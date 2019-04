DHA YURT BÜLTENİ -9

Tarihi türbedeki restorasyonda 'aslına uymadı' eleştirisi

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Melikgazi Mahallesi'nde bulunan tarihi Melikgazi Türbesi, 5 yıl önce restore edildi. Restorasyona rağmen türbenin görüntüsü tepki çekti. Emekli öğretmen Sabahattin Seyhan, türbeyi Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün 5 yıl önce yaptırdığını belirterek, "Görüntüyü aslına uydurmadılar" dedi.

İlçede Melikgazi Mahallesi'nde tepe yamacında yer alan Melikgazi Türbesi'nin, Danışmentliler Beyliği'nin 2'nci hükümdarı Melik Gazi'ye ait olduğuna inanılıyor. Kesme taştan, yerden 75- 80 santimetre yüksekte bir kare kaide üzerinde, tamamıyla tuğladan yapılan türbe, mimarisiyle dikkat çekiyor. Çeşitli geometrik şekillerde, tuğla kaplamaları ile ilgi gören, iki bölümden oluşan tarihi türbenin alt katında mumyalık, üst katında da sandukalar bulunuyor.

Tarihi yapıda 5 yıl önce gerçekleştirilen restorasyon, türbenin orijinal yapısı bozulduğu gerekçesiyle eleştirilere neden oldu. Restorasyonun ardından her yağmur ve kar yağdığında türbe duvarlarından içeriye su sızmaya başladı. Yağışlı havalarda türbenin duvarlarının dış cephesi de ıslak görünüme bürünüp, iki farklı renge dönüşürken, bu durum da tepki çekti.

'RESTORASYON ASLINA UYGUN OLMADI'

Mahallenin eski muhtarı emekli öğretmen Sebahattin Seyhan, türbeyi Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün 5 yıl önce restore ettirdiğini belirterek, "Görüntüyü aslına uydurmadılar. 4 tane orijinal duvarı vardı. Onları yıkıp bu duvarları yaptılar. Eski duvarı daha orijinaldi ve daha modern bir tarzdaydı. Yüzüne tekrar bir kaplama çekildi. Yıkılan tuğla yerine yeni tuğla yaptılar" dedi.

Tarihi türbenin önemine değinen Seyhan, "Melikgazi Hazretleri bu türbenin tuğlasını İran'dan getirtmiş. Kalenin arkasında geyik pınarımız var. O pınarda geyikleri yayılırmış. Geyiklerin sütünü sağmışlar. Taş kireci ve yumurta ile Melikgazi Hazretleri bu türbeyi kendisi yaptırmış. Ölümünden sonra da türbeye aile fertlerini de içerisine almışlar. Buraya çok yoğun bir ilgi var. Yurdumuzun her bölgesinden buraya ziyaretçi geliyor. Ziyaretçilerin de bu yapılan restorasyona tepkisi var" şeklinde konuştu.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre ise, tarihi yapının restorasyon sonrası su geçirmesi nedeniyle dokusunun bozulduğu öğrenilirken, yakın zamanda yeniden restorasyon işlemlerinin başlayacağı kaydedildi.

Görüntü Dökümü

-----------

-Tarihi türbeden görüntü

-Restore yapılan yerlerden görüntü

-Sebahattin Seyhan ile röportaj

-Genel detay

Süre:6.43-810 MB

Haber-Kamera:Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,

========================

Kütahya'da midibüs devrildi: 10 yaralı

Kütahya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Tavşanlı karayolu 25'inci kilometresinde meydana geldi. Balıkesir'in Dursunbey ilçesinden Kütahya'ya giden Akif Kireç idaresindeki 10 AAN 911 plakalı yolcu midibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yan yatan aracın sürücüsü Kireç ile birlikte 10 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerin ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, ayakta tedavi edilerek taburcu olan sürücü Akif Kireç, ifadesi için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-----------

-Ambulansa bindirilen yaralılar

-Kaza yeri ve ekipler

-Devrilen midibüs

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,()-

========================

Adıyaman'da kaza: 6 yaralı

Adıyaman'da, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Sümer Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Sercan Aslan yönetimindeki 02 BK 432 plakalı hafif ticari araç ile kavşakta Feyzullah Karabiner'in kullandığı 02 KF 930 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan İbrahim, Hediye, Mustafa ve Mehmet Karabiner yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Olay yeri ve yaralılar

- Ekiplerin çalışması

- Yaralıların ambulanslara taşınması

- Kazaya karışan araçlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-(ADIYAMAN-)

========================

İslahiye'de otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, İslahiye-Nurdağı karayolunun 16'ncı kilometresinde, Kozdere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Emrah Ateş (29) yönetimindeki 16 PN 820 plakalı otomobil ile Ramazan Gezer (27) yönetimindeki 57 DP 066 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ile yanlarında bulunan İsmet Aşcı, Mehmet Erenoğlu ve Burak Erenoğlu yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

----------

- Olay yeri ve araçlar

- Sağlık ekiplerinin yaralıları ambulansa taşıması

- Ekiplerin çalışması

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kadir ÇELİK -Kamera: GAZİANTEP- ()

========================

Çiftliğe giren köpekler 4 koyunu telef etti

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, çiftliğe giren köpekler 4 koyunu telef ederken, 3 koyun da köpeklerin ısırması sonucu yaralandı.

Dün gece, Darıca Piri Reis Mahallesi'nde Hacı Kemal Öztanık'a ait çiftliğe giren başıboş köpekler, sürüdeki 4 koyunu telef edip, 3'ünü de ısırarak yaraladı. Önceki gün de 7 Afrika keçisinin çiftliğine giren başıboş köpekler tarafından telef edildiğini söyleyen Hacı Kemal Öztanık, çiftliğinin etrafının tel örgülerle çevrili olmasına rağmen, köpeklerin toprağı kazarak içeriye girdiğini ifade etti. Öztanık, telef olan hayvanları imha ederken, yaralı hayvanlarının tedavisi için veteriner çağırdı.

Kocaeli Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiricileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adil Türkan ise başıboş köpeklerin bölgedeki çiftliklere zaman zaman saldırdığını, hayvan yetiştiricilerinin zarara uğradığını belirterek, yetkililerin bu konuda önlem almalarını istedi.

Görüntü Dökümü

----------

-Çiftliğin içeriden genel görüntüsü

-Çiftlikteki koyun sürüsü

-Telef olan hayvanların görüntüsü

-Köpeklerin ısırarak yaraladığı hayvanların görüntüsü

-Adil Türkan'ın konuşması

HABER-KAMERA: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), ()

========================

100 yaşındaki Eyüp dede, kalp masajıyla hayata döndürüldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, evinin banyosunda kalbi duran 100 yaşındaki Eyüp Öğmen, 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı 10 dakikalık kalp masajının ardından hayata döndü. Öğmen, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kayhan Mahallesi 2014 Sokak'taki evinde eşiyle birlikte yaşayan 100 yaşındaki Eyüp Öğmen, bugün saat 09.00 sıralarında, banyoya girdi. Bu sırada kalp krizi geçiren Öğmen, yere yığıldı. Yakınlarının bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Öğmen'in kalbinin durduğunu tespit eden sağlık ekipleri, yaşlı adamı hayata döndürmek için çaba sarf etti. 10 dakika boyunca kalp masajı yapan ekipler, Öğmen'in kalbini tekrar çalıştırmayı ve hayatta tutmayı başardı. Öğmen daha sonra ambulansa bindirilerek, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğmen'in tedavisinin sündüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

-----------

- Öğmen'in evinin bulunduğu caddeden görüntü

- Öğmen'in sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilmesi

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

========================

TİM Başkanı Gülle: Yılı 180 milyar dolarlık ihracatla bitireceğimiz garanti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 2019'un ilk çeyreğinde 45 milyar dolarlık ihracat yapıldığını belirterek, "Yani yılı en az 180 ve üzerinde bir rakamla bitireceğimizi garanti ettiğimiz bir tablodayız" dedi.

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTHİB) tarafından Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KMTSO) tekstil ve ham maddeleri hazır giyim ve konfeksiyon sektör toplantısı yapıldı. Toplantıya Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, TİM Başkanı İsmail Gülle, Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Enis Gültekin, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe ve İTHİP Başkanı Ahmet Öksüz ile birliktelerin yönetimleri katıldı.

TURAGAY: SEKTÖRÜN SORUNLARIYLA GELİN, ÇÖZELİM

KMTSO Başkanı Serdar Zabun ve Meclis Başkanı Hanefi Öksüz'ün açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıda Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, 80'li yıllarda Türkiye'nin ihracata dayalı kalkınma stratejisini belirlediğini ve 90'lı yıllarda da ihracatın artmaya başladığını söyledi. İhracatta tekstil ve konfeksiyonun çok önemli olduğunu ifade eden Turagay şöyle konuştu:

"O dönemde Türkiye'yi alıp da bugünlere getiren sektör tekstil ve konfeksiyon sektörüdür. 1990'lı yıllarda 4 milyar dolar olan ihracatımız, bunun içinde deri ve halı da var, 29,5 milyar dolara çıktı. Ama şuna katılıyorum, daha da ilerilere çıkartmalıyız. 2014'lerde 31 milyarları yakalamışız artık demek ki bir atılım yapmamız lazım. Bu atılımı da hep beraber yapacağız. Bundan sonra birçok kez daha bir araya geleceğiz. Sizlerin sorunlarınızı tek tek dinlemek istiyoruz. Sayın Başkanlarımızla oturalım konuşalım, siz sorunlarınızı getirin ama her zaman söylediğim bir şey var ama bana bireysel, firmasal 'Gümrüktekiler şöyle yaptı, çıkarken belgem kapanmadı' gibi ıvır zıvır, yanlış anlamayın ama sizler için çok önemli olabilir ama Türkiye için o kadar önemli değil. Bir işi yapıyorsanız doğru yapacaksınız, baştan aşağı da gerekeni yerine getireceksiniz. Sizler için çok önemli olan ama sektör açısından çok önemli olan sorunları getirin ki, biz de oturup onları masaya yatıralım ve onları çözelim."

GÜLLE: YILI 180 VE ÜZERİNDE BİR RAKAMLA KAPATACAĞIZ

TİM Başkanı İsmail Gülle ise geçen yıl Türkiye'nin, Cumhuriyet tarihinin en önemli ekonomik saldırısıyla karşı karşıya kaldığını ve hemen hemen bütün ekonomik göstergelerin bundan etkilendiğini belirtti. Etkilenmeyen tek şeyin ihracat rakamları olduğunu ifade eden Gülle, "O konuda sizlerin duruşu ve fedakarlığı, mücadelesi, her türlü takdirin, her türlü güzel sözlerin, her türlü övgüye layık sözlerin karşılığıdır. Geçen yılı 168 milyar dolarlık bir Cumhuriyet tarihiyle kapattık ve ilk çeyrekte de yine 45 milyar dolarlık, yani yılı en az 180 ve üzerinde bir rakamla bitireceğimizi garanti ettiğimiz bir tablodayız. İnşallah tabii her şey yolunda giderse. Bunun içerisinde tekstil ve hazır giyimin de payı çok. Yıllarca bu sektörün daha ileriye gitmesi, daha başarılı olması, teşvikleri, sorunların çözümleri için el birliğiyle tekstil ve hazır giyim sektörü olarak çok kıymetli çalışmalar yaptık" dedi.

GÜLTEPE: 2018'DE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ YÜZDE 4,7 BÜYÜDÜ

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe ise Kahramanmaraş'ın tekstil sektörünün parlayan yıldızı olduğunu söyledi. Hazır giyim sektörünün son 3 yıldır 17 milyar dolar civarında bir duraksama dönemi yaşadığını kaydeden Gültepe, "2018'de biraz daha atak yaptık. 17,6 milyar doları, rekor olan 18 milyar doları yakalamak üzereyken son çeyrekteki düşüşten dolayı 17,6 milyarda kaldık. 2019'un ilk çeyreğinde yine bir küçük de olsa bir artış içerisindeyiz. Miktar bazında ise biraz daha artıdayız. 2018'de yüzde 7,6, 2019'un ilk 3 ayında yüzde 11'lik bir artış var. Ciroda ise kurların etkisiyle en azından başa baş noktadayız. Verilerden de anlaşılacağı üzere daha fazla üretip daha fazla ihracat yapıyoruz. Bu eğilim, üretim ve istihdam rakamlarımız da yansıyor. 2018'de imalat sanayi üretimi yüzde 1,5 büyümesine rağmen hazır giyim sektörü yüzde 4,7 büyüdü. 2019'a da iyi başladık. Bu yılın ocak ayında imalat sanayi yüzde 5,5 küçülürken, hazır giyim sektörü yüzde 3,6 büyüdü. Ağustos-Aralık ayı döneminde istihdam rekoru kırdık, 5 ay üst üste 5 binin üzerinde istihdam sağladık" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------

- Salondan detay

- Toplantıya katılanlar

- Rıza Tuna Turagay'ın konuşası

- İsmail Gülle'nin konuşması

- Mustafa Gültepe'nin konuşması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-(KAHRAMANMARAŞ-)

========================

Kocaeli 11. Kitap Fuarı açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl ki teması 'Roman ve Hikaye' olarak belirlenen 11'inci Kocaeli Kitap Fuarı törenle açıldı. 27 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında açık olacak fuarda, 490 yayınevi stant açarken, 750'den fazla söyleşi, panel ve imza etkinliği yapılacak.

Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki 11. Kitap Fuarı açılış törenine Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Fikri Işık, İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, 11. Kitap Fuarı'nın onur konuğu yazar Ayşe Kulin ile çok sayıda kitapsever katıldı.

'KÜLTÜREL ANLAMDA KATKI SAĞLAYACAK'

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy törende yaptığı konuşmada, "2 üniversitesinde 80 bini aşkın öğrencisiyle önemli bir kente sahibiz. Kültürel anlamda katkı sağlayacak bu fuar da çok önemli. Kitap okumak için belirli konularda arzu ettiğimiz yüzdelerde değiliz. Bu fuarımız da bu oranın artmasına katkı sunacak en önemli etkinlik arasında. Bu organizasyona katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu kültürel etkinliğe katkı sunan yazarlarımıza da ayrıca çok teşekkür ediyorum" dedi.

490 YAYINEVİ, 750'Yİ AŞKIN SÖYLEŞİ

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ise "Bundan önce düzenlediğimiz 10 fuarı 4 milyon 700 bin kitapsever ziyaret etti. Fuarımız pek çok rekora imza attı. Bu yıl fuarımızın içeriği, katılımcıları ve misafir yazarlarına baktığımızda inşallah yeni rekorlara daha imza atacağız. Okumak her yaramızın merhemidir, ilacıdır. Bugünden başlayarak, 5 Mayıs akşamına kadar şehrimiz kitap kokacak, şehrimiz kitabın yaydığı her türlü güzellikle buluşacak. Şehrimiz daha güzel olacak. 490 yayınevi, 80 sivil toplum kuruluşu, 750'yi aşkın söyleşi, paneller ve imza etkinlikleri ile kitaplardan bir dünya kuracağız. Kocaeli'nin, Türkiye'nin, insanlığın daha mutlu olması için, kitapların arasında dolaşacak, yeni ufuklar keşfedeceğiz" diye konuştu.

'DAHA İYİ BİR İNSAN OLABİLMEK İÇİN KİTAP OKUMALIYIZ'

Yazar Ayşe Kulin ise 11. kez Kocaeli Kitap Fuarı'na katıldığını belirterek, "Onur konuğu olduğum Kocaeli Kitap Fuarı'nda bulunmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Daha iyi bir insan olabilmek için kitap okumalıyız. Okumazsak eğer yapayalnız bir insandan, kendini bir kutuya kapamış insandan hiçbir farkımız kalmaz. İnşallah yıllarca Kocaeli Fuarı devam eder. Roman, şiir, edebiyat ve öykü okumalıyız. Okumazsak eğer yapayalnız bir insandan, kendini bir kutuya kapamış insandan hiçbir farkımız kalmaz. Okumak bizim ufkumuzu açar, hayallerimizi çoğaltır ve bizi farklı dünyalara sürükleyerek farklı kişilikleri bizlerle tanıştırarak bizlere empati yapmayı öğretir. Daha iyi bir insan, doktor, mimar ve hukukçu olabilmek için kitap okumalıyız. İnşallah yıllarca Kocaeli Fuarı devam eder" dedi.

Konuşmaların ardından Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, fuarın onur konuğu yazar Ayşe Kulin'e, Kocaeli Minyatürleri Özel Albümü'nü hediye etti.

Görüntü Dökümü:

---------------

-Kitap fuarı açılış töreni

-Konuşmalar

-Stantları gezen protokol

-Anons

-Vatandaşlarla röp

HABER: Ergün AYAZ/KAMERA: Alişan KOYUNCU/KOCAELİ, ()

========================

Salihli'de ilk kez açılan kitap fuarına yoğun ilgi

Manisa'nın Salihli ilçesinde 40 yayınevi ve 20 yazarın katılımıyla ilk kez düzenlenen kitap fuarına, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Salihli Kaymakamlığı başta olmak üzere yerel bir gazete ile bir zincir marketin işbirliğiyle, ilçede ilk kez kitap fuarı açıldı. Yoğun ilgi gösterilen fuarın, 5 Mayıs'a kadar misafirlere açık kalacağı belirtildi. Fuara 40 yayınevi ve 20 yazarın katılım gösterdiği belirtildi. Salihli Kaymakamı Levent Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç'ın yanı sıra birçok kitap tutkunu açılışa katıldı.

Açılışta konuşan Kaymakam Kılıç, "Çocukları ve Salihlilileri kitapla buluşturup bir ilkin gerçekleştirilmesi bizleri de mutlu ediyor. Stantları gezdik. Her türlü çocuk kitapları var, 40'ın üzerinde yayınevi bulunuyor. İmza günleri için değişik yazarlarımız, Türkiye'nin dört bir yanından Salihli'ye gelip okuyucuyla buluşacaklar" dedi. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Güven Akça da yoğun ilginin memnuniyet yarattığını kaydetti.

Yayınevi sahiplerinden Yasin Yaramış, "Salihli'de ilk kez düzenlenen kitap fuarına bizleri de davet ettikleri için teşekkür ediyorum. Bu organizasyonda bizlerde yer almaktan dolayı çok mutluyuz. Çok güzel bir organizasyon olmuş" dedi. Salihlili yazar Gündüz Aydın ise "Salihli'de ilk defa düzenlenen fuarı. bizim için yerel yazarlar için çok büyük bir fırsat olmuştur. Bu tür fuarlar bilhassa gençlerin ve halkımızın kitap okumalarına çok büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu fuarların ilerleyen yıllarda da devam etmesini diliyoruz" dedi.

Kitap tutkunları da fuarla ilgili memnuniyetlerini belirtti. Kitap fuarına gelenlerden Meriç Sipahi, "Bu kitap fuarı sayesinde ilçemize çok sayıda yayınevi geldi. Bu sayede istediğimiz kitaba kolayla ulaşma imkanı buluyoruz. Salihli'de böyle bir fuar düzenlendiği için çok mutluyuz" derken, Nehir Tan ise "Çok güzel bir organizasyon olmuş. Bu tür fuarla için İzmir'e veya Manisa'ya gitmek zorunda kalıyorduk. Bu tür fuarların devamını bekliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Kitap fuarından görüntü

- Salihli Kaymakamı Levent Kılıç'ın konuşması

- Kitapseverlerin konuşmaları

Haber- Kamera: Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), ()

========================

Gaziantep'te, halı fuarı açıldı

Domotex Turkey Halı ve Zemin Kaplama Fuarı Gaziantep'te açıldı.

Hannovers Fair Türkiye tarafından, Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Gaziantep Sanayi Odası, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) ve Gaziantep Halıcılar ve Dokumacılar Odası iş birliğiyle düzenlenen "Domotex Türkiye 2019 Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı" Ortadoğu Fuar Merkezi'nde törenle kapılarını 12'nci kez açtı.

Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkez'nde gerçekleşen açılış programına Gaziantep Valisi Davut Gül, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardrımcısı Hasan Büyükdede, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan, Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ve sanayiciler katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Türkiye genelinde sanayi işletmelerinin yüzde 3'ünün Gaziantep'te yer aldığını söyledi. Büyükdede, Gaziantep'in 1950 yılından sonra gerçekleşen büyük sanayi hamlesiyle bugünkü üretim seviyesine ulaşarak, Türkiye ve bölge için model bir kent olduğunun altını çizerek, "Gaziantep ülkemiz ve Güneydoğu Anadolu Bölgemiz için model bir kenttir. Bölge insanının atılımcı gücü birçok gelişmeyi beraberinde getirmiştir. Türkiye genelinde sanayi işletmelerinin yüzde 3'ü Gaziantep'te yer almaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgemizin gelişmesinde Gaziantep lider konumdadır" dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise fuarların Gaziantep'in potansiyeline katkılar sağladığını belirterek, "Gaziantep'in diğer illerden hatta ülkelerden farkı en kaliteli ürünü en ucuza üretme ve pazarlama şansı. Bu rekabet üstünlüğünü ülkemizin, şehrimizin, insanımızın hizmetine sunmamız lazım" şeklinde konuştu.

GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, dünya halı ticaretinin yaklaşık 16 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip olduğunu ifade etti. Kaplan, sektördeki rekabetin avantaja dönüştürülmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Pazarlamada ve markalaşmada yetersiziz. Sektörün yüzde 60'ını il olarak yapıyoruz ama dünyada marka olarak sattığımız ürün sayısı 1 ya da 2 gibi az bir rakamdır. Bizim fason üretimden markalaşarak üretim yapıp pazarlamamız gerekiyorö diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri açılışını yaptıkları fuardaki stantları dolaştı.

Görüntü Dökümü

-------

- Gaziantep Valisi Davut Gül konuşma

- Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak konuşma

- Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardrımcısı Hasan Büyükdede konuşma

- Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan konuşma

- GaziantepTicaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım konuşma

- Kurdele kesimi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ-(GAZİANTEP-)

========================

Rus römorkörü Çanakale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait arama kurtarma römorkörü 'Shakhter' Akdeniz'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden bugün saat 10.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait arama kurtarma römorkörü 'Shakhter', saat 11.30 sıralarında Boğaz'ın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Çanakkale önlerine geldi. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen 'Shakhter', Akdeniz'e doğru yol aldı.

Rus arama kurtarma römorkörü 'Shakhter'in Çanakkale Boğazı'ndan geçerken çektiği, sığ sularda ağır yükleri taşımak için kullanılan tekne 'şat', dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

----------

-Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus römorköründen genel ve detay görüntü.

-Rus römorkörün çektiği Şat'tan genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()

========================

Dağıtım iznindeki müzisyen, evinde ölü bulundu

Bilecik'te acemi birliğini tamamlayıp, dağıtım iznine çıkan müzisyen Erdem Hilal (21), yatağında ölü bulundu. Birlikte yaşadığı babaannesi tarafından cansız bulunan Hilal'in kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

İddiaya göre, vatani görevini yapmak için Bilecik'e giden Erdem Hilal, acemi birliğini tamamlamasıyla birlikte dağıtım iznine çıktı. Hilal, anne babası ayrı olduğu için babaannesiyle birlikte yaşadığı Seyhan İlçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki eve geldi. Adı öğrenilemeyen babaanne, sabah torununu uyandırmak için odasına girdi. Ancak torununu uyandıramadı. Babaanne hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen 112 Acil görevlileri Erdem Hilal'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Müzisyenlik yaparak geçiminin sağladığı öğrenilen Erdem Hilal'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile ortaya çıkacak.

Görüntü Dökümü

----------

- Apartmandan genel ve detay görüntüler

- Polisten detaylar

- Olay yerindeki polis aracı

SÜRE:01'00" BOYUT:111 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,()

========================

Liseli gençler çevre bilincini eğlenceye dönüştürdü

Van'ın Erciş ilçesinde bir lisede pet şişe görünümünde basketbol potası yapıldı. Potaya atılan pet şişeler geri dönüşüme kazandırılırken, okul yönetimi amaçlarının çevreyi temiz tutmayı eğlenceli hale getirmek olduğunu söyledi.

Erciş Murat İşler Mesleki Eğitim ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 'Doğaya basket at' projesi başlatıldı. Proje kapsamında öğrenciler çevre temizliği bilincini geliştirmek ve geri dönüşümde farkındalık oluşturmak amacıyla okul atölyesinde pet şişe görünümünde metal basketbol potası yaptı. Okul Müdürü Veysel Sağlam, 'Doğaya basket at' projesi ile çevre temizliğini eğlenceye dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi. Sağlam, "Öğrencilerimiz doğaya zarar veren plastik şişeleri okul bahçesinden ve sokaklardan toplayarak bu potaya atıyorlar. Böylelikle hem çevre bilincini kazanıyorlar, hem eğleniyor hem de doğayı temiz tutmaya çalışıyorlar. Amacımız doğaya bir nebze de olsa katkı sunmak" diye konuştu.

Okulun beden eğitimi öğretmeni Tuğba Örnek de, öğrencilere doğa bilincini eğlenceli hale getirmek için başlattıkları projenin öğrenciler tarafından çok benimsendiğini söyledi. Örnek, "Öğrencilerimiz okul ve çevreden topladıkları pet şişeleri toplayarak bu panyanın içine atarak farkındalık oluşturuyorlar. Biz de bunu daha eğlenceli hale getirip basket oyunuyla birleştirdik. Öğrencilerimizden oluşturduğumuz 2 takıma bir maç yaptırdık. Ve buradan mağlup olan takımı pet şişe toplamaya gönderdik. Öğrencilerimiz bu projeyi çok benimsediler" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

-Petlerle Öğrencilerin basket oyunu

-Çöp Toplama Görüntüleri

-Röportajlar

-Detaylar

-150 MB

2 Dakika 50 Saniye

Haber-Kamera: Barbaros KUL/ERCİŞ(VAN),()-