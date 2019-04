DHA YURT BÜLTENİ -9

91 gündür kayıp olan Buse'nin babası: Kızımıza bir an önce kavuşmak istiyorum

Antalya'nın Kemer ilçesinde 91 gün önce yaşanan hortum felaketinde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmaları sürerken, çalışmaları takip eden baba Ahmet Acar, "Kızıma bir an önce kavuşmak istiyorum" dedi.

Kader Buse Acar, 24 Ocak'ta Kemer'i vuran hortuma annesi Ayla Akkın'ın kullandığı otomobilde yakalandı. Hortumun sürüklediği otomobil Ağva Deresi'ne düştü. Anne Ayla Akkın suya kapılan araçtan çıkabildi ama genç Buse kayboldu. Bugüne kadar çok sayıda ekibin bölgede arama çalışmaları yaptığı Kader Buse Acar'ın izine rastlanılamadı.

Arama çalışmalarının 91'inci gününde Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri Ağva Deresi yatağında bulunan suyu boşaltabilmek için yan yollar açtı. Bununla birlikte ASAT ekipleri de bentlerdeki su aktarma borularının tıkanan bölümlerini açtı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise çalışmalara destek verdi.

'ACIMIZ BÜYÜK'

Yapılan çalışmaları yakından takip eden acılı baba Ahmet Acar, Demirören Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün 91'inci gün. Devlet Su İşleri'ne çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederim. Vali Beye de ayrıyeten teşekkür ederim. Ama suyun bir an önce açılması için işte kanalizasyon makinesi falan çağırdık ama öbür taraftan bentler kırılırsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Kızımıza bir an önce kavuşmak istiyorum. Acımızı büyük" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Ağva Deresi genel detay

- ASAT çalışanı detay

- Baba Ahmet Acar detay

- ASAT aracı ve çalışanı detay

- Baba Ahmet Acar röportaj

- DSİ kepçesinin çalışması yakın detay

- Ağva Deresi'ndeki su detayı

- Bentten detay

- Ahmet Acar'ın bekleyişi

- Bentlerdeki çalışmalar detaylar

Haber-Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()

=======================

Yeni Zelandalı askerler Haka dansı yaptı

Çanakkale'de Anzak Çıkarması'nın 104'üncü yılı anma törenleri Lone Pine Anıtı'nın ardından Yeni Zelanda Anıtı'nda yapılan anmayla devam etti. Buradaki törene Çanakkale Vali Yardımcısı Ali Candan, Yeni Zelanda Meclis Temsilcisi Trevor Mallard, Yeni Zelanda Türkiye Büyükelçisi Wendy Hinton, Yeni Zelanda Savunma Bakanı Helene Quilter, Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Andrew Clark, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Çanakkale Savaşları’na katılan diğer ülkelerin temsilcileri ile Anzak torunları katıldı.

Protokol üyeleri Yeni Zelanda Anıtı'na, Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri Maori Kültürel Topluluğu'nun dans gösterisi ile geldi. Tören, Yeni Zelanda askeri birliklerinin yerini alması ile başladı. Ardından ilahiler okundu, dua edildi. Konuşmanın ardından anıta çelenkler konuldu. Yeni Zelanda ve Türkiye milli marşları eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Yeni Zelandalı bir grup yerlinin geleneksel kıyafetlerle oluşturduğu koro tarafından ilahiler seslendirildi.

Tören sonunda Yeni Zelandalı askerler, Haka Dansı'nı sahneledi. Yaklaşık 2 dakika süren dansta ilginç figürler sergilendi. Protokol üyelerinin ayakta izlediği dansın ardından tören sona erdi.

Görüntü Dökümü

------------

-Yeni Zelanda anıtındaki törenden genel ve detay görüntüler.

-Anzak torunlarından görüntüler.

-Çelenk sunmadan görüntüler

-Haka Dansından genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ-Fatih Emrah ERDOĞAN/ÇANAKKALE, ()

===================

Tekirdağ'da 2 katlı evi uyuşturucu imalathanesine çevirmişler

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde jandarma ekiplerinin 3 ay süren çalışmasının ardından uyuşturucu imal edilen bir evde 500 kilonun üzerinde Hint keneviri ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma ve Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçenin Sultanköy Mahallesi Mismil Sokak üzerindeki 2 katlı bir evde uyuşturucu imal edildiğini belirledi. Jandarma yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından eve bugün operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda bodrum katı ile odalarında uyuşturucu yetiştirmek amacıyla alüminyum borulardan havalandırma ve ışıklandırma sistemleri kurularak, uyuşturucu imal edildiği belirlendi.

Evde yapılan aramalarda 500 kilonun üzerinde Hint keneviri ele geçirildi. Jandarma uyuşturucuların sahiplerini yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, çevrede bulunan vatandaşların da ifadesine başvurdu.

Görüntü Dökümü

----------

Uyuşturucu imal edilen evden detaylar

Evin içinde kurulan düzenekler

Özel ışıklandırılmış oda

Havalandırma sistemleri

Ele geçirilen uyuşturcular

Evin önünde alınan önlemler

Detaylar

Haber-Kamera:Ruhan YALÇIN-Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ),()-

===================

Siyaseti bırakan Şengül tavuk besliyor, bahçeyle uğraşıyor

AK Parti İzmir İl eski Başkanı Aydın Şengül (50), göreviyle birlikte siyaseti de bıraktı. Menemen'deki evinde zamanının büyük kısmını spor yapıp, bahçesiyle ilgilenerek ve tavuklarını besleyerek, geçiren Aydın Şengül, artık çocuklarıyla daha fazla ilgilenmek istediğini söyledi.

AK Parti İzmir İl eski Başkanı Şengül, 31 Mart yerel seçiminin ardından görevinden istifa etti ve ailesi ile özel hayatına daha fazla zaman ayırmaya başladı. Eşi Nuriye Şengül ile çocukları Güler Serra (20), Sudenur (19) ve Muhammed Emir'i (16) hayata hazırlamak istediğini söyleyen Aydın Şengül, bunun dışında kendisinin de birçok projesinin olduğunu, yoğun olarak bunlarla ilgileneceğini belirtti. Menemen ilçesine bağlı Emiralem Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde bulunan ağaçlar, güller ve tavuklarla da ilgilenen Şengül, spor yapıyor, güzel havalarda ise yüzüyor. İl başkanlığı görevinden ayrıldıktan sonra siyaseti de bıraktığını dile getiren Aydın Şengül, istifasıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

İl başkanlığından önce AK Parti Genel Merkezi tarafından çağrıldığını ve kendisine görev verildiğini aktaran Şengül, "Görev süremde yerel seçimler, genel seçimler, kongreleri atlattık. İl başkanlığı görevini yürütürken, kafamızın arkasında hiçbir hesap kitap olmadan hakikaten başarılı olmak adına ne yapılması gerekiyorsa onları yaptık. Sonuçta İzmir'de yerel seçimlerde başarılı olduk. AK Parti'nin İzmir'de aldığı en yüksek oyu aldık. Bu oyu alırken de biz adaya bağlı olarak almadık. İzmirlinin ciddi bir bıkkınlığı vardı. Biraz bundan dolayı tepki oldu. Bizim de teşkilatlar olarak iyi bir çalışmamız oldu" dedi.

Bazı adayların 2014 yerel seçiminde oyları bölmesi nedeniyle AK Parti'nin 7 ilçe kazandığını açıklayan Şengül, "Aldığımız belediyeleri oralardaki bölünmeden dolayı aldık. Yüzde 35- 36 ile aldığımız belediyeler oldu. Her parti kendisi seçime gitti. Bu seçimlerde her parti kendi seçime girseydi biz 4 değil, 15 belediye alıyorduk. Neredeyse belediye sayısını 2 katına çıkarıyorduk" dedi.

'DEDİKODULAR SÖYLENMEYE BAŞLANDI'

Görev yaparken, kimsenin karşısında eğilmediğini dile getiren Aydın Şengül, inandığı doğrulardan asla taviz vermediğini söyledi. Bu seçim sürecinde de birilerinin gelip, müdahale etmeye, yönlendirmeye çalıştığını; fakat buna izin vermediğini kaydeden Şengül, şöyle konuştu:

"Burada teşkilatın sorumlusu benim. Teşkilatın bir sıkıntısı, derdi olduğunda her şey benden soruluyor. Ben de teşkilatın menfaatlerini, çıkarlarını düşündüm. Milletin bireysel, kendi egolarını, kendi çıkarlarını tatmin edecek şeylerden uzak durdum. Ciddi de başarılı olduk. Bu süreçte birçok kişinin ayağına bastık, rahatsız oldular. Rahatsız olunca bizimle ilgili, içeriği dolu olmayan bir sürü dedikodular söylenmeye başlandı. Kızdım. O kızgınlığımdan dolayı böyle bir karar aldım."

'BAKAN OLACAKSIN, DESELER BİLE EN UFAK İSTEĞİM YOK'

10 yıl önceki halinden çok farklı yapıda olduğunu belirten Aydın Şengül, şunları söyledi:

"O zamanlar bazı şeylerin farkında da değildim. Geçen süreç içerisinde insanları tanımaya, hissetmeye, bazı şeyleri görmeye başladık. Görünce de dayanamadık. Artık siyaseti bıraktım. Bana 'Bakan olacaksın' deseler bile en ufak isteğim yok. Hepsini gördüm. Bakanlık, genel müdürler ne yapar; bütün o süreçleri gördüm. Kendimi vatanıma, milletime, partime borçlu hissettiğim için il başkanlığı görevini yürüttüm."

Aydın Şengül, "Partiden istifasınız veya ihracınız söz konusu olur mu?" sorusuna ise "İhraç etmezler. Ben de partimden istifa etmem ama aktif siyaseti düşünmüyorum. Bana başka partiden makam teklifleri gelse de asla kabul etmem. Gitmem. Partimi seviyorum. Partimin kendini toparlayacağına inanıyorum; fakat bazı şeylere dikkat çekmek gerekiyor. Umarım ki parti kendini toparlar" yanıtını verdi.

Görüntü Dökümü

-----------

-Aydın Şengül'ün evinden görüntü

-Şengül bahçesi ile ilgilenirken ve tavukları beslerken görüntü

-Aydın Şengül ile röp.

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR, ()

==================

Günlük kiralık evlerde fuhuş yaparken yakalandı

Karaman'da günlük kiralık evlerde para karşılığı erkeklerle cinsel ilişkiye girdiği ileri sürülen Azerbaycan uyruklu Sevinj Süleymanow (45) , polis tarafından gözaltına alındı. Sevinj Süleymanow'un, yasal işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, bir kadının günlük kiralık evlerde para karşılığı erkeklerle cinsel ilişkiye girdiğini bilgisini aldı. Bunun üzerine Ahlak Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu Azerbaycan uyruklu Sevinj Süleymanow'un fuhuş yaptığını belirledi. Ardında da daha önce belirlenen adrese bugün yapılan operasyonda, Süleymanow gözaltına alındı. Sevinj Süleymanow'un, yasal işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

-------------

- Sevinj Süleymanow'un sağlık kontrolüne getirilmesi

- sağlık kontrolünden çıkartılması

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN ))

=======================

Kumluca'da Yörük göçü canlandırıldı

Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında Yörük göçü korteji gerçekleştirildi. Festivalin akşam bölümünde ise şarkıcı Volkan Konak sahne aldı.

Kumluca'daki Tarım ve Seracılık Festivali dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk büstüne çelenk konuldu. Ardından Hükümet Konağı yanından başlayıp, Karatepe Stadı'nda son bulan Yörük göçü korteji yapıldı. Korteje, Kaymakam Hakkı Uzun, CHP Antalya milletvekilleri Çetin Osman Budak, Cavit Arı ve Aydın Özer, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Aydın, daire amirleri, STK temsilcileri, siyasi parti ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı. Ankara Kulübü Seymenler Derneği'nden Seymenler, çevre ilçe ve illerden Yörük dernekleri de kortejde yer aldı.

Festivalin bu yılki teması 'çocuk' olarak belirlenirken, kortejin önünde de çocuklar yürüdü. Kortejde 41 mahalle geçim kaynakları, örf, adet ve geleneklerini yansıttı. Yörük kültürünü anlatan kıyafetler giyen katılımcılar, atalarından kalan ve halen sürdürdükleri yaşam biçimlerini traktörlerin arkasındaki römorklarda sergiledi. Bazı mahalleliler de keşkek, şeker, şerbet ve gözleme gibi yiyecekler ikram etti.

Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, festivalin yapıldığı stadın hortum felaketi nedeniyle yıkılması sonucu, festivalin yapılamayacağı iddiaları olduğunu ancak her şeye rağmen festivali ilçe halkının desteğine olan güvenlerinden dolayı yaptıklarını söyledi. Başkan Köleoğlu, "Bizim için bu kültürün yaşatılması neden önemli biliyor musunuz? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk de bir Yörük'tü. Çünkü biz Yörüklerin sorunlarını ülkenin sorunları olarak görmekteyiz. Dün olduğu gibi bugün de Yörükler, ülkemizin bağımsızlığını, milletimizin özgürlüğünü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kazanımlarını ve değerlerini tüm yurttaşlarımızın huzur ve barış içinde, çağdaş demokrasinin bütün olanak ve nimetlerinden yararlanma ilkesine 'Yurtta barış dünyada barış' ülküsüne gönülden bağlıdır" dedi.

VOLKAN KONAK SAHNE ALDI

Kortejin ardından festivalin akşam bölümünde Volkan Konak konseri düzenlendi. Karatepe Stadı'ndaki konser öncesi gecenin sponsorları ve iş insanlarına plaket verildi. Ardından sahneye çıkan Volkan Konak sevilen şarkılarını sislendirdi, anlattığı hikayeleriyle de kendisini dinleyenlere keyifli bir akşam yaşattı. Volkan Konak'a, Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ve eşi Nurgül Köleoğlu tarafından çiçek ve plaket takdim edildi.

Görüntü Dökümü

--------

- Kortejin önünde yürüyen çocuklar

- Yörük göçü kortej yürüyüşünden detay

- Yörük göçüne katılanlar

- Göçe katılanlardan detay

- Atlar ve develer üzerinde geçenler

- Keçi sürülerinden detay

- Traktörle korteje katılanlar

- Kortejde oyun oynayanlar

- Traktörde ekmek pişiren kadınlar

- Kortejin stada gelişi ve karşılanması

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

- Dua edilmesi

- Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun konuşması

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, ()

=======================