeşleriyle Buca Gölet mesine alanına pikniğe gittiği öğrenildi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Kazada yaşamını yitirenler için Buca Abil Efendi Camisi’nde öğle namazında tören düzenledi. Cenazeye ölenlerin yakınları, Buca Belediye Başkanı CHP’li Erhan Kılıç katıldı. Kılıç ölenlerin yakınlarına baş sağlığı diledi. Piknik yapmaya giderken yaşamını yitiren 7 kişinin cenazeleri cami avlusunda yan yana dizildi. Cenazeye katılanlar gözyaşlarını tutamazken, bazı yakınları ayakta durmakta zorlandı. Cenaze namazının ardından ölenler için helallik alındı. Yakınları tarafından cenaze aracına yüklenen 7 kişi Kaynaklar Mezarlığı’nda toprağa verildi.

2)SULTAN CAMİSİ'NİN KUBBE VE MİNARELERİNDEN 6 TON MESİR HALKA SAÇILDI

ULUSLARARASI Mesir Macunu Festivali'nde 6 ton şifalı mesir macunu, Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinden halka saçıldı. Binlerce kişi mesir macunlarından kapmak için birbiriyle yarışırken, daha fazla mesir alabilmek için şemsiyeler ters çevrildi.

UNESCO'nun somut olmayan Kültür Miras Listesi'ndeki, 479'uncusu düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, renkli görüntülerle başladı. Vali Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, AK Parti Manisa milletvekilleri Mehmet Ali Özkan, Semra Kaplan Kıvırcık, Tamer Akkal ve Uğur Aydemir, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Şehzadeler Belediye Başkanı AK Partili Ömer Faruk Çelik, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, siyasi partilerin temsilcileri, yurt dışından gelen misafirler ile halk oyunları ekipleri ve vatandaşlar festival etkinliklerine katıldı. Büyükşehir Belediyesi mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı. Manisa'da yetişen Osmanlı padişahları ve şehzadeleri kılığında yürüyüşe katılanlar, ilgi çekti. Manisalılar, temsili şehzadeler ile temsili Hafsa Sultanı ve Merkez Efendi'yi cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi. Yol boyunca protokol üyeleri, halkı selamladı. Valilik önünden başlayarak Sultan Camisi önünde son bulan kortej boyunca, Türk ve yabancı halk oyunları ekipleri gösteriler sundu. Kortej yürüyüşünün sona ermesinin ardından Sultan Camisi'ne ulaşan protokol üyeleri, temsili Merkez Efendi, Hafsa Sultan ve Manisa'da yetişmiş diğer padişahlar, halkı selamladı. Temsili Hafsa Sultan'ın, Merkez Efendi'ye şifalı mesir macunlarının her yıl saçılması için berat vermesinin ardından Sultan Camii'nden ellerini açanlara şifalı macunlar saçıldı. Protokol üyelerinin de katılımıyla 15 dakika boyunca, 6 ton mesir macunu yaklaşık 45 noktadan halka saçıldı. Saçılan mesir macunlarından kapmak isteyen bazı kişiler, şemsiyeleri ters çevirirken, bazıları da aydınlatma direklerine çıkarak, şemsiyelerini açarak mesir macunlarını daha fazla almaya çalıştı. Şifalı macunlardan almak isteyenler, izdihama neden oldu. Saçım alanında fenalaşan yaklaşık 15 kişiye, sağlık ekipleri müdahale etti. Şifalı macunlardan kapamayanlar, elleri boş dönmemek için yollarda satılan macunlardan aldı. Mesir saçım töreninde Manisa'nın yanı sıra çevre illerden gelen 5 bin polis, jandarma ve özel güvenlik görevlisi görev yaptı. Saçım töreni için havadan da güvenlik önlemi alındı. Polis helikopteri kortej ve saçım töreni boyunca havada dolaştırıldı.

MESİRİN TARİHÇESİ

Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in eşi 'Muhteşem Süleyman' olarak tarihe geçen Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan Manisa'da bir ara hastalanır. Hastalığına çare bulunamayan Sultan'ın yaptırdığı Sultan Camisi Medresesi'nin başına getirilen Merkez Efendi, bitki ve baharatların karışımından oluşan bir macun hazırlar. 41 çeşit baharat karıştırılarak hazırlanan bu macunu yiyerek sağlığına kavuşan Hafsa Sultan hastalara bu macunun verilmesini ister. Halktan gelen isteğin artması üzerine, kağıtlara sardırılan macunun kendi yaptırdığı Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinde halka saçılmasını buyurur. Halk her yıl, 21 Mart'ta Sultan Camisi'nin önünde kendiliğinden toplanır ve böylece Manisa Mesir Şenlikleri doğmuş olur. 1539'dan buyana on binlerce insan Sultan Camii etrafında toplanır, doğanın uyanışının, baharın gelişinin, bereket ve bolluğun başlangıcını, sevincini yaşar.

MESİR MACUNUNUN ÖZELLİKLERİ

Mesir macununun genel özellikleri, hoş lezzeti ve kokusudur. Diğer özellikleri arasında ağrılara, sancılara, soğuk algınlıklarına, hazımsızlıklara, iştahsızlığa ve ağız kokusuna karşı kullanılır. İnanışa göre macundan yiyen kimseyi bir yıl boyunca zehirli hayvanlar sokmaz. Macunu yiyen gelinlik kızlar o yıl içinde evlenir. Çocuğu olmayanların mesir macunundan yerse çocukları olur.

41 ÇEŞİT BAHARAT VAR

Tarçın, karabiber, yeni bahar, karanfil, çörek otu, hardal tohumu, anason, kişniş, zencefil, tarçın çiçeği, zerdeçal, Hindistancevizi, rezene, kebabiye, sinameki, sarı halile, vanilya, darıfülfül, kakule, havlıcan, zulumba, hıyarşembe, safran, iksir, kimyon, galanga, çam sakızı, mirsafi, meyan balı, şamlı şaşlı, limon kabuğu, kremtartar, zağfiran, udülkahır, çöpçini, eskir, tiryak, ravend, limon tuzu, tekemersini tohumu, günbalı.

3)ÇIĞ YIKMASIN DİYE YERE YATIRILAN MİNARE AYAĞA KALDIRILDI, YAYLA SEZONU AÇILDI

RİZE'nin İkizdere ilçesindeki Karzavan Yaylası'nda çelik varillerin birleştirilmesiyle oluşturulan 7 metrelik minarenin kış aylarında çığdan zarar görmemesi için geliştirilen ilginç yöntem yılladır uygulanıyor. Elle çevrilebilen makaralı bir sisteme çelik telle bağlanan ve kış aylarında çığdan korunması için yere yatırılan minare, bahar ayları ile birlikte yatırıldığı yerden kaldırdı. Minareyi kaldıran köylüler, yayla sezonunun açılışını da horonla kutladı.

İkizdere ilçesine bağlı Meşeköy sakinlerinin yaz aylarında çıktığı 2 bin 100 metre rakımlı Karzavan Yaylası'nda inşa edilen tek katlı cami için üst üste konulan çelik varillerin birleştirilmesi ile 7 metre uzunluğunda minare yapıldı. Ancak kış şartlarının zorlu geçtiği yaylada minare çığ nedeniyle birkaç kez yıkıldı. Minareyi korumak isteyen köylüler de ilginç bir çözüm geliştirdi. Elle çevrilebilen makaralı bir sisteme çelik telle bağlanan minare, kış aylarında çığdan korunması için 11 yıl önce yere yatırıldı. Bu kış da makaralı düzeneğe bağlı minareyi yere yatırarak korumaya alan köylüler, bahar ayları ile birlikte yine aynı sistemle minareyi kaldırdı. Köylüler, minareyi kaldırdıktan sonra açılan yayla sezonunu kemençe eşliğinde horonlarla kutladı.

'YAZIN KALDIRIYOR, KIŞIN İNDİRİYORLAR'

Kutlamaya katılan İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, ilginç anlara tanıklık ettiklerini belirterek, Karadeniz insanın pratik çözüm ve zekasına dikkat çekti. Karagöz, "Burada ilginç bir olay yaşıyoruz. Daha önceden çığın yıktığı bir cami minaremiz var. Burada yaşayan vatandaşlarımız minaremize Karadeniz zekası ve pratikliğiyle çok ilginç bir sistem düşünmüşler. Minareye yaptıkları mekanizma ile minareyi yazın kaldırıyor, kışın indiriyorlar. Çok güzel bir çözüm bulmuşlar. Karadeniz’de hikaye gibi gerçekler var. Bu da onlardan bir tanesiö dedi.

'MİNAREYİ ÇIĞDAN KORUDUK'

Meşeköy muhtarı Ahmet Tığcı da, yayla sezonunun gelmesiyle kışın yatırılan minareyi ayağa kaldırdıkları söyleyerek "Bu sistemi buraya kurmadan önce her yıl minaremiz çığın altında kalarak yıkılıyordu. Biz de varilleri birbirine kaynak ederek böyle bir sistem geliştirdik. Yaptığımız teleferik sistemiyle minaremizi kışın indiriyoruz, yaz başı yayla sezonunu açtığımız zaman ise kaldırıyoruzö diye konuştu.

MİNARE AYAĞA KALKTI, SEZON AÇILDI

Yayla sakinlerinden Muhammet Kan, yaptıkları sistemin Karadeniz zekasının bir ürünü olduğunu anlatarak şöyle dedi:

"Cığ gelip de minareyi yıkmasın' diye yatırdığımız minareyi bugün burada yaptığımız şenlikle birlikte ayağa kaldırdık. Daha önce minaremiz 3 defa çığ altında kalarak yıkıldı. Biz de bir daha masraf çıkmasın diye böyle bir sistem geliştirdik. Bu sistem Karadeniz zekasının bir ürünüdür. Minareyi yaparken 7 tane varili birbirine kaynattık. Sonrasında da yaptığımız şerifeyi ve tepede bulunan hilali minareye kaynattık. İlk başlarda yatırıp kaldırması zor oluyordu. Biz de bu zorluğun üstesinden gelebilmek için yük taşımasında kullanılan teleferik sistemini minareye kurduk. Minaremiz her zamanki gibi işlevini devam ettirecektir. Bu minareyi ayağa kaldırdığımıza göre bizim için yayla sezonu açılmıştırö

4)EDİRNE'DE 'DOSTLUK MARATONU' KOŞULDU

EDİRNE'de bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu' yaklaşık 750 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Türk, Yunan, Bulgar Dostluk Grubu Derneği'nce (TUYUB) düzenlenen ‘Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu', birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, valilik, belediye ve Atletizm Federasyonu işbirliğiyle Selimiye Camii önünden başlayan yarışta atletler 21 bin metre ve 10 bin metre olmak üzere 2 parkurda birinci olmak için ter döktü. Yarış 200 özel çocuğun koşmasıyla başlarken atletlerin heyecanı performanslarına yansıdı.

Maraton öncesi açıklamalarda bulunan TUYUB Başkanı Önder Akdağ, yarı maratonun bu yıl özel çocuklarla başladığını ve bununla daha da anlam kazandığını ifade ederek, "750 atlet koşuyor. Bu yılki maratonumuzda özel çocuklarımıza da yer verdik. 200 özel çocuğumuz maraton öncesi koştu. Bu anlamda maratonumuz özel çocuklarımızla anlam kazandı. Tüm sporcularımızın kalbi onlarla. Güzel ve renkli organizasyon oluyor" dedi.

Yarışın startı Selimiye Camii önünden verildi. Talatpaşa Caddesi, Tunca ve Meriç Köprüsü’nü takiben Lozan Caddesi ve Pazarkule Sınır Kapısı’ndan geri dönen sporcular, Tarihi Tren Garı ve Lozan Anıtı’nı geçerek aynı istikametten geri döndü.

'FAZLADAN KOŞTUK'

Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Güney Afrika ve Nijerya gibi birçok ülkeden sporcunun katıldığı yarışta 10 bin metre koşmak için gelen bazı sporcular kendilerinin uyarılmadığını iddia edip fazladan koştuklarını söyledi. Yarış komitesine itiraz eden sporculardan Hasan Tek, 10 bin metre koşmak için geldiğini fakat uyarılmadığı için 21 bin metre sınırındaki Pazarkule sınırına geldiğini ifade etti. Tek, burada yarış hakemlerine itiraz etti. Bitiş çizgisine gelen bazı sporcular da aynı iddiada bulunup organizasyon ekibiyle tartıştı.

YARIŞ RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Bazı sporcular tarihi Tunca ve Meriç Köprüsü'nden geçerken eğlenceli görüntüler verdi. Yaşları 70'i bulan sporcuların performansları da vatandaşlardan alkış aldı. Yarışa katılan özel sporcular da vatandaşların desteğiyle yaptıkları kısa parkur herkesin desteğiyle renklendi.

21 kilometrelik yarı maratonda erkek ve kadınlarda dereceye giren isimler şu şekilde oluştu: Şaban Mustafa, 1'nci, Recep Tekin 2'nci, Erkan Bacak 3'ncü oldu. Kadınlarda Duygu Turgut Doyan, 1'nci. Kumsal Pınar Gözü, 3'ncü ise Hülya Tanrıya Şükür oldu. Erkekler 10 kilometre, Umut Işık, 1'nci, Serkan Turhan 2'nci Yasin Avcı ise 3'ncü oldu. Kadınlarda, Halime Çakmak, 1'nci, Zuhal Kaya, 2'nci, Petek Balaban, yarışı 3'ncü olarak tamamladı. Yarışmanın sonunda dereceye girenlere ödüllerini Edirne İYİ Parti Milletvekili Orhan Çakırlar, Edirne Valisi Ekrem Canalp ile Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan verdi.

5)BABALAR VE ÇOCUKLARI BALIK TUTTU

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 'Baba beni balığa götür' etkinliği kapsamında babalar ve çocukları balık tuttu.

Alanya'da bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen 'Baba beni balığa götür' etkinliğine aileler yoğun ilgi gösterdi. Kleopatra plajında yapılan sosyal projede balık tutmanın yanı sıra kreş ve gündüz bakımevleri farklı animasyonlar yaptı. Yeşilay, Kızılay ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği de ailelere eğitici bilgiler verdi.

'BABALARIN YÜKÜ ALMASI GEREKİYOR'

Alanya Sosyal Hizmet Merkez Müdürü Ahmet Çelik, "Bu sene etkinliğimizi 4. kez düzenliyoruz. Bir ailenin bütünlüğünde çocukların yeri çok önemli. Genelde de çocuklarımızla daha çok annelerimiz ilgileniyor. Yükü biraz da babaların alması gerektiğini düşünerek 'Baba beni balığa götür' etkinliğini düzenliyoruz. Çocukların babalarıyla güzel bir gün geçirmesi ve onlarla birlikte aktivite yapmalarını istiyoruz. Hava çok güzel. 22 yarışmacımız çocuklarıyla balık tutu. Yarışmacılarımız için belli bir alanı kapattık, çocukları ile birlikte rahatça balık tutmaları için" dedi.

'HERKES KATILMALI'

Çocuklarıyla birlikte etkinliğe gelen Şerif Osman Taşçı da "Geçen sene de katıldık. Çok güzel planlanan bir organizasyon. Bütün çocuklar babaları, arkadaşlarıyla burada eğlenme fırsatı buluyor. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Düzenleyenlere de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Yarışmalarda da iddialıyız, balıklarımızı yakaladık" diye konuştu.

Çocuklar da tutulan balıklar dolayısıyla oldukça keyifli anlar yaşadı.

